САП ніколи не анонсує підозри, зокрема Єрмаку. Це порушує презумпцію невинуватості, - Клименко

Очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко спростував інформацію про нібито підготовлену підозру колишньому голові ОП Андрію Єрмаку.

Про це він сказав під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

Чи готували підозру Єрмаку

Він наголосив, що закон один для всіх і його обов’язково дотримуватимуться.

"Ми ніколи не анонсуємо підозр. По-перше, це незаконно, адже порушує презумпцію невинуватості. Тому я не розумію, якої відповіді очікують від нас: що ми скажемо, що такого-то числа буде підозра? Це неможливо", - заявив Клименко.

Тиск на НАБУ та САП

Голова САП також торкнувся проблем тиску на антикорупційні органи. За його словами, це системна проблема, адже під підозру потрапляють найвищі посадові особи, які ухвалюють ключові рішення щодо розвитку країни та розподілу ресурсів.

"Ми говоримо про це, і ті розслідування, які тривають стосовно детективів, так і не завершуються: люди залишаються під підозрами, діють запобіжні заходи, частина розслідувань продовжується. Це системна проблема, яка буде нас переслідувати ще досить довго", - додав Клименко.

