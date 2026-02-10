2 956 19

САП ніколи не анонсує підозри, зокрема Єрмаку. Це порушує презумпцію невинуватості, - Клименко

Очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко спростував інформацію про нібито підготовлену підозру колишньому голові ОП Андрію Єрмаку.

Про це він сказав під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

Чи готували підозру Єрмаку

Він наголосив, що закон один для всіх і його обов’язково дотримуватимуться.

"Ми ніколи не анонсуємо підозр. По-перше, це незаконно, адже порушує презумпцію невинуватості. Тому я не розумію, якої відповіді очікують від нас: що ми скажемо, що такого-то числа буде підозра? Це неможливо", - заявив Клименко.

Тиск на НАБУ та САП

Голова САП також торкнувся проблем тиску на антикорупційні органи. За його словами, це системна проблема, адже під підозру потрапляють найвищі посадові особи, які ухвалюють ключові рішення щодо розвитку країни та розподілу ресурсів.

"Ми говоримо про це, і ті розслідування, які тривають стосовно детективів, так і не завершуються: люди залишаються під підозрами, діють запобіжні заходи, частина розслідувань продовжується. Це системна проблема, яка буде нас переслідувати ще досить довго", - додав Клименко.

Звільнення Єрмака

Топ коментарі
+8
Скоро станете такими самим клоунами як 95 квартал. Будете розважати українців своїми репризами)))
10.02.2026 17:07 Відповісти
+5
Хай дальше краде і розвалює Україну? То може хтось пристрелить цього зрадника?
10.02.2026 17:20 Відповісти
+4
Говори відверто, команди від Зеленского не було, та і Ермака сердити не хочеться, адже невідомо чим вони на дачі займаються
10.02.2026 17:11 Відповісти
10.02.2026 16:54 Відповісти
10.02.2026 16:58 Відповісти
10.02.2026 17:12 Відповісти
Да здравствует наш суд... Ну, вы в курсе
10.02.2026 17:13 Відповісти
Цього персонажа без підозри є за що закрити .
10.02.2026 17:13 Відповісти
Єрмак і невинуватість...
10.02.2026 17:37 Відповісти
Та не поспішайте, пане Клименко, так само як ви вже десятий рік не поспішаєте зі справою "Краяна", де мер з товаришами "нагрів" як мінімум 92 млн. грн (це лише по цій одній справі).
Ми зачекаємо...
10.02.2026 17:57 Відповісти
Прикольно. То для Єрмака презумпція невинуватості існує, але ти ухилянт поки не довів протилежне. Може презумпція невинуватості як і конституція для неєрмаків на паузі.
10.02.2026 18:35 Відповісти
10.02.2026 18:51 Відповісти
Хлопці, а ви розумієте куди ви прийшли працювати. Хороше місце порожнім не буває.
10.02.2026 19:36 Відповісти
Ніхто про анонси і не питає. Просто зробіть свою справу - вручіть підозру і під білі рученьки які нічого не крали на нари.
10.02.2026 20:40 Відповісти
А підозра Тимошенко на основі чого?
На основі приватних розмов? Фактажу то не було. Продують,як гпу з Порохом, виконавці політичних замовлень.
По ермаку-то взагалі нонсенс: і витрати удо по ньому,зарплата ліва,колишні зловживання...
Незалежні,називається...
10.02.2026 22:37 Відповісти
 
 