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Розкрадання $580 тис.: У чиновника Міноборони Хмельницького пройшли обшуки, гроші знайшли у дивані, - ЗМІ

поліція

Одним із фігурантів справи про розкрадання 580 000 доларів коштів Міноборони під час закупівлі військової амуніції, про яку поліція повідомила 30 серпня, є директор Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони підполковник Богдан Хмельницький.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише УП із посиланням на джерела.

За даними видання, поліція провела обшуки за місцем перебування Хмельницького - на орендованій квартирі друга чиновника Міноборони.

За даними одного джерела, у дивані знайшли гроші.

Інший співрозмовник УП повідомив, що справа стосується контрактів, які Хмельницький підписував ще у березні на загальну суму 3,8 млрд гривень.

Видання звернулося за коментарам до Міноборони. На момент публікації відповіді не отримала.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на заволодінні коштами Міноборони в сумі 580 тис. доларів США викрито трьох учасників злочинної групи.

Також читайте: Запорізькі чиновники Старух, Куртєв, Щербина та Некрасова розікрали 22 морські контейнери, 389 вагонів і 220 вантажівок гуманітарки, - агент НАБУ Шевченко

Автор: 

Міноборони (7289) розкрадання (205)


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Топ коментарі
+49
не там шукають - у "єрьмака в дiванє" бiльше.
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31.08.2022 14:56
+38
а народ последнее отдаёт
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31.08.2022 14:56
+31
Богдан Хмельницький, з таким іменем та призвищем бути мародерем...
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31.08.2022 14:57
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Классика, в диване, поищите еще чулок, а если есть участок обязательно должен быть зарыт бидон с ценностями.
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31.08.2022 14:54 Відповісти
Може за таке судити по законах військового часу, а не браслетіками бавитись ? Якщо останнє, то країну ми просрали....
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31.08.2022 15:04 Відповісти
Не може,а 100%,судить,имущество конфисковать.
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31.08.2022 15:12 Відповісти
І у нього і у міністра оборони. Влаштувалися, скотиняки!
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31.08.2022 17:25 Відповісти
Детали: По словам собеседника издания, на днях полиция провела обыски по месту нахождения Хмельницкого - на съемной квартире друга чиновника Минобороны.

По данным одного источника, в диване нашли деньги.

Другой собеседник сообщил, что дело касается контрактов, которые Хмельницкий подписывал еще в марте на общую сумму 3,8 млрд гривен.

"Украинская правда" обратилась по комментарии в Минобороны. На момент публикации ответа не получила
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31.08.2022 14:55 Відповісти
не там шукають - у "єрьмака в дiванє" бiльше.
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31.08.2022 14:56 Відповісти
Ермак і Зе кочумають на одному дивані , от де потрібно шукати
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31.08.2022 15:02 Відповісти
та ні, дєрмаки і Боневтіки свою готівку збурігають в Оманах. Вони бачили як втікав Овощ і не все зміг все вивезти, то вони наперед все зберігають там, де мають жити, а не тут де крадуть. Це ж який величезний рівень корупції у відомствах, коли навіть підполковник ворочав мільярдами. Бо всі спецслужби давали клятву не Україні, а Боневтіку і хуцпі і були зайняті виключно три роки переслідуванням Порошенко.
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31.08.2022 15:22 Відповісти
НАДО ОТДАТЬ ДОЛЖНОЕ ПОРОХУ . ОН ЗА ПОЛГОДА ВОЙНЫ ЗЕЛЬЦА НИ РАЗУ НЕ УНИЗИЛ И НЕ УПРЕКНУЛ . ВОЛОНТЕРИТ КАК МОЖЕТ ПОМОГАЕТ ЗСУ . ВОТ ВЫДЕРЖКА . ВОТ ВОСПИТАНИЕ . ВОТ ХЛАДНОКРОВИЕ --- ЗЕЛЯ МОЖЕТ И НЕ ЗНАЛ . НО ЭТО НЕ СНИМАЕТ С НЕГО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ . ВСЮ ОТУ ******* ОН НАЗНАЧАЛ ИЛИ С ЕГО СОГЛАСИЯ
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01.09.2022 06:39 Відповісти
Ну Вы и наивный ,Членограй не знал Его 100 раз предупреждали, кто такой Ермак , назначавший всех МЕГАВОРЮГ С КОТОРЫМИ ОНИ В ДОЛЕ‼️‼️‼️
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01.09.2022 08:42 Відповісти
а народ последнее отдаёт
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31.08.2022 14:56 Відповісти
Богдан Хмельницький, з таким іменем та призвищем бути мародерем...
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31.08.2022 14:57 Відповісти
как раз
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31.08.2022 15:28 Відповісти
Взагалі то справжнє ім'я гетьмана Хмельницького було Зінобій. А Богданом він став іменуваться після публічного православного хрещення. Але БЕЗ офіційного запису такого імені. Тобто "Богдан" можна розглядати як прозвище/призвисько/нікнейм.
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31.08.2022 17:25 Відповісти
Вован, про яке "публічне православне хрещення" мова? В Україні, особливо серед шляхти, було поширено при хрещенні давати два імена. Така традиція в Галичині збереглася і донині. Навіть за СРСР дехто і в паспорті мав два імена (наприклад Мирослава-Марія чи Роман-Андрій).
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01.09.2022 01:12 Відповісти
Бачу, що ти там трошки не в курсАх щодо актуального на час Хмельницького (до речі, це призвисько польське) протиставляння католицького і православного християнства в Україні. І шляхті було "не на часі" офіційно ПЕРЕХОДИТИ у православ'я. Це вже пізніше з'явились полудурки, що голосували за бубочку і їм було "по цимбалах" щодо кількості імен.
Додам, що у Бразилії і до 40 імен дають при хрещенні. Бо так вважається, що родичі і духи малятко не полишать. Тому , наприклад, футболні фани змушені давати призвиська своїм улюбленцям більш коротші. Типу Люлю, Зузе, Пеле тощо.
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09.09.2022 15:31 Відповісти
...перепрошую. Не "до 40", а "у середньому 40" імен.
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09.09.2022 15:32 Відповісти
Ще згадав. Прізвища Баран, Когут,... є і у полякі, і у українців. От тільки наголоси різні.

