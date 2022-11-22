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НАБУ розслідує розкрадання на розробці системи "Дзвін", яку Міноборони готується передати ЗСУ, - нардеп "Голосу" Юрчишин. ДОКУМЕНТ

Національне антикорупційне бюро України розслідує ймовірне розкрадання в особливо великих розмірах, вчинене військовими та посадовими особами під час виконання дослідно-конструкторських робіт "Дзвін-АС".

Про це повідомив у фейсбуці народний депутат фракції "Голос", перший заступник голови парламентського комітету з антикорупційної політики Ярослав Юрчишин, інформує Цензор.НЕТ.

У відповіді НАБУ на депутатський йдеться, що провадження спирається на декілька статей кримінального кодексу, порушених під час виконання ДКР "Дзвін-АС": розтрату в особливо великих розмірах, недбале ставлення до військової служби, перевищення владних повноважень, в тому числі - військовими особами.

Зокрема, йдеться про оборудки із системою автоматизованого управління військом, які викрили розслідувачі програми Bihus Info. За інформацією журналістського розслідування, на цю систему в Міноборони витратили 4 роки і 600 млн грн.

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Cуть "Дзвін-АС" полягала у створенні автоматизованої системи центру оперативного керівництва Збройними силами України. Журналісти з’ясували, що в системі зразка 2020 року було стільки вад і проблем, що її впровадження в армії на той час було визнано недоцільним і неможливим.

Однак це не завадило Міноборони і далі розробляти сумнозвісний "Дзвін" і продовжувати витрачати на систему кошти з бюджету.

Міністр оборони нещодавно прозвітував парламенту "про завершення циклу державних випробувань автоматизованої системи управління стратегічного рівня ДКР "Дзвін" та "підготовку системи для постановки на постачання, зазначає Юрчишин.

Заступник голови антикорупційного комітету наголосив, що розгортання в армії системи, яка фігурує в розслідуванні НАБУ, "у найбільш відповідальний момент війни може призвести до фатальних наслідків".

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Також Юрчишин повідомив, що фракція "Голос" запросила міністра оборони на своє засідання для з’ясування всіх обставин розробки даної системи.

"Сподіваюся, ми про це дізнаємося від міністра Резнікова раніше, ніж з підозр НАБУ розробникам "Дзвону" та їхнім лобістам в армії", - підсумував нардеп.

НАБУ розслідує розкрадання на розробці системи Дзвін, яку Міноборони готується передати ЗСУ, - нардеп Голосу Юрчишин 01
НАБУ розслідує розкрадання на розробці системи Дзвін, яку Міноборони готується передати ЗСУ, - нардеп Голосу Юрчишин 02

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Нагадаємо, у березні 2021 року журналісти повідомили, що у 2016 році військові замовили ТОВ "Еверест Лімітед" систему управління Збройними силами. На розробку витратили 4 роки і 600 млн грн бюджетних коштів. Але аудит виявив у проєкті "Дзвін", саме таку назву отримала система, таку кількість недоліків і проблем, що його впровадження в армії може виявитися взагалі недоцільним і неможливим.

Згодом в Міноборони заявили, що після проведення аудиту фінансування системи управління армією "Дзвін" припинено. У РНБО відбулася нарада щодо системи "Дзвін", на якій обговорювалося її прийняття в дослідну експлуатацію в одній з військових частин ЗСУ для оцінки. 

Військовослужбовці колишньої в/ч А2724 ("Аеророзвідка") переконані, що розробка системи управління військом "Дзвін" ані на крок не наближає Україну до інтеграції з НАТО, а їхню частину розформували, щоб у них не було можливості про це говорити.

