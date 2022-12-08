Украина приняла на вооружение систему управления "Дзвин", в отношении которой продолжается расследование НАБУ

Министр обороны Алексей Резников распорядился взять на вооружение Вооруженных сил Украины автоматизированную систему управления войсками стратегического уровня "Дзвин", в отношении которой НАБУ ведет расследование.

Об этом министр сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"6 декабря 2022 года я подписал приказ о взятии на вооружение автоматизированной системы Центра оперативного управления (ГКР "Дзвин-АС"). Вышел своеобразный подарок ко Дню Вооруженных сил Украины. Ведь наши военные чрезвычайно заинтересованы в АСУ стратегического уровня и давно ждут ее полноценного развертывания", – написал он.

Резников пишет, что весной 2022 года эта система успешно прошла ведомственные испытания, а впоследствии – государственные.

"В настоящее время все формальные процедуры завершены, АСУ стратегического уровня официально приступила к рядам и будет работать в интересах Вооруженных Сил. Далее Генштаб будет принимать решения по параметрам масштабирования данной АСУ", - указал министр.

При этом в конце ноября народный депутат Ярослав Юрчишин сообщал, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины расследуют уголовное производство по выполнению опытно-конструкторских работ "Дзвин-АС".

По данным Юрчишина, Антикоррупционное бюро расследует "целый "букет" статей уголовного кодекса, совершенных во время выполнения ГКР "Дзвин-АС": растрату в особо крупных размерах, небрежное отношение к военной службе, превышение властных полномочий, в том числе - военными лицами.

Юрчишин подчеркивал, что развертывание в армии системы, фигурирующей в расследовании НАБУ, "в самый ответственный момент войны может привести к роковым последствиям".