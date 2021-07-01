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Аэроразведчики: нашу в/ч А2724 расформировали, чтобы мы не заметили недостатки в разработке системы управления войском "Дзвін"

Аэроразведчики: нашу в/ч А2724 расформировали, чтобы мы не заметили недостатки в разработке системы управления войском

Военнослужащие бывшей в/ч А2724 утверждают, что разработка системы управления войском "Дзвін" ни на шаг не приближает Украину к интеграции с НАТО, а их часть расформировали, чтобы у них не было возможности об этом говорить.

Об этом они пишут в Фейсбук-сообществе "Аэроразведка", информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет об опытно-конструкторской работе "Дзвін" - системе управления войском. Военнослужащие говорят, что их привлекли к аудиту и приемке этапа этой разработки. Но всячески ставили палки в колеса, а на вопросы отвечали "Вас расформировали".

"На самом деле в этой фразе раскрывается весь глобальный замысел. Прием этапа ИКР "Дзвін" был запланирован на октябрь - ноябрь 2020 года. Первое заявление о расформировании воинской части А2724 было 15 сентября 2020 года. ... По плану, часть должна была перейти в процесс расформирования до начала приема этапа, лишена субъектности и погружена в бюрократический ад расформирования", - утверждают аэроразведчики.

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Но министр обороны отклонил директиву о расформировании части, и ее программисты приняли участие в приемке разработки.

"Если бы все было осуществлено согласно первоначальному плану и директива вышла еще в октябре 2020 года, гражданское общество никогда не узнало бы о нарушении и коррупции на 600 млн гривен, разработке, которая ни на шаг не приближает нас к интеграции с НАТО", - сказано в сообщении.

В итоге часть все равно расформировали. Выпустившиеся в этом году офицеры-связисты, которые должны были заниматься аэроразведкой, будут служить в других частях. Центр инноваций и технологий, который должны были создать на базе в/ч А2724, так и не создан.

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"Все, что происходит с в/ч А2724 и проектом "Дельта" - это ничто иное как совершение преступления с целью лишения субъектности компетентного подразделения для сокрытия преступлений, коррупции и автоматизации армии прошлого. Уничтожение проекта "Дельта" осуществляется с целью лишения ВСУ любой альтернативы и форсирование внедрения коррумпированных проектов, несмотря на отсутствие стандартов НАТО и автоматизацию Советского Союза", - утверждают аэроразведчики.

Они пообещали, что командование аэроразведки продолжит делать все возможное для защиты украинского народа - как от внешнего врага, так и от внутреннего.

Аэроразведчики: нашу в/ч А2724 расформировали, чтобы мы не заметили недостатки в разработке системы управления войском Дзвін 01
Аэроразведчики: нашу в/ч А2724 расформировали, чтобы мы не заметили недостатки в разработке системы управления войском Дзвін 02
Аэроразведчики: нашу в/ч А2724 расформировали, чтобы мы не заметили недостатки в разработке системы управления войском Дзвін 03
Аэроразведчики: нашу в/ч А2724 расформировали, чтобы мы не заметили недостатки в разработке системы управления войском Дзвін 04
Аэроразведчики: нашу в/ч А2724 расформировали, чтобы мы не заметили недостатки в разработке системы управления войском Дзвін 05

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Топ комментарии
+13
Ну и чем этот криворогульный членограй лучше Енакиевского шапочного вора ?
Аэроразведчики: нашу в/ч А2724 расформировали, чтобы мы не заметили недостатки в разработке системы управления войском "Дзвін" - Цензор.НЕТ 7978
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01.07.2021 18:19
+10
годами (с 2015) наработанные навыки и умение обращаться с такой нужной в разведке и корректировке техникой оказалось не нужным миропоносцу и его хенералам паркетным...
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01.07.2021 18:23
+8
Вас расформировали по приказу из москвы... остальное пустое
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01.07.2021 18:28
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Правила форума Совет форумчан
"Дзвін", як це гарно висміює наше прислівя. Чув дзвін та не знає де він......
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01.07.2021 18:16 Ответить
Ну и чем этот криворогульный членограй лучше Енакиевского шапочного вора ?
Аэроразведчики: нашу в/ч А2724 расформировали, чтобы мы не заметили недостатки в разработке системы управления войском "Дзвін" - Цензор.НЕТ 7978
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01.07.2021 18:19 Ответить
ти хочеш, щоб віслюк запустив ще одну свою большую програму - "большая норковая шапка"?
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01.07.2021 18:33 Ответить
ты что, "артиста" от "гоп-стопника" не отличаешь? - https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD
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01.07.2021 18:42 Ответить
годами (с 2015) наработанные навыки и умение обращаться с такой нужной в разведке и корректировке техникой оказалось не нужным миропоносцу и его хенералам паркетным...
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01.07.2021 18:23 Ответить
Вас расформировали по приказу из москвы... остальное пустое
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01.07.2021 18:28 Ответить
вот и ответ почему мы не в НАТО
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01.07.2021 18:34 Ответить
а чем кроме "дзвiну" прославилась фирма "еверест" и ее директор юрий пастухов - кто в курсе? распил бабла - это мелочь по сравнению с расформированием аэроразведки...
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01.07.2021 18:35 Ответить
Этой власти не нужны компетентные, неподкупные люди. Если бы Вы подписали, Вам бы бабла сверху дали и дальше бы существовали 100%.
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01.07.2021 20:10 Ответить
https://analytics.hvylya.net/227434-faktcheking-materialu-bigusa-pro-dzvin-as-10-epizodiv-specoperaciji-proti-zsu
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01.07.2021 21:31 Ответить
Зе свома руками знищує ЗСУ, це факт

ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АРТИСТА ЗА 2 РОКИ :

1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Провал программ озброєння ЗСУ
4) Розпродаж землі України зацікавленим кругам
5) Приватизування кримського каналу третіми особами для подачі води у Крим
6) Зустріч з расійськими чиновниками в Омані
7) Видача расійських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою
8) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
9) Вивіз стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
10) Знищання енергосистеми України
11) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Расії
12) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського
13) Підвищення комунальних тарифів
14) Більше 10 відпусток за 2 роки
15) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим

СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
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01.07.2021 21:55 Ответить
так Кто остановит преступника ЗЕка? о конца его срока, страны просто не будет
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02.07.2021 01:49 Ответить
Твари, просто твари. Адекватное решение - им всем висеть.
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02.07.2021 01:47 Ответить
Диверсійна група РФ в уряді України в дії. Агент РФ "Руський" корегує розроблений і утверджений Генштабом росії план зупинки виробництв по комплексній, відновленій в епоху Порошенка П.О., програмі " Розбудови та укріплення ЗС України". Слава Руському! Слава агентам кремля в уряді України! Слава диверсантам Путіна! Геть Державність та Захист України ! Я так вважаю,що і рьоронна промисловість і укріплення ЗСУ вже.....повністю скінчилось?! Вірніш, Гаплик!
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02.07.2021 08:28 Ответить
 
 