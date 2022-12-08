РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11263 посетителя онлайн
Новости
9 244 29

Украина приняла на вооружение систему управления "Дзвин", в отношении которой продолжается расследование НАБУ

система,дзвін

Министр обороны Алексей Резников распорядился взять на вооружение Вооруженных сил Украины автоматизированную систему управления войсками стратегического уровня "Дзвин", в отношении которой НАБУ ведет расследование.

Об этом министр сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"6 декабря 2022 года я подписал приказ о взятии на вооружение автоматизированной системы Центра оперативного управления (ГКР "Дзвин-АС"). Вышел своеобразный подарок ко Дню Вооруженных сил Украины. Ведь наши военные чрезвычайно заинтересованы в АСУ стратегического уровня и давно ждут ее полноценного развертывания", – написал он.

Резников пишет, что весной 2022 года эта система успешно прошла ведомственные испытания, а впоследствии – государственные.

"В настоящее время все формальные процедуры завершены, АСУ стратегического уровня официально приступила к рядам и будет работать в интересах Вооруженных Сил. Далее Генштаб будет принимать решения по параметрам масштабирования данной АСУ", - указал министр.

При этом в конце ноября народный депутат Ярослав Юрчишин сообщал, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины расследуют уголовное производство по выполнению опытно-конструкторских работ "Дзвин-АС".

По данным Юрчишина, Антикоррупционное бюро расследует "целый "букет" статей уголовного кодекса, совершенных во время выполнения ГКР "Дзвин-АС": растрату в особо крупных размерах, небрежное отношение к военной службе, превышение властных полномочий, в том числе - военными лицами.

Юрчишин подчеркивал, что развертывание в армии системы, фигурирующей в расследовании НАБУ, "в самый ответственный момент войны может привести к роковым последствиям".

Автор: 

Минобороны (9306) Резников Алексей (1170)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+13
саме так!

треба відділити мух від котлети

якщо технічно "котлета" гарна, то ЗСУ можуть її споживати-використовувати.
а мухами-корупционерами хай займається НАБУ, мухи мають сидіти
показать весь комментарий
08.12.2022 12:50
+5
Юрчишин наголошував, що розгортання в армії системи, яка фігурує в розслідуванні НАБУ, "у найбільш відповідальний момент війни може призвести до фатальних наслідків". оце, мабуть, є основна ціль впровадження цієї системи..., в нас вже були та є фатальні наслідки невиконання оборонного бюджету, згортання ракетної програми, відмови від власного виробництва снарядів..., ну буде ще один фатальний наслідок..., нам не звикати
показать весь комментарий
08.12.2022 12:51
+3
R.I.P. Воїну!
Герою Слава!

Щирі співчуття рідним...
Гинуть найкращі
показать весь комментарий
08.12.2022 13:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хто з експертів може пояснити, чи справді з цим Дзвоном все так погано?
показать весь комментарий
08.12.2022 12:45 Ответить
саме так!

треба відділити мух від котлети

якщо технічно "котлета" гарна, то ЗСУ можуть її споживати-використовувати.
а мухами-корупционерами хай займається НАБУ, мухи мають сидіти
показать весь комментарий
08.12.2022 12:50 Ответить
Просто це все з тієї ж опери де й конфісковані бронежилети, які врешті-решт таки прийшлося взяти на озброєння....
А ще там були клістрони, катери, стугни....
показать весь комментарий
08.12.2022 14:55 Ответить
Ніби експерти новини не читають, або хтось, хто вивчав цю тему краще, або чув коментарі експертів з цього приводу
показать весь комментарий
08.12.2022 13:15 Ответить
На фронті загинув зірка Ліги Сміху https://ua.korrespondent.net/lifestyle/4542405-na-fronti-zahynuv-zirka-lihy-smikhu
показать весь комментарий
08.12.2022 12:51 Ответить
R.I.P. Воїну!
Герою Слава!

