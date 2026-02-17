РУС
2 631 28

"Создана абсолютно комфортная атмосфера, в которой пилят все", - Николов о коррупционной системе Зеленского и Ермака. ВИДЕО

В Украине выстроена модель власти, где топ-менеджеры назначаются не для развития отраслей, а для администрирования коррупционных потоков. Как сообщает Цензор.НЕТ, такую жесткую оценку деятельности действующей власти дал известный журналист-расследователь Юрий Николов.

По его словам, еще до полномасштабного вторжения окружение президента сформировало сообщество, которое функционирует по принципам мафиозных структур.

Читайте также: В УДО заявили, что не охраняют экс-главу ОП Ермака

Ключевые тезисы расследователя:

  • Вертикаль "кассиров": Зеленский и Ермак выстроили топ-менеджерскую сеть таким образом, чтобы она работала как "сборщики налогов" в своих сферах (энергетика, инфраструктура, закупки). Основная задача - аккумулировать теневые средства.

  • Кодекс "Омерти": Вся система держится на круговой поруке и молчании. Участники получают доступ к ресурсам ("комфортную атмосферу для пиления") в обмен на лояльность и неразглашение схем.

  • Наказание за "партизанщину": В команде Зеленского не терпят только одно — когда человек ворует исключительно "себе в карман", не отчитываясь перед вертикалью. Это воспринимается как предательство корпоративных интересов.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Масштаб преступной структуры

Николов напомнил слова главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александра Клименко, который во время расследования дела о "зарплатах в конвертах" для депутатов "Слуги народа" отметил:

"Если бы у нас был нормальный генпрокурор, мы бы давно уже закрыли всю Верховную Раду".

Эта цитата, по мнению журналиста, лучше всего иллюстрирует масштаб коррупционной сети, пронизывающей высшие эшелоны власти. Несмотря на войну, атмосфера "благоприятной коррупции" никуда не исчезла, а лишь адаптировалась к новым условиям.

"Это абсолютно комфортная для коррупционеров атмосфера, в которой пилят все", - подытожил Николов.

Читайте: Миндич воровал из Украины деньги через оффшоры, связанные с РФ и российским агентом Омсоном, - НАБУ

Автор: 

