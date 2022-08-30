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​​Викрито злочинну групу, що заволоділа коштами Міноборони в сумі $580 тис., - Офіс Генпрокурора. ФОТО

На заволодінні коштами Міноборони в сумі 580 тис. доларів США викрито трьох учасників злочинної групи, правоохоронцями проведено понад 20 обшуків.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, троє учасників злочинної групи, у тому числі адвокат, діючи за дорученням Міноборони, організували укладення договору між Міністерством та постачальником військової амуніції із Турецької Республіки на суму понад 16 млн євро.

Отримавши підтвердження про переказ коштів турецькій компанії, вони ввели в оману її керівників та повідомили їм про наявність у бахрейнської компанії 1000 військових балістичних жилетів IV рівня захисту і можливість їх термінової поставки для Міністерства оборони України. Підозрювані переконали керівництво турецької компанії переказати частину коштів, отриманих від Міноборони, на рахунки компанії з Бахрейну.

При цьому, всі троє підозрюваних є співзасновниками цієї бахрейнської компанії, а один з них ще й директором. Учасники злочинної групи не мали намірів поставляти Міноборони військові балістичні жилети. Натомість заволоділи державними коштами в сумі 580 тис. доларів США, які переказала турецька компанія", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що правоохоронцями проведено понад 20 обшуків, вилучено документи, грошові кошти у сумі понад 17 млн грн, 400 тис. доларів та 100 тис. євро, інші предмети.

Наразі за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора трьом учасникам злочинної групи повідомлено про підозру у шахрайстві. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до цієї схеми.

Також дивіться: Схему продажу автомобілів, завезених як гуманітарна допомога, заблокували на Львівщині, - Нацполіція. ФОТО

​​Викрито злочинну групу, що заволоділа коштами Міноборони в сумі $580 тис., - Офіс Генпрокурора 01

Автор: 

Міноборони (7364) шахрайство (1080) Офіс Генпрокурора (3250)


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Топ коментарі
+44
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30.08.2022 08:32
+29
От цікаво, ця злочинна група у форточку залізла, чи у трамваї з кишені поцупила у Міноборони $580 тисяч? 🤔Сволота сидить у кожному кабінеті, на кожному рівні, по всій Україні🤬🤬🤬 Чому за законом воєнного часу їх не відстрілюють?
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30.08.2022 08:26
+25
@uspenovka19632

Я поясню,чому називаю тут ДБР ******.Не задля образи,в жодному випадку,а для означити,кому цей правоохоронний орган служит,насправді.А служить він *****.Доведу це на прикладах:Генерал Марченко,бронежилети,які ,після його арешту,до війська НЕ закупалися,ВЗАГАЛІ.Танкові двигуни,
сховані ДБР на складах прикоритного екс-генерала-зрадника,які знайшли опери Харків СБУ,а очільник облСБУ, передав їх одразу до війська.А ще він ,полковник СБУ Дудін,справжній бойовий офіцер,"НЕЗАКОННО"(як Кривонос) роздав зброю захисникам міста,в т.ч.,поліцейським ДСР,яким їхнє та військоматське керівництво,ЗАКОННО НЕ видало зброю,як і всім військовозобов*язаним-генерал Мельник,облвоєнком ЗАЧИНИВ усі військомати,бо працює на ворога.Але справу відкрилро ДБР проти полковника,якого Зєля зняв з подання Татарова,з ГАНЬБОЮ,НЕ для сбушника,а для себе,з посади.

Тоді суспільство проковтнуло це ЛЕГКО,подумавши,що раз я за нього так топлю тут,то тут щось особисте.А то був перший пробний шар,з дати масштаб вторгнення,який ви усі схавали,як належне.А тепер-Кривонос.А це,навіть,не клістрони:гебнява ******* *****,звинувачує Бойового генерала

в тому,що він організував,очолив та професійно захистив КИїв,а не лише АЕРОПОРТ Жуляни,від висадки десанту ворога і захоплення столиці.Тому,***** повинна сповзти на коліна,вибачитися і БІЛЬШЕ,до кінця війни,НЕ чіпати жодного із СПРАВЖНІХ ЗАХИСНИКІВ.У вас,у вашей ******** *****,

