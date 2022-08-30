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Запорожские чиновники Старух, Куртев, Щербина и Некрасова разворовали 22 морских контейнера, 389 вагонов и 220 грузовиков гуманитарки, - агент НАБУ Шевченко

сбу,набу

Агент НАБУ Евгений Шевченко обнародовал информацию о масштабах хищения гуманитарной помощи в Запорожье.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Шевченко отметил: "Итак, по поводу сегодняшних обысков в Запорожье, которые провели детективы НАБУ, можно сказать следующее: должностные лица разворовывали в промышленных масштабах почти всю (!!!) гуманитарную помощь, которая поступала в город и область, и продавали ее через торговые сети "АТБ" и "Сильпо"!

Они подозреваются в том, что за эти полгода было разворовано - внимание:

- 22 морских контейнера!!!

– 389 железнодорожных вагонов!!!

– 220 грузовых автомобилей!!!

Вся эта помощь предназначалась для людей, беженцев, переселенцев, а также для военных!!! Суммы, о которых идет речь, – миллионы долларов США!!!

Смотрите также: СБУ и НАБУ проводят обыски у топ-чиновников Запорожской области по делу о присвоении гуманитарной помощи. ФОТОрепортаж

А теперь знакомьтесь с этими ублюдками:

1. Председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

2. Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

3. Депутат Запорожского областного совета Виктор Щербина.

4. Заместитель председателя Запорожской ОВА Злата Некрасова.

Смотрите, какие они патриоты в фейсбуке – все с флажками… Готовьтесь к тюрьме, гниды!

P.S.: вопрос: а кто же назначил Старуха, руководителем этой преступной группировки, на должность председателя Запорожской ОВА? Ответ: Андрей Ермак – глава Офиса президента Украины. Продолжение следует".

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Впоследствии торговые сети "Сильпо" и "АТБ" выступили с заявлениями, где опровергают причастность к торговле краденной гуманитарной помощью.

В заявлении "Сильпо" отмечается: "Мы обеспокоены и возмущены бездоказательным обвинением в сторону "Сильпо" от агента НАБУ о продаже гуманитарной помощи в Запорожской области. Мы ведь не продаем гуманитарную помощь в "Сильпо", а продаем только то, что официально закупаем по рынковым ценами у поставщиков в Украине и за рубежом.

Соответственно, мы обращаемся к НАБУ за деталями и разъяснениями и готовы всячески содействовать следствию.

Мы полностью согласны, что продажа гуманитарной помощи недопустима в любое время, а тем более во время полномасштабного вторжения России. Поэтому поддерживаем открытость и бдительность в этой сфере. Наша сила в единении, вере в добро и борьбе за справедливость на каждом фронте.

За шесть месяцев с начала большой войны мы договорились с нашими иностранными партнерами о поставках 1 333,7 т гуманитарной помощи, которую в партнерстве с Минсоцполитики и благотворительным фондом за свой счет завезли в Украину и раздали бесплатно гостям в супермаркетах "Сильпо". Мы знаем, сколько сил и ресурсов забирает поиск и логистика гуманитарной помощи, поэтому нам особенно больно от необоснованных обвинений".

В официальном заявлении АТБ сказано: "Корпорация "АТБ" официально заявляет, что распространяемая со стороны одного из агентов НАБУ информация о реализации разворованной в Запорожье гуманитарной продукции через магазины "АТБ" не соответствует действительности. Приведенные в ней тезисы являются непроверенной информацией, что сознательно вводит в заблуждение клиентов и партнеров компании и широкую общественность. Корпорация "АТБ" не имела и не имеет никаких подписанных соглашений по поставкам на реализацию продуктов питания и товаров первой необходимости гуманитарного направления от сторонних поставщиков через магазины торговой сети "АТБ" в регионе. В свою очередь, Корпорация "АТБ" неоднократно сообщала общественность о запуске дополнительных импортных поставок продуктов питания и товаров первой необходимости из Польши, стран Балтии, Турции, Чехии, Италии и др. Эти товары, как и остальной импорт, компания самостоятельно закупает у западных партнеров-производителей и поставляет напрямую в магазины. За последние месяцы компанией было получено много запросов со стороны правоохранительных органов в рамках уголовных производств относительно вероятной реализации гуманитарной продукции. Также контролирующими органами неоднократно проводились соответствующие проверки в магазинах торговой сети "АТБ" относительно этих подозрений. Никакого факта реализации гуманитарной продукции обнаружено не было. Корпорация "АТБ" жестко осуждает какие-либо действия должностных лиц по присвоению и нецелевому использованию гуманитарной помощи. Считает подобные действия недопустимыми, позорными и недостойными высокого звания гражданина Украины. С другой стороны, корпорация "АТБ" обращается к представителям СМИ и другим лицам с просьбой воздержаться от распространения непроверенной и недостоверной информации, причиняющей вред деловой репутации компании, своевременно обращаться в пресс-службу компании для получения объективных комментариев.

