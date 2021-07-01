Аеророзвідники: нашу в/ч А2724 розформували, щоб ми не помітили недоліків у розробці системи управління військом "Дзвін"
Військовослужбовці колишньої в/ч А2724 стверджують, що розробка системи управління військом "Дзвін" ані на крок не наближає Україну до інтеграції з НАТО, а їхню частину розформували, щоб у них не було можливості про це говорити.
Про це вони пишуть у фейсбук-співтоваристві "Аеророзвідка", інформує Цензор.НЕТ.
Йдеться про дослідно-конструкторську роботу "Дзвін" - систему керування військом. Військовослужбовці кажуть, що їх залучили до аудиту і приймання етапу цієї розробки. Але всіляко ставили палиці в колеса, а на запитання відповідали "Вас розформували".
"Насправді в цій фразі розкривається весь глобальний задум. Прийом етапу ДКР "Дзвін" було заплановано на жовтень - листопад 2020 року. Перша заява про розформування військової частини А2724 була 15 вересня 2020 року. ... За планом, частина повинна була перейти в процес розформування до початку прийому етапу, позбавлена суб'єктності і занурена в бюрократичне пекло розформування", - стверджують аеророзвідники.
Але міністр оборони відхилив директиву про розформування частини, і її програмісти взяли участь у прийманні розробки.
"Якби все було здійснено згідно з попереднім планом і директива вийшла ще в жовтні 2020 року, громадянське суспільство ніколи б не дізналося про порушення і корупцію на 600 млн гривень, розробки, яка ні на крок не наближає нас до інтеграції з НАТО", - сказано в повідомленні.
У результаті частину все одно розформували. Випущені цього року офіцери-зв'язківці, які повинні були займатися аеророзвідкою, служитимуть в інших частинах. Центр інновацій та технологій, який повинні були створити на базі в/ч А2724, так і не створено.
"Все, що відбувається з в/ч А2724 та проєктом" Дельта "- це не що інше, як вчинення злочину з метою позбавлення суб'єктності компетентного підрозділу для приховування злочинів, корупції і автоматизації армії минулого. Знищення проєкту "Дельта" здійснюється з метою позбавлення ЗСУ будь альтернативи і форсування впровадження корумпованих проєктів, незважаючи на відсутність стандартів НАТО і автоматизацію Радянського Союзу", - стверджують аеророзвідники.
Вони пообіцяли, що командування аеророзвідки продовжить робити все можливе для захисту українського народу - як від зовнішнього ворога, так і від внутрішнього.
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