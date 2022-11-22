НАБУ розслідує розкрадання на розробці системи "Дзвін", яку Міноборони готується передати ЗСУ, - нардеп "Голосу" Юрчишин. ДОКУМЕНТ

Національне антикорупційне бюро України розслідує ймовірне розкрадання в особливо великих розмірах, вчинене військовими та посадовими особами під час виконання дослідно-конструкторських робіт "Дзвін-АС".

Про це повідомив у фейсбуці народний депутат фракції "Голос", перший заступник голови парламентського комітету з антикорупційної політики Ярослав Юрчишин, інформує Цензор.НЕТ.

У відповіді НАБУ на депутатський йдеться, що провадження спирається на декілька статей кримінального кодексу, порушених під час виконання ДКР "Дзвін-АС": розтрату в особливо великих розмірах, недбале ставлення до військової служби, перевищення владних повноважень, в тому числі - військовими особами.

Зокрема, йдеться про оборудки із системою автоматизованого управління військом, які викрили розслідувачі програми Bihus Info. За інформацією журналістського розслідування, на цю систему в Міноборони витратили 4 роки і 600 млн грн.

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Cуть "Дзвін-АС" полягала у створенні автоматизованої системи центру оперативного керівництва Збройними силами України. Журналісти з’ясували, що в системі зразка 2020 року було стільки вад і проблем, що її впровадження в армії на той час було визнано недоцільним і неможливим.

Однак це не завадило Міноборони і далі розробляти сумнозвісний "Дзвін" і продовжувати витрачати на систему кошти з бюджету.

Міністр оборони нещодавно прозвітував парламенту "про завершення циклу державних випробувань автоматизованої системи управління стратегічного рівня ДКР "Дзвін" та "підготовку системи для постановки на постачання, зазначає Юрчишин.

Заступник голови антикорупційного комітету наголосив, що розгортання в армії системи, яка фігурує в розслідуванні НАБУ, "у найбільш відповідальний момент війни може призвести до фатальних наслідків".

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Також Юрчишин повідомив, що фракція "Голос" запросила міністра оборони на своє засідання для з’ясування всіх обставин розробки даної системи.

"Сподіваюся, ми про це дізнаємося від міністра Резнікова раніше, ніж з підозр НАБУ розробникам "Дзвону" та їхнім лобістам в армії", - підсумував нардеп.





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Нагадаємо, у березні 2021 року журналісти повідомили, що у 2016 році військові замовили ТОВ "Еверест Лімітед" систему управління Збройними силами. На розробку витратили 4 роки і 600 млн грн бюджетних коштів. Але аудит виявив у проєкті "Дзвін", саме таку назву отримала система, таку кількість недоліків і проблем, що його впровадження в армії може виявитися взагалі недоцільним і неможливим.

Згодом в Міноборони заявили, що після проведення аудиту фінансування системи управління армією "Дзвін" припинено. У РНБО відбулася нарада щодо системи "Дзвін", на якій обговорювалося її прийняття в дослідну експлуатацію в одній з військових частин ЗСУ для оцінки.

Військовослужбовці колишньої в/ч А2724 ("Аеророзвідка") переконані, що розробка системи управління військом "Дзвін" ані на крок не наближає Україну до інтеграції з НАТО, а їхню частину розформували, щоб у них не було можливості про це говорити.

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