Зверху я трохи сумбурно написав різного і багато, шоб показати, що до історії треба підходити грунтовно і обережно.
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10.09.2022 04:34 Відповісти
Вован. Поясніть мені темному, чому це прізвище Хмельницький є польським. "Ський" і "цький" часто зустрічається в українців які нічого спільного з поляками не мали. Маса православної шляхети (і не тільки шляхти) мали такі прізвища. Згадайте Ярему Вишневецького (спольщеного руського князя), князя Остозького, письменника Старицького, художницю Сас-Ручка-Кульчицьку, співачку Крушельницьку (яка казала, що вона русинка, коли поляки намагалися видати її за свою), оперного співака Козловського, президента Грушевського (праволсавного холмщака), полемістів Вишенського та Смотрицького, композитора Березовського (православна духовна музика), митрополита Шептицького, історика Барвінського... Між іншим, велика частина польських магнатів були спольщеними русинами. Шептицькі, хоч і не магнати, також були певний час спольщеними.

Може і гетьман Виговський - поляк?

Трапляються прізвища Барановський, а трапляються і Баранський.

На прикарпатті є містечко Гошів. Там багато Гошовських - простих українських селян. Недалеко є село Витвиця. Там є потомки галицьких бояр, яких "розкуркулив" король Данило (князь Галицький). У тому селі маса ходачкової шляхти (гонорових селян) має прізвище Витвицький.

Є інший приклад. "Ич" зустрічається і у білорусів (Янукович), і в українців (галицький поет Шашкевич, гетьман Конашевич - православний шляхтич з Галичини, якого всі знають яко Сагайдачного).

Деякі спільні правила в утворенні прізвищ повязані із тим, що українці, білоруси і поляки дуже довго жили у одній державі - Великому князівстві Литовському (де русини були аж ніяк не "молодшими братами" поляків), а потім Речі Посполитій. Русини, якщо відкинути постійне домішування інших генів, були нащадками різних племен, які були об'єднані Київською Русю і були православними. Поляки також потомки різних племен але обов'язково римокатолики. І може бути, що українець з східної Галичини за традиціями і генетично ближчий до поляка з західної Галичини, аніж до подолянина чи поліщука. А от поляк з західної Галичини генетично може бути далеким кашубі з півночі.

Не впевнений, що зараз можна визначити, кому належить правлило утворювати прізвище зі "ський". Що було раніше: курка чи яйце.

Поліщуки є українцями чи білорусами? Що спільного між гуцулами Буковини (православними), Івано-Франківщини (греко католиками) та Закарпаття (теж грекокатоликами, але іншої унії)? Етнічно вони між собою близькі, а політичні вподобання відрізняються.

