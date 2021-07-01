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Конотопський авіаремонтний завод "Авіакон" передав ЗСУ модернізований вертоліт Мі-8МТВ. ФОТО

На ДП "Конотопський авіаремонтний завод "Авіакон" провели капітальний ремонт і модернізацію гвинтокрила Мі-8МТВ і передали його в Збройні сили України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.

Конотопський авіаремонтний завод Авіакон передав ЗСУ модернізований вертоліт Мі-8МТВ 01

У результаті виконаних робіт посилено захист гелікоптера і членів екіпажу від ракет з інфрачервоними головками самонаведення і стрілецької зброї, вдосконалено радіонавігацію, радіокерування і покращено можливості виконувати десантні і пошуково-рятувальні операції.

В рамках модернізації встановлено два комплекти супутникової навігаційної системи, радіолокаційний відповідач, аварійний радіомаяк і твердотільний аварійно-експлуатаційний реєстратор польотної інформації з можливістю запису переговорів членів екіпажу. Це дозволяє виконувати польоти на міжнародних повітряних лініях відповідно до вимог ІКАО.

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Крім цього, передбачено швидке доукомплектування машини новітнім метеолокатором, завдяки якому можна використовувати техніку в складних метеорологічних умовах.

Оновлений вертоліт вже перебуває у військовій частині.
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Топ коментарі
+3
Прорив це коньок кацапів. А у нас це покращення.
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01.07.2021 18:22
+2
Ну покрасили и то хорошо. Ето вам не новенькие Аирбасы из Франции для мусоров закупать.
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01.07.2021 18:45
+2
всегда когда вижу такого рода "модернизацию" вспоминаю "мимино"...... пипец какие мы отсталые в мире техники.... зато на флаги гигантские потртаим 100 лямов.. видать флаги нужнее будут чем военная техника... мдяяяя...
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01.07.2021 19:02
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Круто!!!! Це прорив!!!
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01.07.2021 18:15 Відповісти
Прорив це коньок кацапів. А у нас це покращення.
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01.07.2021 18:22 Відповісти
Чому двигуни не замінили на нові більш потужні, виробництва Мотор-Січ?
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01.07.2021 22:54 Відповісти
Ти в мене питаєш?
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01.07.2021 23:20 Відповісти
Ничего страшного, успешно писдим рашистов. Верховного бы джунгли насовсем отправить и ок.
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01.07.2021 18:38 Відповісти
Ну покрасили и то хорошо. Ето вам не новенькие Аирбасы из Франции для мусоров закупать.
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01.07.2021 18:45 Відповісти
Не только покрасили но и китайский фонарик с низу прикрутили!
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01.07.2021 18:55 Відповісти
всегда когда вижу такого рода "модернизацию" вспоминаю "мимино"...... пипец какие мы отсталые в мире техники.... зато на флаги гигантские потртаим 100 лямов.. видать флаги нужнее будут чем военная техника... мдяяяя...
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01.07.2021 19:02 Відповісти
Да не парься. Всё пучком. Кацапня сдыхает в теперешнем режиме неплохо. Начнут круче-тоже есть чем ответить. А зеленского переживём. Первый раз что ли? ))
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01.07.2021 19:16 Відповісти
как ни крути, а это куча совкового металлолома, которую давно пора отправить на переплавку...ну или продать в Африку.
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01.07.2021 19:23 Відповісти
Хоспаді ... Зібралися критики.
Любий гвинтокрил зараз збивається, або Стрілою, або Стінгером.
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01.07.2021 21:13 Відповісти
ППЦ! Сколько лет этому борту!? Не удивлюсь если это подарок из африки!.
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01.07.2021 22:39 Відповісти
 
 