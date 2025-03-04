Масштабная схема хищения при создании системы "Дзвін": ВАКС определил залог в 2 млн грн для экс-начальника войск связи ВСУ Рапко

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для бывшего начальника войск связи Вооруженных сил Украины Владимира Рапко, подозреваемого в завладении бюджетными средствами при создании системы "Дзвін".

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 4 марта следственный судья Высшего антикоррупционного суда поддержал ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективов НАБУ об избрании меры пресечения для экс-начальника войск связи ВСУ. Его подозревают в хищении бюджетных средств при создании автоматизированной системы Центра оперативного руководства "Дзвін".

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Суд частично удовлетворил ходатайство следствия, определив для подозреваемого залог в размере 2 миллиона гривен и установив ряд процессуальных обязанностей, в частности:

появляться по вызову следователей, прокуроров и суда;

не покидать Киев и Киевскую область без разрешения следствия;

сообщать об изменении места жительства или работы;

не общаться с другими фигурантами дела и свидетелями по обстоятельствам дела;

сдать загранпаспорт и другие документы для выезда за границу;

носить электронное средство контроля.

Расследование относительно возможного завладения бюджетными средствами при реализации проекта "Колокол" продолжается.

Разработка системы "Дзвін"

Напомним, в марте 2021 года журналисты сообщили, что в 2016 году военные заказали ООО "Эверест Лимитед" систему управления Вооруженными силами. На разработку потратили 4 года и 600 млн грн бюджетных средств. Но аудит обнаружил в проекте "Колокол", именно такое название получила система, такое количество недостатков и проблем, что его внедрение в армии может оказаться вообще нецелесообразным и невозможным.

Впоследствии в Минобороны заявили, что после проведения аудита финансирование системы управления армией "Дзвін" прекращено. В СНБО состоялось совещание по системе "Дзвін", на котором обсуждалось ее принятие в опытную эксплуатацию в одной из воинских частей ВСУ для оценки.

Военнослужащие бывшей в/ч А2724 ("Аэроразведка") убеждены, что разработка системы управления войском "Дзвін" ни на шаг не приближает Украину к интеграции с НАТО, а их часть расформировали, чтобы у них не было возможности об этом говорить.

Однако в декабре 2022 года министр обороны Алексей Резников распорядился взять на вооружение Вооруженных сил Украины автоматизированную систему управления войсками стратегического уровня "Дзвін", в отношении которой НАБУ ведет расследование.

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