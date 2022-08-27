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Новини
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Схему продажу автомобілів, завезених як гуманітарна допомога, заблокували на Львівщині, - Нацполіція. ФОТО

У Львівській області правоохоронці затримали місцевого жителя, який завозив під виглядом гуманітарної допомоги транспортні засоби із нульовим розмитненням і продавав їх.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Схему продажу автомобілів, завезених як гуманітарна допомога, заблокували на Львівщині, - Нацполіція 01

Ділки через благодійну організацію завозили під виглядом гуманітарної допомоги транспортні засоби із нульовим розмитненням. Замість того, щоб відправити їх за призначенням, продавали через оголошення в мережі інтернет.

"Волонтерів" викрили під час спроби продати чотири транспортні засоби за 17 700 тисяч доларів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Продаж гуманітарної допомоги для ЗСУ на 850 тис. грн: Затримано двох жителів Дніпра. ФОТОрепортаж

Схему продажу автомобілів, завезених як гуманітарна допомога, заблокували на Львівщині, - Нацполіція 02

За попередніми даними, за такою "схемою" зловмисники реалізували більше десятка "гуманітарних" авто.

На підставі отриманих доказів одному з учасників повідомили про підозру за ч. 3 ст. 201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України.

Автор: 

шахрайство (1075) Нацполіція (15138) Львівська область (2419)


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Топ коментарі
+8
Забагато в нашій краіні , всякого роду дряні , яка наживається на крові 😠
Вішати потрібно таких хитрови@баних ділків , а не судити , бо
від тюрми відмажуть продажні судді 🙁
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27.08.2022 01:25
+4
всього одному?
а де всі інші "волонтери"? "кришу" не чіпляли?
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27.08.2022 01:06
+4
бляхеры в ударе, дорвались наконец
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27.08.2022 01:29
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всього одному?
а де всі інші "волонтери"? "кришу" не чіпляли?
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27.08.2022 01:06 Відповісти
Забагато в нашій краіні , всякого роду дряні , яка наживається на крові 😠
Вішати потрібно таких хитрови@баних ділків , а не судити , бо
від тюрми відмажуть продажні судді 🙁
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27.08.2022 01:25 Відповісти
Звичайно вони відмажуться якщо вони ввозили машини по 100 000 доларів без розмитнення.
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27.08.2022 07:03 Відповісти
бляхеры в ударе, дорвались наконец
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27.08.2022 01:29 Відповісти
‼️‼️‼️Цікава інфа - зелений придурок Гетьманцев далі продовжуе геноцідить українців . Мало того , що він з Найемом добились скасування пільгового розмитнення авто ( і це в війну , коли українці щоденне ******* свої авто , коли в Україні нема автозаводу , а е тількі автоспекулянти- КОРОЧЕ ВСЕ ПО ЗАКАЗУ АВТОБАРИГ) , ТАК ЗАРАЗ ЦІНИ НА АВТО ЗРОСТУТЬ НА 10%

В Україні через деякий час нові та вживані автомобілі можуть подорожчати як мінімум на 10%. Це станеться, якщо Кабмін реалізує свої плани щодо запровадження додаткового збору на весь імпорт
Народний депутат Ярослав Желєзняк попередив українців, що Кабмін планує запровадити додатковий збір на імпорт у розмірі 10%. Тобто хочуть запровадити 10%-ий збір на валютообмінні операції для купівлі всіх імпортних товарів. Так хочуть послабити тиск на гривню.
За словами Железняка, незабаром у Верховній Раді зареєструють відповідний урядовий законопроект. Коли саме це станеться - поки що точно не відомо. Повідомляється, що у найближчі кілька тижнів. Можливо, до кінця серпня 2022 року.

Якщо народні депутати та президент Володимир Зеленський підтримають цю ініціативу Кабміну (а Зеленський не може про неї не знати), то тоді в Україні подорожчають на 10% усі імпортні товари. Тобто подорожчають нові та вживані автомобілі, а також запчастини до них. Автомобілі стане не лише дорожче купувати, а й експлуатувати.
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27.08.2022 01:41 Відповісти
Геттманцева с Найемом НА ГИЛЯКУ !!!
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27.08.2022 01:42 Відповісти
гетьмансева на кіл, а наємів, обох назад в Афганістан, нехай там розказують як треба жити
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27.08.2022 06:17 Відповісти
Це все добре Про що ви написали, а скільки дорогих машин до 100 000 доларів було ввезено в Україну без розмитнення, ви про це не подумали точно. А закон був саме виданий для таких людей, а не для справжніх волонтерів, які змушені були кілька днів стояти в чергах на розмитнення через таких ділків. І скільки дешевих машин завезених із-за кордону без розмитнення було виставлено на продаж в інтернеті ви поцікавилися?
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27.08.2022 07:09 Відповісти
А що Гетьманцева давно треба було повісити на гілляці -це правда.
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27.08.2022 07:10 Відповісти
Пані Олена , пояснить мені будь ласка , чому я повинна платити за розмитнення своего европейського авто ( на якому я ізжу в СЛОВАЧЧІНІ вже 5 років) зайвих 5-10 тис евро УКРАІНЕ ?????

Украіна мае автозаводи ? Ні!!! Так якого виробника вона захищає митом ????

