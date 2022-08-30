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Запорізькі чиновники Старух, Куртєв, Щербина та Некрасова розікрали 22 морські контейнери, 389 вагонів і 220 вантажівок гуманітарки, - агент НАБУ Шевченко

сбу,набу

Агент НАБУ Євген Шевченко оприлюднив інформацію про масштаби розкрадання гуманітарної допомоги у Запоріжжі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці. 

Шевченко зазначив: "Отже, стосовно сьогоднішніх обшуків у Запоріжжі, які провели детективи НАБУ, можно сказати наступне: посадові особи розкрадали в промислових масштабах майже всю (!!!) гуманітарну допомогу, яка надходила в місто та область, і продавали її через торгівельні мережі "АТБ" і "Сільпо"!

Вони підозрюються у тому, що за ці півроку було розкрадено - увага:

- 22 морські контейнери!!!

- 389 залізничних вагонів!!!

- 220 вантажних автомобілей!!!

Вся ця допомога призначалася для людей, для біженців, переселенців, а також для військових!!! Суми, про які йдеться - мільйони долларів США!!!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБУ та НАБУ проводять обшуки у топпосадовців Запорізькій області у справі щодо привласнення гуманітарної допомоги. ФОТОрепортаж

А тепер знайомтесь із цими виродками:

1. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух 

2. Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

3. Депутат Запорізької обласної ради Віктор Щербина 

4. Заступниця голови Запорізькій ОВА Злата Некрасова 

Дивіться, які вони патріоти у фейсбуці - всі з прапорцями... готуйтесь до тюрьми, гниди! 

P.S.: питання - а хто ж призначив Старуха, який був керівником цього злочинного угруповання, на посаду голови Запорізької ОВА? Відповідь: Андрій Єрмак - очільник Офісу Президента України. Далі буде".

Також читайте: Ділки із Запоріжжя продавали ввезені для ЗСУ авто, - СБУ

Згодом торгівльні мережі "Сільпо" та "АТБ" виступили із заявами, де спростовують причетність торгівлі краденю гуманітарною допомогою. 

В заяві "Сільпо" зазначається: "Ми занепокоєні та обурені бездоказовим звинуваченням в бік "Сільпо" від агента НАБУ щодо продажу гуманітарної допомоги у Запорізькій області. Адже ми не продаємо гумдопомогу в "Сільпо", а продаємо лише те, що офіційно закуповуємо за ринковими цінами у постачальників в Україні та за кордоном.

Відповідно, ми звертаємося до НАБУ за деталями та роз’ясненнями і готові всіляко сприяти слідству.

Ми повністю згодні, що продаж гумдопомоги є неприпустимим у будь-який час, а тим більше під час повномасштабного вторгнення рф. Тому підтримуємо відкритість і пильність у цій сфері. Наша сила в єднанні, вірі в добро і боротьбі за справедливість на кожному фронті.

За шість місяців з початку великої війни ми домовилися з нашими іноземними партнерами про постачання 1 333,7 тонн гуманітарної допомоги, яку в партнерстві з Мінсоцполітики та благодійним фондом за власний кошт завезли в Україну і роздали безкоштовно Гостям в супермаркетах "Сільпо". Ми знаємо скільки сил і ресурсів забирає пошук та логістика гумвантажів, тому нам особливо болить за необґрунтовані звинувачення".

У офіційній заяві АТБ говориться: "Корпорація "АТБ" офіційно заявляє, що інформація, яка поширюється з боку одного з агентів НАБУ, стосовно реалізації розкраденої у Запоріжжі гуманітарної продукції через магазини "АТБ" не відповідає дійсності. Наведені у неї тези є неперевіреною інформацією, що свідомо вводять в оману клієнтів й партнерів компанії та широкий загал громадськості. Корпорація "АТБ" не мала та не має жодних підписаних угод, щодо постачання на реалізацію продуктів харчування та товарів першої необхідності гуманітарного спрямування від сторонніх постачальників через магазини торговельної мережі "АТБ" у регіоні. У свою чергу, Корпорація "АТБ" неодноразово повідомляла громадськість про запуск додаткових імпортних поставок продуктів харчування та товарів першої необхідності з Польщі, країн Балтії, Туреччини, Чехії, Італії тощо. Ці товари, як і решту імпорту, компанія самостійно закупає у західних партнерів-виробників та поставляє напряму до магазинів. За останні місяці, компанією було отримано багато запитів з боку правоохоронних органів в рамках кримінальних проваджень, щодо імовірної реалізації гуманітарної продукції. Також, контролюючими органами неоднарозово проводились відповідні перевірки у магазинах торговельної мережі "АТБ", щодо цих підозр. Жодного факту реалізації гуманітарної продукції виявлено не було. Корпорація "АТБ" жорстко засуджує будь-які дії посадових осіб щодо привласнення та нецільового використання гуманітарної допомоги. Вважає такі дії неприпустимими, ганебними та негідними високого звання громадянина України. З іншого боку, корпорація "АТБ" звертається до представників ЗМІ та інших осіб утриматися від поширення неперевіреної та недостовірної інформації, яка завдає шкоди ділової репутації компанії, своєчасно звертатися до прес-служби компанії для отримання об’єктивних коментарів.

