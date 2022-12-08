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Новини
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Україна прийняла на озброєння систему управління "Дзвін", щодо якої триває розслідування НАБУ

система,дзвін

Міністр оборони Олексій Резніков розпорядився взяти на озброєння Збройних сил України автоматизовану систему управління військами стратегічного рівня "Дзвін", стосовно якої НАБУ веде розслідування.

Про це міністр повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"6 грудня 2022 року я підписав наказ про взяття на озброєння автоматизованої системи Центру оперативного керування (ДКР "Дзвін-АС"). Вийшов своєрідний подарунок до Дня Збройних сил України. Адже наші військові надзвичайно зацікавлені в АСУ стратегічного рівня і давно чекають її повноцінного розгортання", - написав він.

Резніков пише, що навесні 2022 року ця система успішно пройшла відомчі випробування, а згодом - державні.

"Наразі усі формальні процедури завершено, АСУ стратегічного рівня офіційно стала до лав і буде працювати в інтересах Збройних Сил. Далі Генштаб буде приймати рішення щодо параметрів масштабування даної АСУ", - вказав міністр.

Також читайте: Упродовж місяця до експлуатації в ЗСУ допущено 7 зразків БПЛА українського виробництва, - Резніков

При цьому в кінці листопада народний депутат Ярослав Юрчишин повідомляв, що детективи Національного антикорупційного бюро України розслідують кримінальне провадження щодо виконання дослідно-конструкторських робіт "Дзвін-АС".

За даними Юрчишина, Антикорупційне бюро розслідує "цілий "букет" статей кримінального кодексу, вчинених під час виконання ДКР "Дзвін-АС": розтрату в особливо великих розмірах, недбале ставлення до військової служби, перевищення владних повноважень, в тому числі - військовими особами.

Юрчишин наголошував, що розгортання в армії системи, яка фігурує в розслідуванні НАБУ, "у найбільш відповідальний момент війни може призвести до фатальних наслідків".

Автор: 

Міноборони (7333) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+13
саме так!

треба відділити мух від котлети

якщо технічно "котлета" гарна, то ЗСУ можуть її споживати-використовувати.
а мухами-корупционерами хай займається НАБУ, мухи мають сидіти
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08.12.2022 12:50
+5
Юрчишин наголошував, що розгортання в армії системи, яка фігурує в розслідуванні НАБУ, "у найбільш відповідальний момент війни може призвести до фатальних наслідків". оце, мабуть, є основна ціль впровадження цієї системи..., в нас вже були та є фатальні наслідки невиконання оборонного бюджету, згортання ракетної програми, відмови від власного виробництва снарядів..., ну буде ще один фатальний наслідок..., нам не звикати
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08.12.2022 12:51
+3
R.I.P. Воїну!
Герою Слава!

Щирі співчуття рідним...
Гинуть найкращі
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08.12.2022 13:40
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Хто з експертів може пояснити, чи справді з цим Дзвоном все так погано?
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08.12.2022 12:45 Відповісти
саме так!

треба відділити мух від котлети

якщо технічно "котлета" гарна, то ЗСУ можуть її споживати-використовувати.
а мухами-корупционерами хай займається НАБУ, мухи мають сидіти
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08.12.2022 12:50 Відповісти
Просто це все з тієї ж опери де й конфісковані бронежилети, які врешті-решт таки прийшлося взяти на озброєння....
А ще там були клістрони, катери, стугни....
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08.12.2022 14:55 Відповісти
Ніби експерти новини не читають, або хтось, хто вивчав цю тему краще, або чув коментарі експертів з цього приводу
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08.12.2022 13:15 Відповісти
На фронті загинув зірка Ліги Сміху https://ua.korrespondent.net/lifestyle/4542405-na-fronti-zahynuv-zirka-lihy-smikhu
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08.12.2022 12:51 Відповісти
R.I.P. Воїну!
Герою Слава!

