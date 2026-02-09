Зеленский тайно встречается с Ермаком на даче, - Ткач
Бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак встречается с Владимиром Зеленским на государственной даче.
Об этом заявил в эфире УП журналист Михаил Ткач, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Он (Ермак. - Ред.) заехал на соседнюю территорию с государственными дачами. Там находится санаторий Конча-Заспа. У нас нет подтверждений, находился ли в тот момент на этой территории... Ну, там забор в забор. Вот государственные дачи, вот этот санаторий.
Находился ли в тот момент на территории этого санатория президент. Многочисленные источники отмечают, что президент продолжает общаться с Ермаком, в частности на территории государственных дач. И здесь нам удалось это частично подтвердить. Поскольку действительно на территории этого санатория Ермак, очевидно конспирируясь, потому что он не заехал туда кортежем, а отдельно Мерседес, отпустив другие машины для того, чтобы не вызывать лишнего внимания к себе.
Плюс там появились машины, и мы, по нашей версии, это может быть государственная охрана. То есть туда либо после заехал президент, либо уже там был", - рассказал он.
Ткач заявил, что по данным источников, Ермак и Зеленский могут контактировать в пятницу, субботу, воскресенье, когда есть возможность пребывания на государственных дачах президента.
Что предшествовало?
- Ранее журналисты УП обнаружили, что Андрей Ермак проживает в Киеве и встречается с различными должностными лицами.
Увольнение Ермака
- Утром 28 ноября СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермака может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с должности главы Офиса Президента.
- По данным СМИ, 5 декабря Ермак посетил центральный офис Службы внешней разведки. Возможно, он договаривался о документах прикрытия для выезда из Украины.
А в іншому -- так, "смердюче гівно"
вони за владу і гроші сприяють тим хто хоче нашої смерті
Якщо Верховний головнокомандувач - головний деморалізуючий фактор в державі, та ми, бляха, дійсно круті, якщо тримаємось вже 4 роки з таким убогим чморіком на верхах)