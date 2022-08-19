Дельцы из Запорожья продавали ввезенные для ВСУ авто, - СБУ

Во Львовской области Служба безопасности Украины разоблачила схему продажи автомобилей, ввезенных как гуманитарную помощь. Незаконную схему заработка на территории Львовской области организовали несколько жителей Запорожья.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Управлении СБУ во Львовской области.

Злоумышленники ввозили в Украину автомобили под видом гуманитарной помощи якобы для военнослужащих ВСУ. Однако фактически они продавали их для собственного обогащения.

Для прикрытия преступной деятельности дельцы оформляли документы через благотворительную организацию.

Как отмечается, по этой схеме злоумышленники пытались организовать продажу 3 автомобилей, общая стоимость которых составила 12 300 долларов США.

Однако СБУ задержала основного фигуранта сделки при получении второй части выплаты – 8 400 долларов.

Как отметили в СБУ, всем участникам схемы готовят сообщения о подозрении.

Сейчас правоохранители пытаются установить все обстоятельства функционирования сделки.