Щирі співчуття рідним...
Гинуть найкращі
показать весь комментарий
08.12.2022 13:40 Ответить
Юрчишин наголошував, що розгортання в армії системи, яка фігурує в розслідуванні НАБУ, "у найбільш відповідальний момент війни може призвести до фатальних наслідків". оце, мабуть, є основна ціль впровадження цієї системи..., в нас вже були та є фатальні наслідки невиконання оборонного бюджету, згортання ракетної програми, відмови від власного виробництва снарядів..., ну буде ще один фатальний наслідок..., нам не звикати
показать весь комментарий
08.12.2022 12:51 Ответить
****.Боюся. що так і буде
показать весь комментарий
08.12.2022 12:55 Ответить
акуїти...
показать весь комментарий
08.12.2022 12:52 Ответить
НАБУ хто може нагнути ?
показать весь комментарий
08.12.2022 13:00 Ответить
корупціонерів нехай судять,а ця штука дуже пригодиться в армії у ці нелегкі часи,і було би дуже дивно,якщо б воно стояло без діла
показать весь комментарий
08.12.2022 13:01 Ответить
Фатальні, фекальні, провальні, ... Та какая разница.
показать весь комментарий
08.12.2022 13:04 Ответить
до набу довіри нема жодної, а про самий дзвін нічого не відомо. обговорювати нічого.
показать весь комментарий
08.12.2022 13:18 Ответить
Ну 9 месяцев настаиваю, и везде так было когда война. Не надо разбираться!!! Пристрелить за углом, что бы не при детях--- и нет проблемы. Можно с охотничьево оружия, боевые на фронт патроны. Арматурой не надо. Тоже для фронта нужнее.
показать весь комментарий
08.12.2022 13:44 Ответить
Предлагаю первым расстрелять тебя
показать весь комментарий
08.12.2022 17:59 Ответить
Не в каждой поликлинике есть в штате такой специалист---но сходи проверся. Здесь же форум. И не более. Каждый мнение свое высказывает---и все. Можно и не ходить к такому врачу. Их мало хороших. Номер на своей двери в комнате проверь---если не 6, не ходи.
показать весь комментарий
08.12.2022 18:05 Ответить
Так я и высказал свое мнение, а точнее предложение, это же форум, правильно? На счёт специализации врачей у тебя богатый опыт, оспаривать не буду
показать весь комментарий
08.12.2022 18:13 Ответить
Переход на личности совсем иное. А с Зигмундом Фрейдом часто бываю, можем и дернуть рюмочку. Отсюда и знания.
показать весь комментарий
08.12.2022 18:18 Ответить
Ты ходячий пример эталонного придурка. Кого "пристрелить"? Тебя, Резникова, Юрчишина, разработчика программы? Ты хоть промычи по этому поводу. У вас придурков, думающих любыми частями тела кроме головы нет понимания, что за коррупцию надо отвечать, а систему -НАДО ИСПОЛЬЗОВАТЬ в войсках, никакой другой пока не разработали. Хотя кому я это говорю?
показать весь комментарий
08.12.2022 18:38 Ответить
Повторю. Это форум. И анонс этой новости и коменты о том, что действия многих во время войны глушат победу пока далёкую. О них в общем и высказался, относительно на эмоциях. Ведь подобного уже было перебыло за эти 9 месяцев! И все. А трибуналы и военно-полевые суды надо было вводить 25 февраля. И фамилии тобой указанные здесь не столь главное. Не пиши часто слово ,дурак,---липнет. К спине---не сразу заметишь. А прочтут многие. Научитесь конюхи торохканые вести себя хотя бы на выпасах или в ночном.
показать весь комментарий
08.12.2022 19:48 Ответить
А, так ты просто имбецил! Так сразу бы и сказал.
показать весь комментарий
08.12.2022 22:03 Ответить
НАБУ-коллаборанти?Або ті хто їх підзужує.Скільки своїх доходів віддали армії,НАБу,НАПК,Суди,підзуживателі?Вони хотять ,щоб ті хто робив Дзвін взагалі ничого не мали.?Вироку Суда нема? До побачення.Резнікову претензії
показать весь комментарий
08.12.2022 14:09 Ответить
Таким "простим рішенням" Офіс пробує уникнути розслідування.
показать весь комментарий
08.12.2022 15:05 Ответить
Такими розслідуваннями у нас флот будується в Туреччіні, тому що тут його побудувати неможливо, завжди з'являються обставини. Все вірно зробили, що прийняли, оцінку системі дадуть вже військові.
показать весь комментарий
08.12.2022 16:17 Ответить
Такое чувство, что Юрчишин гнобя НАБУ отмазывает коррупционеров, как будто сам в доле....
показать весь комментарий
08.12.2022 20:53 Ответить
 
 