А от "ов" у українців дійсно не було. Було "ів". Батьки актора Петра Іванова (Кузнєчік) мали прізвище Іванів. То слов'янізовані угрофіни з підкореними ними слов'янами із Пскова і Новгорода, які зараз розмовляють штучною мовою на основі церковно-слов'янської (староболгарської), переробили його прізвище на свій лад. А ту мову для Російської імперії "створили" вихідці із Києво-Могилянської академіїї. І не тільки мову. Українці були одними із будівничих Росії, доклалися до завоювання Кавказу, Криму і Сибіру.
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10.09.2022 04:18 Відповісти
Признавайся краще, що ти баба. Бо починаєш з питання, а тоді даєш на нього свою відповідь. Яка, до речі, немає нічого спільного ні з історією, ні з фактажем.
Наприклад від начитаного з "русскай істории" я з'ясував для себе бігіто "фактів", які там продукували зі швидкістю світла і купою глупоти. От що Ярема Вишневецький, гетьман корунний за посадою, нібито був "зполячений". Ой, втюся зі сміху...
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13.09.2022 16:59 Відповісти
насрать таким людям как их зовут, как в рюзькой поговорке, называйте хоть горшком, только в тюрьму печь не сажайте, хоть 3,14дарасом и лохом назовите, только бабло в диване у него а не у Вас)))
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31.08.2022 17:36 Відповісти
Вот только первоначально было что в диване нашли лярд.
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31.08.2022 14:58 Відповісти
пока до суда дойдет останется 300 гривен, за которые можно дать шлепка по жопе))
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31.08.2022 17:38 Відповісти
А в пианино посмотрели?
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31.08.2022 14:59 Відповісти
Та скільки там влізе в те піоніно? Тим більше, що він на піоніно не грає, його зайняв Володя Боневтік, він грає на басі. Краще хай подивляться в обшивці на лоджії і в трусах любовниці зі штабу.
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31.08.2022 15:27 Відповісти
Міноборони мовчить ?

Ей Резніков , відгукнися
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31.08.2022 15:00 Відповісти
"Ва всьом вінават Парашенко. Ето он ім падсунул падпалкавніков"
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31.08.2022 15:28 Відповісти
Він саме зі свого дивана переховує. Не відволікайте його
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31.08.2022 17:40 Відповісти
ahrenetj....tam hotj odin vo vsei vlade e , kotory neobkradae sobstveny narod ?😑
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31.08.2022 15:02 Відповісти
сто пудов, деньги в диван агент фсб Швец подкинул..., а Спартц на шухере стояла......
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31.08.2022 15:02 Відповісти
агент фсб KGB Швец
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31.08.2022 15:05 Відповісти
Богдан Хмельницький в гробу перевернувся від таких підполковників. Щоб вони жили так довго, як солдати на передовій без амуції.
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31.08.2022 15:03 Відповісти
Цікаво у кого основга частина, бо це явно далеко не все з 3.8млрд…
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31.08.2022 15:03 Відповісти
ну и кто теперь барыга и мародер
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31.08.2022 15:03 Відповісти
580 дронов в диване. А не у солтат на передке. Если поискать у всех получше, то и на пару самолетов найдется. Это просто сюр какой то.
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31.08.2022 15:03 Відповісти
Це кардинально змiнило мою уяву про " диваннi вiйска"..
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31.08.2022 20:07 Відповісти
Через таких 3,14дорів хлопцям яких призвали доводиться за власні кошти купувати собі амуніцію. ...
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31.08.2022 15:07 Відповісти
Діти гроші на допомогу ЗСУ збирають, а дорослі дяді ніяк не нажруться! Звісно, у декого совість ніколи не прокинеться, але де те "прозоро"?
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31.08.2022 15:08 Відповісти
За снабжение армии отвечает министр Обороны,его подчиненый не мог воровать без его ведома,выводы-он в доле.
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31.08.2022 15:09 Відповісти
И В ДЕЛЕ И В ДОЛЕ
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01.09.2022 06:30 Відповісти
За эти бабки можно купить с десяток неплохих джипов для нужд ЗСУ. Бошки надо поотрывать таким чиновникам от минобороны!
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31.08.2022 15:10 Відповісти
"Збiр коштiв для ЗСУ"-це й буде основною версiЭю його адвокатiв...
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31.08.2022 20:10 Відповісти
Новина була, якби серед грошей знайшли диван. А так, банальність.☺
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31.08.2022 15:12 Відповісти
Как вариант, вполне.
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31.08.2022 15:13 Відповісти
.........не такі тепер богдани хмельницькі......
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31.08.2022 15:14 Відповісти
Мало тобі було відкату за переяславську раду? ніяк не нажрешся?
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31.08.2022 15:20 Відповісти
Як можна перемогти злочинність без покарання?Як можна перемогти у війні,коли тили грабують хробаки?
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31.08.2022 15:22 Відповісти
гроші в дивані, це смішно, так гроші вже ніхто не зберігає..., їх вивозять за кордон у багажнику авто, якщо не вміщуються в труси...
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31.08.2022 15:29 Відповісти
Ви йому ще город перекопайте. Там теж має щось бути. І цю гниду випустять у вільну природу під якусь мізерну заставу замість розстрілу перед одностроєм як це робилося під час минулих війн. Так ми корупціонерів лише заохочуємо, а не боремося з мафією.
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31.08.2022 15:34 Відповісти
Городи- то епархiя прокурорських й суддiв...
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31.08.2022 20:14 Відповісти
)))) в этом наше всё... ох и колхозники хреновы.
п.с. Хоть бы "по крутому", в туалетном бачке спрятал
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31.08.2022 15:45 Відповісти
с дерьмаком и боневтиком не поделился?
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31.08.2022 15:51 Відповісти
Ще один держ-воронтер. Колхознікі ******
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31.08.2022 15:53 Відповісти
та то все Борига винен - а хто ж! Не можуть же ж прості чиновники НА МІСЦЯХ красти! Точно вам кажу! Хрест на пузі!
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31.08.2022 15:55 Відповісти
То народ останні копійки віддає, а ці ненажерливі скоти крадуть під час війни, вчора в Запоріжжі викрили перших осіб влади, сьогодні інші з'явились, може хоч парочку пристрелити без продажних судів, то був би толк, хоч би боялись.
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31.08.2022 16:02 Відповісти
Порошенко зарабатывает на войне, а мы не такие!!!!!!!11111111
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31.08.2022 16:04 Відповісти
Война войной, а воровство по расписанию.
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31.08.2022 16:08 Відповісти
Країну розграбовують і не малими темпами, а висказати владі, то не на часі, а коли буде на часі, то з країни повтікають з награбованим.
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31.08.2022 16:19 Відповісти
Падумаешь падпалковник,а люся по званию старше, во как!!!!!!
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31.08.2022 16:24 Відповісти
то має бути конфіскація майна корупціонера і його сім'ї,
як інакше повернути вкрадене,

