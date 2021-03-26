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контррозвідка (469) РНБО (2244) Держспецзв'язок (342) Бутусов Юрій (3481) Хомчак (246) Таран Андрій (267)

У РНБО відбулася нарада щодо системи управління армією "Дзвін": її можуть прийняти в дослідну експлуатацію в одній з військових частин ЗСУ для оцінки, - Бутусов

У РНБО відбулася нарада щодо системи управління армією

Сьогодні в РНБО відбулася нарада за участю всіх державних міністерств і відомств щодо ситуації з впровадженням автоматизованої системи управління військами "Дзвін-АС".

Про це на своїй сторінці у фейсбуку написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"На нараді були озвучені питання до розробників проєкту з боку Держслужби спецзв'язку з питання безпеки системи і військової контррозвідки СБУ з питання відповідності початкового технічного завдання тому, що зроблено зараз", - уточнив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після проведення аудиту припинено фінансування системи управління армією "Дзвін", - Міноборони

"За результатами сьогоднішньої наради Міноборони проведе ще нараду в понеділок. Очікується, що в підсумку міністр ухвалить рішення про прийняття "Дзвону" в дослідну експлуатацію в одній з військових частин ЗСУ, щоб за її результатами дати оцінку проєкту і його відповідності вимогам безпеки і технічним завданням на розробку", - додав журналіст.

За даними Бутусова, міністр оборони Андрій Таран у 2020 році призначив аудит проєкту "Дзвін", на який МО витратило 624 мільйони гривень. За результатами аудиту військова частина "Аеророзвідка" висловила особливу думку з критикою проєкту. За матеріалами МО Державне бюро розслідувань відкрило кримінальну справу для перевірки законності витрачання коштів на створення АСУ.

"Після цього головком ЗСУ Руслан Хомчак ухвалив рішення негайно розформувати "Аеророзвідку", і наполіг на впровадженні "Дзвону". Один із засновників "Аеророзвідки" і критиків "Дзвону" підполковник Ярослав Гончар був звільнений з армії за скороченням штатів. 4 березня Гончар звинуватив керівництво ЗСУ в корупції і невідповідності проєкту "Дзвін" сучасним вимогам. І 18-го березня 2021-го Таран офіційно відмовився від фінансування проєкту до проведення розслідування правоохоронними органами. А 26 березня Таран видав наказ про перенесення термінів розформування "Аеророзвідки". Очевидно, рішення міністра Тарана означають, що до проведення перевірки дослідної експлуатації системи "Дзвін" будуть залучені військовослужбовці "Аеророзвідки", - розповів журналіст.

Також дивіться: Військові витратили з бюджету 600 млн грн на непридатну систему управління армією "Дзвін", - ЗМІ. ВIДЕО

"За результатами дослідної експлуатації "Дзвону" міністр оборони ухвалить рішення - чи буде держава продовжувати фінансування розробки "Дзвін", чи закупить готову АСУВ в одній із країн НАТО або в Ізраїлі", - резюмував Бутусов.

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Значит скоро будет Дзвин-2
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26.03.2021 16:17 Відповісти
зелена мразота планує на цьому гуани і далі пилить бабло
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26.03.2021 16:23 Відповісти
Фактчекінг матеріалу Бігуса про "Дзвін-АС": 10 епізодів спецоперації проти ЗСУ

https://analytics.hvylya.net/227434-faktcheking-materialu-bigusa-pro-dzvin-as-10-epizodiv-specoperaciji-proti-zsu
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26.03.2021 16:35 Відповісти
Чую дзвін, та не знаю де він!
Який нерозумний так назвав цю розробку, чи він не знає відомої української приказки???
Как вы лодку назовёте...
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26.03.2021 16:47 Відповісти
Как и дия будет через расейские сервера работать?
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26.03.2021 17:00 Відповісти
На тому Дзвоні десятки генералів міліонерами стали, канєшна приймуть в дослідну експлуатацію а через кілька років спишуть посилаючись на всякі нові обставини , ТУ і стандарти
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26.03.2021 17:41 Відповісти
Є таке гарне українське прислівя - Чув дзвін, та не знаю де він. Гарна назва для того чого не має і ми не знаємо де він і вороги не знають. Оце стратегія та тактика в наших генералів....
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26.03.2021 18:42 Відповісти
Походу пытаються отмазать ?
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27.03.2021 01:22 Відповісти
 
 