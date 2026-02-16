2 147 23
В УГО заявили, что не охраняют экс-главу ОП Ермака
Сотрудники Управления государственной охраны не охраняют бывшего руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака.
Об этом сообщили в УГО в ответе на запрос Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно
"Государственная охрана в отношении Ермака Управлением государственной охраны Украины не осуществляется", - отметили там.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что бывший глава ОП Андрей Ермак после увольнения в ноябре 2025 года продолжает пользоваться услугами Управления государственной охраны.
Увольнение Ермака
- Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермака может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с должности главы Офиса Президента.
- По данным СМИ, 5 декабря Ермак посетил центральный офис Службы внешней разведки. Возможно, он договаривался о документах прикрытия для выезда из Украины.
Чи вони звільнені вчорашнім числом?
"Ми швидко провели ідентифікацію людей, які охороняли Єрмака -- це співробітники Управління державної охорони (УДО). Ось ці два хлопці. Обидва співробітники УДО)", - повідомив Железняк."
Джерело: https://censor.net/ua/p3599287
Відповідь на запит від УДО:
Екс-главу ОП ніхто з УДО не охороняє.
Це вам всім просто привиділося!👻
Не заважайте запитами.