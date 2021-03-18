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Новини Агресія Росії проти України
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Після проведення аудиту припинено фінансування системи управління армією "Дзвін", - Міноборони

Після проведення аудиту припинено фінансування системи управління армією

Аудит "Дзвін-АС", призначений Міністром оборони Андрієм Тараном, дійшов висновку, що існує ризик недосягнення мети створення цієї дослідно-конструкторської розробки (ДКР). Зокрема, були встановлені факти невідповідності виготовленого дослідного зразка початковому технічному завданню та існування зауважень щодо створеного програмного продукту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Крім того, аудитом ідентифіковано ризик неможливості (недоцільності) подальшого використання результатів дослідно-конструкторської роботи та встановлено ризики в управлінні майна та коштів, що мають суттєвий вплив на досягнення мети створення ДКР", - йдеться в повідомленні.

За висновками аудиторів, ризики втрати майна обчислюються сумою 550,7 млн ​​грн, ще 263,7 млн ​​грн - ризик завищення обсягів робіт через відсутність методики перевірки витрат на розробку програмного забезпечення і без фактичної перевірки військовим представництвом, 15,2 млн грн - ризик зайвого використання коштів, унаслідок надання дозволу замовником на закупівлю програмного забезпечення, яке фактично є зайвим у створенні програмного продукту, 3,9 млн грн - ризик завдання збитків, допущений через здійснення витрат на розробку робочої конструкторської документації, яка не знайшла свого відображення в ДКР.

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Також встановлено неефективне використання коштів на суму 171,9 млн. грн., допущене внаслідок здійснення оплати за перенесення строків виконання робіт, здійснення додаткових видатків на оплату ПДВ, оплати витрат на коригування документації, оплати вартості ремонтно-монтажних робіт та передачі майна до Національного університету оборони України, яке використовувалось не за призначенням.

"Відсутність фінансових обмежень на реалізацію ДКР стало однією з причин збільшення її загальної вартості з 218,2 млн гривень, визначених у техніко-економічному обґрунтуванні, до 624,6 млн гривень. Станом на 14.12.2020 загальні видатки за цією ДКР становили 580,1 млн гривень", - зазначили в Міноборони.

Службою внутрішнього аудиту Міністерства оборони також встановлено факти з ознаками перевищення повноважень колишнім керівником Управління розвитку автоматизації Збройних Сил України. Так, до деяких протоколів щодо змін в тактико-технічне завдання ДКР вносилася інформація, не погоджена з керівництвом Генерального штабу Збройних Сил України, а протокол, яким були внесені зміни до тактико-технічного завдання ДКР, був затверджений експосадовцем Управління розвитку автоматизації ЗСУ без відповідної довіреності від імені Міністерства оборони.

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"За результатами аудиту Служби внутрішнього аудиту Міноборони дослідно-конструкторської роботи "ДЗВІН-АСˮ було визнано за доцільне, зокрема, Головнокомандувачу Збройних Сил України проаналізувати причини виявлених порушень, вжити заходів щодо усунення встановлених ризиків, винних посадових осіб притягнути до юридичної відповідальності. Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України було доручено поінформувати Територіальне управління Державного бюро розслідувань міста Києва, Офіс Генерального прокурора, військову прокуратуру відповідно до територіальної юрисдикції та передати матеріали аудиту до Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України", - додали в міністерстві.

До висновків за результатами роботи правоохоронних органів, зокрема, Державного бюро розслідувань, Міністром оборони було припинено подальше фінансування даної роботи. Введення системи в експлуатацію до завершення розслідування є неможливим.

У Міноборони також додали, що з метою запобігання виникненню подібних ризиків, у ІІ кварталі 2021 року Міноборони ініціює аудиторську перевірку усіх дослідно-конструкторських робіт у сфері інформаційних технологій. Відбудеться порівняння обсягу інвестованих коштів із реальними результатами виконаних робіт. Міністерство готове винести це резонансне питання на розгляд незалежних експертів та врахувати їхні рекомендації під час ухвалення подальших рішень.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що військові витратили з бюджету 600 млн грн на непридатну систему управління армією "Дзвін".

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Автор: 

Міноборони (7343) оборона (4777) ЗСУ (7528) Таран Андрій (267)


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Топ коментарі
+8
Не исключено что это очередная диверсия пророссийских сил засевших как в ОП так и в генштабе и минобороны Украины что-бы сорвать проводимые секретные работы....Так уже было когда 2020 году с ракетных установок были сняты приборы наведения которые ВС Украины с большим трудом через нелегальные поставки вывезло из рашки а затем через возбуждение уголовного дела были рассекречены как каналы поставки так и лица которые из патриотических побуждений помогали Украине в рашке их получать.. Было якобы возбуждено уголовное дело по факту нанесения ущерба обороноспособности ВС Украины но затем зеленой плесенью и их пособниками из ОП и Минобороны благополучно похоронено... Не исключено что это очередная диверсия как и ВАГНЕРГЕЙТ....
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18.03.2021 15:38
+6
Где пидозры, аресты?
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18.03.2021 15:10
+6
Таран твой старый пердун и подлец а ты ПОЦ как говорят в Одессе.... Твой таран это тормоз МИНОБОРОНЫ УКРАИНЫ....Вообще не исключено что это очередная диверсия пророссийского кодла обсевшая как верхушку власти в Украине так и засевшая в генштабе и МО Украины...
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18.03.2021 15:42
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Где деньги Зин?????
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18.03.2021 15:07 Відповісти
...дзвин?
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18.03.2021 15:21 Відповісти
отже, зараз армія неуправляєма...це чийсь хитрий задум, напевне?

