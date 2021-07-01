Конотопський авіаремонтний завод "Авіакон" передав ЗСУ модернізований вертоліт Мі-8МТВ. ФОТО
На ДП "Конотопський авіаремонтний завод "Авіакон" провели капітальний ремонт і модернізацію гвинтокрила Мі-8МТВ і передали його в Збройні сили України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.
У результаті виконаних робіт посилено захист гелікоптера і членів екіпажу від ракет з інфрачервоними головками самонаведення і стрілецької зброї, вдосконалено радіонавігацію, радіокерування і покращено можливості виконувати десантні і пошуково-рятувальні операції.
В рамках модернізації встановлено два комплекти супутникової навігаційної системи, радіолокаційний відповідач, аварійний радіомаяк і твердотільний аварійно-експлуатаційний реєстратор польотної інформації з можливістю запису переговорів членів екіпажу. Це дозволяє виконувати польоти на міжнародних повітряних лініях відповідно до вимог ІКАО.
Крім цього, передбачено швидке доукомплектування машини новітнім метеолокатором, завдяки якому можна використовувати техніку в складних метеорологічних умовах.
Оновлений вертоліт вже перебуває у військовій частині.
Будь ласка, зачекайте...
Любий гвинтокрил зараз збивається, або Стрілою, або Стінгером.