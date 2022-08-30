​​Викрито злочинну групу, що заволоділа коштами Міноборони в сумі $580 тис., - Офіс Генпрокурора. ФОТО

На заволодінні коштами Міноборони в сумі 580 тис. доларів США викрито трьох учасників злочинної групи, правоохоронцями проведено понад 20 обшуків.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.



"За даними слідства, троє учасників злочинної групи, у тому числі адвокат, діючи за дорученням Міноборони, організували укладення договору між Міністерством та постачальником військової амуніції із Турецької Республіки на суму понад 16 млн євро.



Отримавши підтвердження про переказ коштів турецькій компанії, вони ввели в оману її керівників та повідомили їм про наявність у бахрейнської компанії 1000 військових балістичних жилетів IV рівня захисту і можливість їх термінової поставки для Міністерства оборони України. Підозрювані переконали керівництво турецької компанії переказати частину коштів, отриманих від Міноборони, на рахунки компанії з Бахрейну.



При цьому, всі троє підозрюваних є співзасновниками цієї бахрейнської компанії, а один з них ще й директором. Учасники злочинної групи не мали намірів поставляти Міноборони військові балістичні жилети. Натомість заволоділи державними коштами в сумі 580 тис. доларів США, які переказала турецька компанія", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що правоохоронцями проведено понад 20 обшуків, вилучено документи, грошові кошти у сумі понад 17 млн грн, 400 тис. доларів та 100 тис. євро, інші предмети.



Наразі за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора трьом учасникам злочинної групи повідомлено про підозру у шахрайстві. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до цієї схеми.

Також дивіться: Схему продажу автомобілів, завезених як гуманітарна допомога, заблокували на Львівщині, - Нацполіція. ФОТО