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Автор: 

Міноборони (7486) Юрчишин Ярослав (153) розкрадання (223)


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Топ коментарі
+16
Еще один эпизод в будущем уголовном деле "зеленых гнид" Как ДБР клистроны систем ПВО изымало , как многое другое "слуги" натворили. Все помним...
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22.11.2022 16:29 Відповісти
+10
Разумеется. Это же не великое крадывництво. И "Стугна" дзвін і "Богдана" дзвін, "нептуни" теж дзвін Може тому і "дзвін " що при владі прихильники позаглядати ***** у очі та посмажити у травні шашлики То як, нажерся?
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22.11.2022 16:38 Відповісти
+8
І що далі? Що це каже? Що міністр від "зелених" хабарник? Де висновки фахівців? Зелені вєе "шили" справу Порошенку про держ. зраду. Ну то як? І генерал Марченко сидів у в'ящниці, начебто за розкрадання грошей. Хтось із шісток блазня вибачився перед БОЙОВИМ генералом?
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22.11.2022 18:01 Відповісти
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22.11.2022 16:27 Відповісти
Щось мені підказує що весь цей дзвін лише дзвоном й залишиться...
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22.11.2022 16:28 Відповісти
Разумеется. Это же не великое крадывництво. И "Стугна" дзвін і "Богдана" дзвін, "нептуни" теж дзвін Може тому і "дзвін " що при владі прихильники позаглядати ***** у очі та посмажити у травні шашлики То як, нажерся?
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22.11.2022 16:38 Відповісти
Еще один эпизод в будущем уголовном деле "зеленых гнид" Как ДБР клистроны систем ПВО изымало , как многое другое "слуги" натворили. Все помним...
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22.11.2022 16:29 Відповісти
Так президентом тогда был Порошенко, зеленые то причем =)
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22.11.2022 16:56 Відповісти
Когда "тогда"?
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22.11.2022 17:00 Відповісти
Вы читать не пробовали?
у 2016 році військові замовили ТОВ "Еверест Лімітед" систему управління Збройними силами. На розробку витратили 4 роки і 600 млн грн бюджетних коштів
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22.11.2022 17:03 Відповісти
І що далі? Що це каже? Що міністр від "зелених" хабарник? Де висновки фахівців? Зелені вєе "шили" справу Порошенку про держ. зраду. Ну то як? І генерал Марченко сидів у в'ящниці, начебто за розкрадання грошей. Хтось із шісток блазня вибачився перед БОЙОВИМ генералом?
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22.11.2022 18:01 Відповісти
Ти коли піцу змовляєш, вона відразу у тебе на столі зявляється чи проходе якийсь час.
Бачу піцу до тебе телепортують прямо з піцерії у ту ж секунду як ти дав замовлення,
а от ЗСУ треба було чекати до 2018 поки цю систему почнуть розробляти.
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25.11.2022 16:33 Відповісти
Проэкт был 4 года назад инициирован Порошенко но последних 3.5 года воровали зеленые гниды
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22.11.2022 19:56 Відповісти
Клистроны с систем ПВО снимало ДБР по указанию президента Зеленского.
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22.11.2022 23:31 Відповісти
Зебіли при тому що при них ця система розроблялась ТРИ роки, а при Пороху тільки розпочали розробку.
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25.11.2022 16:28 Відповісти
In all civilized countries it's called - TREASON. Maximum available sentence, nothing less.
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22.11.2022 16:31 Відповісти
Чув дзвін, та не знаю, де він.
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22.11.2022 16:33 Відповісти
А чиє воно оте Бігус.інфо і хто за ним стоїть чи не Бужанські із Бужинськими!?
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22.11.2022 16:39 Відповісти
взагалі-то подібні системи - основа управління ******** військом. і те, шо туди свої шнобелі запхнули усілякі бігуси - дуже погана ознака
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22.11.2022 16:52 Відповісти
Фактчекінг матеріалу Бігуса про "Дзвін-АС": 10 епізодів спецоперації проти ЗСУ
https://hvylya.net/analytics/227434-faktcheking-materialu-bigusa-pro-dzvin-as-10-epizodiv-specoperaciji-proti-zsu
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22.11.2022 16:53 Відповісти
"що його впровадження в армії може виявитися взагалі недоцільним і неможливим." Zeгніди щось пропонують окрім послаблення ЗСУ? иІ ще лдне у нас окрім вселяких банабаків на кшталт Сракошвіль, углав та іншого щурячого потроха людей нема? Чи хтось вірить ож отій углаві Україна не до сраки? Кіть йому до сракі своя Грузія чи удкіло воно втекло?
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22.11.2022 17:14 Відповісти
Поки зелені зрадники у владі,це буде продовжуватись.
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22.11.2022 17:27 Відповісти
Зелений Дзвін грошей
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22.11.2022 19:43 Відповісти
 
 