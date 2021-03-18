Після проведення аудиту припинено фінансування системи управління армією "Дзвін", - Міноборони

Аудит "Дзвін-АС", призначений Міністром оборони Андрієм Тараном, дійшов висновку, що існує ризик недосягнення мети створення цієї дослідно-конструкторської розробки (ДКР). Зокрема, були встановлені факти невідповідності виготовленого дослідного зразка початковому технічному завданню та існування зауважень щодо створеного програмного продукту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Крім того, аудитом ідентифіковано ризик неможливості (недоцільності) подальшого використання результатів дослідно-конструкторської роботи та встановлено ризики в управлінні майна та коштів, що мають суттєвий вплив на досягнення мети створення ДКР", - йдеться в повідомленні.

За висновками аудиторів, ризики втрати майна обчислюються сумою 550,7 млн ​​грн, ще 263,7 млн ​​грн - ризик завищення обсягів робіт через відсутність методики перевірки витрат на розробку програмного забезпечення і без фактичної перевірки військовим представництвом, 15,2 млн грн - ризик зайвого використання коштів, унаслідок надання дозволу замовником на закупівлю програмного забезпечення, яке фактично є зайвим у створенні програмного продукту, 3,9 млн грн - ризик завдання збитків, допущений через здійснення витрат на розробку робочої конструкторської документації, яка не знайшла свого відображення в ДКР.

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Також встановлено неефективне використання коштів на суму 171,9 млн. грн., допущене внаслідок здійснення оплати за перенесення строків виконання робіт, здійснення додаткових видатків на оплату ПДВ, оплати витрат на коригування документації, оплати вартості ремонтно-монтажних робіт та передачі майна до Національного університету оборони України, яке використовувалось не за призначенням.

"Відсутність фінансових обмежень на реалізацію ДКР стало однією з причин збільшення її загальної вартості з 218,2 млн гривень, визначених у техніко-економічному обґрунтуванні, до 624,6 млн гривень. Станом на 14.12.2020 загальні видатки за цією ДКР становили 580,1 млн гривень", - зазначили в Міноборони.

Службою внутрішнього аудиту Міністерства оборони також встановлено факти з ознаками перевищення повноважень колишнім керівником Управління розвитку автоматизації Збройних Сил України. Так, до деяких протоколів щодо змін в тактико-технічне завдання ДКР вносилася інформація, не погоджена з керівництвом Генерального штабу Збройних Сил України, а протокол, яким були внесені зміни до тактико-технічного завдання ДКР, був затверджений експосадовцем Управління розвитку автоматизації ЗСУ без відповідної довіреності від імені Міністерства оборони.

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"За результатами аудиту Служби внутрішнього аудиту Міноборони дослідно-конструкторської роботи "ДЗВІН-АСˮ було визнано за доцільне, зокрема, Головнокомандувачу Збройних Сил України проаналізувати причини виявлених порушень, вжити заходів щодо усунення встановлених ризиків, винних посадових осіб притягнути до юридичної відповідальності. Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України було доручено поінформувати Територіальне управління Державного бюро розслідувань міста Києва, Офіс Генерального прокурора, військову прокуратуру відповідно до територіальної юрисдикції та передати матеріали аудиту до Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України", - додали в міністерстві.

До висновків за результатами роботи правоохоронних органів, зокрема, Державного бюро розслідувань, Міністром оборони було припинено подальше фінансування даної роботи. Введення системи в експлуатацію до завершення розслідування є неможливим.

У Міноборони також додали, що з метою запобігання виникненню подібних ризиків, у ІІ кварталі 2021 року Міноборони ініціює аудиторську перевірку усіх дослідно-конструкторських робіт у сфері інформаційних технологій. Відбудеться порівняння обсягу інвестованих коштів із реальними результатами виконаних робіт. Міністерство готове винести це резонансне питання на розгляд незалежних експертів та врахувати їхні рекомендації під час ухвалення подальших рішень.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що військові витратили з бюджету 600 млн грн на непридатну систему управління армією "Дзвін".

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