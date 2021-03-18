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Новости Агрессия России против Украины
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После проведения аудита прекращено финансирование системы управления армией "Дзвін", - Минобороны

После проведения аудита прекращено финансирование системы управления армией

Аудит "Дзвін-АС", назначенный Министром обороны Андреем Тараном, пришел к выводу, что существует риск недостижения цели создания данной опытно-конструкторской разработки (ОКР). В частности, были установлены факты несоответствия изготовленного опытного образца начальному техническому заданию и существование замечаний по созданного программного продукта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Кроме того, аудитом идентифицирован риск невозможности (нецелесообразности) дальнейшего использования результатов опытно-конструкторской работы и установлены риски в управлении имущества и средств, имеющих существенное влияние на достижение цели создания ОКР", - говорится в сообщении.

По заключениям аудиторов, риски потери имущества исчисляются суммой 550,7 млн грн, еще 263,7 млн грн - риск завышения объемов работ из-за отсутствия методики проверки затрат на разработку программного обеспечения и без фактической проверки военным представительством, 15,2 млн грн - риск излишнего использования средств, вследствие предоставления разрешения заказчиком на закупку программного обеспечения, которое фактически является лишним в создании программного продукта, 3,9 млн грн - риск нанесения ущерба, допущенный из-за осуществления расходов на разработку рабочей конструкторской документации, которая не нашла своего отражения в ОКР.

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Также установлено неэффективное использование средств на сумму 171,9 млн. грн., допущенное в результате осуществления оплаты за перенос сроков выполнения работ, осуществление дополнительных расходов на оплату НДС, оплаты расходов на корректировку документации, оплаты стоимости ремонтно-монтажных работ и передачи имущества в Национальный университет обороны Украины, которое использовалось не по назначению.

"Отсутствие финансовых ограничений на реализацию ОКР стало одной из причин увеличения ее общей стоимости с 218,2 млн грн, определенных в технико-экономическом обосновании, до 624,6 млн грн. По состоянию на 14 декабря 2020 года общие расходы по этой ОКР составили 580,1 млн грн", - отметили в Минобороны.

Службой внутреннего аудита Министерства обороны также установлены факты с признаками превышения полномочий бывшим руководителем Управления развития автоматизации Вооруженных Сил Украины. Так, в некоторые протоколы относительно изменений в тактико-техническое задание ОКР вносилась информация, не согласованная с руководством Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, а протокол, которым были внесены изменения в тактико-техническое задание ОКР, был утвержден экс-чиновником Управления развития автоматизации ВСУ без соответствующей доверенности от имени Министерства обороны.

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"По результатам аудита Службы внутреннего аудита Минобороны опытно-конструкторской работы "Дзвін-АСˮ было признано целесообразным, в частности, Главнокомандующему ВСУ проанализировать причины выявленных нарушений, принять меры по устранению установленных рисков, виновных должностных лиц привлечь к юридической ответственности. Департаменту внутреннего аудита Министерства обороны было поручено проинформировать Территориальное управление ГБР города Киева, Офис Генерального прокурора, военную прокуратуру в соответствии с территориальной юрисдикцией и передать материалы аудита в Департамент военной контрразведки Службы безопасности Украины", - добавили в министерстве.

К заключениям по результатам работы правоохранительных органов, в частности, Государственного бюро расследований, Министром обороны было приостановлено дальнейшее финансирование данной работы. Ввод системы в эксплуатацию до завершения расследования является невозможным.

В Минобороны также добавили, что с целью предупреждения подобных ситуаций во ІІ квартале 2021 года провести аудиторскую проверку всех опытно-конструкторских работ в сфере информационных технологий. Состоится сравнение объема инвестированных средств с реальными результатами выполненных работ. Министерство готово вынести этот резонансный вопрос на рассмотрение независимых экспертов и учесть их рекомендации при принятии дальнейших решений.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что военные потратили из бюджета 600 млн грн на непригодную систему управления армией "Дзвін".

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Автор: 

Минобороны (9312) оборона (5203) ВСУ (6574) Таран Андрей (267)


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Топ комментарии
+8
Не исключено что это очередная диверсия пророссийских сил засевших как в ОП так и в генштабе и минобороны Украины что-бы сорвать проводимые секретные работы....Так уже было когда 2020 году с ракетных установок были сняты приборы наведения которые ВС Украины с большим трудом через нелегальные поставки вывезло из рашки а затем через возбуждение уголовного дела были рассекречены как каналы поставки так и лица которые из патриотических побуждений помогали Украине в рашке их получать.. Было якобы возбуждено уголовное дело по факту нанесения ущерба обороноспособности ВС Украины но затем зеленой плесенью и их пособниками из ОП и Минобороны благополучно похоронено... Не исключено что это очередная диверсия как и ВАГНЕРГЕЙТ....
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18.03.2021 15:38
+6
Где пидозры, аресты?
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18.03.2021 15:10
+6
Таран твой старый пердун и подлец а ты ПОЦ как говорят в Одессе.... Твой таран это тормоз МИНОБОРОНЫ УКРАИНЫ....Вообще не исключено что это очередная диверсия пророссийского кодла обсевшая как верхушку власти в Украине так и засевшая в генштабе и МО Украины...
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18.03.2021 15:42
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Правила форума Совет форумчан
Где деньги Зин?????
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18.03.2021 15:07 Ответить
...дзвин?
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18.03.2021 15:21 Ответить
отже, зараз армія неуправляєма...це чийсь хитрий задум, напевне?