Є справжні фігуранти-зрадники-ото ними і займатеся!Очільник поліції Харківщини,Запоріжжя,Донечиини,Херсонщини,Луганщини і генерали Мельник(Харків) ,прізвища інших ,з ЗСУ/СБУ/МВС,якщо ви НЕ *****,то знаєте ,краще за мене.Докажіть народу ,що ви -НЕ *****!Крапка.
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30.08.2022 08:37
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They need to get their asses stuffed with all this money. Sideways.
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30.08.2022 08:25 Відповісти
Ловят -- як піимают на кіл.
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30.08.2022 08:25 Відповісти
рєзніков не в курсі?
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30.08.2022 08:41 Відповісти
Резніков ше тои жучара
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30.08.2022 08:46 Відповісти
Дивного мало -- дивно чого США не поставлят до своіх грошеи гауляитера.
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30.08.2022 08:54 Відповісти
Приставила... Поэтому и "викрито трьох учасників злочинної групи"
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30.08.2022 13:23 Відповісти
Якщо приставила то утєчки і махінаціи не повинно бути - бо шож це за всевидюще око -- для блізіру.
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30.08.2022 16:09 Відповісти
как хочется отзвиздеть по харе этого зеленого недомерка,НАГЛОЕ до предела
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30.08.2022 15:02 Відповісти
От цікаво, ця злочинна група у форточку залізла, чи у трамваї з кишені поцупила у Міноборони $580 тисяч? 🤔Сволота сидить у кожному кабінеті, на кожному рівні, по всій Україні🤬🤬🤬 Чому за законом воєнного часу їх не відстрілюють?
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30.08.2022 08:26 Відповісти
Понятное дело без заинтересованых лиц в министерстве эта схема не была бы возможна в принципе.
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30.08.2022 08:49 Відповісти
таке розказуєте..., ось подивитесь, їх ще можна буде випустити під заставу за якусь смішну суму..., в нас дуже гуманні закони, чомусь вони ніяк не змінюються під час війни й люди, які можуть становити загрозу національній безпеці та обороні, спокійно виходять на волю, заплативши якійсь умовні кошти...
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30.08.2022 08:53 Відповісти
А ще їм якихось орденів Зеля відсипле! 🤬
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30.08.2022 10:06 Відповісти
ні, ця злочинна група розповзлася по всій Україні післі виборів 2019 року і їм не потрібно залазити в якість форточки чи дірочки, вони вільно грабують, мародерать, а все почалося з масок, захисних костюмів, запасів зерна, бюджетних коштsd через "велике крадівництво", повернення Бені бюджетних коштів на сотні мільярдів, то пробаченням боргів, то вигрними судами портново-татарським кланом і навіть сьогодні дають можливість Беня ще раз пограбувати держдаву на 5,5 млрд доларів США, де він має забрати ПриватБанк від держави. То вам не "свинарчуки" які закупляли клістрони на росії під час війни і їм вменяли контрабанду. Бігус про це сьогодні мовчать?
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30.08.2022 09:23 Відповісти
Чергові мерзенні гниди...
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30.08.2022 08:27 Відповісти
чергові "успішні" призначення Зейла і дЄрмака
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30.08.2022 08:46 Відповісти
Если "викрили", значит просто они плохо поделились. При Яныке надо было отдать наверх 60%, сейчас, вроде бы, 80. Очевидно, жаба заела.
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30.08.2022 10:48 Відповісти
Так бахрейнька фірма чи оманська ? володя, ти што у тібя же ручний пракурор. Нада фсьо валіть на Пороха ! (для тупих це стьоб)
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30.08.2022 08:29 Відповісти
Зелені бариги.
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30.08.2022 08:30 Відповісти
Вгадайте,яке страшне покарання на них чекає? Я думаю,що на пожиттєву "підозру" вони заслуговують!
