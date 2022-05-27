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Військові витратили з бюджету 600 млн грн на непридатну систему управління армією "Дзвін", - ЗМІ. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У 2016 році військові замовили ТОВ "Еверест Лімітед" систему управління Збройними силами. На розробку витратили 4 роки і 600 млн грн бюджетних коштів. Але аудит виявив у проєкті "Дзвін", саме таку назву отримала система, таку кількість недоліків і проблем, що його впровадження в армії може виявитися взагалі недоцільним і неможливим.

Про це повідомляє Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.

Відповідно до контракту, "Еверест" мав виконати дослідно-конструкторську роботу "ДЗВІН-АС". Її суть полягала у створенні автоматизованої системи центру оперативного керівництва Збройними силами України. Простими словами – системи управління військом. По фіналу "Еверест" мав зробити дві основні речі: написати спеціалізований військовий софт і обладнати кілька пунктів управління (штабів і машин) технікою, на якій цей софт працює.

Заначається, що до "ДЗВОНУ" компанія подібного програмного забезпечення не розробляла, її основним видом діяльності була торгівля комп’ютерами, приладдям і готовим софтом. Тому спочатку навіть саме Міноборони дало висновок, що компанія роботу виконати не спроможна. Але за кілька тижнів різко передумали – якщо "Еверест" залучить співвиконавців, то можна, і контракт таки підписали.

Робота над проєктом тривала 4 роки, за цей час кошторис зростав, адже замовник з підрядником постійно змінювали план і обсяг робіт. Зокрема 12 разів виправляли техзавдання, через що постійно коригували робочо-конструкторську документацію. За одне тільки це коригування, як за окремий шмат робіт, "Евересту" заплатили 115 млн грн (це 20% загальної вартості проєкту). Ще на 255 млн грн вартість "ДЗВОНУ" виросла через те, що чиновники вирішили потроїти кількість пунктів управління, які мав обладнати "Еверест", і замість запланованих 4 комплексів закупили 12. Аудитори так і не знайшли обґрунтованих пояснень, навіщо кількість збільшили саме до 12. По фіналу за "ДЗВІН" уже виплатили 580 млн грн.

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Влітку 2020, за кілька місяців до здачі проекту, СБУ ініціювало аудиторську перевірку, спочатку фінансову, а потім восени – комплексний аудит по проекту в цілому. Загальний висновок аудиту такий: софт – не відповідає поставленому завданню, відтак подальше використання "Дзвону" може бути взагалі недоцільним, а закупівля аж 12 комплексів нічим не обґрунтована, тож відповідно переплата в 255 мільйонів могла взагалі бути зайвою.

Загальний висновок аудиту такий: софт - не відповідає поставленому завданню, тому подальше використання системи "Дзвін" може бути взагалі недоцільним, а закупівля до 12 комплексів нічим не обґрунтована, тому відповідно переплата в 255 млн могла взагалі бути зайвою.

"Дзвін" несумісний з аналогічними системами країн-членів НАТО. Відсутність у "Дзвоні" відкритих програмних інтерфейсів відповідних міжнародним стандартам ускладнює подальшу інтеграцію системи з іншим софтом в Єдиній системі управління ЗСУ або будь-яким іншим продуктом в майбутньому. Робота з цифровими картами реалізована так, що ефективної роботи під час бойових дій "ДЗВІН" забезпечити не зможе. Грифи таємності в системі присвоюються не окремим документам/даним, а цілим пунктам управління, що унеможливлює оперативний і автоматичний обміну даними. Частина софту в складі "ДЗВОНУ" – це придбане "Еверестом" ліцензійне програмне забезпечення сторонніх виробників.

За даними журналістів, аудитом встановлено конкретний перелік осіб, які приймали рішення по проекту і підписували відповідні документи. Офіційно замовником виступало МОУ, воно ж платило гроші по контракту. Однак спочатку керували проєктом чиновники Генштабу.

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Підписав контракт з компанією без досвіду розробки таких систем – генерал Володимир Рапко, тодішній начальник військ зв’язку ГШ ЗСУ. Ідея потроїти кількість комплектів і роздути кошторис на зайві 255 млн грн походить із доповіді, яку підготували в Управлінні розвитку автоматизації (тоді під командуванням полковника Віктора Артиховича), доповів її в Генштабі замначальника ГШ ЗСУ генерал Радіон Тимошенко, а погодив – тодішній начальник ГШ ЗСУ Віктор Муженко.

