Запорізькі чиновники Старух, Куртєв, Щербина та Некрасова розікрали 22 морські контейнери, 389 вагонів і 220 вантажівок гуманітарки, - агент НАБУ Шевченко

Агент НАБУ Євген Шевченко оприлюднив інформацію про масштаби розкрадання гуманітарної допомоги у Запоріжжі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Шевченко зазначив: "Отже, стосовно сьогоднішніх обшуків у Запоріжжі, які провели детективи НАБУ, можно сказати наступне: посадові особи розкрадали в промислових масштабах майже всю (!!!) гуманітарну допомогу, яка надходила в місто та область, і продавали її через торгівельні мережі "АТБ" і "Сільпо"!

Вони підозрюються у тому, що за ці півроку було розкрадено - увага:

- 22 морські контейнери!!!

- 389 залізничних вагонів!!!

- 220 вантажних автомобілей!!!

Вся ця допомога призначалася для людей, для біженців, переселенців, а також для військових!!! Суми, про які йдеться - мільйони долларів США!!!

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А тепер знайомтесь із цими виродками:

1. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух

2. Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

3. Депутат Запорізької обласної ради Віктор Щербина

4. Заступниця голови Запорізькій ОВА Злата Некрасова

Дивіться, які вони патріоти у фейсбуці - всі з прапорцями... готуйтесь до тюрьми, гниди!

P.S.: питання - а хто ж призначив Старуха, який був керівником цього злочинного угруповання, на посаду голови Запорізької ОВА? Відповідь: Андрій Єрмак - очільник Офісу Президента України. Далі буде".

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Згодом торгівльні мережі "Сільпо" та "АТБ" виступили із заявами, де спростовують причетність торгівлі краденю гуманітарною допомогою.

В заяві "Сільпо" зазначається: "Ми занепокоєні та обурені бездоказовим звинуваченням в бік "Сільпо" від агента НАБУ щодо продажу гуманітарної допомоги у Запорізькій області. Адже ми не продаємо гумдопомогу в "Сільпо", а продаємо лише те, що офіційно закуповуємо за ринковими цінами у постачальників в Україні та за кордоном.

Відповідно, ми звертаємося до НАБУ за деталями та роз’ясненнями і готові всіляко сприяти слідству.

Ми повністю згодні, що продаж гумдопомоги є неприпустимим у будь-який час, а тим більше під час повномасштабного вторгнення рф. Тому підтримуємо відкритість і пильність у цій сфері. Наша сила в єднанні, вірі в добро і боротьбі за справедливість на кожному фронті.

За шість місяців з початку великої війни ми домовилися з нашими іноземними партнерами про постачання 1 333,7 тонн гуманітарної допомоги, яку в партнерстві з Мінсоцполітики та благодійним фондом за власний кошт завезли в Україну і роздали безкоштовно Гостям в супермаркетах "Сільпо". Ми знаємо скільки сил і ресурсів забирає пошук та логістика гумвантажів, тому нам особливо болить за необґрунтовані звинувачення".

У офіційній заяві АТБ говориться: "Корпорація "АТБ" офіційно заявляє, що інформація, яка поширюється з боку одного з агентів НАБУ, стосовно реалізації розкраденої у Запоріжжі гуманітарної продукції через магазини "АТБ" не відповідає дійсності. Наведені у неї тези є неперевіреною інформацією, що свідомо вводять в оману клієнтів й партнерів компанії та широкий загал громадськості. Корпорація "АТБ" не мала та не має жодних підписаних угод, щодо постачання на реалізацію продуктів харчування та товарів першої необхідності гуманітарного спрямування від сторонніх постачальників через магазини торговельної мережі "АТБ" у регіоні. У свою чергу, Корпорація "АТБ" неодноразово повідомляла громадськість про запуск додаткових імпортних поставок продуктів харчування та товарів першої необхідності з Польщі, країн Балтії, Туреччини, Чехії, Італії тощо. Ці товари, як і решту імпорту, компанія самостійно закупає у західних партнерів-виробників та поставляє напряму до магазинів. За останні місяці, компанією було отримано багато запитів з боку правоохоронних органів в рамках кримінальних проваджень, щодо імовірної реалізації гуманітарної продукції. Також, контролюючими органами неоднарозово проводились відповідні перевірки у магазинах торговельної мережі "АТБ", щодо цих підозр. Жодного факту реалізації гуманітарної продукції виявлено не було. Корпорація "АТБ" жорстко засуджує будь-які дії посадових осіб щодо привласнення та нецільового використання гуманітарної допомоги. Вважає такі дії неприпустимими, ганебними та негідними високого звання громадянина України. З іншого боку, корпорація "АТБ" звертається до представників ЗМІ та інших осіб утриматися від поширення неперевіреної та недостовірної інформації, яка завдає шкоди ділової репутації компанії, своєчасно звертатися до прес-служби компанії для отримання об’єктивних коментарів.

Група компанії "АТБ" залишає за собою право використовувати усі доступні та законні методи, щодо захисту честі, гідності та ділової репутації".