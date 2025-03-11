Розкрадання на системі "Дзвін": ВАКС визначив заставу у 2 млн грн ексначальнику Управління розвитку автоматизації ГШ ЗСУ Артиховичу

Слідчий суддя ВАКС призначив ексначальнику Управління розвитку автоматизації Генштабу ЗСУ Віктору Артиховичу заставу у розмірі 2 млн грн.

Про це повідомила пресслужба ВАКС, інформує Цензор.НЕТ.

"У вівторок, 11 березня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував до колишнього начальника Управління розвитку автоматизації Генерального штабу Збройних Сил України запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 2 млн грн", - ідеться в повідомленні.

На підозрюваного покладено процесуальні обов’язки:

– прибувати до детектива, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора, суду за першим викликом;

– не відлучатись із міста Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

– повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

– утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами;

– здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

– носити електронний засіб контролю.

Як зазначається, строк дії обов’язків – до 11 травня 2025 року, але не довше строку досудового розслідування.

Підозрюваний зобов`язаний не пізніше п`яти днів з дня застосування запобіжного заходу у вигляді застави внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує.

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Розробка системи "Дзвін"

Нагадаємо, у березні 2021 року журналісти повідомили, що у 2016 році військові замовили ТОВ "Еверест Лімітед" систему управління Збройними силами. На розробку витратили 4 роки і 600 млн грн бюджетних коштів. Але аудит виявив у проєкті "Дзвін", саме таку назву отримала система, таку кількість недоліків і проблем, що його впровадження в армії може виявитися взагалі недоцільним і неможливим.

Згодом в Міноборони заявили, що після проведення аудиту фінансування системи управління армією "Дзвін" припинено. У РНБО відбулася нарада щодо системи "Дзвін", на якій обговорювалося її прийняття в дослідну експлуатацію в одній з військових частин ЗСУ для оцінки.

Військовослужбовці колишньої в/ч А2724 ("Аеророзвідка") переконані, що розробка системи управління військом "Дзвін" ані на крок не наближає Україну до інтеграції з НАТО, а їхню частину розформували, щоб у них не було можливості про це говорити.

Однак у грудні 2022 року міністр оборони Олексій Резніков розпорядився взяти на озброєння Збройних сил України автоматизовану систему управління військами стратегічного рівня "Дзвін", стосовно якої НАБУ веде розслідування.

7 лютого 2025 року ВАКС мав обирати запобіжний захід генералу та ексзаступнику начальника ГШ ЗСУ Родіону Тимошенку в рамках справи про розкрадання бюджетних коштів під час створення автоматизованої системи Центру оперативного керівництва ЗСУ "ДЗВІН", однак сторона захисту заявила відвід, тому у справі було оголошено перерву.

4 березня 2025 року Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для колишнього начальника військ зв’язку Збройних сил України Володимира Рапка, підозрюваного у заволодінні бюджетними коштами під час створення системи "Дзвін".