НАБУ и САП отчитались о деятельности за второе полугодие 2025 года. ВИДЕО
Руководители НАБУ и САП отчитываются о работе антикоррупционных органов за второе полугодие 2025 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Участники
- Семен Кривонос, директор Национального антикоррупционного бюро Украины;
- Александр Клименко, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Среди тем:
ключевые достижения и вызовы организаций;
отчет за второе полугодие 2025 года
Топ комментарии
+10 Nika Vesela
показать весь комментарий10.02.2026 15:17 Ответить Ссылка
+8 Ярослав Кийко
показать весь комментарий10.02.2026 15:17 Ответить Ссылка
+4 Mikola Mazurenko
показать весь комментарий10.02.2026 14:38 Ответить Ссылка
Ну і яка ефективність вашої контори по суті?
Посадок НУЛЬ!
Независимая зависимость?
https://www.dw.com/ru/nezavisimaa-zavisimost-osnovnye-fakty-o-nabu-i-sap/a-73418829
https://zn.ua/anticorruption/nabu-proshlo-audit-mezhdunarodnykh-ekspertov.html
НАБУ прошло аудит международных экспертов
Бюро демонстрирует высокую результативность в выявлении коррупции на самом высоком уровне , имеет успешный опыт международного сотрудничества але має низкий уровень оправдательных приговоров и закрытых производств, что демонстрирует низкое качество работы органа.
слідчі органи +- слідкують за керівниками держорганів із зарплатами понад 400 тис. грн?
https://komersant.ua/kerivnyky-derzhorhaniv-iz-zarplatamy-ponad-400-tys-hrn-u-liderakh-antykoruptsionery-i-aviatsiia/
ТОП-20 державних органів влади за середньою зарплатою керівництва (тис. грн/міс.)
НАЗК - 414,1
Державна авіаційна служба України - 407,7
Пенсійний фонд України - 400,7
НКРЕКП (регулятор енергетики та комунальних послуг) - 380,2
Міністерство закордонних справ - 339,7
Держагентство з управління зоною відчуження - 338,8
Державна служба експортного контролю - 338,3
Держслужба з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) - 331,1
Апарат Верховної Ради України - 317,8
Міністерство юстиції - 291,1
Державна служба у справах дітей - 277,0
Державна митна служба - 272,1
Рахункова палата - 266,5
АРМА (Агентство з розшуку та менеджменту активів) - 263,2
Державна аудиторська служба - 257,3
Держфінмоніторинг - 257,2
Державна екологічна інспекція - 255,3
Український інститут національної пам'яті - 240,3
Держагентство з енергоефективності - 237,2
Міністерство охорони здоров'я - 234,2
Мінімальна ж заробтна плата військовослужбовців в Україні становить 20 130 гривень. Далі сума може зротати залежно від звання, посади, вислуги років та місця несення служби.
Пропонуєте позбутися тих двох органів, які не підкоряються ОПі Зеленського та розслідують злочини єрмака-міндіча-цукермана та іншої зеленої гопоти?
До речі, у переліку дармоїдів не бучу НАБУ та САП.
Хто фінансує НАБУ і САП?
Європейський банк реконструкції та розвитку (****), що надає Україні фінансову та технічну підтримку для економічного розвитку та реформ....
Хто заказивает музику ,той і платить
У жовтні 2025 року заробітна плата директора НАБУ Семена Кривоноса склала 273 тис. грн, що є частиною однієї з найвищих систем оплати праці серед правоохоронних органів України. Заступники отримували від 199 до 284 тис. грн, а керівники підрозділів - 130-150 тис. грн. Загалом фінансування НАБУ у 2025 році зросло на 37%
Якщо наприклад у 2024р. вони повернули до буджету 1 000 000 грн. то у 2025 році вони повернули 37 000 000 грн. Уря уря уря
А скільки на них закупили дронів ? 100 000 шт ,та ні 1 000 000 шт ,і всі вони вже летять,та ні ідуть, та ні ідуть своїм ходом на передову
Зарплати в НАБУ залишаються високими на тлі інших відомств, наприклад, в Офісі Генерального прокурора вони складають близько 35 тис. грн, а у військових - 20-30 тис. грн.
ЩЕ раз - Мінімальна ж заробтна плата військовослужбовців в Україні становить 20 130 гривень.
За все платить му-му наріТ.
ТОП-20 державних органів влади, перелічених вами, ще й олігархам коломойському- медведчуку, льовочніку, фірташу та їх журнашлюхам за промивання мізків на зомбімарафоні.
Вам дуже не подобається, що є хтось, хто це викриває?
Ви в долі?
Тому що ви напевно в долі
А які державні органи влади не відносятся к олігархам коломойському- медведчуку, льовочніку, фірташу та їх журнашлюхам ? які ? чекаемо
ЗСУ УКРАЇНИ з заробтної плати військовослужбовців в Україні у 20 130 гривень. до кого відносятся ?
До кого відносится прокурор Закарпатя який у 2018р. оформив пенсію? У 29 РОКІВ
мЕНІ дуже подобається, що є хтось І ЩОСЬ , хто це викриває, АЛЕ це повино бути не
лише комунікації та численні інтерв'ю, а всі очікували реальної боротьби з корупцією на найвищому рівні, притягнення до відповідальності високопоставлених чиновників, конфіскації незаконних активів та забезпечення незалежності слідства.
Ну сотряслі воздух міндічем , і шо де конфісковані активи ... недвіжимость.... фірми... авто.... счета..... де? ДЕ ?
нема ....напевно тому що ви напевно в долі ?
Дали час на перереестрацію і все лише комунікації та численні інтерв'ю
де міліарди у бюджет ????
Глава НАБУ Кривонос заявил, что возврат коррупционных денег в бюджет государства не является основной функцией Бюро
https://fakty.ua/ru/467267-glava-nabu-krivonos-zayavil-chto-vozvrat-korrupcionnyh-deneg-v-byudzhet-gosudarstva-ne-yavlyaetsya-osnovnoj-funkciej-byuro
Від діяльності Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) суспільство та міжнародні партнери очікували реальної боротьби з корупцією на найвищому рівні, незалежності від політичного впливу, реальних вироків (тюремних термінів) для топ-чиновників і повернення вкрадених коштів, а не тільки проведення обшуків і розслідувань.
https://inshe.tv/important/2026-02-09/977868/
Яка чудова Судова система, Набу та сапр
Бывший прокурор Закарпатья в 31 год получает более 156 тыс. грн пенсии, проживая в Швеции. https://www.stopcor.org/section-uanews/news-kolishnij-prokuror-zakarpattya-u-31-rik-otrimue-ponad-156-tis-grn-pensii-zhivuchi-u-shvetsii-03-01-2026.html
Для сравнения, в Швеции, где проживает экс-прокурор, государственную пенсию получают с 63-67 лет, а ее средний размер значительно меньше.
а Крупа, а 49 інвалідів прокурорів ?
далі писати ,чи досить ?
Якщо так , то де набу де сапр ?
Ви в долі з ними , чи у папочки перекладаЄте ?
Приклад: Тимошенко,до якої увірвались з усіма порушеннями,на основі відеозаписів,які не показують ні дачу,ні прийом якоїсь суми грошей,як хабаря,а лише розмови з натяками,та ще і питання,чи аудіо не підкинули.
Показово...