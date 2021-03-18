После проведения аудита прекращено финансирование системы управления армией "Дзвін", - Минобороны

Аудит "Дзвін-АС", назначенный Министром обороны Андреем Тараном, пришел к выводу, что существует риск недостижения цели создания данной опытно-конструкторской разработки (ОКР). В частности, были установлены факты несоответствия изготовленного опытного образца начальному техническому заданию и существование замечаний по созданного программного продукта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Кроме того, аудитом идентифицирован риск невозможности (нецелесообразности) дальнейшего использования результатов опытно-конструкторской работы и установлены риски в управлении имущества и средств, имеющих существенное влияние на достижение цели создания ОКР", - говорится в сообщении.

По заключениям аудиторов, риски потери имущества исчисляются суммой 550,7 млн грн, еще 263,7 млн грн - риск завышения объемов работ из-за отсутствия методики проверки затрат на разработку программного обеспечения и без фактической проверки военным представительством, 15,2 млн грн - риск излишнего использования средств, вследствие предоставления разрешения заказчиком на закупку программного обеспечения, которое фактически является лишним в создании программного продукта, 3,9 млн грн - риск нанесения ущерба, допущенный из-за осуществления расходов на разработку рабочей конструкторской документации, которая не нашла своего отражения в ОКР.

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Также установлено неэффективное использование средств на сумму 171,9 млн. грн., допущенное в результате осуществления оплаты за перенос сроков выполнения работ, осуществление дополнительных расходов на оплату НДС, оплаты расходов на корректировку документации, оплаты стоимости ремонтно-монтажных работ и передачи имущества в Национальный университет обороны Украины, которое использовалось не по назначению.

"Отсутствие финансовых ограничений на реализацию ОКР стало одной из причин увеличения ее общей стоимости с 218,2 млн грн, определенных в технико-экономическом обосновании, до 624,6 млн грн. По состоянию на 14 декабря 2020 года общие расходы по этой ОКР составили 580,1 млн грн", - отметили в Минобороны.

Службой внутреннего аудита Министерства обороны также установлены факты с признаками превышения полномочий бывшим руководителем Управления развития автоматизации Вооруженных Сил Украины. Так, в некоторые протоколы относительно изменений в тактико-техническое задание ОКР вносилась информация, не согласованная с руководством Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, а протокол, которым были внесены изменения в тактико-техническое задание ОКР, был утвержден экс-чиновником Управления развития автоматизации ВСУ без соответствующей доверенности от имени Министерства обороны.

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"По результатам аудита Службы внутреннего аудита Минобороны опытно-конструкторской работы "Дзвін-АСˮ было признано целесообразным, в частности, Главнокомандующему ВСУ проанализировать причины выявленных нарушений, принять меры по устранению установленных рисков, виновных должностных лиц привлечь к юридической ответственности. Департаменту внутреннего аудита Министерства обороны было поручено проинформировать Территориальное управление ГБР города Киева, Офис Генерального прокурора, военную прокуратуру в соответствии с территориальной юрисдикцией и передать материалы аудита в Департамент военной контрразведки Службы безопасности Украины", - добавили в министерстве.

К заключениям по результатам работы правоохранительных органов, в частности, Государственного бюро расследований, Министром обороны было приостановлено дальнейшее финансирование данной работы. Ввод системы в эксплуатацию до завершения расследования является невозможным.

В Минобороны также добавили, что с целью предупреждения подобных ситуаций во ІІ квартале 2021 года провести аудиторскую проверку всех опытно-конструкторских работ в сфере информационных технологий. Состоится сравнение объема инвестированных средств с реальными результатами выполненных работ. Министерство готово вынести этот резонансный вопрос на рассмотрение независимых экспертов и учесть их рекомендации при принятии дальнейших решений.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что военные потратили из бюджета 600 млн грн на непригодную систему управления армией "Дзвін".

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