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Военные потратили из бюджета 600 млн грн на непригодную систему управления армией "Дзвін", - СМИ. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В 2016 году военные заказали ООО "Эверест Лимитед" систему управления вооруженными силами. На разработку потратили 4 года и 600 млн грн бюджетных средств. Но аудит обнаружил в проекте "Дзвін", именно такое название получила система, такое количество недостатков и проблем, что его внедрение в армии может оказаться вообще нецелесообразным и невозможным.

Об этом сообщает Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

Согласно контракту, "Эверест" должен был выполнить опытно-конструкторскую работу "Дзвін -АС". Ее суть заключалась в создании автоматизированной системы центра оперативного управления ВСУ. Простыми словами - системы управления войсками. В финале "Эверест" должен был сделать две основные вещи: написать специализированный военный софт и оборудовать несколько пунктов управления (штабов и машин) техникой, на которой этот софт работает.

Отмечается, что до проекта "Дзвін" компания "Эверест" подобного программного обеспечения не разрабатывала, ее основным видом деятельности была торговля компьютерами, принадлежностями и готовым софтом. Поэтому сначала даже само Минобороны дало заключение, что компания работу выполнить не в состоянии. Но через несколько недель резко передумали - если "Эверест" привлечет соисполнителей, то можно, и контракт таки подписать.

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Работа над проектом длилась 4 года, за это время смета росла, ведь заказчик с подрядчиком постоянно меняли план и объем работ. В том числе 12 раз исправляли техзадания, из-за чего постоянно корректировали рабоче-конструкторскую документацию. За одни только эти корректировки, как за отдельный кусок работ, "Эвересту" заплатили 115 млн грн (это 20% общей стоимости проекта). Еще на 255 млн грн стоимость "Дзвіна" выросла из-за того, что чиновники решили утроить количество пунктов управления, которые должен был оборудовать "Эверест", и вместо запланированных 4 комплексов закупили 12. В итьоге за "Дзвін" уже выплатили 580 млн грн.

Летом 2020 года, за несколько месяцев до сдачи проекта, СБУ инициировала аудиторскую проверку, сначала финансовую, а затем осенью - комплексный аудит по проекту в целом.

Общий вывод аудита таков: софт - не соответствует поставленной задаче, поэтому дальнейшее использование системы "Дзвін" может быть вообще нецелесообразным, а закупка до 12 комплексов ничем не обоснована, поэтому соответственно переплата в 255 млн могла вообще быть лишней.

"Дзвін" несовместим с аналогичными системами стран-членов НАТО. Отсутствие в "Дзвоні" открытых программных интерфейсов соответсвующих международным стандартам затрудняет дальнейшую интеграцию системы с другим софтом в Единой системе управления ВСУ или любым другим продуктом в будущем. Работа с цифровыми картами реализована так, что эффективной работы во время боевых действий "Дзвін" обеспечить не сможет. Грифы секретности в системе присваиваются не отдельным документам / данным, а целым пунктам управления, что делает невозможным оперативный и автоматический обмена данными. Часть софта в составе "Дзвона" - это приобретенное "Эверестом" лицензионное программное обеспечение сторонних производителей.

По данным журналистов, аудитом установлен конкретный перечень лиц, которые принимали решение по проекту и подписывали соответствующие документы. Официально заказчиком выступало Минобороны, оно же платило деньги по контракту. Однако изначально руководили проектом чиновники Генштаба.

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Подписал контракт с компанией, не имеющей опыта разработки таких систем - генерал Владимир Рапко, тогдашний начальник войск связи ГШ ВСУ. Идея утроить количество комплектов и раздуть смету на 255 млн грн происходит из доклада, подготовленного в Управлении развития автоматизации (тогда под командованием полковника Виктора Артиховича), докладывал его в Генштабе замначальника ГШ ВСУ генерал Родион Тимошенко, а согласовал - тогдашний начальник ГШ ВСУ Виктор Муженко.

Также подписи Рапко и Артиховича стоят под актами приема работ по всем этапам разработки системы "Дзвін" (проект выполняли, сдавали и принимали поэтапно). На всех кроме последнего, поскольку последний - сорвался.

