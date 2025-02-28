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Новости Фото Система Дзвін
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Подозрение по делу о системе "Дзвін" является необоснованным, экспертиза сфальсифицирована, - генерал Тимошенко. ФОТО

Высший антикоррупционный суд 27 февраля 2025 года должен был избирать меру пресечения генералу и экс-заместителю начальника ГШ ВСУ Родиону Тимошенко в рамках дела о хищении бюджетных средств при создании автоматизированной системы Центра оперативного руководства ВСУ "ДЗВІН".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сторона защиты заявила отвод, поэтому в деле был объявлен перерыв.

Генерал, комментируя дело, сказал: "Относительно вопроса получения неправомерной выгоды. У меня нет избыточных средств, материальное состояние моей семьи и мои коррелируются моей заработной платой. Каких-либо доказательств преступной деятельности нет и не могло быть. Однако подозрение все же объявлено".

Хищения на системе Дзвон

Тимошенко - генерал-лейтенант запаса, доктор военных наук по специальности "Строительство Вооруженных Сил" и лауреат государственной премии за создание сложных систем военного назначения. С 2014 года выполнял боевые задачи, в том числе в составе 95-й штурмовой бригады, заслуженный деятель науки и техники Украины.

"В 2014 году под легендой рядового бойца, сняв генеральские погоны, внедрял ПТРК "Стугна", - добавил он.

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По словам Тимошенко, сейчас он продолжает внедрять ракетные средства ПВО.

Он отметил, что система "Дзвін" охватывает управление от Генштаба до бригады включительно, то есть стратегический, оперативный и тактический уровни:

"В ней может циркулировать информация с грифом "совершенно секретно" и на это есть соответствующие разрешения на основе Законов Украины. Есть ли аналогичная система с таким функционалом в Украине? Нет. Можем ли мы купить такую систему за рубежом? Нет. Потому что ни одно государство мира таких систем даже союзникам не представляет".

После смены руководства в Минобороны продвигают систему "Delta", которая, по словам генерала, не является системой автоматизированного управления. Delta может использоваться на уровне от батальона до батальона и не выше, поскольку в ней не реализованы функции, связанные с управлениями войсками и есть проблема с защитой информации.

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Тимошенко заявил, что сторона обвинения пользуется показаниями именно конкурентов системы "Дзвін". Техническую экспертизу проводили программисты "Delta".

"Я буду отстаивать законным способом свое честное имя, имя моих коллег - разработчиков системы "Дзвін". Я считаю подозрение необоснованным и подлежащим отмене. Буду обращаться в правоохранительные органы с заявлениями в отношении лиц, которые дали против меня и моих коллег ложные показания, разгласили секретную информацию и фальсифицировали экспертизу", - подытожил он.

Хищения на системе Дзвон

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Автор: 

оборона (5198) Антикоррупционный суд (1202) ВСУ (6543) хищения (96) генерал (66)


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Топ комментарии
+7
Зермаки вперше оголошують підозри, щиють справи проти тих, хто заважає їм красти?

"Із 2014 року Тимошенко виконував бойові завдання, зокрема у складі 95-ї штурмової бригади, заслужений діяч науки і техніки України.

"У 2014 році під легендою рядового бійця, знявши генеральські погони, впроваджував ПТРК "Стугна", - додав він.

Джерело: https://censor.net/ua/p3538397
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28.02.2025 09:41
+7
Цікаво кому належить ця Delta?

"Тимошенко заявив, що сторона обвинувачення користується показами саме конкурентів системи "Дзвін".
Технічну експертизу проводили програмісти "Delta"."

