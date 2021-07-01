Аэроразведчики: нашу в/ч А2724 расформировали, чтобы мы не заметили недостатки в разработке системы управления войском "Дзвін"

Военнослужащие бывшей в/ч А2724 утверждают, что разработка системы управления войском "Дзвін" ни на шаг не приближает Украину к интеграции с НАТО, а их часть расформировали, чтобы у них не было возможности об этом говорить.

Об этом они пишут в Фейсбук-сообществе "Аэроразведка", информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет об опытно-конструкторской работе "Дзвін" - системе управления войском. Военнослужащие говорят, что их привлекли к аудиту и приемке этапа этой разработки. Но всячески ставили палки в колеса, а на вопросы отвечали "Вас расформировали".

"На самом деле в этой фразе раскрывается весь глобальный замысел. Прием этапа ИКР "Дзвін" был запланирован на октябрь - ноябрь 2020 года. Первое заявление о расформировании воинской части А2724 было 15 сентября 2020 года. ... По плану, часть должна была перейти в процесс расформирования до начала приема этапа, лишена субъектности и погружена в бюрократический ад расформирования", - утверждают аэроразведчики.

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Но министр обороны отклонил директиву о расформировании части, и ее программисты приняли участие в приемке разработки.

"Если бы все было осуществлено согласно первоначальному плану и директива вышла еще в октябре 2020 года, гражданское общество никогда не узнало бы о нарушении и коррупции на 600 млн гривен, разработке, которая ни на шаг не приближает нас к интеграции с НАТО", - сказано в сообщении.

В итоге часть все равно расформировали. Выпустившиеся в этом году офицеры-связисты, которые должны были заниматься аэроразведкой, будут служить в других частях. Центр инноваций и технологий, который должны были создать на базе в/ч А2724, так и не создан.

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"Все, что происходит с в/ч А2724 и проектом "Дельта" - это ничто иное как совершение преступления с целью лишения субъектности компетентного подразделения для сокрытия преступлений, коррупции и автоматизации армии прошлого. Уничтожение проекта "Дельта" осуществляется с целью лишения ВСУ любой альтернативы и форсирование внедрения коррумпированных проектов, несмотря на отсутствие стандартов НАТО и автоматизацию Советского Союза", - утверждают аэроразведчики.

Они пообещали, что командование аэроразведки продолжит делать все возможное для защиты украинского народа - как от внешнего врага, так и от внутреннего.









