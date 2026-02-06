Розкрадання 246 млн грн на системі "Дзвін": НАБУ завершило розслідування

Антикорупційні органи завершили слідство у справі про багатомільйонні зловживання під час розробки автоматизованої системи Центру оперативного керівництва ЗСУ "ДЗВІН".

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Серед підозрюваних:

колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант (Радіон Тимошенко);

ексначальник військ зв’язку ЗСУ, генерал-майор (Володимир Рапко);

ексначальник Управління розвитку автоматизації Генерального штабу ЗСУ, полковник (Віктор Артихович);

директор приватного товариства – головний виконавець контракту (Юрій Пастухов).

Так, за даними слідства, у 2016 році Міноборони уклало контракт на розробку системи з комерційною компанією, яка не мала досвіду створення програмного забезпечення.

Також дивіться: Ексголову ДПСУ Дейнека та інших топпосадовців служби викрито на хабарях, - НАБУ. ВIДЕО

"За чотири роки розробки технічне завдання змінювали 13 разів, що дозволило збільшити вартість робіт на 300 мільйонів гривень. Без обґрунтування кількість дослідних зразків системи збільшили з 4 до 11, що спричинило додаткові витрати на коригування документації – 115 мільйонів гривень", - йдеться в повідомлені.

Водночас, зауважили в НАБУ, розроблена система зовсім не відповідала технічному завданню: від несумісності з протоколами НАТО до відсутності інтеграції з іншими військовими системами.

"Ба більше, частина програмного забезпечення взагалі не використовується. Із закладених 200 інформаційно-розрахункових задач насправді реалізували усього 10.

Під час слідства детективи і прокурори зіштовхнулись зі спробами завадити розслідуванню: причетні до схеми особи почали приховувати ключову документацію щодо фінансування та розробки проєкту. Також після початку розслідування вони пришвидшили роботу та навіть безкоштовно модернізували систему, намагаючись зробити її більш схожою на початковий задум", - зазначили в Бюро.

Наприкінці 2022 року систему "Дзвін" було офіційно прийнято на озброєння ЗСУ.

"А вже у 2024 році, замість усунення недоліків або відмови від неефективного рішення, на "ДЗВІН" планували виділити додаткове фінансування. Це може свідчити про спроби не лише приховати попередні корупційні зловживання, а й продовжити їх", - додали там.

Також читайте: Розкрадання коштів на системі "Дзвін": ВАКС визначив заставу у 2 млн грн ексзаступнику начальника Генштабу ЗСУ генералу Тимошенку

Розробка системи "Дзвін"

Нагадаємо, у березні 2021 року журналісти повідомили, що у 2016 році військові замовили ТОВ "Еверест Лімітед" систему управління Збройними силами. На розробку витратили 4 роки і 600 млн грн бюджетних коштів. Але аудит виявив у проєкті "Дзвін", саме таку назву отримала система, таку кількість недоліків і проблем, що його впровадження в армії може виявитися взагалі недоцільним і неможливим.

Згодом в Міноборони заявили, що після проведення аудиту фінансування системи управління армією "Дзвін" припинено. У РНБО відбулася нарада щодо системи "Дзвін", на якій обговорювалося її прийняття в дослідну експлуатацію в одній з військових частин ЗСУ для оцінки.

Військовослужбовці колишньої в/ч А2724 ("Аеророзвідка") переконані, що розробка системи управління військом "Дзвін" ані на крок не наближає Україну до інтеграції з НАТО, а їхню частину розформували, щоб у них не було можливості про це говорити.

Однак у грудні 2022 року міністр оборони Олексій Резніков розпорядився взяти на озброєння Збройних сил України автоматизовану систему управління військами стратегічного рівня "Дзвін", стосовно якої НАБУ веде розслідування.

7 лютого 2025 року ВАКС мав обирати запобіжний захід генералу та ексзаступнику начальника ГШ ЗСУ Родіону Тимошенку в рамках справи про розкрадання бюджетних коштів під час створення автоматизованої системи Центру оперативного керівництва ЗСУ "ДЗВІН", однак сторона захисту заявила відвід, тому у справі було оголошено перерву.

4 березня 2025 року Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для колишнього начальника військ зв’язку Збройних сил України Володимира Рапка, підозрюваного у заволодінні бюджетними коштами під час створення системи "Дзвін".

11 березня ВАКС призначив ексначальнику Управління розвитку автоматизації Генштабу ЗСУ Віктору Артиховичу заставу у розмірі 2 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масштабна схема розкрадання під час створення системи "Дзвін": ВАКС визначив заставу у 2 млн грн для ексначальника військ зв’язку ЗСУ Рапка