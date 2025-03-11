Розкрадання коштів на системі "Дзвін": ВАКС визначив заставу у 2 млн грн ексзаступнику начальника Генштабу ЗСУ генералу Тимошенку

Слідчий суддя ВАКС призначив ексзаступнику начальника Генштабу ЗСУ Радіону Тимошенку заставу в розмірі 2 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр САП.

"11 березня 2025 року слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до колишнього заступника начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенанта запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2 млн грн", - ідеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розкрадання на системі "Дзвін": ВАКС визначив заставу у 2 млн грн ексначальнику Управління розвитку автоматизації ГШ ЗСУ Артиховичу

На Тимошенка покладено такі процесуальні обов’язки:

прибувати до детектива, прокурора, суду за першим викликом;

не залишати територію України без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

⁠утримуватися від спілкування з приводу обставин, викладених у повідомленні про підозру, з іншими підозрюваними у справі та свідками;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Як зазначили в Центрі протидії корупції, обовʼязку носити електронний браслет немає.

Розробка системи "Дзвін"

Нагадаємо, у березні 2021 року журналісти повідомили, що у 2016 році військові замовили ТОВ "Еверест Лімітед" систему управління Збройними силами. На розробку витратили 4 роки і 600 млн грн бюджетних коштів. Але аудит виявив у проєкті "Дзвін", саме таку назву отримала система, таку кількість недоліків і проблем, що його впровадження в армії може виявитися взагалі недоцільним і неможливим.

Згодом в Міноборони заявили, що після проведення аудиту фінансування системи управління армією "Дзвін" припинено. У РНБО відбулася нарада щодо системи "Дзвін", на якій обговорювалося її прийняття в дослідну експлуатацію в одній з військових частин ЗСУ для оцінки.

Військовослужбовці колишньої в/ч А2724 ("Аеророзвідка") переконані, що розробка системи управління військом "Дзвін" ані на крок не наближає Україну до інтеграції з НАТО, а їхню частину розформували, щоб у них не було можливості про це говорити.

Однак у грудні 2022 року міністр оборони Олексій Резніков розпорядився взяти на озброєння Збройних сил України автоматизовану систему управління військами стратегічного рівня "Дзвін", стосовно якої НАБУ веде розслідування.

7 лютого 2025 року ВАКС мав обирати запобіжний захід генералу та ексзаступнику начальника ГШ ЗСУ Родіону Тимошенку в рамках справи про розкрадання бюджетних коштів під час створення автоматизованої системи Центру оперативного керівництва ЗСУ "ДЗВІН", однак сторона захисту заявила відвід, тому у справі було оголошено перерву.

4 березня 2025 року Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для колишнього начальника військ зв’язку Збройних сил України Володимира Рапка, підозрюваного у заволодінні бюджетними коштами під час створення системи "Дзвін".

11 березня ВАКС призначив ексначальнику Управління розвитку автоматизації Генштабу ЗСУ Віктору Артиховичу заставу у розмірі 2 млн грн.