Схему продажу автомобілів, завезених як гуманітарна допомога, заблокували на Львівщині, - Нацполіція. ФОТО

У Львівській області правоохоронці затримали місцевого жителя, який завозив під виглядом гуманітарної допомоги транспортні засоби із нульовим розмитненням і продавав їх.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Ділки через благодійну організацію завозили під виглядом гуманітарної допомоги транспортні засоби із нульовим розмитненням. Замість того, щоб відправити їх за призначенням, продавали через оголошення в мережі інтернет.

"Волонтерів" викрили під час спроби продати чотири транспортні засоби за 17 700 тисяч доларів.

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За попередніми даними, за такою "схемою" зловмисники реалізували більше десятка "гуманітарних" авто.

На підставі отриманих доказів одному з учасників повідомили про підозру за ч. 3 ст. 201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України.