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30.08.2022 08:31 Відповісти
орден получат
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30.08.2022 08:34 Відповісти
За концерти на нулю...
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30.08.2022 08:44 Відповісти
Відео- концерти.
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30.08.2022 10:04 Відповісти
Кожна новина на Цензорі обговорюється досить активно.І щоб не писалося-про все одна лінія.Оман,боневтік,асфальт,ракети в асфальт,"Велике крадівницто,а тепер ще нагородження-хто достойний,хто ні.Що ж це ніхто не глянув-а хто у нас Герої України.Їх теж треба б було перешерстити.Сумно,форумчани...А чи не зарано почалися перевиборчі перегони? Ще й списки не сформовані.На ті самі граблі-аби не теперішній.
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30.08.2022 10:49 Відповісти
Саме так: тепер1шн1й - велике нещастя для ус1х УКРА1НЦ1В, 1 це вже зрозум1ли б1льш1сть людей. Так що не потр1бно нявкати з-за рогу у захист зелених перевертн1в.
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30.08.2022 11:23 Відповісти
Щось зеленим лайном завоняло.
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30.08.2022 12:47 Відповісти
Без имен чтобы легче было отмазать?
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30.08.2022 08:31 Відповісти
Даже фото замазане не показали !
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30.08.2022 08:42 Відповісти
А може вже пора порушити крімінальну справу проти замовників та виконавців "липової" кримінальної справи проти генерала Марченко та тих,хто після початку повномасштабного вторгнення,ще ТРИ місяці тримав тисячі "броніків" під арештом?
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30.08.2022 08:32 Відповісти
А у ваш1 французськ1 суди н1хто 1 не думае звертатися.
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30.08.2022 11:28 Відповісти
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30.08.2022 08:32 Відповісти
І де гроші які збирали на Чорноморський флот України в 2014?? Написали що СМС-ками назбирали ₴100 мільонів, а потім гроші зникли з кінцями!!!
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30.08.2022 08:32 Відповісти
на ті гроші, купили обладнання для лікарні майбутнього))))
пля, мені здається шо #украДі'на світова столиця лохотронів,...... ****!! 😡😡😡😡
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30.08.2022 08:44 Відповісти
Порошенко вкрав?
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30.08.2022 08:49 Відповісти
в зебілів тільки Порох крав.
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30.08.2022 08:59 Відповісти
100 млн гривень це крапля в морі. Особливо на фоні флоту.
Такі кошти волонтери збирають і купують всього один супутник.
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30.08.2022 09:01 Відповісти
Ще й не ясно до кінця - купили чи орендували.
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30.08.2022 10:16 Відповісти
А чому промовчали, що "главарьом" був Парашэнка?
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30.08.2022 08:34 Відповісти
Да, дійсно, а чому ???
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30.08.2022 12:42 Відповісти
кто-то из чиновников минобороны и замутил схему. а на таких постах зеленые поставили все свои новыйе лицца
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30.08.2022 08:36 Відповісти
Та да! А Вікторія Спартц, яка тему підняла - "трампістка і кацапсьаий аґент".
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30.08.2022 09:34 Відповісти
Я ще одне злочинне угрупування знаю, там недавно поцупили з бюджету 4 міліарди гривень, здогадайтеся хто голова цього угрупування. А Зе сьогодні це угрупування буде через суд оскаржуватиме націоналізацію Приватбанка.
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30.08.2022 08:37 Відповісти
Це тільки те що викрито, айсберг все ще у воді. Про які ще підозри іде мова??? Воровство у воєнний час - вирок один - розстріл навіть за пару долярів, а тут лімони євриків...
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30.08.2022 08:37 Відповісти
@uspenovka19632