Група компанії "АТБ" залишає за собою право використовувати усі доступні та законні методи, щодо захисту честі, гідності та ділової репутації".

Автор: 

НАБУ (5055) Запоріжжя (2255) гуманітарна допомога (987) Шевченко Євген (139) розкрадання (205) Старух (199)


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Топ коментарі
+102
Ставити до стінки, іншої пропозиції не маю.
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30.08.2022 22:18
+78
Ймовірність того, що це зелене гівно буде притягнуте до відповідальності, дорівнює нулю.
Ще й будуть номінантами на державні нагороди в наступному "пакеті".
За моральну шкоду, так би мовити.
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30.08.2022 22:19
+67
Пдрс, по іншому не скажеш.
Вже казав - з березня бачив у АТБ в Харкові явну гуманітарку (макарони, дешева курятина, крупи, дешевий польский чай, такий же чай бачив і у Сільпо). Що таким людям побажати, окрім як гнити заживо їм нічого не побажаєш, а дЄрмаку бажаю сдохнути.
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30.08.2022 22:22
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Ну конечно Ермак чистой воды святой. Ничего не украл, и всё это гон. )))))) Дыма без огня не бывает. Во всех крупных скандалах - с Вагнеравцами, Азовцами, теперь с гуммантитаркой, фигурирует персона Ермака. Человек представляющий целую сеть российской резидентуры конечно не может ничего украсть))). А если серьёзно, мне не сложно поверить в то что Ермак со своей кодлой очередных друзяшек украл целые вагоны гуммантарки. Это вы ещё не знаете что Денис Шарапов делает с оружием для ВСУ с начала апреля))))) кстати тоже его дружок. Если ещё есть люди, которые до сих пор сомневаются в честности Зеленского и его шоблы, грош цена таким умам )))
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31.08.2022 18:08 Відповісти
Человек представляющий целую сеть российской резидентуры конечно не может ничего украсть))).
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Реєстрація:31.08.2022

Там шпиёнки с крепким телом:
Ты их в дверь - они в окно!(В.В)
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04.09.2022 08:56 Відповісти
Агент НАБУ .
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04.09.2022 08:51 Відповісти
Щеневтік свої 30% отримав?
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31.08.2022 16:55 Відповісти
Масштаби розкрадання майна "маладой ******** нових ліц" просто вражають. Зе-слуги є неперевершеними чемпіонами з розкрадання України за всі роки її незалежності.

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31.08.2022 17:41 Відповісти
Дуже важко дістати пожертви часом для цільової допомоґи через таких бариг. Люди бояться щоб їх кошти також не розікрали. Доводиться слати напряму в частини. Але на початку відсилали масово просто на міста. Прокляття на цих зелених бариг. Іх захланність вбиває наших воїнів на передовій.
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31.08.2022 19:27 Відповісти
Ні-ні , не кажіть що то можуть бути "Слуги Народа" )

Монобільшість - незрадники, переорієнтували вчора акцизні гроші із армії знову на "Велике Крадівництво"доріг. щоб москальські танки не буксували
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31.08.2022 19:33 Відповісти
Руки геть від зелених слуг. Що ви собі дозволяяте. Це вам не Генерал Кривоніс проти якого відкрили справу за оборону Жулян від орків
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31.08.2022 19:35 Відповісти
☝️КривонОс
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04.09.2022 10:27 Відповісти
Десь у травні Швець в одному зі своїх ефірів порушував тему тотального розкрадання гуманітарки. У тому числі й Запоріжжя згадував. О, яке виття піднялося! Боти лайна і подоляка зі шкіри лізли, типу Швець агент КДБ і все бреше. Типу, смуту сіє, а треба поєднуватися та інша "неначасно". Ну ці то гаразд. А ось багато журналістів і блогерів теж заспівали пісню - не треба нас ображати всякими підозрами. Ніхера собі підозри! Сотні вагонів. І це лише у Запоріжжі. А по всій країні?
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31.08.2022 19:38 Відповісти
Ребята !!! Кто ответит за этот базар ? Заявленные стрелочники или те кто их формировал, рекомендовал и ставил ?

