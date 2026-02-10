РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7436 посетителей онлайн
Новости Подозрение Ермаку
2 822 19

САП никогда не анонсирует подозрения, в частности Ермаку. Это нарушает презумпцию невиновности, - Клименко

Єрмак

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко опроверг информацию о якобы подготовленном подозрении бывшему главе ОП Андрею Ермаку.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

Готовили ли подозрение Ермаку

Он подчеркнул, что закон один для всех и его обязательно будут соблюдать.

"Мы никогда не анонсируем подозрений. Во-первых, это незаконно, ведь нарушает презумпцию невиновности. Поэтому я не понимаю, какого ответа ожидают от нас: что мы скажем, что такого-то числа будет подозрение? Это невозможно", - заявил Клименко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": НАБУ и САП отчитались о деятельности за второе полугодие 2025 года. ВИДЕО

Давление на НАБУ и САП

Глава САП также коснулся проблем давления на антикоррупционные органы. По его словам, это системная проблема, ведь под подозрение попадают высшие должностные лица, которые принимают ключевые решения по развитию страны и распределению ресурсов.

"Мы говорим об этом, и те расследования, которые продолжаются в отношении детективов, так и не завершаются: люди остаются под подозрением, действуют меры пресечения, часть расследований продолжается. Это системная проблема, которая будет нас преследовать еще достаточно долго", - добавил Клименко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский тайно встречается с Ермаком на даче, - Ткач. ВИДЕО

Увольнение Ермака

Читайте также: Ермак незаконно пользуется государственной охраной. ФОТО

Автор: 

САП (2405) Ермак Андрей (1511) подозрение (650) Клименко Александр САП (64)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Скоро станете такими самим клоунами як 95 квартал. Будете розважати українців своїми репризами)))
показать весь комментарий
10.02.2026 17:07 Ответить
+5
Хай дальше краде і розвалює Україну? То може хтось пристрелить цього зрадника?
показать весь комментарий
10.02.2026 17:20 Ответить
+4
Говори відверто, команди від Зеленского не було, та і Ермака сердити не хочеться, адже невідомо чим вони на дачі займаються
показать весь комментарий
10.02.2026 17:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
10.02.2026 16:54 Ответить
🤣🤣😂🤣
показать весь комментарий
10.02.2026 16:58 Ответить
Скоро станете такими самим клоунами як 95 квартал. Будете розважати українців своїми репризами)))
показать весь комментарий
10.02.2026 17:07 Ответить
Говори відверто, команди від Зеленского не було, та і Ермака сердити не хочеться, адже невідомо чим вони на дачі займаються
показать весь комментарий
10.02.2026 17:11 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2026 17:12 Ответить
Да здравствует наш суд... Ну, вы в курсе
показать весь комментарий
10.02.2026 17:13 Ответить
Цього персонажа без підозри є за що закрити .
показать весь комментарий
10.02.2026 17:13 Ответить
Хай дальше краде і розвалює Україну? То може хтось пристрелить цього зрадника?
показать весь комментарий
10.02.2026 17:20 Ответить
Єрмак і невинуватість...
показать весь комментарий
10.02.2026 17:37 Ответить
Та не поспішайте, пане Клименко, так само як ви вже десятий рік не поспішаєте зі справою "Краяна", де мер з товаришами "нагрів" як мінімум 92 млн. грн (це лише по цій одній справі).
Ми зачекаємо...
показать весь комментарий
10.02.2026 17:57 Ответить
Прикольно. То для Єрмака презумпція невинуватості існує, але ти ухилянт поки не довів протилежне. Може презумпція невинуватості як і конституція для неєрмаків на паузі.
показать весь комментарий
10.02.2026 18:35 Ответить
Пхахаха.... Он красавчик
показать весь комментарий
10.02.2026 18:51 Ответить
Хлопці, а ви розумієте куди ви прийшли працювати. Хороше місце порожнім не буває.
показать весь комментарий
10.02.2026 19:36 Ответить
Ніхто про анонси і не питає. Просто зробіть свою справу - вручіть підозру і під білі рученьки які нічого не крали на нари.
показать весь комментарий
10.02.2026 20:40 Ответить
А підозра Тимошенко на основі чого?
На основі приватних розмов? Фактажу то не було. Продують,як гпу з Порохом, виконавці політичних замовлень.
По ермаку-то взагалі нонсенс: і витрати удо по ньому,зарплата ліва,колишні зловживання...
Незалежні,називається...
показать весь комментарий
10.02.2026 22:37 Ответить
 
 