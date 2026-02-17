"Создана абсолютно комфортная атмосфера, в которой пилят все", - Николов о коррупционной системе Зеленского и Ермака. ВИДЕО
В Украине выстроена модель власти, где топ-менеджеры назначаются не для развития отраслей, а для администрирования коррупционных потоков. Как сообщает Цензор.НЕТ, такую жесткую оценку деятельности действующей власти дал известный журналист-расследователь Юрий Николов.
По его словам, еще до полномасштабного вторжения окружение президента сформировало сообщество, которое функционирует по принципам мафиозных структур.
Ключевые тезисы расследователя:
-
Вертикаль "кассиров": Зеленский и Ермак выстроили топ-менеджерскую сеть таким образом, чтобы она работала как "сборщики налогов" в своих сферах (энергетика, инфраструктура, закупки). Основная задача - аккумулировать теневые средства.
-
Кодекс "Омерти": Вся система держится на круговой поруке и молчании. Участники получают доступ к ресурсам ("комфортную атмосферу для пиления") в обмен на лояльность и неразглашение схем.
-
Наказание за "партизанщину": В команде Зеленского не терпят только одно — когда человек ворует исключительно "себе в карман", не отчитываясь перед вертикалью. Это воспринимается как предательство корпоративных интересов.
Масштаб преступной структуры
Николов напомнил слова главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александра Клименко, который во время расследования дела о "зарплатах в конвертах" для депутатов "Слуги народа" отметил:
"Если бы у нас был нормальный генпрокурор, мы бы давно уже закрыли всю Верховную Раду".
Эта цитата, по мнению журналиста, лучше всего иллюстрирует масштаб коррупционной сети, пронизывающей высшие эшелоны власти. Несмотря на войну, атмосфера "благоприятной коррупции" никуда не исчезла, а лишь адаптировалась к новым условиям.
"Это абсолютно комфортная для коррупционеров атмосфера, в которой пилят все", - подытожил Николов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Венедіктова-рябошапка-махніцкий-ярема-наливайченко-та ще десятки борцунів, уже отримали, деякі дивіденти від цього ОЗУ!!??!!??
Суд Лінча для цього змоськовщеного «Акакаяразніца», без отих портновських вертухаїв, що РОКАМИ оберігають беркутню та ригоАНАЛЬНИХ гнид!!!
Врадіївка, буде казкою для них….
Ну хто ж знав, хто ж знав...
І продовжує закривати свої потреби, як тільки може.
До того ж, це саме нарід зробив доларовими мільйонерами купку чиновників і військових, рятуючи рідних від мобілізації.
В частині того, щоб припинити Україні допомагати - абсолютна зрада!
Тут або, або...А от щоб і те і те, так не буває... А звідси і всі проблеми...
Спеціально транскрибувала відеозвернення Софії Федини, коли прочитала, що на основі цього відео телеграм-помийка Банкової Times of Ukraine видала звинувачення, нібито «партія Порошенка» підбурює до державного перевороту!
За логікою інформаційної обслуги Банкової депутатам моновлади їхні виборці можуть делегувати лише право красти, як скаженій псоті, і у війська, і у цивільних!
А от вимагати від них відповідальності чи трохи попрацювати - Боже, збав!
Ми живемо в сюжеті антиутопії Орвелла. Чорне називають білим, грішне праведним, зраду перемогою, а вимагання відповідальності - закликом до держперевороту!
Що написала Софія Федина... ось: "Я би просила всіх громадян України кОпати своїх народних депутатів - в переносному значенні цього слова - і вимагати відновлення суб'єктності!
Вимагати нормального адекватного порядку денного! Вимагати законопроєктів, які посилюють Збройні Сили України, послаблюють московську федерацію і захищають українську енергетику! Вимагати законопроєктів, які нас наближають до Європейського Союзу і дають нам шанси боротися з корупцією на тому рівні, на якому вона має бути.
❗️Депутати найняті вами на роботу особи і ви маєте право вимагати усіма способами, щоб вони працювали."
Так от же він -- той самий "кінець епохи бідності"! -- тільки бідності обраних, наближених до першої особи людей!
А по телевізору,ніби більшого патріота нема над ним і як вміло читає тексти від дімилітвіна.
Називається,информация к размишлению,в першу чергу для зеботви: кому вона служить.
Операція "Аби не Порошенко" закінчилась повним триумфом деградації.
Наглухо відбитий і загорнутий у кокон власного лайна народ, сидить при свічках у трьох светрах, намазує марахфон та вечірні відосіки і вірить що гірше вже точно не буде.