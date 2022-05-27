Військові витратили з бюджету 600 млн грн на непридатну систему управління армією "Дзвін", - ЗМІ. ВIДЕО

У 2016 році військові замовили ТОВ "Еверест Лімітед" систему управління Збройними силами. На розробку витратили 4 роки і 600 млн грн бюджетних коштів. Але аудит виявив у проєкті "Дзвін", саме таку назву отримала система, таку кількість недоліків і проблем, що його впровадження в армії може виявитися взагалі недоцільним і неможливим.

Про це повідомляє Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.

Відповідно до контракту, "Еверест" мав виконати дослідно-конструкторську роботу "ДЗВІН-АС". Її суть полягала у створенні автоматизованої системи центру оперативного керівництва Збройними силами України. Простими словами – системи управління військом. По фіналу "Еверест" мав зробити дві основні речі: написати спеціалізований військовий софт і обладнати кілька пунктів управління (штабів і машин) технікою, на якій цей софт працює.

Заначається, що до "ДЗВОНУ" компанія подібного програмного забезпечення не розробляла, її основним видом діяльності була торгівля комп’ютерами, приладдям і готовим софтом. Тому спочатку навіть саме Міноборони дало висновок, що компанія роботу виконати не спроможна. Але за кілька тижнів різко передумали – якщо "Еверест" залучить співвиконавців, то можна, і контракт таки підписали.

Робота над проєктом тривала 4 роки, за цей час кошторис зростав, адже замовник з підрядником постійно змінювали план і обсяг робіт. Зокрема 12 разів виправляли техзавдання, через що постійно коригували робочо-конструкторську документацію. За одне тільки це коригування, як за окремий шмат робіт, "Евересту" заплатили 115 млн грн (це 20% загальної вартості проєкту). Ще на 255 млн грн вартість "ДЗВОНУ" виросла через те, що чиновники вирішили потроїти кількість пунктів управління, які мав обладнати "Еверест", і замість запланованих 4 комплексів закупили 12. Аудитори так і не знайшли обґрунтованих пояснень, навіщо кількість збільшили саме до 12. По фіналу за "ДЗВІН" уже виплатили 580 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2018 році Міноборони відмовилося від закупівлі пострілів УОФ12 за ціною майже вдвічі нижчою, нинішнє керівництво - уклало контракт, - Ар'єв

Влітку 2020, за кілька місяців до здачі проекту, СБУ ініціювало аудиторську перевірку, спочатку фінансову, а потім восени – комплексний аудит по проекту в цілому. Загальний висновок аудиту такий: софт – не відповідає поставленому завданню, відтак подальше використання "Дзвону" може бути взагалі недоцільним, а закупівля аж 12 комплексів нічим не обґрунтована, тож відповідно переплата в 255 мільйонів могла взагалі бути зайвою.

Загальний висновок аудиту такий: софт - не відповідає поставленому завданню, тому подальше використання системи "Дзвін" може бути взагалі недоцільним, а закупівля до 12 комплексів нічим не обґрунтована, тому відповідно переплата в 255 млн могла взагалі бути зайвою.

"Дзвін" несумісний з аналогічними системами країн-членів НАТО. Відсутність у "Дзвоні" відкритих програмних інтерфейсів відповідних міжнародним стандартам ускладнює подальшу інтеграцію системи з іншим софтом в Єдиній системі управління ЗСУ або будь-яким іншим продуктом в майбутньому. Робота з цифровими картами реалізована так, що ефективної роботи під час бойових дій "ДЗВІН" забезпечити не зможе. Грифи таємності в системі присвоюються не окремим документам/даним, а цілим пунктам управління, що унеможливлює оперативний і автоматичний обміну даними. Частина софту в складі "ДЗВОНУ" – це придбане "Еверестом" ліцензійне програмне забезпечення сторонніх виробників.

За даними журналістів, аудитом встановлено конкретний перелік осіб, які приймали рішення по проекту і підписували відповідні документи. Офіційно замовником виступало МОУ, воно ж платило гроші по контракту. Однак спочатку керували проєктом чиновники Генштабу.

Також читайте: "Укроборонпром" оголосив тендер на аудит своєї діяльності за 2020 і 2021 рр. вартістю 34 млн грн

Підписав контракт з компанією без досвіду розробки таких систем – генерал Володимир Рапко, тодішній начальник військ зв’язку ГШ ЗСУ. Ідея потроїти кількість комплектів і роздути кошторис на зайві 255 млн грн походить із доповіді, яку підготували в Управлінні розвитку автоматизації (тоді під командуванням полковника Віктора Артиховича), доповів її в Генштабі замначальника ГШ ЗСУ генерал Радіон Тимошенко, а погодив – тодішній начальник ГШ ЗСУ Віктор Муженко.

Також підписи Рапка й Артиховича стоять під Актами прийому робіт по всіх етапах розробки "ДЗВОНУ" (проект виконували, здавали й приймали поетапно). На всіх окрім останнього, оскільки останній – зірвався.

Паралельно до аудиту в жовтні 2020 року підійшли строки здачі проекту в цілому. До Комісії з прийому етапу вперше увійшли кілька програмістів зі спеціалізованої айтішної спецчастини ЗСУ (Центр впровадження та супроводження автоматизованих систем оперативного (бойового) управління Збройних Сил, створений на основі волонтерського проекту "Аеророзвідка").

Виявивши цілу низку проблем і недоліків, вони відмовилися підписувати загальний протокол і склали окремі думки. Через це процес прийому зірвався і питання стало на гальма на цілих півроку. "Еверест" уже подав до суду з вимогою прийняти роботу.

Виявивши цілу низку проблем і недоліків, вони відмовилися підписувати загальний протокол і склали окремі висновки. Через це процес прийому зірвався і питання стало на гальма на цілих пів року. "Еверест" вже подав до суду з вимогою прийняти роботу.

Зазначається, що в Генштабі запит журналістів про коментар проігнорували. У Міноборони зазначили, що передали матеріали аудиту в ДБР і не можуть прийняти рішення по "Дзвону", доки не завершиться слідство (за даними Bihus.Info наразі в Бюро щонайменше два кримінальні провадження по "Дзвону").

Що ж до "Евересту", то директор фірми Володимир Пастухов то призначав журналістам зустріч, то скасовував, зрештою компанія прислала письмову відповідь, загальний зміст якої зводиться до того, що інформація про недоліки системи не відповідає дійсності. Поговорити про "Дзвін" детальніше Пастухов відмовився.

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов писав про ситуацію з "Дзвоном" у своїй статті: "Главком ЗСУ Хомчак і міністр оборони Таран судяться, не розмовляють і здають один одного в ДБР і СБУ: війна через контракти Іл-76, закупівлі систем "Дзвін", "Фортеця", через медицини та іншого військового бізнесу ".

Також про проблеми з системою "Дзвін" в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів підполковник Ярослав Гончар, який дав свідчення ДБР у цій справі: "Лобісти "Дзвону" в ЗСУ хочуть оцифрувати радянську армію і виставити за реформу корупцію та показуху. Нецільові витрати по ДКР "Дзвін" - 160 мільйонів".