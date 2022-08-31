Розкрадання $580 тис.: У чиновника Міноборони Хмельницького пройшли обшуки, гроші знайшли у дивані, - ЗМІ
Одним із фігурантів справи про розкрадання 580 000 доларів коштів Міноборони під час закупівлі військової амуніції, про яку поліція повідомила 30 серпня, є директор Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони підполковник Богдан Хмельницький.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише УП із посиланням на джерела.
За даними видання, поліція провела обшуки за місцем перебування Хмельницького - на орендованій квартирі друга чиновника Міноборони.
За даними одного джерела, у дивані знайшли гроші.
Інший співрозмовник УП повідомив, що справа стосується контрактів, які Хмельницький підписував ще у березні на загальну суму 3,8 млрд гривень.
Видання звернулося за коментарам до Міноборони. На момент публікації відповіді не отримала.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на заволодінні коштами Міноборони в сумі 580 тис. доларів США викрито трьох учасників злочинної групи.
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По данным одного источника, в диване нашли деньги.
Другой собеседник сообщил, что дело касается контрактов, которые Хмельницкий подписывал еще в марте на общую сумму 3,8 млрд гривен.
"Украинская правда" обратилась по комментарии в Минобороны. На момент публикации ответа не получила
Додам, що у Бразилії і до 40 імен дають при хрещенні. Бо так вважається, що родичі і духи малятко не полишать. Тому , наприклад, футболні фани змушені давати призвиська своїм улюбленцям більш коротші. Типу Люлю, Зузе, Пеле тощо.
Зверху я трохи сумбурно написав різного і багато, шоб показати, що до історії треба підходити грунтовно і обережно.
Може і гетьман Виговський - поляк?
Трапляються прізвища Барановський, а трапляються і Баранський.
На прикарпатті є містечко Гошів. Там багато Гошовських - простих українських селян. Недалеко є село Витвиця. Там є потомки галицьких бояр, яких "розкуркулив" король Данило (князь Галицький). У тому селі маса ходачкової шляхти (гонорових селян) має прізвище Витвицький.
Є інший приклад. "Ич" зустрічається і у білорусів (Янукович), і в українців (галицький поет Шашкевич, гетьман Конашевич - православний шляхтич з Галичини, якого всі знають яко Сагайдачного).
Деякі спільні правила в утворенні прізвищ повязані із тим, що українці, білоруси і поляки дуже довго жили у одній державі - Великому князівстві Литовському (де русини були аж ніяк не "молодшими братами" поляків), а потім Речі Посполитій. Русини, якщо відкинути постійне домішування інших генів, були нащадками різних племен, які були об'єднані Київською Русю і були православними. Поляки також потомки різних племен але обов'язково римокатолики. І може бути, що українець з східної Галичини за традиціями і генетично ближчий до поляка з західної Галичини, аніж до подолянина чи поліщука. А от поляк з західної Галичини генетично може бути далеким кашубі з півночі.
Не впевнений, що зараз можна визначити, кому належить правлило утворювати прізвище зі "ський". Що було раніше: курка чи яйце.
Поліщуки є українцями чи білорусами? Що спільного між гуцулами Буковини (православними), Івано-Франківщини (греко католиками) та Закарпаття (теж грекокатоликами, але іншої унії)? Етнічно вони між собою близькі, а політичні вподобання відрізняються.
А от "ов" у українців дійсно не було. Було "ів". Батьки актора Петра Іванова (Кузнєчік) мали прізвище Іванів. То слов'янізовані угрофіни з підкореними ними слов'янами із Пскова і Новгорода, які зараз розмовляють штучною мовою на основі церковно-слов'янської (староболгарської), переробили його прізвище на свій лад. А ту мову для Російської імперії "створили" вихідці із Києво-Могилянської академіїї. І не тільки мову. Українці були одними із будівничих Росії, доклалися до завоювання Кавказу, Криму і Сибіру.
Наприклад від начитаного з "русскай істории" я з'ясував для себе бігіто "фактів", які там продукували зі швидкістю світла і купою глупоти. От що Ярема Вишневецький, гетьман корунний за посадою, нібито був "зполячений". Ой, втюся зі сміху...
тюрьмупечь не сажайте, хоть 3,14дарасом и лохом назовите, только бабло в диване у него а не у Вас)))
Ей Резніков , відгукнися
фсбKGB Швец
п.с. Хоть бы "по крутому", в туалетном бачке спрятал
як інакше повернути вкрадене,
якщо як завжди не вийде під заставу 500 доларів, а вкрав 500 тис, то норм «бізнес»
Разом з цим під*расом дерьмаком!!!
Берете и проверяете передачу собственности и земли минобороны в аренду или за квартиры... строительство казарм и хранилищ вооружения, закупку лодок, Богданов и рыб траулера у Кузницы...
Или Свигнарчуков и закупок в Кузнице в вашем мире не было?
Уже с 15 го года пытаюсь узнать по каким мусоркам таких диб-ов набирают.
Скажи убогое - "паляныця"......
Хтось же присвоїв цьому мародеру звання підполковника?От і копайте в тому напрямку.Чи скоро знову під заставу відпустять?
У Богдана Хмеля син був.. Юрком звали.