1 446 25

НАБУ и САП отчитались о деятельности за второе полугодие 2025 года. ВИДЕО

Руководители НАБУ и САП отчитываются о работе антикоррупционных органов за второе полугодие 2025 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Участники

Среди тем:

ключевые достижения и вызовы организаций; 
отчет за второе полугодие 2025 года

Автор: 

НАБУ (4860) САП (2405) Кривонос Семен (100) Клименко Александр САП (64)
+10
Звітів доху...ща. Посадок НУЛЬ!
10.02.2026 15:17 Ответить
+8
Робота - це не гучні заяви та підозри, а реальні вироки.
Ну і яка ефективність вашої контори по суті?
10.02.2026 15:17 Ответить
+4
Схоже теж зелені.
10.02.2026 14:38 Ответить
Схоже теж зелені.
10.02.2026 14:38 Ответить
100%!!!
10.02.2026 18:55 Ответить
звітуни срані.
10.02.2026 15:04 Ответить
Робота - це не гучні заяви та підозри, а реальні вироки.
Ну і яка ефективність вашої контори по суті?
10.02.2026 15:17 Ответить
Звітів доху...ща. Посадок НУЛЬ!
10.02.2026 15:17 Ответить
лише комунікації та численні інтерв'ю.
Посадок НУЛЬ!

Независимая зависимость?

https://www.dw.com/ru/nezavisimaa-zavisimost-osnovnye-fakty-o-nabu-i-sap/a-73418829

https://www.dw.com/ru/nezavisimaa-zavisimost-osnovnye-fakty-o-nabu-i-sap/a-73418829
https://zn.ua/anticorruption/nabu-proshlo-audit-mezhdunarodnykh-ekspertov.html

НАБУ прошло аудит международных экспертов

Бюро демонстрирует высокую результативность в выявлении коррупции на самом высоком уровне , имеет успешный опыт международного сотрудничества але має низкий уровень оправдательных приговоров и закрытых производств, что демонстрирует низкое качество работы органа.

10.02.2026 15:32 Ответить
НАБУ та САП- слідчі органи, а не судові.
10.02.2026 15:59 Ответить
слідчі органи - за чим слідять? чи за ким ?
слідчі органи +- слідкують за керівниками держорганів із зарплатами понад 400 тис. грн?

https://komersant.ua/kerivnyky-derzhorhaniv-iz-zarplatamy-ponad-400-tys-hrn-u-liderakh-antykoruptsionery-i-aviatsiia/

ТОП-20 державних органів влади за середньою зарплатою керівництва (тис. грн/міс.)
НАЗК - 414,1
Державна авіаційна служба України - 407,7
Пенсійний фонд України - 400,7
НКРЕКП (регулятор енергетики та комунальних послуг) - 380,2
Міністерство закордонних справ - 339,7
Держагентство з управління зоною відчуження - 338,8
Державна служба експортного контролю - 338,3
Держслужба з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) - 331,1
Апарат Верховної Ради України - 317,8
Міністерство юстиції - 291,1
Державна служба у справах дітей - 277,0
Державна митна служба - 272,1
Рахункова палата - 266,5
АРМА (Агентство з розшуку та менеджменту активів) - 263,2
Державна аудиторська служба - 257,3
Держфінмоніторинг - 257,2
Державна екологічна інспекція - 255,3
Український інститут національної пам'яті - 240,3
Держагентство з енергоефективності - 237,2
Міністерство охорони здоров'я - 234,2

Мінімальна ж заробтна плата військовослужбовців в Україні становить 20 130 гривень. Далі сума може зротати залежно від звання, посади, вислуги років та місця несення служби.
10.02.2026 17:24 Ответить
Ну і ..?
Пропонуєте позбутися тих двох органів, які не підкоряються ОПі Зеленського та розслідують злочини єрмака-міндіча-цукермана та іншої зеленої гопоти?
До речі, у переліку дармоїдів не бучу НАБУ та САП.
10.02.2026 20:55 Ответить
у переліку дармоїдів НАБУ та САПи нема, бо вони не підконтрольні Україні ....

Хто фінансує НАБУ і САП?

Європейський банк реконструкції та розвитку (****), що надає Україні фінансову та технічну підтримку для економічного розвитку та реформ....

Хто заказивает музику ,той і платить

У жовтні 2025 року заробітна плата директора НАБУ Семена Кривоноса склала 273 тис. грн, що є частиною однієї з найвищих систем оплати праці серед правоохоронних органів України. Заступники отримували від 199 до 284 тис. грн, а керівники підрозділів - 130-150 тис. грн. Загалом фінансування НАБУ у 2025 році зросло на 37%

Якщо наприклад у 2024р. вони повернули до буджету 1 000 000 грн. то у 2025 році вони повернули 37 000 000 грн. Уря уря уря
А скільки на них закупили дронів ? 100 000 шт ,та ні 1 000 000 шт ,і всі вони вже летять,та ні ідуть, та ні ідуть своїм ходом на передову

Зарплати в НАБУ залишаються високими на тлі інших відомств, наприклад, в Офісі Генерального прокурора вони складають близько 35 тис. грн, а у військових - 20-30 тис. грн.

