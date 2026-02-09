Зеленский тайно встречается с Ермаком на даче, - Ткач

Бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак встречается с Владимиром Зеленским на государственной даче.

Об этом заявил в эфире УП журналист Михаил Ткач, передает Цензор.НЕТ.



"Он (Ермак. - Ред.) заехал на соседнюю территорию с государственными дачами. Там находится санаторий Конча-Заспа. У нас нет подтверждений, находился ли в тот момент на этой территории... Ну, там забор в забор. Вот государственные дачи, вот этот санаторий.

Находился ли в тот момент на территории этого санатория президент. Многочисленные источники отмечают, что президент продолжает общаться с Ермаком, в частности на территории государственных дач. И здесь нам удалось это частично подтвердить. Поскольку действительно на территории этого санатория Ермак, очевидно конспирируясь, потому что он не заехал туда кортежем, а отдельно Мерседес, отпустив другие машины для того, чтобы не вызывать лишнего внимания к себе.

Плюс там появились машины, и мы, по нашей версии, это может быть государственная охрана. То есть туда либо после заехал президент, либо уже там был", - рассказал он.

Ткач заявил, что по данным источников, Ермак и Зеленский могут контактировать в пятницу, субботу, воскресенье, когда есть возможность пребывания на государственных дачах президента.



Ранее журналисты УП обнаружили, что Андрей Ермак проживает в Киеве и встречается с различными должностными лицами.