Группа компании "АТБ" оставляет за собой право использовать все доступные и законные методы защиты чести, достоинства и деловой репутации".

Автор: 

НАБУ (4217) Запорожье (2643) гуманитарная помощь (1258) Шевченко Евгений (143) хищения (93) Старух (145)


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Топ комментарии
+102
Ставити до стінки, іншої пропозиції не маю.
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30.08.2022 22:18
+78
Ймовірність того, що це зелене гівно буде притягнуте до відповідальності, дорівнює нулю.
Ще й будуть номінантами на державні нагороди в наступному "пакеті".
За моральну шкоду, так би мовити.
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30.08.2022 22:19
+67
Пдрс, по іншому не скажеш.
Вже казав - з березня бачив у АТБ в Харкові явну гуманітарку (макарони, дешева курятина, крупи, дешевий польский чай, такий же чай бачив і у Сільпо). Що таким людям побажати, окрім як гнити заживо їм нічого не побажаєш, а дЄрмаку бажаю сдохнути.
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30.08.2022 22:22
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Страница 5 из 5
Ну конечно Ермак чистой воды святой. Ничего не украл, и всё это гон. )))))) Дыма без огня не бывает. Во всех крупных скандалах - с Вагнеравцами, Азовцами, теперь с гуммантитаркой, фигурирует персона Ермака. Человек представляющий целую сеть российской резидентуры конечно не может ничего украсть))). А если серьёзно, мне не сложно поверить в то что Ермак со своей кодлой очередных друзяшек украл целые вагоны гуммантарки. Это вы ещё не знаете что Денис Шарапов делает с оружием для ВСУ с начала апреля))))) кстати тоже его дружок. Если ещё есть люди, которые до сих пор сомневаются в честности Зеленского и его шоблы, грош цена таким умам )))
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31.08.2022 18:08 Ответить
Человек представляющий целую сеть российской резидентуры конечно не может ничего украсть))).
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Реєстрація:31.08.2022

Там шпиёнки с крепким телом:
Ты их в дверь - они в окно!(В.В)
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04.09.2022 08:56 Ответить
Агент НАБУ .
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04.09.2022 08:51 Ответить
Щеневтік свої 30% отримав?
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31.08.2022 16:55 Ответить
Масштаби розкрадання майна "маладой ******** нових ліц" просто вражають. Зе-слуги є неперевершеними чемпіонами з розкрадання України за всі роки її незалежності.

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31.08.2022 17:41 Ответить
Дуже важко дістати пожертви часом для цільової допомоґи через таких бариг. Люди бояться щоб їх кошти також не розікрали. Доводиться слати напряму в частини. Але на початку відсилали масово просто на міста. Прокляття на цих зелених бариг. Іх захланність вбиває наших воїнів на передовій.
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31.08.2022 19:27 Ответить
Ні-ні , не кажіть що то можуть бути "Слуги Народа" )

Монобільшість - незрадники, переорієнтували вчора акцизні гроші із армії знову на "Велике Крадівництво"доріг. щоб москальські танки не буксували
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31.08.2022 19:33 Ответить
Руки геть від зелених слуг. Що ви собі дозволяяте. Це вам не Генерал Кривоніс проти якого відкрили справу за оборону Жулян від орків
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31.08.2022 19:35 Ответить
☝️КривонОс
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04.09.2022 10:27 Ответить
Десь у травні Швець в одному зі своїх ефірів порушував тему тотального розкрадання гуманітарки. У тому числі й Запоріжжя згадував. О, яке виття піднялося! Боти лайна і подоляка зі шкіри лізли, типу Швець агент КДБ і все бреше. Типу, смуту сіє, а треба поєднуватися та інша "неначасно". Ну ці то гаразд. А ось багато журналістів і блогерів теж заспівали пісню - не треба нас ображати всякими підозрами. Ніхера собі підозри! Сотні вагонів. І це лише у Запоріжжі. А по всій країні?
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31.08.2022 19:38 Ответить
Ребята !!! Кто ответит за этот базар ? Заявленные стрелочники или те кто их формировал, рекомендовал и ставил ?

