Ділки із Запоріжжя продавали ввезені для ЗСУ авто, - СБУ

На Львівщині Служба безпеки України викрила схему продажу автомобілів, ввезених як гуманітарну допомогу. Незаконну схему заробітку на території Львівської області організували декілька мешканців Запоріжжя.

Зловмисники ввозили в Україну автомобілі під виглядом гуманітарної допомоги нібито для військовослужбовців ЗСУ. Однак фактично вони продавали їх задля власного збагачення.

Для прикриття злочинної діяльності ділки оформляли документи через благодійну організацію.

Як зазначається, за цією схемою зловмисники намагалися організувати продаж 3 автівок, загальна вартість яких становила - 12 300 доларів США.

Проте СБУ затримала основного фігуранта оборудки під час отримання другої частини виплати – 8 400 доларів.

Як зазначили в СБУ, усім учасникам схеми готують повідомлення про підозри.

Зараз правоохоронці намагаються встановити усі обставин функціонування оборудки.