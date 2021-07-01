РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9253 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
6 940 13
оборона (5146) Укроборонпром (1235) ВСУ (6275) вертолёт (1065)

Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон" передал ВСУ модернизированный вертолет Ми-8МТВ. ФОТО

На ГП "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон" провели капитальный ремонт и модернизацию вертолета Ми-8МТВ и передали его в Вооруженные силы Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.

Конотопский авиаремонтный завод Авиакон передал ВСУ модернизированный вертолет Ми-8МТВ 01

В результате проделланых работ усилена защита вертолета и членов экипажа от ракет с инфракрасными головками самонаведения и стрелкового оружия, усовершенствован радионавигационное оборудование и улучшено возможности выполнять десантные и поисково-спасательные операции.

В рамках модернизации установлено два комплекта спутниковой навигационной системы, радиолокационный ответчик, аварийный радиомаяк и твердотельный аварийно-эксплуатационный регистратор полетной информации с возможностью записи переговоров членов экипажа. Это позволяет выполнять полеты на международных воздушных линиях в соответствии с требованиями ИКАО.

Кроме этого, предусмотрено быстрое доукомплектование машины новейшим метеолокатором, благодаря которому можно использовать технику в сложных метеорологических условиях.

Обновленный вертолет уже находится в воинской части.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
Прорив це коньок кацапів. А у нас це покращення.
показать весь комментарий
01.07.2021 18:22
+2
Ну покрасили и то хорошо. Ето вам не новенькие Аирбасы из Франции для мусоров закупать.
показать весь комментарий
01.07.2021 18:45
+2
всегда когда вижу такого рода "модернизацию" вспоминаю "мимино"...... пипец какие мы отсталые в мире техники.... зато на флаги гигантские потртаим 100 лямов.. видать флаги нужнее будут чем военная техника... мдяяяя...
показать весь комментарий
01.07.2021 19:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Круто!!!! Це прорив!!!
показать весь комментарий
01.07.2021 18:15 Ответить
Прорив це коньок кацапів. А у нас це покращення.
показать весь комментарий
01.07.2021 18:22 Ответить
Чому двигуни не замінили на нові більш потужні, виробництва Мотор-Січ?
показать весь комментарий
01.07.2021 22:54 Ответить
Ти в мене питаєш?
показать весь комментарий
01.07.2021 23:20 Ответить
Ничего страшного, успешно писдим рашистов. Верховного бы джунгли насовсем отправить и ок.
показать весь комментарий
01.07.2021 18:38 Ответить
Ну покрасили и то хорошо. Ето вам не новенькие Аирбасы из Франции для мусоров закупать.
показать весь комментарий
01.07.2021 18:45 Ответить
Не только покрасили но и китайский фонарик с низу прикрутили!
показать весь комментарий
01.07.2021 18:55 Ответить
всегда когда вижу такого рода "модернизацию" вспоминаю "мимино"...... пипец какие мы отсталые в мире техники.... зато на флаги гигантские потртаим 100 лямов.. видать флаги нужнее будут чем военная техника... мдяяяя...
показать весь комментарий
01.07.2021 19:02 Ответить
Да не парься. Всё пучком. Кацапня сдыхает в теперешнем режиме неплохо. Начнут круче-тоже есть чем ответить. А зеленского переживём. Первый раз что ли? ))
показать весь комментарий
01.07.2021 19:16 Ответить
как ни крути, а это куча совкового металлолома, которую давно пора отправить на переплавку...ну или продать в Африку.
показать весь комментарий
01.07.2021 19:23 Ответить
Хоспаді ... Зібралися критики.
Любий гвинтокрил зараз збивається, або Стрілою, або Стінгером.
показать весь комментарий
01.07.2021 21:13 Ответить
ППЦ! Сколько лет этому борту!? Не удивлюсь если это подарок из африки!.
показать весь комментарий
01.07.2021 22:39 Ответить
 
 