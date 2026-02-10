САП никогда не анонсирует подозрения, в частности Ермаку. Это нарушает презумпцию невиновности, - Клименко
Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко опроверг информацию о якобы подготовленном подозрении бывшему главе ОП Андрею Ермаку.
Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.
Готовили ли подозрение Ермаку
Он подчеркнул, что закон один для всех и его обязательно будут соблюдать.
"Мы никогда не анонсируем подозрений. Во-первых, это незаконно, ведь нарушает презумпцию невиновности. Поэтому я не понимаю, какого ответа ожидают от нас: что мы скажем, что такого-то числа будет подозрение? Это невозможно", - заявил Клименко.
Давление на НАБУ и САП
Глава САП также коснулся проблем давления на антикоррупционные органы. По его словам, это системная проблема, ведь под подозрение попадают высшие должностные лица, которые принимают ключевые решения по развитию страны и распределению ресурсов.
"Мы говорим об этом, и те расследования, которые продолжаются в отношении детективов, так и не завершаются: люди остаются под подозрением, действуют меры пресечения, часть расследований продолжается. Это системная проблема, которая будет нас преследовать еще достаточно долго", - добавил Клименко.
Увольнение Ермака
- Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермаку может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с должности главы Офиса Президента.
- По данным СМИ, 5 декабря Ермак посетил центральный офис Службы внешней разведки. Возможно, он договаривался о документах прикрытия для выезда из Украины.
- Ранее журналисты УП обнаружили, что Андрей Ермак проживает в Киеве и встречается с различными должностными лицами.
