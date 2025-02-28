Подозрение по делу о системе "Дзвін" является необоснованным, экспертиза сфальсифицирована, - генерал Тимошенко. ФОТО
Высший антикоррупционный суд 27 февраля 2025 года должен был избирать меру пресечения генералу и экс-заместителю начальника ГШ ВСУ Родиону Тимошенко в рамках дела о хищении бюджетных средств при создании автоматизированной системы Центра оперативного руководства ВСУ "ДЗВІН".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Сторона защиты заявила отвод, поэтому в деле был объявлен перерыв.
Генерал, комментируя дело, сказал: "Относительно вопроса получения неправомерной выгоды. У меня нет избыточных средств, материальное состояние моей семьи и мои коррелируются моей заработной платой. Каких-либо доказательств преступной деятельности нет и не могло быть. Однако подозрение все же объявлено".
Тимошенко - генерал-лейтенант запаса, доктор военных наук по специальности "Строительство Вооруженных Сил" и лауреат государственной премии за создание сложных систем военного назначения. С 2014 года выполнял боевые задачи, в том числе в составе 95-й штурмовой бригады, заслуженный деятель науки и техники Украины.
"В 2014 году под легендой рядового бойца, сняв генеральские погоны, внедрял ПТРК "Стугна", - добавил он.
По словам Тимошенко, сейчас он продолжает внедрять ракетные средства ПВО.
Он отметил, что система "Дзвін" охватывает управление от Генштаба до бригады включительно, то есть стратегический, оперативный и тактический уровни:
"В ней может циркулировать информация с грифом "совершенно секретно" и на это есть соответствующие разрешения на основе Законов Украины. Есть ли аналогичная система с таким функционалом в Украине? Нет. Можем ли мы купить такую систему за рубежом? Нет. Потому что ни одно государство мира таких систем даже союзникам не представляет".
После смены руководства в Минобороны продвигают систему "Delta", которая, по словам генерала, не является системой автоматизированного управления. Delta может использоваться на уровне от батальона до батальона и не выше, поскольку в ней не реализованы функции, связанные с управлениями войсками и есть проблема с защитой информации.
Тимошенко заявил, что сторона обвинения пользуется показаниями именно конкурентов системы "Дзвін". Техническую экспертизу проводили программисты "Delta".
"Я буду отстаивать законным способом свое честное имя, имя моих коллег - разработчиков системы "Дзвін". Я считаю подозрение необоснованным и подлежащим отмене. Буду обращаться в правоохранительные органы с заявлениями в отношении лиц, которые дали против меня и моих коллег ложные показания, разгласили секретную информацию и фальсифицировали экспертизу", - подытожил он.
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"Враги подбросили" (с)
Навіщо мені подавати документи на тендер? На який тенедер? До чого це все?
Щоб зрозуміти Ваш допис треба подати документи на тендер?
Ти не помилився адресою?
Звернись із питаннями до суду та слідства, якщо тобі цікаво.
Чи слабО?
"Із 2014 року Тимошенко виконував бойові завдання, зокрема у складі 95-ї штурмової бригади, заслужений діяч науки і техніки України.
"У 2014 році під легендою рядового бійця, знявши генеральські погони, впроваджував ПТРК "Стугна", - додав він.
Джерело: https://censor.net/ua/p3538397
Чим не диктатор? Принаймні,диктаторські замашки налице.
Байден ще пряміше назвав його: "путін".
Що йому до чехарди з арештами генералів-всі питання до завгоспа.
"Тимошенко заявив, що сторона обвинувачення користується показами саме конкурентів системи "Дзвін".
Технічну експертизу проводили програмісти "Delta"."
Джерело: https://censor.net/ua/p3538397
Дзвін це непрацююче корупційне лайно. Дельта - давно і широко використовується в ЗСУ.
Зробив щось для держави - але не заніс в ОПУ - ти ворог і карупціанєр. Всі ж крадуть, а ти - не поділився. Значить - вкарав!
Всіх, с*ка, по собі рівняють!