Я поясню,чому називаю тут ДБР ******.Не задля образи,в жодному випадку,а для означити,кому цей правоохоронний орган служит,насправді.А служить він *****.Доведу це на прикладах:Генерал Марченко,бронежилети,які ,після його арешту,до війська НЕ закупалися,ВЗАГАЛІ.Танкові двигуни,
сховані ДБР на складах прикоритного екс-генерала-зрадника,які знайшли опери Харків СБУ,а очільник облСБУ, передав їх одразу до війська.А ще він ,полковник СБУ Дудін,справжній бойовий офіцер,"НЕЗАКОННО"(як Кривонос) роздав зброю захисникам міста,в т.ч.,поліцейським ДСР,яким їхнє та військоматське керівництво,ЗАКОННО НЕ видало зброю,як і всім військовозобов*язаним-генерал Мельник,облвоєнком ЗАЧИНИВ усі військомати,бо працює на ворога.Але справу відкрилро ДБР проти полковника,якого Зєля зняв з подання Татарова,з ГАНЬБОЮ,НЕ для сбушника,а для себе,з посади.

Тоді суспільство проковтнуло це ЛЕГКО,подумавши,що раз я за нього так топлю тут,то тут щось особисте.А то був перший пробний шар,з дати масштаб вторгнення,який ви усі схавали,як належне.А тепер-Кривонос.А це,навіть,не клістрони:гебнява ******* *****,звинувачує Бойового генерала

в тому,що він організував,очолив та професійно захистив КИїв,а не лише АЕРОПОРТ Жуляни,від висадки десанту ворога і захоплення столиці.Тому,***** повинна сповзти на коліна,вибачитися і БІЛЬШЕ,до кінця війни,НЕ чіпати жодного із СПРАВЖНІХ ЗАХИСНИКІВ.У вас,у вашей ******** *****,

Є справжні фігуранти-зрадники-ото ними і займатеся!Очільник поліції Харківщини,Запоріжжя,Донечиини,Херсонщини,Луганщини і генерали Мельник(Харків) ,прізвища інших ,з ЗСУ/СБУ/МВС,якщо ви НЕ *****,то знаєте ,краще за мене.Докажіть народу ,що ви -НЕ *****!Крапка.
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30.08.2022 08:37 Відповісти
580т.$? Что-то не докопали, изъяли в сумме более 900т
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30.08.2022 08:38 Відповісти
нема у нас війни..нема воєнного стану..і законів...
починати треба було з Шухрича щоб не лазив по блокпостах..прям на місці бабах..
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30.08.2022 08:41 Відповісти
то есть минобороны заключило контракт с турецкой компанией у которой жилетов нет, и она начала искать их на стороне...
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30.08.2022 08:46 Відповісти
Так, це звичайна практика при капіталізьмі.
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30.08.2022 10:19 Відповісти
Вы там поакуратней, еще чуть-чуть и на себя выйдете
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30.08.2022 08:49 Відповісти
грошенята з "великого крадівництва " турки мабуть теж відкатували в Оман, ?
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30.08.2022 08:49 Відповісти
Є докази ? Наклеп це злочин у твоїй державі . Ні?
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30.08.2022 09:52 Відповісти
"За даними слідства, троє учасників злочинної групи, у тому числі адвокат, діючи за дорученням Міноборони, організували укладення договору між Міністерством та постачальником військової амуніції із Турецької Республіки на суму понад 16 млн євро.

Отримавши підтвердження про переказ коштів турецькій компанії, вони ввели в оману її керівників та повідомили їм про наявність у бахрейнської компанії 1000 військових балістичних жилетів IV рівня захисту і можливість їх термінової поставки для Міністерства оборони України. Підозрювані переконали керівництво турецької компанії переказати частину коштів, отриманих від Міноборони, на рахунки компанії з Бахрейну. - ( турки мабуть теж відкатували в Оман,) припущення, котре зроблене на основі доказів,що вище. Є докази ,які відкидають припущення?
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30.08.2022 14:46 Відповісти
Припускаєте Ви , а не автор статті . До чого тут Оман? омана і Оман це різні речі . Що таке велике крадівництво ? Є докази-до суду . Інакше це ні про що .
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30.08.2022 16:02 Відповісти
3 2016 року було багато "квартальних" припущень "омани" проти діючої влади в Україні,котрі в кінцевому результаті привели до 73% унісону голосів "мудрого наріду" .Припускав "квартал" .
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30.08.2022 16:29 Відповісти
До чого квартал ? Ваші викладки про що ? І про який Оман ? Може в Панаму ? Є докази ? У країні під Вашим прапором так хвилюють наші пррблеми ? Є органи , які з цим розберуться .
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30.08.2022 16:43 Відповісти
Запитанням на запитання відповідають замполіти.Може і озброєння і фінанси з цієї країни і проблеми рашистської окупації і підготовка України до капітуляції Вас також не хвилюють,?
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30.08.2022 16:49 Відповісти
Це вірішують інші люди в Країні Вашого Поважного Прапора . Не Ви , напевно .
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30.08.2022 21:35 Відповісти
Сума застави буде смішна, чи з гумором?
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30.08.2022 08:49 Відповісти
чергові "успішні" призначення Зейла і дЄрмака
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30.08.2022 08:50 Відповісти
Чомусь пригадалась Лікарня майбутнього. З якої родина Ющенка і досі живе безбідно.
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30.08.2022 09:05 Відповісти
ті руки нічого некрали!
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30.08.2022 09:22 Відповісти
Про руки все вірно.Як би крали при Ющенко,то при Порошенко їх би просто відрізали.Хто бачив просящих милостиню під ВР,під Кабміном,під МО?Дуже погано, що ще Зе нічого не відрізає і не відкручує.Тому ці гади і знахабніли...
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30.08.2022 11:00 Відповісти
Ющенко Президент. Його по законах держава охороняє і утримує. Крім того там люди небідні.
Ющенко був і у КМ і головою Нацбанку.
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30.08.2022 10:22 Відповісти
Я знаю ще одну злочинну групу. Ці негідники за кілька днів до масованого наступу Москви 4 мільярда гривень кількома траншами перевели з оборонного бюджету на сраний москворотий "ДОМ". Це при тому, як вони твердять, ТОЧНО ЗНАЛИ ПРО НАСТУП!
А гроші вкрали, щоб паніка не піднялася! Якось так.
Це треба обов'язково дослідити!
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30.08.2022 09:13 Відповісти
маєш доказову базу, подавай в прокуратуру!!!!!!!!!!!!!!!!
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30.08.2022 09:21 Відповісти
якщо гроші мішками, то, цих гопників незакриють. Яка вигода тому ,хто буде вести слідство до кічі, а от гопники трішки поділяться, і все буде вирішено в мажорі.
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30.08.2022 09:19 Відповісти
Група 95-й квартал?
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30.08.2022 09:20 Відповісти
З цього повідомлення виникає ще більше запитань....1. Яку саме амуніцію та за чиїм рішенням Міноборони збирався закупати у Турецької Республіки на суму понад 16 млн євро? Чи поставлена в Україну ця амуніція? 2 . Чому (на якій правовій підставі та на яких умовах) службові особи Міноборони для укладання угоди на 16 млн євро надали довіреність адвокату? 3. Хто ці посадові особи яки вирішили закупити через адвоката в Турції якусь амуніцію на 16 млн євро? Чи затримані вони ?

