Украина приняла на вооружение систему управления "Дзвин", в отношении которой продолжается расследование НАБУ
Министр обороны Алексей Резников распорядился взять на вооружение Вооруженных сил Украины автоматизированную систему управления войсками стратегического уровня "Дзвин", в отношении которой НАБУ ведет расследование.
Об этом министр сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"6 декабря 2022 года я подписал приказ о взятии на вооружение автоматизированной системы Центра оперативного управления (ГКР "Дзвин-АС"). Вышел своеобразный подарок ко Дню Вооруженных сил Украины. Ведь наши военные чрезвычайно заинтересованы в АСУ стратегического уровня и давно ждут ее полноценного развертывания", – написал он.
Резников пишет, что весной 2022 года эта система успешно прошла ведомственные испытания, а впоследствии – государственные.
"В настоящее время все формальные процедуры завершены, АСУ стратегического уровня официально приступила к рядам и будет работать в интересах Вооруженных Сил. Далее Генштаб будет принимать решения по параметрам масштабирования данной АСУ", - указал министр.
При этом в конце ноября народный депутат Ярослав Юрчишин сообщал, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины расследуют уголовное производство по выполнению опытно-конструкторских работ "Дзвин-АС".
По данным Юрчишина, Антикоррупционное бюро расследует "целый "букет" статей уголовного кодекса, совершенных во время выполнения ГКР "Дзвин-АС": растрату в особо крупных размерах, небрежное отношение к военной службе, превышение властных полномочий, в том числе - военными лицами.
Юрчишин подчеркивал, что развертывание в армии системы, фигурирующей в расследовании НАБУ, "в самый ответственный момент войны может привести к роковым последствиям".
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треба відділити мух від котлети
якщо технічно "котлета" гарна, то ЗСУ можуть її споживати-використовувати.
а мухами-корупционерами хай займається НАБУ, мухи мають сидіти
А ще там були клістрони, катери, стугни....
Герою Слава!
Щирі співчуття рідним...
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