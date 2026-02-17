"Создана абсолютно комфортная атмосфера, в которой пилят все", - Николов о коррупционной системе Зеленского и Ермака. ВИДЕО

В Украине выстроена модель власти, где топ-менеджеры назначаются не для развития отраслей, а для администрирования коррупционных потоков. Как сообщает Цензор.НЕТ, такую жесткую оценку деятельности действующей власти дал известный журналист-расследователь Юрий Николов.

По его словам, еще до полномасштабного вторжения окружение президента сформировало сообщество, которое функционирует по принципам мафиозных структур.

Ключевые тезисы расследователя:

Вертикаль "кассиров": Зеленский и Ермак выстроили топ-менеджерскую сеть таким образом, чтобы она работала как "сборщики налогов" в своих сферах (энергетика, инфраструктура, закупки). Основная задача - аккумулировать теневые средства.

Кодекс "Омерти": Вся система держится на круговой поруке и молчании. Участники получают доступ к ресурсам ("комфортную атмосферу для пиления") в обмен на лояльность и неразглашение схем.

Наказание за "партизанщину": В команде Зеленского не терпят только одно — когда человек ворует исключительно "себе в карман", не отчитываясь перед вертикалью. Это воспринимается как предательство корпоративных интересов.

Масштаб преступной структуры

Николов напомнил слова главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александра Клименко, который во время расследования дела о "зарплатах в конвертах" для депутатов "Слуги народа" отметил:

"Если бы у нас был нормальный генпрокурор, мы бы давно уже закрыли всю Верховную Раду".

Эта цитата, по мнению журналиста, лучше всего иллюстрирует масштаб коррупционной сети, пронизывающей высшие эшелоны власти. Несмотря на войну, атмосфера "благоприятной коррупции" никуда не исчезла, а лишь адаптировалась к новым условиям.

"Это абсолютно комфортная для коррупционеров атмосфера, в которой пилят все", - подытожил Николов.

