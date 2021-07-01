Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон" передал ВСУ модернизированный вертолет Ми-8МТВ. ФОТО

На ГП "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон" провели капитальный ремонт и модернизацию вертолета Ми-8МТВ и передали его в Вооруженные силы Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.

В результате проделланых работ усилена защита вертолета и членов экипажа от ракет с инфракрасными головками самонаведения и стрелкового оружия, усовершенствован радионавигационное оборудование и улучшено возможности выполнять десантные и поисково-спасательные операции.

В рамках модернизации установлено два комплекта спутниковой навигационной системы, радиолокационный ответчик, аварийный радиомаяк и твердотельный аварийно-эксплуатационный регистратор полетной информации с возможностью записи переговоров членов экипажа. Это позволяет выполнять полеты на международных воздушных линиях в соответствии с требованиями ИКАО.

Кроме этого, предусмотрено быстрое доукомплектование машины новейшим метеолокатором, благодаря которому можно использовать технику в сложных метеорологических условиях.

Обновленный вертолет уже находится в воинской части.