Параллельно аудиту в октябре 2020 подошли сроки сдачи проекта в целом. В комиссию по приему этапа впервые вошли несколько программистов из специализированной айтишной спецчасти ВСУ (Центр внедрения и сопровождения автоматизированных систем оперативного (боевого) управления Вооруженных Сил, созданный на основе волонтерского проекта "аэроразведка").

Обнаружив целый ряд проблем и недостатков, они отказались подписывать общий протокол и составили отдельные заключения. Из-за этого процесс приема сорвался и вопрос стал на тормоза на целых полгода. "Эверест" уже подал в суд с требованием принять работу.

Отмечается, что в Генштабе запрос журналистов о комментарии проигнорировали. В Минобороны отметили, что передали материалы аудита в ГБР и не могут принять решение по системе "Дзвін", пока не завершится следствие (по данным издания пока что в Бюро по меньшей мере два уголовных производства по проекту "Дзвін").

Что же касается "Эвереста", то директор фирмы Владимир Пастухов то назначал журналистам встречу, то отменял, наконец компания прислала письменный ответ, общий смысл которой сводится к тому, что информация о недостатках системы не соответствует действительности. Поговорить о проекте "Дзвін" подробнее Пастухов отказался.

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов писал о ситуации с "Дзвоном" в своей статье: "Главком ВСУ Хомчак и министр обороны Таран судятся, не разговаривают и сдают друг друга в ГБР и СБУ: война из-за контрактов Ил-76, закупки систем "Дзвін", "Фортеця", из-за медицины и другого военного бизнеса".