якщо як завжди не вийде під заставу 500 доларів, а вкрав 500 тис, то норм «бізнес»
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31.08.2022 17:06 Відповісти
Хмельницкий - патріотичне прізвище, мабуть на хліб не вистачало
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31.08.2022 17:13 Відповісти
У землю, живцем!
Разом з цим під*расом дерьмаком!!!
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31.08.2022 17:19 Відповісти
Поэтому я регулярно доначу напрямую Притуле и Повернись живым. Так есть хоть шанс, что деньги пойдут на помощь ЗСУ, а не будут разоврованы.
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31.08.2022 17:23 Відповісти
Все нажито , диванным трудом....
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31.08.2022 17:43 Відповісти
Не смешите мои тапочки....
Берете и проверяете передачу собственности и земли минобороны в аренду или за квартиры... строительство казарм и хранилищ вооружения, закупку лодок, Богданов и рыб траулера у Кузницы...
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31.08.2022 17:44 Відповісти
Дай ка угадаю, Порошенко виноват?
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31.08.2022 21:13 Відповісти
Обое рябое....
Или Свигнарчуков и закупок в Кузнице в вашем мире не было?
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02.09.2022 15:36 Відповісти
Товарищ майор просил передать, скачай новую методичку, эта устарела.
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02.09.2022 19:20 Відповісти
Вот ты вата рашка тролль и спалился!
Уже с 15 го года пытаюсь узнать по каким мусоркам таких диб-ов набирают.
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05.09.2022 06:22 Відповісти
Слабенько, старайся больше.
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05.09.2022 08:02 Відповісти
Ой ржу не могу с тупого ид-та.....
Скажи убогое - "паляныця"......
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05.09.2022 17:30 Відповісти
Ну уже чуть лучше, но надо дотянуть, харизмы не хватает, товарищ майор не оценит.
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05.09.2022 22:13 Відповісти
Ну вам виднее конечно..... Это же вы постоянно товорищу майору очко лижите!
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06.09.2022 03:11 Відповісти
Скучный ты ))))
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06.09.2022 21:33 Відповісти
"політичне переслідування?"
Хтось же присвоїв цьому мародеру звання підполковника?От і копайте в тому напрямку.Чи скоро знову під заставу відпустять?
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31.08.2022 17:58 Відповісти
Слов нет...🤔 Вот поэтому я перечисляю деньги в помощь Украине в наши литовские фонды, в безупречности и прозрачности деятельности которых я уверена.
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31.08.2022 18:11 Відповісти
офигеть... если раньше деньги крали чемоданами, то при Зеленском перешли на новый уровень, и крадут уже диванами.
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31.08.2022 18:50 Відповісти
И ДИВАНАМИ ****** И МОРСКИМИ КОНТЕЙНЕРАМИ И ДАЛЬНОБОЙНЫМИ ФУРАМИ . ПОТОМ ПОЛУЧАЮТ ОРДЕНА И ЕДУТ ПОСЛАМИ ИЛИ УХОДЯТ НА ..ЗАСЛУЖЕННЫЙ..ОТДЫХ
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01.09.2022 06:28 Відповісти
Може їх бити поки не почорніють, як бють наших Азовців у полоні кацапів ....
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31.08.2022 19:00 Відповісти
Фонд "Повернись живим" на скльки знаю прозорий.
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31.08.2022 19:04 Відповісти
