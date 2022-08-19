Дельцы из Запорожья продавали ввезенные для ВСУ авто, - СБУ
Во Львовской области Служба безопасности Украины разоблачила схему продажи автомобилей, ввезенных как гуманитарную помощь. Незаконную схему заработка на территории Львовской области организовали несколько жителей Запорожья.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Управлении СБУ во Львовской области.
Злоумышленники ввозили в Украину автомобили под видом гуманитарной помощи якобы для военнослужащих ВСУ. Однако фактически они продавали их для собственного обогащения.
Для прикрытия преступной деятельности дельцы оформляли документы через благотворительную организацию.
Как отмечается, по этой схеме злоумышленники пытались организовать продажу 3 автомобилей, общая стоимость которых составила 12 300 долларов США.
Однако СБУ задержала основного фигуранта сделки при получении второй части выплаты – 8 400 долларов.
Как отметили в СБУ, всем участникам схемы готовят сообщения о подозрении.
Сейчас правоохранители пытаются установить все обстоятельства функционирования сделки.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мак-Артур 3 раза 100% личного состава в 1950-ых разгонял в Японии полицию, так как там все было в коррупции и поруке. Михо Саакашвили в нулевых дважды провел тотальную чистку полиции со 100% увольнением всех до единого. А мы ни разу не сделали, имея на то легитимную возможность в 2005-ом и 2014-ом годах, так как силовики тотально предали украинский народ и не вышли на его защиту с оружием в руках в 2004-ом и 2013-ом как им и положено по присяге, вместо этого несли службу так называемой бандитской власти. Без стерилизации 100% личного состава уничтожить преступность в погонах невозможно, там зараза коррупционная распространяется моментально на всех новоприбывших. После зачистки уже можно привлечь несколько бывших сотрудников для обмена опытом, но именно в таком формате, чтобы не допустить какого-либо сближения двух сволочей в погонах.
Ничего в этом формате не происходит. Ловят тех, кто не захотел делиться или стал слишком жадным или же иного рода конфликт (не поделили любовницу).
далі що і як це стосується новини?!
"
Зловмисники ввозили в Україну автомобілі під виглядом гуманітарної допомоги нібито для військовослужбовців ЗСУ. Однак фактично вони продавали їх задля власного збагачення.
Для прикриття злочинної діяльності ділки оформляли документи через благодійну організацію. "
Там менти захотіли віджати авто, ось і все, а народ завжди готовий до зради. Військові вам дуже "подякують", бо на цьому ввіз машин закінчиться.
Ось, почитайте, як все насправді відбувається:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0YXiuk4uugA2S19xdtJhK5FZTMgnZVeMBeEsfzAmq1JoQVxduPe8MumBFNkdJuTN4l&id=100033675190771&comment_id=433888122116038&reply_comment_id=825408488834944¬if_id=1660920841787410¬if_t=mentions_comment&ref=notif
А 200000 водіїв, що ввезли авто до України,
почивають себе не погано наавтобазарах.