Также о проблемах с ситемой "Дзвін" в интервью Цензор.НЕТ рассказал давший показания ГБР по этому делу пополковник Ярослав Гончар: "Лобісти "Дзвону" в ЗСУ хочуть оцифрувати радянську армію і виставити за реформу корупцію та показуху. Нецільові витрати по ДКР "Дзвін" - 160 мільйонів".
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Топ комментарии
+35
Как бы не так что? Как бы фирма которая НЕ имеет опыта ВООБЩЕ, а тем более такого не должна была разрабатывать такой софт. Это типичный договорняк с попилом "ничейного" бабла.
В итоге денег "нима", результата также. Отдали на аутсорс. Субподрядчикам предявить нечего.
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16.03.2021 15:43
+22
бихус - сразу в топку
ему льшь бы набросить, а потом выясняется что все как бы не так...
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16.03.2021 15:35
+21
Как бы торговля компами и написание военного софта это извлечение скалки с руки и операция на сердце. Это ооо "рога и копыта". ТАКОЙ подряд дают тем кто минимум 10 лет что-то разрабатывал (успешно) и внедрял. А тут по факту ни команды програмистов, ни опыта, ни понимания что и за чем делать. С таким же успехом написание софта можно было доручить продавцу обуви. Знание железа (продавали компы) и програмирование это небо и земля
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16.03.2021 15:48
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Нельзя. Вой поднимется. Полит преследование папередников типа.
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16.03.2021 19:29 Ответить
Якраз якщо почати саджати тих хто крав на цій системі, то це буде не переслідування попередників, а посадка діючого командування армії яке поставив Зе.
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/5224588464248074
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17.03.2021 00:33 Ответить
4 года назад. 600 млн в топку. Кто же это может быть таким коррупционером?! Військові витратили з бюджету 600 млн грн на непридатну систему управління армією "Дзвін", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9352
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16.03.2021 19:28 Ответить
Зеленський
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17.03.2021 05:21 Ответить
Ылита просто радует своим умственными способностями. Ничего. Сделаем скидку на сообразительность и дадим еще один шанс угадать. Чтобы не мучились, сразу скажу, что это и не Тимошенко.
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17.03.2021 12:03 Ответить
Ти краще пошукай хто закупав цей дзвін у війська, тому що до цього там була стандартизована НАТО Дельта, яка всіх влаштовувала Військові витратили з бюджету 600 млн грн на непридатну систему управління армією "Дзвін", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9646 Військові витратили з бюджету 600 млн грн на непридатну систему управління армією "Дзвін", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8124
Для розумово відсталих зроблю натяк, перша буква З.
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17.03.2021 13:35 Ответить
Швагро бігуса полковник ФСБ вже знову медаль приміряє за розслідування свого родича. Він вже проводив спецоперацію ФСБ по вентиляторах для танків, знайшов, що їх приховали і продали на випробовувальному центрі рейха, і що посадили головного інженера. А тут добрався до звязку. Слава богу, що засекретили від шпигунів. Ви подивіться,що пише : перерасход грошей трапився через те, що замість 4 зробили 12 пунктів і засекретили так, що не можуть звязатись.
карти не ті і т.д. ще не прийняли не випробували а вже вкрали гроші, розпиляли, а хто пиляв відомо, тому і не підпишемо акт приймання. Зрозуміло чого, раз підпишеш, то вже не продасиш інформацію, бо зловлять. Тому і Хомчак, випусник училища імені ВС РФСР, і буде всяляко тормозити, А хто Бігусу дав акт аудитора. Що ця інформація вільна, і чого це СБУ ще до закінчення робіт проводить перевірку і визнає систем непридатною. Може розгадка втому, що вона адаптована до НАТО. То кластери викрадуть, щоб взнати серійні номери, то план стратегічного розгорнення через вовка вимагають. і все під егідою боремся з корупцією, може пора боротись із шпигунством.
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17.03.2021 02:24 Ответить
Слух аналітик. Якось тупо, що 1. Знайшли фірму яка ніколи не займалась програмуванням, незважаючи на тисячі висококваліфікованих спеціалістів (можливо команда програмістів патріотів написала би софт майже за їду). 2.Навіщо придумувати велосипед? США б допомогло б і софтом, і наладкою 3. Якось тупо і дивно, що спочатку замовили 4, а потім 12 (доля?).
РЕЗУЛЬТАТА НЕМА.
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17.03.2021 21:02 Ответить
А ничего что по наводке Бигуса произошла выемка клистронов, которая привела к провалу секретных поставок критически важных комплектующих из рашки? Оказалось что свинарчукам нечего предъявить тк это были операции ГУР и СЗРУ. Боюсь тут тоже самое, тк Гончар и просто завидует что его оставили за бортом
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17.03.2021 08:10 Ответить
Аби не Порошенко..
Тут був би скандаль на три тисячі коментів за його президенства.
А зелі все мона. Це ж дурень -навіть його виборці визнають, що з такого і не спитаєш, бо воно нерозумне..
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17.03.2021 09:56 Ответить
4 года назад тема возникла, Карл! Військові витратили з бюджету 600 млн грн на непридатну систему управління армією "Дзвін", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7529
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17.03.2021 12:04 Ответить
Закупалась за Зеленського, тому до нього питання.
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17.03.2021 13:36 Ответить
З Бігусом все зрозуміло. Там аби хайпу побільше. А от Цензору перш ніж поширювати жарене слід було б трохи пильніше придивитися. Головна подача не зате що не ефективно витрачені кошти оборонного бюджету, а що не взяли "волонтерську" розробку від Аєророзвідки . . Диявол, як відомо, у деталях ховається. Дельта - не волонтерська розробка, а виконана мобілізованими хлопцями, яким виплачувалося грошове забезпечення, а ще там західної допомоги немало перемололи. Дзвін при цьому їм зовсім не заважав, бо основним завданням було вижати усі волонтерські проекти на роботу з Дельтою користуючись адміністративним впливом позиції. Декларувалося при цьому благовидний привід потреб інтеграції, але деструктивне лежання поперек бодай-якомусь просуванню будь-кого іншого без формального виконання АРІ зразу викликало низку питань. Численні зміни АРІ ні чим не формалізувалися і кожен учасник за свої ресурси кожного разу мав "допилювати" інтерфейс. Гальмували просто всіх за винятком Кропиви, бо Тимошенко особисто їх кришував. Але, зрештою постало питання, що саме робиться, ким, з яким статусом, яким вимогам відповідає і куди це все запхнути у новій "модній" структурі. За відсутності притомних відповідей, вплив на підкилимну політику автоматизації було втрачено, а кормушку прикрили. І ось тепер, вже майже як рік після перших дзвіночків по Дзвіну, відлучені від корита аеророзвідники-дельтівці кинулися накидати лайно на вентилятор. Смердить ото всьо . .
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17.03.2021 14:22 Ответить
Ну і як "вишенку на торті" , вони розформували військову частину "Аеророзвідка" яка створила та забезпечувала роботу "Дельти". Чомусь про це не сказали ....
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17.03.2021 18:13 Ответить
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