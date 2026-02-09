Зеленський таємно зустрічається з Єрмаком на дачі, - Ткач
Колишній глава Офісу Президента Андрій Єрмак зустрічається із Володимиром Зеленським на державній дачі.
Про це заявив в ефірі УП журналіст Михайло Ткач, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Він (Єрмак. - Ред.) заїхав на сусідню територію з державними дачами. Там санаторій Конча-Заспа розташовується. У нас немає підтверджень, чи перебував на той момент на цій території... Ну, там паркан в паркан. Ось державні дачі, ось цей санаторій.
Чи перебував на той момент на території цього санаторію президент. Чисельні джерела наголошують, що президент продовжує спілкуватися з Єрмаком, зокрема на території державних дач. І тут нам вдалося це частково підтвердити. Оскільки дійсно на території цього санаторію Єрмак, очевидно конспіруючись, тому що він не заїхав туди кортежем, а окремо Мерседес відпустивши інші машини для того, щоб не викликати зайву увагу до себе.
Плюс там з'явилися автівки, і ми, за нашою версією, це може бути державна охорона. Тобто туди або після заїхав президент, або вже там був", - розповів він.
Ткач заявив, що за даними джерел, Єрмак та Зеленський можуть контактувати в п'ятницю, суботу, неділю, коли є можливість перебування на державних дачах президента.
Що передувало?
- Раніше журналісти УП виявили, що Андрій Єрмак проживає у Києві та зустрічається із різними посадовцями.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
- За даними ЗМІ, 5 грудня Єрмак відвідав центральний офіс Служби зовнішньої розвідки. Можливо, він домовлявся за документи прикриття для виїзду з України.
А в іншому -- так, "смердюче гівно"
вони за владу і гроші сприяють тим хто хоче нашої смерті
Якщо Верховний головнокомандувач - головний деморалізуючий фактор в державі, та ми, бляха, дійсно круті, якщо тримаємось вже 4 роки з таким убогим чморіком на верхах)