А в інтернеті продають авто , Бо більше їх НІДЕ КУПИТИ. . А як би не скасовували нульове розмитнення, то українці навезли би себе недорогих авто багато і відчували себе як европейці

НА НАЙЕМА І ГЕТЬМАНЦЕВА ЖАБА ДАВАНУЛА, шо українці будуть жити як нормальні люди БЕЗ ТЕЛЕГ І 50 річних Кацапских корит
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27.08.2022 16:02 Відповісти
Пани София , в вашем случае конечно за растаможивание платить глупо если вы живёте не в Украине и пользовались машиной столько лет. А сколько лет ввозили всякое разбитое барахло из Европы без разтамаживания , я знаю сколько лет . Сколько убитых машин из Европы оставляли на дорогах Украины после аварии с европейскими номерами и водителей не могли вычислить? В Киеве дышать было невозможно из- за выхлопов европейского хлама, ввозимого без разтамаживания из Европы. Европейцы рады были конечно, сбросили свои развалюхи в Украину да ещё и за деньги! Жителям их городов нужен чистый воздух, а украинцам нет. Украинцам нужно дешёвое вонючая рухлядь из Европы , отравляющая выхлопными газами всё вокруг.
А что говорить о тех псевдоволонтёрах , которые появились во время полномасштабной войны , которые под видом волонтерства завозили машины для продажи , а не для нужд нашей армии ,а также о тех кто возил машины ценой до 100 000 долларов без разтамаживания.
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28.08.2022 08:31 Відповісти
Уявіть собі, що це під час війни НОРМАЛЬНО підняти ввізне імпортне мито для всяких бариг та знизити тиск на гривню, щоб ціни не піднімались на ринках і в магазинах. "Гуманітарне" ввезення авто для потреб ЗСУ і так залишиться нульовим, а ось баригам-перепродажникам треба буде поділитися.
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27.08.2022 10:45 Відповісти
1.Балашов предлагает простую схему , в которой и деньги из соседних стран подтянутся в Украину , НО ГЕТЬМАНЦЕВ ПО УКАЗКЕ КРЕМЛЯ ПЫТАЕТСЯ ДОБИТЬ УКРАИНСКУЮ ЭКОНОМИКУ
Геннадий Балашов - 5.10 не понимает либо тупой, либо казнокрад
https://youtu.be/mvFwGZ8Rf5o
2, дГуманітарне" ввезення авто для потреб ЗСУ і так залишиться нульовим, а ось баригам-перепродажникам треба буде поділитися.»
А ВОТ ЗА ТАМОЖЕННЫЕ НАЛОГИ И АКЦИЗЫ НА АВТО ВЕШАТЬ НАДО ИНИЦИАТОРОВ , Ябо Украина своих автозаводов не имеет и иметь не будет в ближайшем будущем и делать дешевые авто из ЕС ДОРОЖЧИМИ НА 5-10 тыс - ЦЕ ВЕЛИКО СКОТСТВО ПО ВІДНОШЕННЮ ДО УКРАЇНЦІВ ‼️‼️
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27.08.2022 15:49 Відповісти
Авто конфіскувати й швидко на потреби ЗСУ.
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27.08.2022 02:13 Відповісти
продають гуманітарку бо
1 все пустили через корумповану владу
2 жодного не пристрелил
живий приклад, чиновники з Василькова
тони м,ясних виробів на сміттезвалищі
там і одежа....
і нікому нічого не дали
взяли собі скільки мгли
остальне викинули
4-8 тон, ****,м,яса коли люди були голодні
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27.08.2022 07:58 Відповісти
позорище. какие еще схемы!
если Украина движется в Европу, нужно придерживаться европейских правил, дабы избежать азиаткой коррупции.
подумать только. более чем за 30 лет независимости ни одной собственной машины.
и это при том, что все под рукой есть - и мозги, и руки и металл.
так может надо разобраться кто и почему блокирует развитие собственной автопромышленности.
впрочем, ответ очевиден - тем, кому это выгодно. и в первую очередь вражеская агентура, пробравшаяся к власти
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27.08.2022 10:24 Відповісти
немного таки есть..ЗАЗ, КрАЗ, Богдан, Вепр, Козак, Шерп..

Шкоди, Опели - крупноузловая
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27.08.2022 10:45 Відповісти
они есть на бумаге и в твоем больном воображении.
а если не веришь, выйди на дорогу и посмотри на чем ездит народ
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27.08.2022 10:50 Відповісти
ще одна хвора особа..у Польщі може і немає, що їздить по дорогах України я і без тебе знаю..придбай страховку, у Польщі лікування платне, тим більш у психіатра.
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27.08.2022 11:45 Відповісти
ти потвора і нагла брехуха. 👎👎👎
в Україні країні немає автопромисловості, від слова - ніякої
все решта твої вологі мрії
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27.08.2022 15:50 Відповісти
мда..ти невиліковне бидло
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27.08.2022 18:01 Відповісти
ja pierdolę 🤣🤣🤣 чмо. в тебе є українське авто ? 👎👎👎
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27.08.2022 20:13 Відповісти
Была в Украине автомобильная промышленность в моём родном городе Запорожье . Да никто только не покупал то что они выпускали , завалены были все цеха и дороги вокруг завода были завалены, если бы выпускали хорошие машины то наверное народ бы и покупал .
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28.08.2022 08:37 Відповісти
 
 