Щирі співчуття рідним...
Гинуть найкращі
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08.12.2022 13:40 Відповісти
Юрчишин наголошував, що розгортання в армії системи, яка фігурує в розслідуванні НАБУ, "у найбільш відповідальний момент війни може призвести до фатальних наслідків". оце, мабуть, є основна ціль впровадження цієї системи..., в нас вже були та є фатальні наслідки невиконання оборонного бюджету, згортання ракетної програми, відмови від власного виробництва снарядів..., ну буде ще один фатальний наслідок..., нам не звикати
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08.12.2022 12:51 Відповісти
****.Боюся. що так і буде
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08.12.2022 12:55 Відповісти
акуїти...
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08.12.2022 12:52 Відповісти
НАБУ хто може нагнути ?
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08.12.2022 13:00 Відповісти
корупціонерів нехай судять,а ця штука дуже пригодиться в армії у ці нелегкі часи,і було би дуже дивно,якщо б воно стояло без діла
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08.12.2022 13:01 Відповісти
Фатальні, фекальні, провальні, ... Та какая разница.
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08.12.2022 13:04 Відповісти
до набу довіри нема жодної, а про самий дзвін нічого не відомо. обговорювати нічого.
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08.12.2022 13:18 Відповісти
Ну 9 месяцев настаиваю, и везде так было когда война. Не надо разбираться!!! Пристрелить за углом, что бы не при детях--- и нет проблемы. Можно с охотничьево оружия, боевые на фронт патроны. Арматурой не надо. Тоже для фронта нужнее.
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08.12.2022 13:44 Відповісти
Предлагаю первым расстрелять тебя
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08.12.2022 17:59 Відповісти
Не в каждой поликлинике есть в штате такой специалист---но сходи проверся. Здесь же форум. И не более. Каждый мнение свое высказывает---и все. Можно и не ходить к такому врачу. Их мало хороших. Номер на своей двери в комнате проверь---если не 6, не ходи.
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08.12.2022 18:05 Відповісти
Так я и высказал свое мнение, а точнее предложение, это же форум, правильно? На счёт специализации врачей у тебя богатый опыт, оспаривать не буду
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08.12.2022 18:13 Відповісти
Переход на личности совсем иное. А с Зигмундом Фрейдом часто бываю, можем и дернуть рюмочку. Отсюда и знания.
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08.12.2022 18:18 Відповісти
Ты ходячий пример эталонного придурка. Кого "пристрелить"? Тебя, Резникова, Юрчишина, разработчика программы? Ты хоть промычи по этому поводу. У вас придурков, думающих любыми частями тела кроме головы нет понимания, что за коррупцию надо отвечать, а систему -НАДО ИСПОЛЬЗОВАТЬ в войсках, никакой другой пока не разработали. Хотя кому я это говорю?
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08.12.2022 18:38 Відповісти
Повторю. Это форум. И анонс этой новости и коменты о том, что действия многих во время войны глушат победу пока далёкую. О них в общем и высказался, относительно на эмоциях. Ведь подобного уже было перебыло за эти 9 месяцев! И все. А трибуналы и военно-полевые суды надо было вводить 25 февраля. И фамилии тобой указанные здесь не столь главное. Не пиши часто слово ,дурак,---липнет. К спине---не сразу заметишь. А прочтут многие. Научитесь конюхи торохканые вести себя хотя бы на выпасах или в ночном.
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08.12.2022 19:48 Відповісти
А, так ты просто имбецил! Так сразу бы и сказал.
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08.12.2022 22:03 Відповісти
НАБУ-коллаборанти?Або ті хто їх підзужує.Скільки своїх доходів віддали армії,НАБу,НАПК,Суди,підзуживателі?Вони хотять ,щоб ті хто робив Дзвін взагалі ничого не мали.?Вироку Суда нема? До побачення.Резнікову претензії
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08.12.2022 14:09 Відповісти
Таким "простим рішенням" Офіс пробує уникнути розслідування.
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08.12.2022 15:05 Відповісти
Такими розслідуваннями у нас флот будується в Туреччіні, тому що тут його побудувати неможливо, завжди з'являються обставини. Все вірно зробили, що прийняли, оцінку системі дадуть вже військові.
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08.12.2022 16:17 Відповісти
Такое чувство, что Юрчишин гнобя НАБУ отмазывает коррупционеров, как будто сам в доле....
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08.12.2022 20:53 Відповісти
 
 