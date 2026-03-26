Єрмак може впливати на створення нового закону про адвокатуру, - ЗМІ

Після звільнення з Офісу Президента Андрій Єрмак може впливати на формування складу робочої групи з розробки нового закону про адвокатуру.

Про це йдеться в матеріалі УП, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

14 років поспіль НААУ (Національна асоціація адвокатів України) очолює Лідія Ізовітова. Голова аосціації автоматично є головою Ради адвокатів України, яка видає та анулює адвокатські посвідчення. Останні вибори в НААУ відбулись у 2017 році. Тоді Лідія Ізовітова була обрана на другий строк.

Співрозмовники журналістів розповіли, що Єрмак може впливати на формування складу робочої групи з розробки нового закону про адвокатуру та, за чутками, про які згадує член Ради адвокатів України Сергій Осика, прагне потрапити до Вищої ради правосуддя.

ЗМІ звернулися до НААУ, а також намагалися особисто зв'язатись із Єрмаком та Ізовітовою, щоб взяти коментарі, проте ніхто з них не вийшов на зв'язок.

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На початку березня 2026 року в Національній Асоціації адвокатів України окремим розпорядженням її голови Лідії Ізовітової створили окремий комітет та посаду для колишнього голови Офісу Президента Андрія Єрмака. Він очолив комітет з питань захисту постраждалих осіб від збройної агресії проти України.

Один із співрозмовників УП, який є членом Ради адвокатів України, розповідає, що порадити Єрмака Ізовітовій міг його адвокат - Ігор Фомін.

За даними джерел, Єрмак намагається впливати на склад робочої групи з написання нового закону про адвокатуру.

"Як тільки Єрмак став головою комітету, почались скарги від НААУ на Кабмін щодо того, що членами робочої групи мають бути на 1/3 представники НААУ. І Ізовітова має бути співголовою групи", – каже один із київських правників, дотичний до розробки нового закону.

Член Ради адвокатів України Сергій Осика розповідає, що Єрмак хоче стати членом Вищої ради правосуддя від адвокатури.

ВРП ухвалює рішення про внесення президентові України подання про призначення кандидатів на посади суддів, звільняє або відсторонює суддів, дає згоди про утримання судді під вартою.

Проте адвокаційний менеджер Фундації DEJURE Ярослав Кузишин не вірить, що Єрмак буде обиратись у ВРП, бо для цього як мінімум треба провести з'їзд адвокатів, який має також переобрати керівництво адвокатури, що зараз блокує Ізовітова, йдеться в матеріалі.

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Видання припускає, що крім можливості знов повернути собі вагомий соціальний статус та мати вплив на судову систему, участь у НААУ може мати для Єрмака прикладне значення.

Головування в комітеті дозволить колишньому очільнику Офісу президента легітимізувати зустрічі з чиновниками чи міністрами. Функціонал комітету, який очолив Єрмак, майже повністю збігається з завданнями Міністерства відновлення, яке очолює Олексій Кулеба.

Відомо, що Єрмак отримав адвокатське посвідчення в 1995 році та зупиняв його дію на час роботи в ОП. Проте після звільнення одразу поновив можливість займатись адвокатською практикою.

"Власне, в адвокатському середовищі вже деякий час ходять розмови, що Єрмак може цілитись на те, щоб очолити Асоціацію.

Такі припущення цілком логічні. Адвокати пояснюють УП, що ця позиція зробила б Єрмака керівником інституту, що складає третину системи правосуддя, і дала б доступ до великих бюджетів, за які ніхто не звітує", - підсумувало видання.

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Звільнення Єрмака

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