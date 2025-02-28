Подозрение по делу о системе "Дзвін" является необоснованным, экспертиза сфальсифицирована, - генерал Тимошенко. ФОТО

Высший антикоррупционный суд 27 февраля 2025 года должен был избирать меру пресечения генералу и экс-заместителю начальника ГШ ВСУ Родиону Тимошенко в рамках дела о хищении бюджетных средств при создании автоматизированной системы Центра оперативного руководства ВСУ "ДЗВІН".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сторона защиты заявила отвод, поэтому в деле был объявлен перерыв.

Генерал, комментируя дело, сказал: "Относительно вопроса получения неправомерной выгоды. У меня нет избыточных средств, материальное состояние моей семьи и мои коррелируются моей заработной платой. Каких-либо доказательств преступной деятельности нет и не могло быть. Однако подозрение все же объявлено".

Тимошенко - генерал-лейтенант запаса, доктор военных наук по специальности "Строительство Вооруженных Сил" и лауреат государственной премии за создание сложных систем военного назначения. С 2014 года выполнял боевые задачи, в том числе в составе 95-й штурмовой бригады, заслуженный деятель науки и техники Украины.

"В 2014 году под легендой рядового бойца, сняв генеральские погоны, внедрял ПТРК "Стугна", - добавил он.

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По словам Тимошенко, сейчас он продолжает внедрять ракетные средства ПВО.

Он отметил, что система "Дзвін" охватывает управление от Генштаба до бригады включительно, то есть стратегический, оперативный и тактический уровни:

"В ней может циркулировать информация с грифом "совершенно секретно" и на это есть соответствующие разрешения на основе Законов Украины. Есть ли аналогичная система с таким функционалом в Украине? Нет. Можем ли мы купить такую систему за рубежом? Нет. Потому что ни одно государство мира таких систем даже союзникам не представляет".

После смены руководства в Минобороны продвигают систему "Delta", которая, по словам генерала, не является системой автоматизированного управления. Delta может использоваться на уровне от батальона до батальона и не выше, поскольку в ней не реализованы функции, связанные с управлениями войсками и есть проблема с защитой информации.

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Тимошенко заявил, что сторона обвинения пользуется показаниями именно конкурентов системы "Дзвін". Техническую экспертизу проводили программисты "Delta".

"Я буду отстаивать законным способом свое честное имя, имя моих коллег - разработчиков системы "Дзвін". Я считаю подозрение необоснованным и подлежащим отмене. Буду обращаться в правоохранительные органы с заявлениями в отношении лиц, которые дали против меня и моих коллег ложные показания, разгласили секретную информацию и фальсифицировали экспертизу", - подытожил он.

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