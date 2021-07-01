УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9983 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
6 026 15

Аеророзвідники: нашу в/ч А2724 розформували, щоб ми не помітили недоліків у розробці системи управління військом "Дзвін"

Аеророзвідники: нашу в/ч А2724 розформували, щоб ми не помітили недоліків у розробці системи управління військом

Військовослужбовці колишньої в/ч А2724 стверджують, що розробка системи управління військом "Дзвін" ані на крок не наближає Україну до інтеграції з НАТО, а їхню частину розформували, щоб у них не було можливості про це говорити.

Про це вони пишуть у фейсбук-співтоваристві "Аеророзвідка", інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про дослідно-конструкторську роботу "Дзвін" - систему керування військом. Військовослужбовці кажуть, що їх залучили до аудиту і приймання етапу цієї розробки. Але всіляко ставили палиці в колеса, а на запитання відповідали "Вас розформували".

"Насправді в цій фразі розкривається весь глобальний задум. Прийом етапу ДКР "Дзвін" було заплановано на жовтень - листопад 2020 року. Перша заява про розформування військової частини А2724 була 15 вересня 2020 року. ... За планом, частина повинна була перейти в процес розформування до початку прийому етапу, позбавлена ​​суб'єктності і занурена в бюрократичне пекло розформування", - стверджують аеророзвідники.

Але міністр оборони відхилив директиву про розформування частини, і її програмісти взяли участь у прийманні розробки.

Читайте також: Конотопський авіаремонтний завод "Авіакон" передав ЗСУ модернізований вертоліт Мі-8МТВ. ФОТО

"Якби все було здійснено згідно з попереднім планом і директива вийшла ще в жовтні 2020 року, громадянське суспільство ніколи б не дізналося про порушення і корупцію на 600 млн гривень, розробки, яка ні на крок не наближає нас до інтеграції з НАТО", - сказано в повідомленні.

У результаті частину все одно розформували. Випущені цього року офіцери-зв'язківці, які повинні були займатися аеророзвідкою, служитимуть в інших частинах. Центр інновацій та технологій, який повинні були створити на базі в/ч А2724, так і не створено.

"Все, що відбувається з в/ч А2724 та проєктом" Дельта "- це не що інше, як вчинення злочину з метою позбавлення суб'єктності компетентного підрозділу для приховування злочинів, корупції і автоматизації армії минулого. Знищення проєкту "Дельта" здійснюється з метою позбавлення ЗСУ будь альтернативи і форсування впровадження корумпованих проєктів, незважаючи на відсутність стандартів НАТО і автоматизацію Радянського Союзу", - стверджують аеророзвідники.

Вони пообіцяли, що командування аеророзвідки продовжить робити все можливе для захисту українського народу - як від зовнішнього ворога, так і від внутрішнього.

Аеророзвідники: нашу в/ч А2724 розформували, щоб ми не помітили недоліків у розробці системи управління військом Дзвін 01

Аеророзвідники: нашу в/ч А2724 розформували, щоб ми не помітили недоліків у розробці системи управління військом Дзвін 02
Аеророзвідники: нашу в/ч А2724 розформували, щоб ми не помітили недоліків у розробці системи управління військом Дзвін 03
Аеророзвідники: нашу в/ч А2724 розформували, щоб ми не помітили недоліків у розробці системи управління військом Дзвін 04
Аеророзвідники: нашу в/ч А2724 розформували, щоб ми не помітили недоліків у розробці системи управління військом Дзвін 05

Автор: 