Десь у травні Швець в одному зі своїх ефірів порушував тему тотального розкрадання гуманітарки. У тому числі й Запоріжжя згадував. О, яке виття піднялося! Боти лайна і подоляка зі шкіри лізли, типу Швець агент КДБ і все бреше. Типу, смуту сіє, а треба поєднуватися та інша "неначасно". Ну ці то гаразд. А ось багато журналістів і блогерів теж заспівали пісню - не треба нас ображати всякими підозрами. Ніхера собі підозри! Сотні вагонів. І це лише у Запоріжжі. А по всій країні?
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31.08.2022 19:39 Відповісти
от підарасіна смердюча!
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31.08.2022 20:07 Відповісти
НЕОБХОДИМО НА ВОЕННОЕ ВРЕМЯ ВВЕСТИ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ !!!
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31.08.2022 20:20 Відповісти
100%
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31.08.2022 20:55 Відповісти
Ось який вигляд насправді мають військові диванні експерти..
У Богдана Хмеля син був.. Юрком звали.
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31.08.2022 20:37 Відповісти
И чей же он протеже?
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31.08.2022 21:40 Відповісти
ПЛАТНЯ ІУДИ ІСКАРІОТА
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31.08.2022 22:07 Відповісти
Порошенко не сломал коруппцию судейства!!!!! После 14 г, как это было не сделать?????Поки зло не буде покаране, воно буде завжди повертатися в любому обличіі. Ви ж подивитесь, в др.державах не дай боже 20 евро податку не доплатити.... А тут олігархі та чиновникі вже пухнуть від грошей....
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31.08.2022 22:43 Відповісти
Якраз після закупівель у березні дерьмак свого корифана Шарапова у квітні перевів на нову посаду. (дружина Цезаря поза підозрою) . І Резников ну просто пропав з ефіру,І Маляр якось мляво віщує. Судячи по званню цей Альхен із недавно прийнятих на "службу", однак фірма на "сопках Бахрейну" вже була, то і прийшов за "дорученням" тільки красти. фіктивний контракт на броніках, а чи я це тема ? Хламідії !
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31.08.2022 22:47 Відповісти
минобороны все отрицает ,все вранье. в диване не было денег! это происки врагов
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31.08.2022 23:25 Відповісти
Искать нужно у зама ермака членограя!!!
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31.08.2022 23:54 Відповісти
вот же пацюк безрогий отак имя и фамилию гетьмана опозорил падла
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01.09.2022 06:08 Відповісти
хенераль наумов греб лопатой бабло на таможне . в запорожье пустили в продажу всю гуманитарку ..руководители.. области --- в МО ******** 580млн долл ---- на дорогах катками катали на карманы --- трухин за 150 000 долл хотел в лес сходить погулять СОВПАДЕНИЕ . НЕ ДУМАЮ ---это ***** полная безнаказанность зеленых гандонов на всех уровнях власти . зато дбр открыло ..дело.. против ГЕНЕРАЛА КРИВОНОСА за поврежденную взлетку в жулянах . за то что он организовал оборону аэропорта и не дал высадится десанту ***** ---- отака ***** малята . люби зелени хлопчики й дивчата ---- думай-ТЕ
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01.09.2022 06:23 Відповісти
Міноборони воююча країна готівкові кошти в дивані? Нам допомога приходить в готівці в торбі? Вони думають ми дебіли ніяких готівкових контрактів на рівні держави тим пачепросто не буває
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01.09.2022 10:18 Відповісти
Для чого наші прості добрі хлопці гинуть за цих бидлот які сидять вирхах перш їх треба зачистити.
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02.09.2022 12:17 Відповісти
 
 