"лучше план плохой, чем никакого"
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18.03.2021 15:26 Відповісти
Заблокувати введення в експлуатацію програмного забезпечення на яке вже витратили 20 мільйонів доларів і кілька років роботи могли тільки повні ідіоти! Потрібно не зупиняти роботи а доводити до кінця, а тих хто зловживав потрібно примушувати повертати кошти!
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18.03.2021 21:20 Відповісти
Где пидозры, аресты?
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18.03.2021 15:10 Відповісти
ну, підозри зрозуміло де
де арешти?
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18.03.2021 15:17 Відповісти
Во втором слове лишняя буква.
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18.03.2021 15:39 Відповісти
Много букав а крайний кто?
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18.03.2021 15:16 Відповісти
Дзвііііннннннн дзинь дзиньььь 😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
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18.03.2021 15:18 Відповісти
Таран прекратил-молодец. Таран начнёт чтото полезное-будет ещё больший молодец.
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18.03.2021 15:20 Відповісти
Таран твой старый пердун и подлец а ты ПОЦ как говорят в Одессе.... Твой таран это тормоз МИНОБОРОНЫ УКРАИНЫ....Вообще не исключено что это очередная диверсия пророссийского кодла обсевшая как верхушку власти в Украине так и засевшая в генштабе и МО Украины...
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18.03.2021 15:42 Відповісти
Кароче, ни денег, ни АСУ, и это во время войны. Одни кукареки о "стандартах" НАТО, покупки б\у боеприпасов по цене новых и бесконечные заграничные поездки за госчёт по выставкам, симпозиумам, конференциям. Потужни хреформы, к сожалению, продолжаются
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18.03.2021 15:22 Відповісти
Твій висєр, кацапсіна, лишній доказ того, що систему саботажували.
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18.03.2021 15:24 Відповісти
Те, що написано в статті ще не доводить, що це факт. Все, що видає сьогоднішня влада в медіапростор необхідно піддавати сумнівам. В верхніх ешелонах влади сидять і навіть не ховаються агенти ворога.
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18.03.2021 15:23 Відповісти
Увы..... Очень даже не смешно!!!!!
Сначала старые штабные генкрысы хотели (оценочное суждение) отмыть бабло и купить прогу на Бэйсике по цене Винды. Не допускали никого из военных и волонтеров программистов в комиссии по приемке этого г-на.....
А на последнем этапе спалились.... Скандал.... И теперь они "прекратили финансирование".....
А сколько уже "нафинансировали"?
Что то мне это стройку Широкого лана напоминает!
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18.03.2021 15:24 Відповісти
начали расследование
вышли на себя
классика
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18.03.2021 15:26 Відповісти
Чули "Дзвiн" - i де вiн ?
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18.03.2021 15:28 Відповісти
...Службой внутреннего аудита Министерства обороны также установлены факты с признаками превышения полномочий бывшим руководителем Управления развития автоматизации Вооруженных Сил Украины.Источник: https://censor.net/ru/n3254162 - почему не назвать вещи своими именами - при помощи разработчиков этого чудо-системы деньги были просто украдены и положены в карман...
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18.03.2021 15:28 Відповісти
Ще одна проплачена проросійська курва лишній раз доводить, що із цією системою не все так просто.
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18.03.2021 15:33 Відповісти
АРМИЯ!
Всем понятно. Реформа же, возродил.
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18.03.2021 15:29 Відповісти
В общєм, панятна- на гілку нагнали кацапню.
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18.03.2021 15:33 Відповісти
Не исключено что это очередная диверсия пророссийских сил засевших как в ОП так и в генштабе и минобороны Украины что-бы сорвать проводимые секретные работы....Так уже было когда 2020 году с ракетных установок были сняты приборы наведения которые ВС Украины с большим трудом через нелегальные поставки вывезло из рашки а затем через возбуждение уголовного дела были рассекречены как каналы поставки так и лица которые из патриотических побуждений помогали Украине в рашке их получать.. Было якобы возбуждено уголовное дело по факту нанесения ущерба обороноспособности ВС Украины но затем зеленой плесенью и их пособниками из ОП и Минобороны благополучно похоронено... Не исключено что это очередная диверсия как и ВАГНЕРГЕЙТ....
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18.03.2021 15:38 Відповісти
І кількість тролів на гілці лишній доказ вашої версії.
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18.03.2021 15:56 Відповісти
Начали финансировать систему "Дзвiночок"/
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18.03.2021 15:38 Відповісти
1. Кто виноват?
2. Что делать?
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18.03.2021 15:54 Відповісти
"Скайнет" невдався... Планета буде врятована.
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18.03.2021 19:22 Відповісти
Прекращено финансирование... А где 700 миллионов !?
Потраченных на херню которая не работает и нахер не нужна !!??
Где те ублюдки что себе это позволили во время войны ???????????????????
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19.03.2021 00:30 Відповісти
 
 