армія (3771) ЗСУ (7545)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+13
Ну и чем этот криворогульный членограй лучше Енакиевского шапочного вора ?
Аэроразведчики: нашу в/ч А2724 расформировали, чтобы мы не заметили недостатки в разработке системы управления войском "Дзвін" - Цензор.НЕТ 7978
показати весь коментар
01.07.2021 18:19
+10
годами (с 2015) наработанные навыки и умение обращаться с такой нужной в разведке и корректировке техникой оказалось не нужным миропоносцу и его хенералам паркетным...
показати весь коментар
01.07.2021 18:23
+8
Вас расформировали по приказу из москвы... остальное пустое
показати весь коментар
01.07.2021 18:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Дзвін", як це гарно висміює наше прислівя. Чув дзвін та не знає де він......
показати весь коментар
01.07.2021 18:16 Відповісти
Ну и чем этот криворогульный членограй лучше Енакиевского шапочного вора ?
Аэроразведчики: нашу в/ч А2724 расформировали, чтобы мы не заметили недостатки в разработке системы управления войском "Дзвін" - Цензор.НЕТ 7978
показати весь коментар
01.07.2021 18:19 Відповісти
ти хочеш, щоб віслюк запустив ще одну свою большую програму - "большая норковая шапка"?
показати весь коментар
01.07.2021 18:33 Відповісти
ты что, "артиста" от "гоп-стопника" не отличаешь? - https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD
показати весь коментар
01.07.2021 18:42 Відповісти
годами (с 2015) наработанные навыки и умение обращаться с такой нужной в разведке и корректировке техникой оказалось не нужным миропоносцу и его хенералам паркетным...
показати весь коментар
01.07.2021 18:23 Відповісти
Вас расформировали по приказу из москвы... остальное пустое
показати весь коментар
01.07.2021 18:28 Відповісти
вот и ответ почему мы не в НАТО
показати весь коментар
01.07.2021 18:34 Відповісти
а чем кроме "дзвiну" прославилась фирма "еверест" и ее директор юрий пастухов - кто в курсе? распил бабла - это мелочь по сравнению с расформированием аэроразведки...
показати весь коментар
01.07.2021 18:35 Відповісти
Этой власти не нужны компетентные, неподкупные люди. Если бы Вы подписали, Вам бы бабла сверху дали и дальше бы существовали 100%.
показати весь коментар
01.07.2021 20:10 Відповісти
https://analytics.hvylya.net/227434-faktcheking-materialu-bigusa-pro-dzvin-as-10-epizodiv-specoperaciji-proti-zsu
показати весь коментар
01.07.2021 21:31 Відповісти
Зе свома руками знищує ЗСУ, це факт

ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АРТИСТА ЗА 2 РОКИ :

1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Провал программ озброєння ЗСУ
4) Розпродаж землі України зацікавленим кругам
5) Приватизування кримського каналу третіми особами для подачі води у Крим
6) Зустріч з расійськими чиновниками в Омані
7) Видача расійських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою
8) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
9) Вивіз стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
10) Знищання енергосистеми України
11) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Расії
12) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського
13) Підвищення комунальних тарифів
14) Більше 10 відпусток за 2 роки
15) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим

СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
показати весь коментар
01.07.2021 21:55 Відповісти
так Кто остановит преступника ЗЕка? о конца его срока, страны просто не будет
показати весь коментар
02.07.2021 01:49 Відповісти
Твари, просто твари. Адекватное решение - им всем висеть.
показати весь коментар
02.07.2021 01:47 Відповісти
Диверсійна група РФ в уряді України в дії. Агент РФ "Руський" корегує розроблений і утверджений Генштабом росії план зупинки виробництв по комплексній, відновленій в епоху Порошенка П.О., програмі " Розбудови та укріплення ЗС України". Слава Руському! Слава агентам кремля в уряді України! Слава диверсантам Путіна! Геть Державність та Захист України ! Я так вважаю,що і рьоронна промисловість і укріплення ЗСУ вже.....повністю скінчилось?! Вірніш, Гаплик!
показати весь коментар
02.07.2021 08:28 Відповісти
нє, ну в принціпі все зрозуміло, - офіцери та генерали - підараси, АСУВ так і нема, бигус - герой-маладець борець за саму найсправжнісеньку правду розкрив всім очі . вроді нічого не переплутав
показати весь коментар
28.02.2025 10:42 Відповісти
 
 