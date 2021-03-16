Военные потратили из бюджета 600 млн грн на непригодную систему управления армией "Дзвін", - СМИ. ВИДЕО

В 2016 году военные заказали ООО "Эверест Лимитед" систему управления вооруженными силами. На разработку потратили 4 года и 600 млн грн бюджетных средств. Но аудит обнаружил в проекте "Дзвін", именно такое название получила система, такое количество недостатков и проблем, что его внедрение в армии может оказаться вообще нецелесообразным и невозможным.

Об этом сообщает Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

Согласно контракту, "Эверест" должен был выполнить опытно-конструкторскую работу "Дзвін -АС". Ее суть заключалась в создании автоматизированной системы центра оперативного управления ВСУ. Простыми словами - системы управления войсками. В финале "Эверест" должен был сделать две основные вещи: написать специализированный военный софт и оборудовать несколько пунктов управления (штабов и машин) техникой, на которой этот софт работает.

Отмечается, что до проекта "Дзвін" компания "Эверест" подобного программного обеспечения не разрабатывала, ее основным видом деятельности была торговля компьютерами, принадлежностями и готовым софтом. Поэтому сначала даже само Минобороны дало заключение, что компания работу выполнить не в состоянии. Но через несколько недель резко передумали - если "Эверест" привлечет соисполнителей, то можно, и контракт таки подписать.

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Работа над проектом длилась 4 года, за это время смета росла, ведь заказчик с подрядчиком постоянно меняли план и объем работ. В том числе 12 раз исправляли техзадания, из-за чего постоянно корректировали рабоче-конструкторскую документацию. За одни только эти корректировки, как за отдельный кусок работ, "Эвересту" заплатили 115 млн грн (это 20% общей стоимости проекта). Еще на 255 млн грн стоимость "Дзвіна" выросла из-за того, что чиновники решили утроить количество пунктов управления, которые должен был оборудовать "Эверест", и вместо запланированных 4 комплексов закупили 12. В итьоге за "Дзвін" уже выплатили 580 млн грн.

Летом 2020 года, за несколько месяцев до сдачи проекта, СБУ инициировала аудиторскую проверку, сначала финансовую, а затем осенью - комплексный аудит по проекту в целом.

Общий вывод аудита таков: софт - не соответствует поставленной задаче, поэтому дальнейшее использование системы "Дзвін" может быть вообще нецелесообразным, а закупка до 12 комплексов ничем не обоснована, поэтому соответственно переплата в 255 млн могла вообще быть лишней.

"Дзвін" несовместим с аналогичными системами стран-членов НАТО. Отсутствие в "Дзвоні" открытых программных интерфейсов соответсвующих международным стандартам затрудняет дальнейшую интеграцию системы с другим софтом в Единой системе управления ВСУ или любым другим продуктом в будущем. Работа с цифровыми картами реализована так, что эффективной работы во время боевых действий "Дзвін" обеспечить не сможет. Грифы секретности в системе присваиваются не отдельным документам / данным, а целым пунктам управления, что делает невозможным оперативный и автоматический обмена данными. Часть софта в составе "Дзвона" - это приобретенное "Эверестом" лицензионное программное обеспечение сторонних производителей.

По данным журналистов, аудитом установлен конкретный перечень лиц, которые принимали решение по проекту и подписывали соответствующие документы. Официально заказчиком выступало Минобороны, оно же платило деньги по контракту. Однако изначально руководили проектом чиновники Генштаба.

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Подписал контракт с компанией, не имеющей опыта разработки таких систем - генерал Владимир Рапко, тогдашний начальник войск связи ГШ ВСУ. Идея утроить количество комплектов и раздуть смету на 255 млн грн происходит из доклада, подготовленного в Управлении развития автоматизации (тогда под командованием полковника Виктора Артиховича), докладывал его в Генштабе замначальника ГШ ВСУ генерал Родион Тимошенко, а согласовал - тогдашний начальник ГШ ВСУ Виктор Муженко.

Также подписи Рапко и Артиховича стоят под актами приема работ по всем этапам разработки системы "Дзвін" (проект выполняли, сдавали и принимали поэтапно). На всех кроме последнего, поскольку последний - сорвался.

Параллельно аудиту в октябре 2020 подошли сроки сдачи проекта в целом. В комиссию по приему этапа впервые вошли несколько программистов из специализированной айтишной спецчасти ВСУ (Центр внедрения и сопровождения автоматизированных систем оперативного (боевого) управления Вооруженных Сил, созданный на основе волонтерского проекта "аэроразведка").

Обнаружив целый ряд проблем и недостатков, они отказались подписывать общий протокол и составили отдельные заключения. Из-за этого процесс приема сорвался и вопрос стал на тормоза на целых полгода. "Эверест" уже подал в суд с требованием принять работу.

Отмечается, что в Генштабе запрос журналистов о комментарии проигнорировали. В Минобороны отметили, что передали материалы аудита в ГБР и не могут принять решение по системе "Дзвін", пока не завершится следствие (по данным издания пока что в Бюро по меньшей мере два уголовных производства по проекту "Дзвін").

Что же касается "Эвереста", то директор фирмы Владимир Пастухов то назначал журналистам встречу, то отменял, наконец компания прислала письменный ответ, общий смысл которой сводится к тому, что информация о недостатках системы не соответствует действительности. Поговорить о проекте "Дзвін" подробнее Пастухов отказался.

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов писал о ситуации с "Дзвоном" в своей статье: "Главком ВСУ Хомчак и министр обороны Таран судятся, не разговаривают и сдают друг друга в ГБР и СБУ: война из-за контрактов Ил-76, закупки систем "Дзвін", "Фортеця", из-за медицины и другого военного бизнеса".

Также о проблемах с ситемой "Дзвін" в интервью Цензор.НЕТ рассказал давший показания ГБР по этому делу пополковник Ярослав Гончар: "Лобісти "Дзвону" в ЗСУ хочуть оцифрувати радянську армію і виставити за реформу корупцію та показуху. Нецільові витрати по ДКР "Дзвін" - 160 мільйонів".