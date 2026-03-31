Єрмак та шістка Медведчука прикриваються військовими й звітами псевдоекспертів для уникнення реформи адвокатури, - ЦПК
Колишній глава Офісу Президента Андрій Єрмак може впливати на реформу адвокатури та співпрацює з юристкою Медведчука й Портнова Лідією Ізовітовою.
Про це повідомив Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.
Зустріч Єрмака та Ізовітової
Єрмак та Ізовітова беруть участь у спільних зустрічах із представниками Нацгвардії, під час яких обговорюється співпраця. В організації вважають, що такі контакти можуть мати іміджевий характер.
"Насправді все це виглядає, як спроба у виконанні Єрмака прикритись шевронами захисників з Нацгвардії. Якщо в Україні Єрмак і ко намагаються відбілити давно зіпсовану репутацію зустрічами з військовими, то назовні роблять все можливе, щоб реформа, яку вимагає ЄС, не зачепила адвокатуру", - зазначає ЦПК.
Зокрема, Національна асоціація адвокатів України, де рулять Ізовітова з Єрмаком, витрачає на сумнівних лобістів десятки тисяч доларів і розгортає масштабну піар-кампанію. Йдеться про підготовку звітів "сумнівних псевдоекспертів" та взаємодію з міжнародними партнерами.
Окремо в ЦПК висловлюють занепокоєння щодо можливого впливу Єрмака на формування робочої групи, яка займатиметься розробкою нового законодавства про адвокатуру. На їхню думку, це може призвести до збереження чинних підходів замість впровадження системних змін.
"Мета –– замість реальних змін усе звести до імітації. Щоб правила гри в адвокатурі залишились тими самими, а на чолі ключових органів були Єрмак разом з кодлом, яке створювали Медведчук та Портнов", - додала організація.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
- За даними ЗМІ, 5 грудня Єрмак відвідав центральний офіс Служби зовнішньої розвідки. Можливо, він домовлявся за документи прикриття для виїзду з України.
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Раніше повідомлялось, що колишній голова ОП Андрій Єрмак після звільнення у листопаді 2025 року продовжує користуватися послугами Управління державної охорони.
- Колишній глава Офісу Президента Андрій Єрмак став головою одного з комітетів при Національній асоціації адвокатів України.
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