Например

✓старух , прежде чем стать губернатором - созревал и формировался в качестве руководителя запорожской ячейки партии БЮТ- леди Ю
В свою очередь - леди Ю сформировалась в Днепропетровском регионе откуда собственно и ее земляки : два гаранта Конституции и азартный шахматист Коломойский

✓куртев , прежде чем рулить Запорожьем - профессионально созревал и формировался в качестве патологоанатома и директора кладбища.
Что немного странновато и непонятно на фоне жизнеутверждающих планов и устремлений громады Запорожья

Шевченко , просто депутат и этим всё сказано . Ведь свой специфический опыт ,знания и капитал депутатская братия приобретает быстро и эффективно Собственно чем и кем рулят неважно, главное чтобы не плакали , а народ не смеялся

✓ злата некрасова - просто девушка
с излишками косметики и ботекса на лице. Жизненного опыта маловато как впрочем и когнитива

Поэтому кто виноват и кто ответит за этот беспредел вот в чём вопрос.
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01.09.2022 09:27 Ответить
Нужно проверить того...кто написал заявление на этих особей из ОВА..."может там собака зарыта"????
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13.09.2022 15:41 Ответить
А шо,главна ворюга Запорвжжя Буряк в стороні оставься?!До корита не пустили свиняку?
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01.09.2022 12:20 Ответить
Для таких обвинений нужны конкретные факты. В статье нет ни одного конкретного факта относительно причастности указанных должностных лиц к краже гуманитарной помощи. Вывод: данная статья проплачена кем-то, кому выгодно выставить их в чёрном свете.
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01.09.2022 12:53 Ответить
Совершенно с вами согласен...просто кто то очень хочет занять их место и готовит"почву" для этого...нужно проверить того...кто написал заявление на Злату,Старуха и Куртева...может он сам причастен к воровству и хочет отвести от себя подозрение!!!
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13.09.2022 15:39 Ответить
Хіба агент вказав конкретних людей, я звісно впевнений що вони причетні, але не треба такі гучні заголовки
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01.09.2022 16:16 Ответить
Зверніть увагу - скільки ботів набігло виправдовувати цю наволоч, вимагати "фактів", "об'єктивності"! Отже, крали дійсно в промислових масштабах, системно, із залученням натовпу "шісток" тощо. Таке кубло розворушили!
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01.09.2022 20:57 Ответить
Київські Корейкі будуть міняти підслідність з НАБУ на ДБР, бо Альхени з Запорожсобеза № 1 можуть приземлитись, одна сорока із Сорок вже утекла в Бесарабію, на родіну предков. А місто було хабом, де допомога розподілялась по городам і весям. А блеяння АТБ та Сільпо ну просто смішно, як без їх торгової мережі можливо було "підняти" бабки з такого колосального обороту.
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01.09.2022 22:43 Ответить
Когда же они уже наедятся и подавятся этим, наши чиновники? Мне рассказывали, что такая же ситуация в Харьковской области с разворовыванием гуманитарки, но никого не трогают. Уверена, что и в этот раз дело замнут. Несмотря на войну, ничего не изменилось в нашей стране. Только источников красть стало еще больше.
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02.09.2022 18:33 Ответить
Ці потвори назначені від ЗЕленського і знаходяться під ЗЕпротекторатом !
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06.09.2022 19:18 Ответить
Там по мимо руководителей ОВА нужно обыскать все так называемые "благотворительные фонды" якобы от определенных депутатов!! Мне кажется там тоже не все так чисто..
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13.09.2022 15:36 Ответить
Це не дєньгінакраві, це шалості зєрменят.
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15.09.2022 08:49 Ответить
То все мишка
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30.09.2022 11:47 Ответить
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