Також підписи Рапка й Артиховича стоять під Актами прийому робіт по всіх етапах розробки "ДЗВОНУ" (проект виконували, здавали й приймали поетапно). На всіх окрім останнього, оскільки останній – зірвався.

Паралельно до аудиту в жовтні 2020 року підійшли строки здачі проекту в цілому. До Комісії з прийому етапу вперше увійшли кілька програмістів зі спеціалізованої айтішної спецчастини ЗСУ (Центр впровадження та супроводження автоматизованих систем оперативного (бойового) управління Збройних Сил, створений на основі волонтерського проекту "Аеророзвідка").

Виявивши цілу низку проблем і недоліків, вони відмовилися підписувати загальний протокол і склали окремі думки. Через це процес прийому зірвався і питання стало на гальма на цілих півроку. "Еверест" уже подав до суду з вимогою прийняти роботу.

Виявивши цілу низку проблем і недоліків, вони відмовилися підписувати загальний протокол і склали окремі висновки. Через це процес прийому зірвався і питання стало на гальма на цілих пів року. "Еверест" вже подав до суду з вимогою прийняти роботу.

Зазначається, що в Генштабі запит журналістів про коментар проігнорували. У Міноборони зазначили, що передали матеріали аудиту в ДБР і не можуть прийняти рішення по "Дзвону", доки не завершиться слідство (за даними Bihus.Info наразі в Бюро щонайменше два кримінальні провадження по "Дзвону").

Що ж до "Евересту", то директор фірми Володимир Пастухов то призначав журналістам зустріч, то скасовував, зрештою компанія прислала письмову відповідь, загальний зміст якої зводиться до того, що інформація про недоліки системи не відповідає дійсності. Поговорити про "Дзвін" детальніше Пастухов відмовився.

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов писав про ситуацію з "Дзвоном" у своїй статті: "Главком ЗСУ Хомчак і міністр оборони Таран судяться, не розмовляють і здають один одного в ДБР і СБУ: війна через контракти Іл-76, закупівлі систем "Дзвін", "Фортеця", через медицини та іншого військового бізнесу ".

