Викрито злочинну групу, що заволоділа коштами Міноборони в сумі $580 тис., - Офіс Генпрокурора. ФОТО
На заволодінні коштами Міноборони в сумі 580 тис. доларів США викрито трьох учасників злочинної групи, правоохоронцями проведено понад 20 обшуків.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"За даними слідства, троє учасників злочинної групи, у тому числі адвокат, діючи за дорученням Міноборони, організували укладення договору між Міністерством та постачальником військової амуніції із Турецької Республіки на суму понад 16 млн євро.
Отримавши підтвердження про переказ коштів турецькій компанії, вони ввели в оману її керівників та повідомили їм про наявність у бахрейнської компанії 1000 військових балістичних жилетів IV рівня захисту і можливість їх термінової поставки для Міністерства оборони України. Підозрювані переконали керівництво турецької компанії переказати частину коштів, отриманих від Міноборони, на рахунки компанії з Бахрейну.
При цьому, всі троє підозрюваних є співзасновниками цієї бахрейнської компанії, а один з них ще й директором. Учасники злочинної групи не мали намірів поставляти Міноборони військові балістичні жилети. Натомість заволоділи державними коштами в сумі 580 тис. доларів США, які переказала турецька компанія", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що правоохоронцями проведено понад 20 обшуків, вилучено документи, грошові кошти у сумі понад 17 млн грн, 400 тис. доларів та 100 тис. євро, інші предмети.
Наразі за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора трьом учасникам злочинної групи повідомлено про підозру у шахрайстві. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до цієї схеми.
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пля, мені здається шо #украДі'на світова столиця лохотронів,...... ****!! 😡😡😡😡
Такі кошти волонтери збирають і купують всього один супутник.
Я поясню,чому називаю тут ДБР ******.Не задля образи,в жодному випадку,а для означити,кому цей правоохоронний орган служит,насправді.А служить він *****.Доведу це на прикладах:Генерал Марченко,бронежилети,які ,після його арешту,до війська НЕ закупалися,ВЗАГАЛІ.Танкові двигуни,
сховані ДБР на складах прикоритного екс-генерала-зрадника,які знайшли опери Харків СБУ,а очільник облСБУ, передав їх одразу до війська.А ще він ,полковник СБУ Дудін,справжній бойовий офіцер,"НЕЗАКОННО"(як Кривонос) роздав зброю захисникам міста,в т.ч.,поліцейським ДСР,яким їхнє та військоматське керівництво,ЗАКОННО НЕ видало зброю,як і всім військовозобов*язаним-генерал Мельник,облвоєнком ЗАЧИНИВ усі військомати,бо працює на ворога.Але справу відкрилро ДБР проти полковника,якого Зєля зняв з подання Татарова,з ГАНЬБОЮ,НЕ для сбушника,а для себе,з посади.
Тоді суспільство проковтнуло це ЛЕГКО,подумавши,що раз я за нього так топлю тут,то тут щось особисте.А то був перший пробний шар,з дати масштаб вторгнення,який ви усі схавали,як належне.А тепер-Кривонос.А це,навіть,не клістрони:гебнява ******* *****,звинувачує Бойового генерала
в тому,що він організував,очолив та професійно захистив КИїв,а не лише АЕРОПОРТ Жуляни,від висадки десанту ворога і захоплення столиці.Тому,***** повинна сповзти на коліна,вибачитися і БІЛЬШЕ,до кінця війни,НЕ чіпати жодного із СПРАВЖНІХ ЗАХИСНИКІВ.У вас,у вашей ******** *****,
Є справжні фігуранти-зрадники-ото ними і займатеся!Очільник поліції Харківщини,Запоріжжя,Донечиини,Херсонщини,Луганщини і генерали Мельник(Харків) ,прізвища інших ,з ЗСУ/СБУ/МВС,якщо ви НЕ *****,то знаєте ,краще за мене.Докажіть народу ,що ви -НЕ *****!Крапка.
починати треба було з Шухрича щоб не лазив по блокпостах..прям на місці бабах..
Отримавши підтвердження про переказ коштів турецькій компанії, вони ввели в оману її керівників та повідомили їм про наявність у бахрейнської компанії 1000 військових балістичних жилетів IV рівня захисту і можливість їх термінової поставки для Міністерства оборони України. Підозрювані переконали керівництво турецької компанії переказати частину коштів, отриманих від Міноборони, на рахунки компанії з Бахрейну. - ( турки мабуть теж відкатували в Оман,) припущення, котре зроблене на основі доказів,що вище. Є докази ,які відкидають припущення?
Ющенко був і у КМ і головою Нацбанку.
А гроші вкрали, щоб паніка не піднялася! Якось так.
Це треба обов'язково дослідити!
Все виглядає дуже підозріло. Чомусь дуже схоже на те, що посадові особи Міноборони привласнювали (обналічували чи перегняли на рахунки підставних осіб в Туреччині) 16 млн євро..чи частину з цих коштів, для чого залучили адвоката та Ко. Проте адвокат із Ко, розуміючи що кошти все рівно крадуть вирішили і собі привласнити частку понад ту суму яку їм обіцяли за "роботу". Тепер вирішили покарати цю компанію, але не чипати чиновників Міноборони які "освоювали" 16 млн. Чомусь на це дуже схоже
Якщо навіть турків і кинули бахрейнці, то яким боком бахрейнці до міноборони. Турки мають зобов*язання перед Міноборони.
хто набрав таких «спеців» по об'явлєнію у важливу держ. структуру