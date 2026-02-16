В УГО заявили, что не охраняют экс-главу ОП Ермака

Сотрудники Управления государственной охраны не охраняют бывшего руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака.

Об этом сообщили в УГО в ответе на запрос Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

"Государственная охрана в отношении Ермака Управлением государственной охраны Украины не осуществляется", - отметили там.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что бывший глава ОП Андрей Ермак после увольнения в ноябре 2025 года продолжает пользоваться услугами Управления государственной охраны.

Увольнение Ермака