Все виглядає дуже підозріло. Чомусь дуже схоже на те, що посадові особи Міноборони привласнювали (обналічували чи перегняли на рахунки підставних осіб в Туреччині) 16 млн євро..чи частину з цих коштів, для чого залучили адвоката та Ко. Проте адвокат із Ко, розуміючи що кошти все рівно крадуть вирішили і собі привласнити частку понад ту суму яку їм обіцяли за "роботу". Тепер вирішили покарати цю компанію, але не чипати чиновників Міноборони які "освоювали" 16 млн. Чомусь на це дуже схоже
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30.08.2022 09:36 Відповісти
Якась *****!!!!!! Міноборони-Тур. комп-Бахрейн. Турки такі дураки, так взяли і перерахували кошти. Ага. лапша ще та. контракт на півмульта і вони ж нічого не перевіряючи взяли і перевели кошти. Ну це піздєц. ***** цей чос.
Якщо навіть турків і кинули бахрейнці, то яким боком бахрейнці до міноборони. Турки мають зобов*язання перед Міноборони.
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30.08.2022 09:43 Відповісти
Тут все каламутно. В МО є цілий Департамент державних закупівль та постачання матресурсів ..його курує цілий заступник Міністра . Крім того..є Головна інспекція та Департамент внутрішнього аудити та Департамент фінансів, а також Управління запобігання корупції...там безліч службовців, які отримують зарплату та займаються закупівлею . ХТО чому та на якій підставі доручив адвокату закупати амуніцію в Турції від імені Міноборони? При цьому бачемо що цієї амуніції у турецької фірми ...не було в наявності))) а головне питання було перегнати їм кошти, після чого почали шукати де ж цю амуніцію закупити)) Отже для чого, взагалі перераховували 16 млн.євро ? Також турки не могли не знати що компанія з Бахрейну зареєстрована на українців і директор українець. Отже...турецька фірма із самого початку була "прокладкою" для перегонки коштів
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30.08.2022 09:59 Відповісти
Бахрейн? Меня терзают смутные сомнения - на вас точно такая же замшевая куртка, как у Шпака…
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30.08.2022 09:56 Відповісти
Агрохамию взяли?
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30.08.2022 10:18 Відповісти
і як так можна просто скинути півмільйона без перевірок фірми, продукції і т.д.

хто набрав таких «спеців» по об'явлєнію у важливу держ. структуру
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30.08.2022 10:32 Відповісти
Міноборони воююча країна військові закупівлі з бюджету Капець
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30.08.2022 11:05 Відповісти
Без прізвищ?До Пороха привязати не вдалося тому таке повідомлення розмите?
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30.08.2022 11:25 Відповісти
Під заставу,чи на поруки? Чи може ще що небудь вигадають прокурорські?
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30.08.2022 11:47 Відповісти
Опять зеленые?
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30.08.2022 12:42 Відповісти
 
 