САП ніколи не анонсує підозри, зокрема Єрмаку. Це порушує презумпцію невинуватості, - Клименко
Очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко спростував інформацію про нібито підготовлену підозру колишньому голові ОП Андрію Єрмаку.
Про це він сказав під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.
Чи готували підозру Єрмаку
Він наголосив, що закон один для всіх і його обов’язково дотримуватимуться.
"Ми ніколи не анонсуємо підозр. По-перше, це незаконно, адже порушує презумпцію невинуватості. Тому я не розумію, якої відповіді очікують від нас: що ми скажемо, що такого-то числа буде підозра? Це неможливо", - заявив Клименко.
Тиск на НАБУ та САП
Голова САП також торкнувся проблем тиску на антикорупційні органи. За його словами, це системна проблема, адже під підозру потрапляють найвищі посадові особи, які ухвалюють ключові рішення щодо розвитку країни та розподілу ресурсів.
"Ми говоримо про це, і ті розслідування, які тривають стосовно детективів, так і не завершуються: люди залишаються під підозрами, діють запобіжні заходи, частина розслідувань продовжується. Це системна проблема, яка буде нас переслідувати ще досить довго", - додав Клименко.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
- За даними ЗМІ, 5 грудня Єрмак відвідав центральний офіс Служби зовнішньої розвідки. Можливо, він домовлявся за документи прикриття для виїзду з України.
- Раніше журналісти УП виявили, що Андрій Єрмак проживає у Києві та зустрічається із різними посадовцями.
На основі приватних розмов? Фактажу то не було. Продують,як гпу з Порохом, виконавці політичних замовлень.
По ермаку-то взагалі нонсенс: і витрати удо по ньому,зарплата ліва,колишні зловживання...
Незалежні,називається...