Джерело: https://censor.net/ua/p3538397
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28.02.2025 09:46
+5
Мутна справа, можливо й підставляють конкуренти?
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28.02.2025 09:11
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Мутна справа, можливо й підставляють конкуренти?
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28.02.2025 09:11 Ответить
Мутні коментарі
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28.02.2025 09:29 Ответить
Хто ці конкуренти?
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28.02.2025 10:33 Ответить
Спробуй подати документи на любий тендер і відразу зрозумієш що Я мав на увазі.
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28.02.2025 11:28 Ответить
То це назва така "конкуренти"? Чи що то воно таке?
"Враги подбросили" (с)

Навіщо мені подавати документи на тендер? На який тенедер? До чого це все?
Щоб зрозуміти Ваш допис треба подати документи на тендер?
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28.02.2025 11:33 Ответить
чтобы понять комментарий, надо текст новости прочитать, а не задавать глупые вопросы
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28.02.2025 11:42 Ответить
Пупін, в твоєму дописі аж 6 знаків питання.
Ти не помилився адресою?
Звернись із питаннями до суду та слідства, якщо тобі цікаво.
Чи слабО?
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28.02.2025 12:04 Ответить
Зачекайте поки підготую документи на тендер. Потім звернусь до суду і слідства, щоб нарешті зрозуміти дописи бовдурів.
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28.02.2025 16:45 Ответить
Генерали таким не займаються, відчепись
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28.02.2025 09:31 Ответить
Зермаки вперше оголошують підозри, щиють справи проти тих, хто заважає їм красти?

"Із 2014 року Тимошенко виконував бойові завдання, зокрема у складі 95-ї штурмової бригади, заслужений діяч науки і техніки України.

"У 2014 році під легендою рядового бійця, знявши генеральські погони, впроваджував ПТРК "Стугна", - додав він.

Джерело: https://censor.net/ua/p3538397
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28.02.2025 09:41 Ответить
Отак найвеличніший висмикує кращих генералів.
Чим не диктатор? Принаймні,диктаторські замашки налице.
Байден ще пряміше назвав його: "путін".
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28.02.2025 09:47 Ответить
Не питаи по кому дзвін - він по тобі
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28.02.2025 09:25 Ответить
Те, що просування однієї з цих систем керування військами становить реальну загрозу для армії держави - терориста та те, що триває наполеглива та кропітка робота кремлівської агентури по зниженню боєздатності СОУ - немає сумнівів.
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28.02.2025 09:35 Ответить
А найвеличніший показує ЩЕМЛИВІ фото про військових
Що йому до чехарди з арештами генералів-всі питання до завгоспа.
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28.02.2025 09:42 Ответить
Цікаво кому належить ця Delta?

"Тимошенко заявив, що сторона обвинувачення користується показами саме конкурентів системи "Дзвін".
Технічну експертизу проводили програмісти "Delta"."

Джерело: https://censor.net/ua/p3538397
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28.02.2025 09:46 Ответить
Виходить що фальсифікатори діяли на користь ворога? То яка їм світить стаття?
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28.02.2025 10:20 Ответить
А коли генерал буде відповідати за реформування під його кураторством державних наукових (науково-дослідних) інститутів по випробуванню озброєння і військової техніки ЗСУ в "фабрики широкого профілю" по друкуванню позитивних актів випробувань і сертифікації. Згадати хоча би скандал по санітарних автомобілях "Богдан - 2251", коли із 50 штук які отримала армія половина зламалося ... За міномети "Молот" теж можна згадати, які розривалися при пострілах.... На папері все було чудово і рекомендувалось прийняти на озброєння!!!
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28.02.2025 10:21 Ответить
Із 10+ коментарів тільки 1 більш-менш в темі.
Дзвін це непрацююче корупційне лайно. Дельта - давно і широко використовується в ЗСУ.
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28.02.2025 10:50 Ответить
В системі "Дзвін" мабуть не передбачено зливного вентіля до ОПи, тому вона їм і не подобається .
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28.02.2025 11:28 Ответить
Ви дивуєтесь, що Зельоні переводять стрілки за своє жирування? Вже є справи про не підготовку до війни. Але до генералів, які не мали таких повноважень. Тепер будуть справи по "А де мільйон дронів Зеленского? Де "Армія дронів?". Не Хфйодорова ж саджати за вкрадених на цьому 600 мільйонів тільки за 2023 рік.
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28.02.2025 11:53 Ответить
Яйця по 17, вкрав, заніс в ОПу - ти чувак!
Зробив щось для держави - але не заніс в ОПУ - ти ворог і карупціанєр. Всі ж крадуть, а ти - не поділився. Значить - вкарав!
Всіх, с*ка, по собі рівняють!
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28.02.2025 13:15 Ответить
 
 