Також про проблеми з системою "Дзвін" в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів підполковник Ярослав Гончар, який дав свідчення ДБР у цій справі: "Лобісти "Дзвону" в ЗСУ хочуть оцифрувати радянську армію і виставити за реформу корупцію та показуху. Нецільові витрати по ДКР "Дзвін" - 160 мільйонів".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+35
Как бы не так что? Как бы фирма которая НЕ имеет опыта ВООБЩЕ, а тем более такого не должна была разрабатывать такой софт. Это типичный договорняк с попилом "ничейного" бабла.
В итоге денег "нима", результата также. Отдали на аутсорс. Субподрядчикам предявить нечего.
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16.03.2021 15:43
+22
бихус - сразу в топку
ему льшь бы набросить, а потом выясняется что все как бы не так...
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16.03.2021 15:35
+21
Как бы торговля компами и написание военного софта это извлечение скалки с руки и операция на сердце. Это ооо "рога и копыта". ТАКОЙ подряд дают тем кто минимум 10 лет что-то разрабатывал (успешно) и внедрял. А тут по факту ни команды програмистов, ни опыта, ни понимания что и за чем делать. С таким же успехом написание софта можно было доручить продавцу обуви. Знание железа (продавали компы) и програмирование это небо и земля
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16.03.2021 15:48
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Нельзя. Вой поднимется. Полит преследование папередников типа.
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16.03.2021 19:29 Відповісти
Якраз якщо почати саджати тих хто крав на цій системі, то це буде не переслідування попередників, а посадка діючого командування армії яке поставив Зе.
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/5224588464248074
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17.03.2021 00:33 Відповісти
4 года назад. 600 млн в топку. Кто же это может быть таким коррупционером?! Військові витратили з бюджету 600 млн грн на непридатну систему управління армією "Дзвін", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9352
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16.03.2021 19:28 Відповісти
Зеленський
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17.03.2021 05:21 Відповісти
Ылита просто радует своим умственными способностями. Ничего. Сделаем скидку на сообразительность и дадим еще один шанс угадать. Чтобы не мучились, сразу скажу, что это и не Тимошенко.
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17.03.2021 12:03 Відповісти
Ти краще пошукай хто закупав цей дзвін у війська, тому що до цього там була стандартизована НАТО Дельта, яка всіх влаштовувала Військові витратили з бюджету 600 млн грн на непридатну систему управління армією "Дзвін", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9646 Військові витратили з бюджету 600 млн грн на непридатну систему управління армією "Дзвін", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8124
Для розумово відсталих зроблю натяк, перша буква З.
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17.03.2021 13:35 Відповісти
Швагро бігуса полковник ФСБ вже знову медаль приміряє за розслідування свого родича. Він вже проводив спецоперацію ФСБ по вентиляторах для танків, знайшов, що їх приховали і продали на випробовувальному центрі рейха, і що посадили головного інженера. А тут добрався до звязку. Слава богу, що засекретили від шпигунів. Ви подивіться,що пише : перерасход грошей трапився через те, що замість 4 зробили 12 пунктів і засекретили так, що не можуть звязатись.
карти не ті і т.д. ще не прийняли не випробували а вже вкрали гроші, розпиляли, а хто пиляв відомо, тому і не підпишемо акт приймання. Зрозуміло чого, раз підпишеш, то вже не продасиш інформацію, бо зловлять. Тому і Хомчак, випусник училища імені ВС РФСР, і буде всяляко тормозити, А хто Бігусу дав акт аудитора. Що ця інформація вільна, і чого це СБУ ще до закінчення робіт проводить перевірку і визнає систем непридатною. Може розгадка втому, що вона адаптована до НАТО. То кластери викрадуть, щоб взнати серійні номери, то план стратегічного розгорнення через вовка вимагають. і все під егідою боремся з корупцією, може пора боротись із шпигунством.
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17.03.2021 02:24 Відповісти
Слух аналітик. Якось тупо, що 1. Знайшли фірму яка ніколи не займалась програмуванням, незважаючи на тисячі висококваліфікованих спеціалістів (можливо команда програмістів патріотів написала би софт майже за їду). 2.Навіщо придумувати велосипед? США б допомогло б і софтом, і наладкою 3. Якось тупо і дивно, що спочатку замовили 4, а потім 12 (доля?).
РЕЗУЛЬТАТА НЕМА.
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17.03.2021 21:02 Відповісти
А ничего что по наводке Бигуса произошла выемка клистронов, которая привела к провалу секретных поставок критически важных комплектующих из рашки? Оказалось что свинарчукам нечего предъявить тк это были операции ГУР и СЗРУ. Боюсь тут тоже самое, тк Гончар и просто завидует что его оставили за бортом
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17.03.2021 08:10 Відповісти
Аби не Порошенко..
Тут був би скандаль на три тисячі коментів за його президенства.
А зелі все мона. Це ж дурень -навіть його виборці визнають, що з такого і не спитаєш, бо воно нерозумне..
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17.03.2021 09:56 Відповісти
4 года назад тема возникла, Карл! Військові витратили з бюджету 600 млн грн на непридатну систему управління армією "Дзвін", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7529
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17.03.2021 12:04 Відповісти
Закупалась за Зеленського, тому до нього питання.
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17.03.2021 13:36 Відповісти
З Бігусом все зрозуміло. Там аби хайпу побільше. А от Цензору перш ніж поширювати жарене слід було б трохи пильніше придивитися. Головна подача не зате що не ефективно витрачені кошти оборонного бюджету, а що не взяли "волонтерську" розробку від Аєророзвідки . . Диявол, як відомо, у деталях ховається. Дельта - не волонтерська розробка, а виконана мобілізованими хлопцями, яким виплачувалося грошове забезпечення, а ще там західної допомоги немало перемололи. Дзвін при цьому їм зовсім не заважав, бо основним завданням було вижати усі волонтерські проекти на роботу з Дельтою користуючись адміністративним впливом позиції. Декларувалося при цьому благовидний привід потреб інтеграції, але деструктивне лежання поперек бодай-якомусь просуванню будь-кого іншого без формального виконання АРІ зразу викликало низку питань. Численні зміни АРІ ні чим не формалізувалися і кожен учасник за свої ресурси кожного разу мав "допилювати" інтерфейс. Гальмували просто всіх за винятком Кропиви, бо Тимошенко особисто їх кришував. Але, зрештою постало питання, що саме робиться, ким, з яким статусом, яким вимогам відповідає і куди це все запхнути у новій "модній" структурі. За відсутності притомних відповідей, вплив на підкилимну політику автоматизації було втрачено, а кормушку прикрили. І ось тепер, вже майже як рік після перших дзвіночків по Дзвіну, відлучені від корита аеророзвідники-дельтівці кинулися накидати лайно на вентилятор. Смердить ото всьо . .
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17.03.2021 14:22 Відповісти
Ну і як "вишенку на торті" , вони розформували військову частину "Аеророзвідка" яка створила та забезпечувала роботу "Дельти". Чомусь про це не сказали ....
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17.03.2021 18:13 Відповісти
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