САП никогда не анонсирует подозрения, в частности Ермаку. Это нарушает презумпцию невиновности, - Клименко

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко опроверг информацию о якобы подготовленном подозрении бывшему главе ОП Андрею Ермаку.

Об этом он сказал во время пресс-конференции.

Готовили ли подозрение Ермаку

Он подчеркнул, что закон один для всех и его обязательно будут соблюдать.

"Мы никогда не анонсируем подозрений. Во-первых, это незаконно, ведь нарушает презумпцию невиновности. Поэтому я не понимаю, какого ответа ожидают от нас: что мы скажем, что такого-то числа будет подозрение? Это невозможно", - заявил Клименко.

Давление на НАБУ и САП

Глава САП также коснулся проблем давления на антикоррупционные органы. По его словам, это системная проблема, ведь под подозрение попадают высшие должностные лица, которые принимают ключевые решения по развитию страны и распределению ресурсов.

"Мы говорим об этом, и те расследования, которые продолжаются в отношении детективов, так и не завершаются: люди остаются под подозрением, действуют меры пресечения, часть расследований продолжается. Это системная проблема, которая будет нас преследовать еще достаточно долго", - добавил Клименко.

Увольнение Ермака

