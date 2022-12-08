Україна прийняла на озброєння систему управління "Дзвін", щодо якої триває розслідування НАБУ

Міністр оборони Олексій Резніков розпорядився взяти на озброєння Збройних сил України автоматизовану систему управління військами стратегічного рівня "Дзвін", стосовно якої НАБУ веде розслідування.

Про це міністр повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"6 грудня 2022 року я підписав наказ про взяття на озброєння автоматизованої системи Центру оперативного керування (ДКР "Дзвін-АС"). Вийшов своєрідний подарунок до Дня Збройних сил України. Адже наші військові надзвичайно зацікавлені в АСУ стратегічного рівня і давно чекають її повноцінного розгортання", - написав він.

Резніков пише, що навесні 2022 року ця система успішно пройшла відомчі випробування, а згодом - державні.

"Наразі усі формальні процедури завершено, АСУ стратегічного рівня офіційно стала до лав і буде працювати в інтересах Збройних Сил. Далі Генштаб буде приймати рішення щодо параметрів масштабування даної АСУ", - вказав міністр.

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При цьому в кінці листопада народний депутат Ярослав Юрчишин повідомляв, що детективи Національного антикорупційного бюро України розслідують кримінальне провадження щодо виконання дослідно-конструкторських робіт "Дзвін-АС".

За даними Юрчишина, Антикорупційне бюро розслідує "цілий "букет" статей кримінального кодексу, вчинених під час виконання ДКР "Дзвін-АС": розтрату в особливо великих розмірах, недбале ставлення до військової служби, перевищення владних повноважень, в тому числі - військовими особами.

Юрчишин наголошував, що розгортання в армії системи, яка фігурує в розслідуванні НАБУ, "у найбільш відповідальний момент війни може призвести до фатальних наслідків".