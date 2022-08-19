УКР
Ділки із Запоріжжя продавали ввезені для ЗСУ авто, - СБУ

На Львівщині Служба безпеки України викрила схему продажу автомобілів, ввезених як гуманітарну допомогу. Незаконну схему заробітку на території Львівської області організували декілька мешканців Запоріжжя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Управлінні СБУ у Львівській області.

Зловмисники ввозили в Україну автомобілі під виглядом гуманітарної допомоги нібито для військовослужбовців ЗСУ. Однак фактично вони продавали їх задля власного збагачення.

Для прикриття злочинної діяльності ділки оформляли документи через благодійну організацію.

Як зазначається, за цією схемою зловмисники намагалися організувати продаж 3 автівок, загальна вартість яких становила - 12 300 доларів США.

Також читайте: Депутат Івано-Франківської облради продав через свій благодійний фонд "швидку", призначену для ЗСУ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Проте СБУ затримала основного фігуранта оборудки під час отримання другої частини виплати – 8 400 доларів.

Як зазначили в СБУ, усім учасникам схеми готують повідомлення про підозри.

Зараз правоохоронці намагаються встановити усі обставин функціонування оборудки.

авто (6381) продаж (2332) СБУ (13387) гуманітарна допомога (1022) ЗСУ (7940)
Топ коментарі
+11
Чергові ублюдки...
19.08.2022 17:21 Відповісти
19.08.2022 17:21 Відповісти
+5
поки зелень при владі, то ніколи.
19.08.2022 17:45 Відповісти
19.08.2022 17:45 Відповісти
+4
от падлюки
19.08.2022 17:23 Відповісти
19.08.2022 17:23 Відповісти
Чергові ублюдки...
19.08.2022 17:21 Відповісти
19.08.2022 17:21 Відповісти
Была б моя воля- на разминирование полей их собственными тушками
19.08.2022 17:35 Відповісти
19.08.2022 17:35 Відповісти
Поберегите слова, там в погонах силовики совершают еще куда более гнусные преступления. И их никто не ловит, у них защита и круговая порука имеется.

Мак-Артур 3 раза 100% личного состава в 1950-ых разгонял в Японии полицию, так как там все было в коррупции и поруке. Михо Саакашвили в нулевых дважды провел тотальную чистку полиции со 100% увольнением всех до единого. А мы ни разу не сделали, имея на то легитимную возможность в 2005-ом и 2014-ом годах, так как силовики тотально предали украинский народ и не вышли на его защиту с оружием в руках в 2004-ом и 2013-ом как им и положено по присяге, вместо этого несли службу так называемой бандитской власти. Без стерилизации 100% личного состава уничтожить преступность в погонах невозможно, там зараза коррупционная распространяется моментально на всех новоприбывших. После зачистки уже можно привлечь несколько бывших сотрудников для обмена опытом, но именно в таком формате, чтобы не допустить какого-либо сближения двух сволочей в погонах.

Ничего в этом формате не происходит. Ловят тех, кто не захотел делиться или стал слишком жадным или же иного рода конфликт (не поделили любовницу).
19.08.2022 17:58 Відповісти
19.08.2022 17:58 Відповісти
от падлюки
19.08.2022 17:23 Відповісти
19.08.2022 17:23 Відповісти
поки зелень при владі, то ніколи.
19.08.2022 17:45 Відповісти
19.08.2022 17:45 Відповісти
давай без ля-ля. проголосувала вся Україна, окрім Львівської області.
далі що і як це стосується новини?!
19.08.2022 18:44 Відповісти
19.08.2022 18:44 Відповісти
Як там бюджет, сильно заробив після повернення податків на авто ? Щось влада не дуже хвалиться рекордними цифрами. А от контрабанда "під ЗСУ" цвіте і пахне, причому добре заробляють і ділки і СБУ.
19.08.2022 17:34 Відповісти
19.08.2022 17:34 Відповісти
Ідіоти. Це не гуманітарна допомога. Ці машини люди купили за свої гроші за кордоном, не чекаючи, поки волонтери назбирають, бо час важливіший. А тепер просто вертають свої гроші. Через таких дурнів в СБУ різко скоротяться постачання такої техніки до ЗСУ.
19.08.2022 17:45 Відповісти
19.08.2022 17:45 Відповісти
Олежек,ти чи настiльки тупий,що навiть читали,не вмiЭш,чи дешевий троляка,чи сам з бригад тих пiд*рiв ..
"

Зловмисники ввозили в Україну автомобілі під виглядом гуманітарної допомоги нібито для військовослужбовців ЗСУ. Однак фактично вони продавали їх задля власного збагачення.

Для прикриття злочинної діяльності ділки оформляли документи через благодійну організацію. "
19.08.2022 18:58 Відповісти
19.08.2022 18:58 Відповісти
Дякую за визнання! Але я один з таких "тупих", хто оформлює листа від благодійної організації, щоб машини банально запустили в країну. Й на такі, що безоплатно нам постачають донори, й на такі, що доводиться купувати за гроші.

Там менти захотіли віджати авто, ось і все, а народ завжди готовий до зради. Військові вам дуже "подякують", бо на цьому ввіз машин закінчиться.

Ось, почитайте, як все насправді відбувається:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0YXiuk4uugA2S19xdtJhK5FZTMgnZVeMBeEsfzAmq1JoQVxduPe8MumBFNkdJuTN4l&id=100033675190771&comment_id=433888122116038&reply_comment_id=825408488834944&notif_id=1660920841787410&notif_t=mentions_comment&ref=notif
19.08.2022 19:28 Відповісти
19.08.2022 19:28 Відповісти
им же разрешили заниматься спекуляцией
19.08.2022 17:49 Відповісти
19.08.2022 17:49 Відповісти
чему удивлятся беня отсуживает грабит как ему угодно а мелкие жулики всегда потомки Остапа Бендера...
19.08.2022 17:51 Відповісти
19.08.2022 17:51 Відповісти
А держава шукає призивників до армії .
А 200000 водіїв, що ввезли авто до України,
почивають себе не погано наавтобазарах.
19.08.2022 17:52 Відповісти
19.08.2022 17:52 Відповісти
Розстріляти *****.
19.08.2022 18:21 Відповісти
19.08.2022 18:21 Відповісти
Повесить собак.
19.08.2022 19:07 Відповісти
19.08.2022 19:07 Відповісти
Буквально сегодня, Днепр, рендж на бляхах, расскрашеный под военный матовый, подрезал несколько машин, народ отреагировал понимающе. В результате, ренд пр парковался возле бутика, и из него вышло "водитель", баба с перекаченными губами, когтями, пошла в бутик!
19.08.2022 20:36 Відповісти
19.08.2022 20:36 Відповісти
 
 