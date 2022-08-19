Ділки із Запоріжжя продавали ввезені для ЗСУ авто, - СБУ
На Львівщині Служба безпеки України викрила схему продажу автомобілів, ввезених як гуманітарну допомогу. Незаконну схему заробітку на території Львівської області організували декілька мешканців Запоріжжя.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Управлінні СБУ у Львівській області.
Зловмисники ввозили в Україну автомобілі під виглядом гуманітарної допомоги нібито для військовослужбовців ЗСУ. Однак фактично вони продавали їх задля власного збагачення.
Для прикриття злочинної діяльності ділки оформляли документи через благодійну організацію.
Як зазначається, за цією схемою зловмисники намагалися організувати продаж 3 автівок, загальна вартість яких становила - 12 300 доларів США.
Проте СБУ затримала основного фігуранта оборудки під час отримання другої частини виплати – 8 400 доларів.
Як зазначили в СБУ, усім учасникам схеми готують повідомлення про підозри.
Зараз правоохоронці намагаються встановити усі обставин функціонування оборудки.
Мак-Артур 3 раза 100% личного состава в 1950-ых разгонял в Японии полицию, так как там все было в коррупции и поруке. Михо Саакашвили в нулевых дважды провел тотальную чистку полиции со 100% увольнением всех до единого. А мы ни разу не сделали, имея на то легитимную возможность в 2005-ом и 2014-ом годах, так как силовики тотально предали украинский народ и не вышли на его защиту с оружием в руках в 2004-ом и 2013-ом как им и положено по присяге, вместо этого несли службу так называемой бандитской власти. Без стерилизации 100% личного состава уничтожить преступность в погонах невозможно, там зараза коррупционная распространяется моментально на всех новоприбывших. После зачистки уже можно привлечь несколько бывших сотрудников для обмена опытом, но именно в таком формате, чтобы не допустить какого-либо сближения двух сволочей в погонах.
Ничего в этом формате не происходит. Ловят тех, кто не захотел делиться или стал слишком жадным или же иного рода конфликт (не поделили любовницу).
далі що і як це стосується новини?!
"
Зловмисники ввозили в Україну автомобілі під виглядом гуманітарної допомоги нібито для військовослужбовців ЗСУ. Однак фактично вони продавали їх задля власного збагачення.
Для прикриття злочинної діяльності ділки оформляли документи через благодійну організацію. "
Там менти захотіли віджати авто, ось і все, а народ завжди готовий до зради. Військові вам дуже "подякують", бо на цьому ввіз машин закінчиться.
Ось, почитайте, як все насправді відбувається:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0YXiuk4uugA2S19xdtJhK5FZTMgnZVeMBeEsfzAmq1JoQVxduPe8MumBFNkdJuTN4l&id=100033675190771&comment_id=433888122116038&reply_comment_id=825408488834944¬if_id=1660920841787410¬if_t=mentions_comment&ref=notif
А 200000 водіїв, що ввезли авто до України,
почивають себе не погано наавтобазарах.