ЩЕ раз - Мінімальна ж заробтна плата військовослужбовців в Україні становить 20 130 гривень.
11.02.2026 09:35 Ответить
Вам би хотілось, щоб ВСЮ музику замовляв зЕ-рмак? Але він ні за що не платить, жодної власної копійки, хоча танцює всю країну.
За все платить му-му наріТ.
ТОП-20 державних органів влади, перелічених вами, ще й олігархам коломойському- медведчуку, льовочніку, фірташу та їх журнашлюхам за промивання мізків на зомбімарафоні.
Вам дуже не подобається, що є хтось, хто це викриває?
Ви в долі?
11.02.2026 11:20 Ответить
Я зрозуміла що Вам би хотілось, щоб ВСЮ музику замовляв зЕ-рмак.
Тому що ви напевно в долі
А які державні органи влади не відносятся к олігархам коломойському- медведчуку, льовочніку, фірташу та їх журнашлюхам ? які ? чекаемо
ЗСУ УКРАЇНИ з заробтної плати військовослужбовців в Україні у 20 130 гривень. до кого відносятся ?
До кого відносится прокурор Закарпатя який у 2018р. оформив пенсію? У 29 РОКІВ

Бывший прокурор Закарпатья в 31 год получает более 156 тыс. грн пенсии, проживая в Швеции. https://www.stopcor.org/section-uanews/news-kolishnij-prokuror-zakarpattya-u-31-rik-otrimue-ponad-156-tis-grn-pensii-zhivuchi-u-shvetsii-03-01-2026.html

мЕНІ дуже подобається, що є хтось І ЩОСЬ , хто це викриває, АЛЕ це повино бути не

лише комунікації та численні інтерв'ю, а всі очікували реальної боротьби з корупцією на найвищому рівні, притягнення до відповідальності високопоставлених чиновників, конфіскації незаконних активів та забезпечення незалежності слідства.
Ну сотряслі воздух міндічем , і шо де конфісковані активи ... недвіжимость.... фірми... авто.... счета..... де? ДЕ ?
нема ....напевно тому що ви напевно в долі ?
Дали час на перереестрацію і все лише комунікації та численні інтерв'ю

де міліарди у бюджет ????

Глава НАБУ Кривонос заявил, что возврат коррупционных денег в бюджет государства не является основной функцией Бюро
https://fakty.ua/ru/467267-glava-nabu-krivonos-zayavil-chto-vozvrat-korrupcionnyh-deneg-v-byudzhet-gosudarstva-ne-yavlyaetsya-osnovnoj-funkciej-byuro

Від діяльності Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) суспільство та міжнародні партнери очікували реальної боротьби з корупцією на найвищому рівні, незалежності від політичного впливу, реальних вироків (тюремних термінів) для топ-чиновників і повернення вкрадених коштів, а не тільки проведення обшуків і розслідувань.





11.02.2026 17:57 Ответить
Судова система, це контора ригівського татарова.
показать весь комментарий
Майор тилу "намутив" мільйони і за рік «десантувався» в Аргентину, Швейцарію, Францію, Італію, Японію, Антарктиду (ФОТО, ВІДЕО)

https://inshe.tv/important/2026-02-09/977868/
Яка чудова Судова система, Набу та сапр

Бывший прокурор Закарпатья в 31 год получает более 156 тыс. грн пенсии, проживая в Швеции. https://www.stopcor.org/section-uanews/news-kolishnij-prokuror-zakarpattya-u-31-rik-otrimue-ponad-156-tis-grn-pensii-zhivuchi-u-shvetsii-03-01-2026.html

Для сравнения, в Швеции, где проживает экс-прокурор, государственную пенсию получают с 63-67 лет, а ее средний размер значительно меньше.

а Крупа, а 49 інвалідів прокурорів ?
далі писати ,чи досить ?
11.02.2026 11:15 Ответить
Судова система, це контора ригівського татарова ?
Якщо так , то де набу де сапр ?
Ви в долі з ними , чи у папочки перекладаЄте ?
12.02.2026 17:52 Ответить
Сіамськи близнюки, поодинці не пересуваються?
10.02.2026 15:18 Ответить
Схоже,що додаток до гпу.
Приклад: Тимошенко,до якої увірвались з усіма порушеннями,на основі відеозаписів,які не показують ні дачу,ні прийом якоїсь суми грошей,як хабаря,а лише розмови з натяками,та ще і питання,чи аудіо не підкинули.
10.02.2026 15:26 Ответить
Вам для загального розвитку,на Юлю був заказ. https://www.youtube.com/watch?v=eJIN4_HzvMY
10.02.2026 18:23 Ответить
На сходах після пресухи НАБушник Кривонос в флеш-в'ю 5-му телеканалу підтвердив, що вони "займаються Єрмаком"; але відмовився повідомити, чи ходить Єрмак на допити.
Показово...
10.02.2026 16:12 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=XChUh0wHy7k Флеш на сходах, хоч і адіо, за цією ссиллю.
10.02.2026 16:41 Ответить
результат ***** який???
10.02.2026 17:00 Ответить
Свій звіт нехай засунуть собі в дупу. Де підозри дєрьмаку-галущенко-дейнеко-шмигалю та іншим ворюгам? Де посадки корупціонерів? Нема? То нехай свій звіт засунуть собі та зе-виродку в дупи...
10.02.2026 18:19 Ответить
Хай звітують про що перетирали в кабінеті де сидить зелене лайно.
10.02.2026 20:06 Ответить
 
 