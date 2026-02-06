Хищение 246 млн грн на системе "Дзвін": НАБУ завершило расследование
Антикоррупционные органы завершили расследование по делу о многомиллионных злоупотреблениях при разработке автоматизированной системы Центра оперативного руководства ВСУ "ДЗВІН".
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Среди подозреваемых:
- бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант (Радион Тимошенко);
- экс-начальник войск связи ВСУ, генерал-майор (Владимир Рапко);
- экс-начальник Управления развития автоматизации Генерального штаба ВСУ, полковник (Виктор Артихович);
- директор частного общества – главный исполнитель контракта (Юрий Пастухов).
Так, по данным следствия, в 2016 году Минобороны заключило контракт на разработку системы с коммерческой компанией, которая не имела опыта создания программного обеспечения.
"За четыре года разработки техническое задание меняли 13 раз, что позволило увеличить стоимость работ на 300 миллионов гривен. Без обоснования количество опытных образцов системы увеличили с 4 до 11, что повлекло дополнительные расходы на корректировку документации - 115 миллионов гривен", - говорится в сообщении.
В то же время, отметили в НАБУ, разработанная система совершенно не соответствовала техническому заданию: от несовместимости с протоколами НАТО до отсутствия интеграции с другими военными системами.
"Более того, часть программного обеспечения вообще не используется. Из заложенных 200 информационно-расчетных задач на самом деле реализовали всего 10.
Во время следствия детективы и прокуроры столкнулись с попытками помешать расследованию: причастные к схеме лица начали скрывать ключевую документацию по финансированию и разработке проекта. Также после начала расследования они ускорили работу и даже бесплатно модернизировали систему, пытаясь сделать ее более похожей на первоначальный замысел", - отметили в Бюро.
В конце 2022 года система "Дзвін" была официально принята на вооружение ВСУ.
"А уже в 2024 году, вместо устранения недостатков или отказа от неэффективного решения, на "ДЗВІН" планировали выделить дополнительное финансирование. Это может свидетельствовать о попытках не только скрыть предыдущие коррупционные злоупотребления, но и продолжить их", - добавили там.
Разработка системы "Дзвін"
Напомним, в марте 2021 года журналисты сообщили, что в 2016 году военные заказали ООО "Эверест Лимитед" систему управления Вооруженными силами. На разработку потратили 4 года и 600 млн грн бюджетных средств. Но аудит выявил в проекте "Дзвін", именно такое название получила система, такое количество недостатков и проблем, что его внедрение в армии может оказаться вообще нецелесообразным и невозможным.
Впоследствии в Минобороны заявили, что после проведения аудита финансирование системы управления армией "Дзвін" прекращено. В СНБО состоялось совещание по системе "Дзвін", на котором обсуждалось ее принятие в экспериментальную эксплуатацию в одной из воинских частей ВСУ для оценки.
Военнослужащие бывшей в/ч А2724 ("Аэроразведка") убеждены, что разработка системы управления войсками "Дзвін" ни на шаг не приближает Украину к интеграции с НАТО, а их часть расформировали, чтобы у них не было возможности об этом говорить.
Однако в декабре 2022 года министр обороны Алексей Резников распорядился принять на вооружение Вооруженных сил Украины автоматизированную систему управления войсками стратегического уровня "Дзвін", в отношении которой НАБУ ведет расследование.
7 февраля 2025 года ВАКС должен был выбрать меру пресечения генералу и экс-заместителю начальника ГШ ВСУ Родиону Тимошенко в рамках дела о хищении бюджетных средств при создании автоматизированной системы Центра оперативного руководства ВСУ "ДЗВІН", однако сторона защиты заявила отвод, поэтому в деле был объявлен перерыв.
4 марта 2025 года Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для бывшего начальника войск связи Вооруженных сил Украины Владимира Рапка, подозреваемого в завладении бюджетными средствами при создании системы "Дзвін".
11 марта ВАКС назначил экс-начальнику Управления развития автоматизации Генштаба ВСУ Виктору Артиховичу залог в размере 2 млн грн.
Сподіваюсь, всі усвідомлюють, що крадуть в України кацапські ждуни?
На жаль, це типова для нашої держави політика ще від ~2007 року - як тільки якісь фахівці-ентузіасти зроблять щось гарне і корисне, одразу налітає купа малограмотних але дуже зарозумілих мажорів і намагається перехопити роботу не нехтуючи ніякими засобами - погрози, звільнення, приниження, замовчування, розпуск, ігнор тощо.
Сподівався, що війна це припинить.
Марно.