"лучше план плохой, чем никакого"
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18.03.2021 15:26 Ответить
Заблокувати введення в експлуатацію програмного забезпечення на яке вже витратили 20 мільйонів доларів і кілька років роботи могли тільки повні ідіоти! Потрібно не зупиняти роботи а доводити до кінця, а тих хто зловживав потрібно примушувати повертати кошти!
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18.03.2021 21:20 Ответить
Где пидозры, аресты?
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18.03.2021 15:10 Ответить
ну, підозри зрозуміло де
де арешти?
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18.03.2021 15:17 Ответить
Во втором слове лишняя буква.
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18.03.2021 15:39 Ответить
Много букав а крайний кто?
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18.03.2021 15:16 Ответить
Дзвііііннннннн дзинь дзиньььь 😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁
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18.03.2021 15:18 Ответить
Таран прекратил-молодец. Таран начнёт чтото полезное-будет ещё больший молодец.
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18.03.2021 15:20 Ответить
Таран твой старый пердун и подлец а ты ПОЦ как говорят в Одессе.... Твой таран это тормоз МИНОБОРОНЫ УКРАИНЫ....Вообще не исключено что это очередная диверсия пророссийского кодла обсевшая как верхушку власти в Украине так и засевшая в генштабе и МО Украины...
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18.03.2021 15:42 Ответить
Кароче, ни денег, ни АСУ, и это во время войны. Одни кукареки о "стандартах" НАТО, покупки б\у боеприпасов по цене новых и бесконечные заграничные поездки за госчёт по выставкам, симпозиумам, конференциям. Потужни хреформы, к сожалению, продолжаются
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18.03.2021 15:22 Ответить
Твій висєр, кацапсіна, лишній доказ того, що систему саботажували.
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18.03.2021 15:24 Ответить
Те, що написано в статті ще не доводить, що це факт. Все, що видає сьогоднішня влада в медіапростор необхідно піддавати сумнівам. В верхніх ешелонах влади сидять і навіть не ховаються агенти ворога.
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18.03.2021 15:23 Ответить
Увы..... Очень даже не смешно!!!!!
Сначала старые штабные генкрысы хотели (оценочное суждение) отмыть бабло и купить прогу на Бэйсике по цене Винды. Не допускали никого из военных и волонтеров программистов в комиссии по приемке этого г-на.....
А на последнем этапе спалились.... Скандал.... И теперь они "прекратили финансирование".....
А сколько уже "нафинансировали"?
Что то мне это стройку Широкого лана напоминает!
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18.03.2021 15:24 Ответить
начали расследование
вышли на себя
классика
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18.03.2021 15:26 Ответить
Чули "Дзвiн" - i де вiн ?
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18.03.2021 15:28 Ответить
...Службой внутреннего аудита Министерства обороны также установлены факты с признаками превышения полномочий бывшим руководителем Управления развития автоматизации Вооруженных Сил Украины.Источник: https://censor.net/ru/n3254162 - почему не назвать вещи своими именами - при помощи разработчиков этого чудо-системы деньги были просто украдены и положены в карман...
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18.03.2021 15:28 Ответить
Ще одна проплачена проросійська курва лишній раз доводить, що із цією системою не все так просто.
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18.03.2021 15:33 Ответить
АРМИЯ!
Всем понятно. Реформа же, возродил.
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18.03.2021 15:29 Ответить
В общєм, панятна- на гілку нагнали кацапню.
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18.03.2021 15:33 Ответить
Не исключено что это очередная диверсия пророссийских сил засевших как в ОП так и в генштабе и минобороны Украины что-бы сорвать проводимые секретные работы....Так уже было когда 2020 году с ракетных установок были сняты приборы наведения которые ВС Украины с большим трудом через нелегальные поставки вывезло из рашки а затем через возбуждение уголовного дела были рассекречены как каналы поставки так и лица которые из патриотических побуждений помогали Украине в рашке их получать.. Было якобы возбуждено уголовное дело по факту нанесения ущерба обороноспособности ВС Украины но затем зеленой плесенью и их пособниками из ОП и Минобороны благополучно похоронено... Не исключено что это очередная диверсия как и ВАГНЕРГЕЙТ....
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18.03.2021 15:38 Ответить
І кількість тролів на гілці лишній доказ вашої версії.
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18.03.2021 15:56 Ответить
Начали финансировать систему "Дзвiночок"/
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18.03.2021 15:38 Ответить
1. Кто виноват?
2. Что делать?
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18.03.2021 15:54 Ответить
"Скайнет" невдався... Планета буде врятована.
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18.03.2021 19:22 Ответить
Прекращено финансирование... А где 700 миллионов !?
Потраченных на херню которая не работает и нахер не нужна !!??
Где те ублюдки что себе это позволили во время войны ???????????????????
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19.03.2021 00:30 Ответить
 
 