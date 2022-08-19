РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9221 посетитель онлайн
Новости
15 328 18

Дельцы из Запорожья продавали ввезенные для ВСУ авто, - СБУ

сбу

Во Львовской области Служба безопасности Украины разоблачила схему продажи автомобилей, ввезенных как гуманитарную помощь. Незаконную схему заработка на территории Львовской области организовали несколько жителей Запорожья.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Управлении СБУ во Львовской области.

Злоумышленники ввозили в Украину автомобили под видом гуманитарной помощи якобы для военнослужащих ВСУ. Однако фактически они продавали их для собственного обогащения.

Для прикрытия преступной деятельности дельцы оформляли документы через благотворительную организацию.

Как отмечается, по этой схеме злоумышленники пытались организовать продажу 3 автомобилей, общая стоимость которых составила 12 300 долларов США.

Смотрите: Собирали информацию для вербовки и запугивания: разоблачены агенты РФ в пенитенциарной системе южных регионов Украины, - СБУ. ФОТО

Однако СБУ задержала основного фигуранта сделки при получении второй части выплаты – 8 400 долларов.

Как отметили в СБУ, всем участникам схемы готовят сообщения о подозрении.

Сейчас правоохранители пытаются установить все обстоятельства функционирования сделки.

авто (4254) продажа (487) СБУ (20440) гуманитарная помощь (1279) ВСУ (6934)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Чергові ублюдки...
показать весь комментарий
19.08.2022 17:21 Ответить
+5
поки зелень при владі, то ніколи.
показать весь комментарий
19.08.2022 17:45 Ответить
+4
от падлюки
показать весь комментарий
19.08.2022 17:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чергові ублюдки...
показать весь комментарий
19.08.2022 17:21 Ответить
Была б моя воля- на разминирование полей их собственными тушками
показать весь комментарий
19.08.2022 17:35 Ответить
Поберегите слова, там в погонах силовики совершают еще куда более гнусные преступления. И их никто не ловит, у них защита и круговая порука имеется.

Мак-Артур 3 раза 100% личного состава в 1950-ых разгонял в Японии полицию, так как там все было в коррупции и поруке. Михо Саакашвили в нулевых дважды провел тотальную чистку полиции со 100% увольнением всех до единого. А мы ни разу не сделали, имея на то легитимную возможность в 2005-ом и 2014-ом годах, так как силовики тотально предали украинский народ и не вышли на его защиту с оружием в руках в 2004-ом и 2013-ом как им и положено по присяге, вместо этого несли службу так называемой бандитской власти. Без стерилизации 100% личного состава уничтожить преступность в погонах невозможно, там зараза коррупционная распространяется моментально на всех новоприбывших. После зачистки уже можно привлечь несколько бывших сотрудников для обмена опытом, но именно в таком формате, чтобы не допустить какого-либо сближения двух сволочей в погонах.

Ничего в этом формате не происходит. Ловят тех, кто не захотел делиться или стал слишком жадным или же иного рода конфликт (не поделили любовницу).
показать весь комментарий
19.08.2022 17:58 Ответить
от падлюки
показать весь комментарий
19.08.2022 17:23 Ответить
поки зелень при владі, то ніколи.
показать весь комментарий
19.08.2022 17:45 Ответить
давай без ля-ля. проголосувала вся Україна, окрім Львівської області.
далі що і як це стосується новини?!
показать весь комментарий
19.08.2022 18:44 Ответить
Як там бюджет, сильно заробив після повернення податків на авто ? Щось влада не дуже хвалиться рекордними цифрами. А от контрабанда "під ЗСУ" цвіте і пахне, причому добре заробляють і ділки і СБУ.
показать весь комментарий
19.08.2022 17:34 Ответить
Ідіоти. Це не гуманітарна допомога. Ці машини люди купили за свої гроші за кордоном, не чекаючи, поки волонтери назбирають, бо час важливіший. А тепер просто вертають свої гроші. Через таких дурнів в СБУ різко скоротяться постачання такої техніки до ЗСУ.
показать весь комментарий
19.08.2022 17:45 Ответить
Олежек,ти чи настiльки тупий,що навiть читали,не вмiЭш,чи дешевий троляка,чи сам з бригад тих пiд*рiв ..
"

Зловмисники ввозили в Україну автомобілі під виглядом гуманітарної допомоги нібито для військовослужбовців ЗСУ. Однак фактично вони продавали їх задля власного збагачення.

Для прикриття злочинної діяльності ділки оформляли документи через благодійну організацію. "
показать весь комментарий
19.08.2022 18:58 Ответить
Дякую за визнання! Але я один з таких "тупих", хто оформлює листа від благодійної організації, щоб машини банально запустили в країну. Й на такі, що безоплатно нам постачають донори, й на такі, що доводиться купувати за гроші.

Там менти захотіли віджати авто, ось і все, а народ завжди готовий до зради. Військові вам дуже "подякують", бо на цьому ввіз машин закінчиться.

Ось, почитайте, як все насправді відбувається:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0YXiuk4uugA2S19xdtJhK5FZTMgnZVeMBeEsfzAmq1JoQVxduPe8MumBFNkdJuTN4l&id=100033675190771&comment_id=433888122116038&reply_comment_id=825408488834944&notif_id=1660920841787410&notif_t=mentions_comment&ref=notif
показать весь комментарий
19.08.2022 19:28 Ответить
им же разрешили заниматься спекуляцией
показать весь комментарий
19.08.2022 17:49 Ответить
чему удивлятся беня отсуживает грабит как ему угодно а мелкие жулики всегда потомки Остапа Бендера...
показать весь комментарий
19.08.2022 17:51 Ответить
А держава шукає призивників до армії .
А 200000 водіїв, що ввезли авто до України,
почивають себе не погано наавтобазарах.
показать весь комментарий
19.08.2022 17:52 Ответить
Розстріляти *****.
показать весь комментарий
19.08.2022 18:21 Ответить
Повесить собак.
показать весь комментарий
19.08.2022 19:07 Ответить
Буквально сегодня, Днепр, рендж на бляхах, расскрашеный под военный матовый, подрезал несколько машин, народ отреагировал понимающе. В результате, ренд пр парковался возле бутика, и из него вышло "водитель", баба с перекаченными губами, когтями, пошла в бутик!
показать весь комментарий
19.08.2022 20:36 Ответить
 
 