Например

✓старух , прежде чем стать губернатором - созревал и формировался в качестве руководителя запорожской ячейки партии БЮТ- леди Ю
В свою очередь - леди Ю сформировалась в Днепропетровском регионе откуда собственно и ее земляки : два гаранта Конституции и азартный шахматист Коломойский

✓куртев , прежде чем рулить Запорожьем - профессионально созревал и формировался в качестве патологоанатома и директора кладбища.
Что немного странновато и непонятно на фоне жизнеутверждающих планов и устремлений громады Запорожья

Шевченко , просто депутат и этим всё сказано . Ведь свой специфический опыт ,знания и капитал депутатская братия приобретает быстро и эффективно Собственно чем и кем рулят неважно, главное чтобы не плакали , а народ не смеялся

✓ злата некрасова - просто девушка
с излишками косметики и ботекса на лице. Жизненного опыта маловато как впрочем и когнитива

Поэтому кто виноват и кто ответит за этот беспредел вот в чём вопрос.
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01.09.2022 09:27 Відповісти
Нужно проверить того...кто написал заявление на этих особей из ОВА..."может там собака зарыта"????
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13.09.2022 15:41 Відповісти
А шо,главна ворюга Запорвжжя Буряк в стороні оставься?!До корита не пустили свиняку?
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01.09.2022 12:20 Відповісти
Для таких обвинений нужны конкретные факты. В статье нет ни одного конкретного факта относительно причастности указанных должностных лиц к краже гуманитарной помощи. Вывод: данная статья проплачена кем-то, кому выгодно выставить их в чёрном свете.
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01.09.2022 12:53 Відповісти
Совершенно с вами согласен...просто кто то очень хочет занять их место и готовит"почву" для этого...нужно проверить того...кто написал заявление на Злату,Старуха и Куртева...может он сам причастен к воровству и хочет отвести от себя подозрение!!!
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13.09.2022 15:39 Відповісти
Хіба агент вказав конкретних людей, я звісно впевнений що вони причетні, але не треба такі гучні заголовки
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01.09.2022 16:16 Відповісти
Зверніть увагу - скільки ботів набігло виправдовувати цю наволоч, вимагати "фактів", "об'єктивності"! Отже, крали дійсно в промислових масштабах, системно, із залученням натовпу "шісток" тощо. Таке кубло розворушили!
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01.09.2022 20:57 Відповісти
Київські Корейкі будуть міняти підслідність з НАБУ на ДБР, бо Альхени з Запорожсобеза № 1 можуть приземлитись, одна сорока із Сорок вже утекла в Бесарабію, на родіну предков. А місто було хабом, де допомога розподілялась по городам і весям. А блеяння АТБ та Сільпо ну просто смішно, як без їх торгової мережі можливо було "підняти" бабки з такого колосального обороту.
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01.09.2022 22:43 Відповісти
Когда же они уже наедятся и подавятся этим, наши чиновники? Мне рассказывали, что такая же ситуация в Харьковской области с разворовыванием гуманитарки, но никого не трогают. Уверена, что и в этот раз дело замнут. Несмотря на войну, ничего не изменилось в нашей стране. Только источников красть стало еще больше.
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02.09.2022 18:33 Відповісти
Ці потвори назначені від ЗЕленського і знаходяться під ЗЕпротекторатом !
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06.09.2022 19:18 Відповісти
Там по мимо руководителей ОВА нужно обыскать все так называемые "благотворительные фонды" якобы от определенных депутатов!! Мне кажется там тоже не все так чисто..
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13.09.2022 15:36 Відповісти
Це не дєньгінакраві, це шалості зєрменят.
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15.09.2022 08:49 Відповісти
То все мишка
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30.09.2022 11:47 Відповісти
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