Зеленский Владимир (10495) САП (509) Юрий Николов (67) Ермак Андрей (521) Клименко Александр САП (45)
Топ комментарии
+12
"Барига!", "Бізнєс на крові!", "Свінарчукі!" - кричали вони. І мудрий нарід їм повірив.
Ну хто ж знав, хто ж знав...
17.02.2026 15:14 Ответить
+8
... розбудована мафія, замість інститутів країни, нажаль.
17.02.2026 15:15 Ответить
+7
За "своїх свинарчуків" вони вже намагаються не нагадувати, не згадувати. Бо вони всі покотом справжні "свинарчуки". Тільк свинок чомусь їм ніхто не дарує. А про відставку... скажуть "а я вам нічево не должен"
17.02.2026 15:19 Ответить
Так більшості наріду не тьху і розтерти. Є суфльор, у суфльорі Лідор завчений протягом дня текст артистично промовляє, дєвкі- кіпятком, жість ідіоть. А мафіозна вертикаль Зеленьського. продовжує грабувати країну
17.02.2026 15:12 Ответить
Зеленьський не знав, це все Єрмак
17.02.2026 15:12 Ответить
17.02.2026 15:40 Ответить
"цар хороший - бояри погані"
17.02.2026 15:41 Ответить
Приклад організованого за ієрархічним принципом, міжнародного злочинного угрупування!! Але керівникам ГПУ, ДБР, МВС, Нацбанку, НацПолу, ФІНМОНІТОРИНГУ, про таке нічого не відомо, оскільки вони, тако ж його є члЄНАМИ!!!
Венедіктова-рябошапка-махніцкий-ярема-наливайченко-та ще десятки борцунів, уже отримали, деякі дивіденти від цього ОЗУ!!??!!??
Суд Лінча для цього змоськовщеного «Акакаяразніца», без отих портновських вертухаїв, що РОКАМИ оберігають беркутню та ригоАНАЛЬНИХ гнид!!!
Врадіївка, буде казкою для них….
17.02.2026 15:50 Ответить
Танцюють всі! - під час повномасштабної війни в Україну пішли великі гроші і корупція масштабувалась
17.02.2026 15:13 Ответить
17.02.2026 15:14 Ответить
"Як несподівано! Ніхто такого й не очікував!"
17.02.2026 15:41 Ответить
17.02.2026 15:15 Ответить
А Ви чогось іншого від нього очікували? Від коміка -- в президентському кріслі? Звідки це -- "нажаль"?
17.02.2026 15:38 Ответить
Та пох,наріду то подобається
17.02.2026 15:16 Ответить
Нарід досі думає, що якщо крадуть з бюджету, допомоги, пожертв, то то не у нього.
І продовжує закривати свої потреби, як тільки може.
До того ж, це саме нарід зробив доларовими мільйонерами купку чиновників і військових, рятуючи рідних від мобілізації.
17.02.2026 15:41 Ответить
17.02.2026 15:19 Ответить
А плем'я потужного продовжує нічого не помічати...
17.02.2026 15:28 Ответить
Плем'я потужного каже: "Ну, так, є питання до його оточення. Але ж він сам -- чудовий! Він стільки робить для країни! До нього питань немає! Ну кого ти (це вона мене питає) бачиш на місці президента замість нього?"
17.02.2026 15:37 Ответить
То значить Спартц була права?
17.02.2026 15:29 Ответить
В частині того, що Україну очолює корумпована влада - вона права цілком.
В частині того, щоб припинити Україні допомагати - абсолютна зрада!
17.02.2026 15:34 Ответить
Перепрошую, але то вже когнітивний дисонанс якийсь...
Тут або, або...А от щоб і те і те, так не буває... А звідси і всі проблеми...
17.02.2026 15:56 Ответить
Гундосий ніяк не нажереться з Міндічами, Шефірами, Че_геварами. Але ж народу подобається. Країна в могилах, зруйнована економіка, 10 млн біженців, а рейтинг 65%.
17.02.2026 15:30 Ответить
А тим часом... https://t.me/sam_svit/10418 Світлана Самарська знайла таке і зазначає:
Спеціально транскрибувала відеозвернення Софії Федини, коли прочитала, що на основі цього відео телеграм-помийка Банкової Times of Ukraine видала звинувачення, нібито «партія Порошенка» підбурює до державного перевороту!
За логікою інформаційної обслуги Банкової депутатам моновлади їхні виборці можуть делегувати лише право красти, як скаженій псоті, і у війська, і у цивільних!
А от вимагати від них відповідальності чи трохи попрацювати - Боже, збав!
Ми живемо в сюжеті антиутопії Орвелла. Чорне називають білим, грішне праведним, зраду перемогою, а вимагання відповідальності - закликом до держперевороту!
Що написала Софія Федина... ось: "Я би просила всіх громадян України кОпати своїх народних депутатів - в переносному значенні цього слова - і вимагати відновлення суб'єктності!
Вимагати нормального адекватного порядку денного! Вимагати законопроєктів, які посилюють Збройні Сили України, послаблюють московську федерацію і захищають українську енергетику! Вимагати законопроєктів, які нас наближають до Європейського Союзу і дають нам шанси боротися з корупцією на тому рівні, на якому вона має бути.
❗️Депутати найняті вами на роботу особи і ви маєте право вимагати усіма способами, щоб вони працювали."
17.02.2026 15:31 Ответить
Так от заради чого Зеленський ставав президентом!
Так от же він -- той самий "кінець епохи бідності"! -- тільки бідності обраних, наближених до першої особи людей!
17.02.2026 15:32 Ответить
"Створена абсолютно комфортна атмосфера, в якій пиляють всі", - Ніколов про корупційну систему Зеленського та Єрмака.
А по телевізору,ніби більшого патріота нема над ним і як вміло читає тексти від дімилітвіна.
Називається,информация к размишлению,в першу чергу для зеботви: кому вона служить.
17.02.2026 15:41 Ответить
та да ,кінець епохі бідності зеленського 🤡та його племені ,в Україні кришується москвою та Ізраелем !!! Під час війни ,деруть все шо можуть ,а Україна ,захлинається кров'ю !!! Шось не так з цією племенною породою !!!...
17.02.2026 15:43 Ответить
богомвибраною...
17.02.2026 15:58 Ответить
Бо не плем'я, а стадо
17.02.2026 15:59 Ответить
За сімь років мудрий народ пройшов шлях від «кожен з нас президент» до відстрілу втікаючих на кордоні. Нікого вже не парить тарифи, зубожіння, ціни на цибулю, борщові набори, кумівство, крадії, бариги, мародери і бізнес на крові.

Операція "Аби не Порошенко" закінчилась повним триумфом деградації.
Наглухо відбитий і загорнутий у кокон власного лайна народ, сидить при свічках у трьох светрах, намазує марахфон та вечірні відосіки і вірить що гірше вже точно не буде.
17.02.2026 15:54 Ответить
 
 