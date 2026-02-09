Зеленський таємно зустрічається з Єрмаком на дачі, - Ткач

Колишній глава Офісу Президента Андрій Єрмак зустрічається із Володимиром Зеленським на державній дачі.

Про це заявив в ефірі УП журналіст Михайло Ткач, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Він (Єрмак. - Ред.) заїхав на сусідню територію з державними дачами. Там санаторій Конча-Заспа розташовується. У нас немає підтверджень, чи перебував на той момент на цій території... Ну, там паркан в паркан. Ось державні дачі, ось цей санаторій.

Чи перебував на той момент на території цього санаторію президент. Чисельні джерела наголошують, що президент продовжує спілкуватися з Єрмаком, зокрема на території державних дач. І тут нам вдалося це частково підтвердити. Оскільки дійсно на території цього санаторію Єрмак, очевидно конспіруючись, тому що він не заїхав туди кортежем, а окремо Мерседес відпустивши інші машини для того, щоб не викликати зайву увагу до себе.

Плюс там з'явилися автівки, і ми, за нашою версією, це може бути державна охорона. Тобто туди або після заїхав президент, або вже там був", - розповів він.

Ткач заявив, що за даними джерел, Єрмак та Зеленський можуть контактувати в п'ятницю, суботу, неділю, коли є можливість перебування на державних дачах президента.

Що передувало?

Раніше журналісти УП виявили, що Андрій Єрмак проживає у Києві та зустрічається із різними посадовцями.

