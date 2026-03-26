Ермак может повлиять на создание нового закона об адвокатуре, - СМИ

После ухода из Офиса Президента Андрей Ермак может повлиять на формирование состава рабочей группы по разработке нового закона об адвокатуре.

Об этом говорится в материале УП, передает Цензор.НЕТ.

14 лет подряд НААУ (Национальная ассоциация адвокатов Украины) возглавляет Лидия Изовитова. Председатель ассоциации автоматически является председателем Совета адвокатов Украины, который выдает и аннулирует адвокатские удостоверения. Последние выборы в НААУ состоялись в 2017 году. Тогда Лидия Изовитова была избрана на второй срок.

Собеседники журналистов рассказали, что Ермак может влиять на формирование состава рабочей группы по разработке нового закона об адвокатуре и, по слухам, о которых упоминает член Совета адвокатов Украины Сергей Осика, стремится попасть в Высший совет правосудия.

СМИ обратились в НААУ, а также пытались лично связаться с Ермаком и Изовитовой, чтобы взять комментарии, однако никто из них не вышел на связь.

Читайте также: САП никогда не анонсирует подозрения, в частности Ермаку. Это нарушает презумпцию невиновности, — Клименко

В начале марта 2026 года в Национальной ассоциации адвокатов Украины отдельным распоряжением ее председателя Лидии Изовитовой создали отдельный комитет и должность для бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака. Он возглавил комитет по вопросам защиты пострадавших от вооруженной агрессии против Украины.

Один из собеседников УП, являющийся членом Совета адвокатов Украины, рассказывает, что посоветовать Ермака Изовитовой мог его адвокат - Игорь Фомин.

По данным источников, Ермак пытается влиять на состав рабочей группы по разработке нового закона об адвокатуре.

"Как только Ермак стал председателем комитета, начались жалобы от НААУ на Кабмин о том, что членами рабочей группы должны быть на 1/3 представители НААУ. И Изовитова должна быть сопредседателем группы", - говорит один из киевских юристов, причастный к разработке нового закона.

Член Совета адвокатов Украины Сергей Осика рассказывает, что Ермак хочет стать членом Высшего совета правосудия от адвокатуры.

ВСП принимает решение о внесении президенту Украины представления о назначении кандидатов на должности судей, увольняет или отстраняет судей, дает согласие на содержание судьи под стражей.

Однако адвокатский менеджер Фонда DEJURE Ярослав Кузишин не верит, что Ермак будет избран в ВСП, потому что для этого как минимум нужно провести съезд адвокатов, который должен также переизбрать руководство адвокатуры, что сейчас блокирует Изовитова, говорится в материале.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Создана абсолютно комфортная атмосфера, в которой пилят все", - Николов о коррупционной системе Зеленского и Ермака. ВИДЕО

Издание предполагает, что помимо возможности вновь вернуть себе весомый социальный статус и оказывать влияние на судебную систему, участие в НААУ может иметь для Ермака практическое значение.

Председательство в комитете позволит бывшему главе Офиса президента легитимизировать встречи с чиновниками или министрами. Функционал комитета, который возглавил Ермак, почти полностью совпадает с задачами Министерства восстановления, которое возглавляет Алексей Кулеба.

Известно, что Ермак получил адвокатское удостоверение в 1995 году и приостановил его действие на время работы в ОП. Однако после увольнения сразу возобновил возможность заниматься адвокатской практикой.

"Собственно, в адвокатской среде уже некоторое время ходят разговоры, что Ермак может нацеливаться на то, чтобы возглавить Ассоциацию.

Такие предположения вполне логичны. Адвокаты объясняют УП, что эта должность сделала бы Ермака руководителем института, составляющего треть системы правосудия, и дала бы доступ к большим бюджетам, за которые никто не отчитывается", - подытожило издание.

Читайте: Ермак приехал на фронт не воевать, а сфотографироваться с Шоном Пенном. ФОТОрепортаж

Читайте также: Ермак до сих пор общается с Зеленским и сохраняет ограниченное влияние, - Железняк