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Новости Система Дзвін Хищение средств ВСУ
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Масштабная схема хищения при создании системы "Дзвін": ВАКС определил залог в 2 млн грн для экс-начальника войск связи ВСУ Рапко

минобороны,рапко

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для бывшего начальника войск связи Вооруженных сил Украины Владимира Рапко, подозреваемого в завладении бюджетными средствами при создании системы "Дзвін".

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 4 марта следственный судья Высшего антикоррупционного суда поддержал ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективов НАБУ об избрании меры пресечения для экс-начальника войск связи ВСУ. Его подозревают в хищении бюджетных средств при создании автоматизированной системы Центра оперативного руководства "Дзвін".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозрение по делу о системе "Дзвін" является необоснованным, экспертиза сфальсифицирована, - генерал Тимошенко. ФОТО

Суд частично удовлетворил ходатайство следствия, определив для подозреваемого залог в размере 2 миллиона гривен и установив ряд процессуальных обязанностей, в частности:

  • появляться по вызову следователей, прокуроров и суда;
  • не покидать Киев и Киевскую область без разрешения следствия;
  • сообщать об изменении места жительства или работы;
  • не общаться с другими фигурантами дела и свидетелями по обстоятельствам дела;
  • сдать загранпаспорт и другие документы для выезда за границу;
  • носить электронное средство контроля.

Расследование относительно возможного завладения бюджетными средствами при реализации проекта "Колокол" продолжается.

Разработка системы "Дзвін"

Напомним, в марте 2021 года журналисты сообщили, что в 2016 году военные заказали ООО "Эверест Лимитед" систему управления Вооруженными силами. На разработку потратили 4 года и 600 млн грн бюджетных средств. Но аудит обнаружил в проекте "Колокол", именно такое название получила система, такое количество недостатков и проблем, что его внедрение в армии может оказаться вообще нецелесообразным и невозможным.

Впоследствии в Минобороны заявили, что после проведения аудита финансирование системы управления армией "Дзвін" прекращено. В СНБО состоялось совещание по системе "Дзвін", на котором обсуждалось ее принятие в опытную эксплуатацию в одной из воинских частей ВСУ для оценки.

Военнослужащие бывшей в/ч А2724 ("Аэроразведка") убеждены, что разработка системы управления войском "Дзвін" ни на шаг не приближает Украину к интеграции с НАТО, а их часть расформировали, чтобы у них не было возможности об этом говорить.

Однако в декабре 2022 года министр обороны Алексей Резников распорядился взять на вооружение Вооруженных сил Украины автоматизированную систему управления войсками стратегического уровня "Дзвін", в отношении которой НАБУ ведет расследование.

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Автор: 

САП (2061) Рапко Владимир (5) хищения (98)


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Дайте нам гроші і зброю... Багато українських родин донатять на те на се... А тут - ОСЬ...
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04.03.2025 17:14 Ответить
Скажу більше:донати і гуманітарку теж розкрадають.
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04.03.2025 17:19 Ответить
Цікаво, чи людина дійсно винна, чи просто буратінка штучно створює поганий імідж ЗСУ?
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04.03.2025 17:14 Ответить
Цікаво, існує в Україні хоч що-небудь, де б не було корупції, схем та розкрадання?
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04.03.2025 17:16 Ответить
Чому зараз за таке не розстрілюють ?
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04.03.2025 17:19 Ответить
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04.03.2025 17:47 Ответить
Вкрали 600 млн., а дали застави 2 млн. Зеленський як дурачок їздить по світу і розказує що в нас корупції немає. Через брехуна і мародера розплачуєтся народ
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04.03.2025 17:54 Ответить
Как вы гниды надоели со своим беспределом!

Вор украл миллиарды, они его отпускают под залог в три гривны, что вы творите, уроды?
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04.03.2025 18:03 Ответить
 
 