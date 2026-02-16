РУС
2 147 23

В УГО заявили, что не охраняют экс-главу ОП Ермака

Охраняет ли УДО Ермака? В Управлении ответили

Сотрудники Управления государственной охраны не охраняют бывшего руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака.

Об этом сообщили в УГО в ответе на запрос Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

"Государственная охрана в отношении Ермака Управлением государственной охраны Украины не осуществляется", - отметили там.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что бывший глава ОП Андрей Ермак после увольнения в ноябре 2025 года продолжает пользоваться услугами Управления государственной охраны.

Увольнение Ермака

УГО (12) Ермак Андрей (333)
Топ комментарии
+27
То виходить, що працівники УДО "халтурять" у позаробочий час? 😲 Чи то безплатно, як гуманітпрна домопога бідному і нещасному Андрєйбарісичу?
16.02.2026 12:53
+15
Потрібно робити повторний запит в УДО і питати чи не впізнають вони своїх співробітників поруч з Єрмаком.
Чи вони звільнені вчорашнім числом?

"Ми швидко провели ідентифікацію людей, які охороняли Єрмака -- це співробітники Управління державної охорони (УДО). Ось ці два хлопці. Обидва співробітники УДО)", - повідомив Железняк."

Джерело: https://censor.net/ua/p3599287
16.02.2026 12:58
+12
Аааа то мабуть хлопці з УДО підробляють за сумісництвом.
.
16.02.2026 12:58
То виходить, що працівники УДО "халтурять" у позаробочий час? 😲 Чи то безплатно, як гуманітпрна домопога бідному і нещасному Андрєйбарісичу?
16.02.2026 12:53
приїздять по адвокацькі послуги...
16.02.2026 12:56
16.02.2026 13:12
Не обовязково, можуть бути сбушники, чи ще хтось зі спецлужб, зараз їх розвелося "як собак нерезаних" Настворювали, щоб пристроювати блатних ухилянтів.
16.02.2026 13:01
Це як специ з буданівського ГУРу, котрі "рейдернули" для Кауфмана санаторій "Жовтень" у Конча Заспі. Вони ж для фронту не навчені, так само як і клименківські поліцаї.
16.02.2026 13:06
Аааа то мабуть хлопці з УДО підробляють за сумісництвом.
.
16.02.2026 12:58
Ага, вони Козирю спину натирали в бані, мило з підлоги піднімали, а потім за попкорном бігали для «Джентельменів удачі».
16.02.2026 13:47
Потрібно робити повторний запит в УДО і питати чи не впізнають вони своїх співробітників поруч з Єрмаком.
Чи вони звільнені вчорашнім числом?

"Ми швидко провели ідентифікацію людей, які охороняли Єрмака -- це співробітники Управління державної охорони (УДО). Ось ці два хлопці. Обидва співробітники УДО)", - повідомив Железняк."

Джерело: https://censor.net/ua/p3599287
16.02.2026 12:58
16.02.2026 12:59
І хто ж тут бреше, дайте вгадаю...
16.02.2026 13:07
16.02.2026 13:00
Йому б підозру від НАБУ - ато тут він є а тут його немає
16.02.2026 13:01
Коперфілдів розвелося
16.02.2026 13:06
В УДО тиждень-другий подумали і прокоментували ситуацію з Єрмаком.

Відповідь на запит від УДО:
Екс-главу ОП ніхто з УДО не охороняє.
Це вам всім просто привиділося!👻
16.02.2026 13:11
Неужели тогда охраняет федеральная служба охраны (ФСО) россии?

16.02.2026 13:13
Вони з єрмаком разом на фронті.
Не заважайте запитами.
16.02.2026 13:20
Значить Єрмака Зінка охороняє, а не УДО.
16.02.2026 13:44
Ет нє ми!
16.02.2026 13:56
🤡🤡🤡
16.02.2026 14:04
Так це не співробітники УДО, а СБУ говорили, різні структури.
16.02.2026 14:13
16.02.2026 14:21
В інфі не вистачає зауваження, яке є, наприклад, на Дзеркалі тижня, а саме: "https://zn.ua/ukr/POLITICS/udo-prokomentuvalo-dani-pro-derzhokhoronu-jermaka.html Нагадаємо, на початку лютого журналіст Михайло Ткач заявив, що Єрмак після відставки веде закритий спосіб життя, але спілкується з деякими високопосадовцями і залишається під охороною. https://zn.ua/ukr/POLITICS/udo-prokomentuvalo-dani-pro-derzhokhoronu-jermaka.html Після публікації цього матеріалу депутат Ярослав Железняк заявив, що ідентифікував людей супроводу Єрмака, які були зафіксовані у розслідуванні. За його словами це співробітники УДО".
16.02.2026 14:41
Працівників звільнили заднім числом
16.02.2026 15:28
 
 