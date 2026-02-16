В УДО заявили, що не охороняють ексглаву ОП Єрмака

Чи охороняє УДО Єрмака? В Управлінні відповіли

Працівники Управління державної охорони не охороняють колишнього керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака.

Про це повідомили в УДО у відповіді на запит Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Державна охорона щодо Єрмака Управлінням державної охорони України не здійснюється", - зазначили там.

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що колишній голова ОП Андрій Єрмак після звільнення у листопаді 2025 року продовжує користуватися послугами Управління державної охорони.

УДО (119) Єрмак Андрій (1778)
Топ коментарі
+34
То виходить, що працівники УДО "халтурять" у позаробочий час? 😲 Чи то безплатно, як гуманітпрна домопога бідному і нещасному Андрєйбарісичу?
16.02.2026 12:53 Відповісти
+18
Потрібно робити повторний запит в УДО і питати чи не впізнають вони своїх співробітників поруч з Єрмаком.
Чи вони звільнені вчорашнім числом?

"Ми швидко провели ідентифікацію людей, які охороняли Єрмака -- це співробітники Управління державної охорони (УДО). Ось ці два хлопці. Обидва співробітники УДО)", - повідомив Железняк."

Джерело: https://censor.net/ua/p3599287
16.02.2026 12:58 Відповісти
+13
Аааа то мабуть хлопці з УДО підробляють за сумісництвом
.
16.02.2026 12:58 Відповісти
16.02.2026 13:12 Відповісти
Не обовязково, можуть бути сбушники, чи ще хтось зі спецлужб, зараз їх розвелося "как собак нерезаных" Настворювали, щоб пристроювати блатних ухилянтів.
16.02.2026 13:01 Відповісти
Це як специ з буданівського ГУРу, котрі "рейдернули" для Кауфмана санаторій "Жовтень" у Конча Заспі. Вони ж для фронту не навчені, так само як і клименківські поліцаї.
16.02.2026 13:06 Відповісти
Крім УДО ще є купа підрозділів, які можуть охороняти якесь тіло, якогось злочинця. Є ще і прниватні фірми і їх багато.
16.02.2026 16:09 Відповісти
От тільки цих охоронців чітко ідентифікували, як УДОшників, з іменами та прізвищами.
16.02.2026 17:06 Відповісти
Якщо так, то УДО просто брешуть і виконують незаконні вказівки корумпованої влади.
16.02.2026 19:18 Відповісти
Саме так.
16.02.2026 22:36 Відповісти
Ага, вони Козирю спину натирали в бані, мило з підлоги піднімали, а потім за попкорном бігали для «Джентельменів удачі».
16.02.2026 13:47 Відповісти
16.02.2026 12:59 Відповісти
І хто ж тут бреше, дайте вгадаю...
16.02.2026 13:07 Відповісти
16.02.2026 13:00 Відповісти
Йому б підозру від НАБУ - ато тут він є а тут його немає
16.02.2026 13:01 Відповісти
Коперфілдів розвелося
16.02.2026 13:06 Відповісти
В УДО тиждень-другий подумали і прокоментували ситуацію з Єрмаком.

Відповідь на запит від УДО:
Екс-главу ОП ніхто з УДО не охороняє.
Це вам всім просто привиділося!👻
16.02.2026 13:11 Відповісти
Неужели тогда охраняет федеральная служба охраны (ФСО) россии?

16.02.2026 13:13 Відповісти
Вони з єрмаком разом на фронті.
Не заважайте запитами.
16.02.2026 13:20 Відповісти
Значить Єрмака Зінка охороняє, а не УДО.
16.02.2026 13:44 Відповісти
Ет нє ми!
16.02.2026 13:56 Відповісти
🤡🤡🤡
16.02.2026 14:04 Відповісти
Так це не співробітники УДО, а СБУ говорили, різні структури.
16.02.2026 14:13 Відповісти
16.02.2026 14:21 Відповісти
В інфі не вистачає зауваження, яке є, наприклад, на Дзеркалі тижня, а саме: "https://zn.ua/ukr/POLITICS/udo-prokomentuvalo-dani-pro-derzhokhoronu-jermaka.html Нагадаємо, на початку лютого журналіст Михайло Ткач заявив, що Єрмак після відставки веде закритий спосіб життя, але спілкується з деякими високопосадовцями і залишається під охороною. https://zn.ua/ukr/POLITICS/udo-prokomentuvalo-dani-pro-derzhokhoronu-jermaka.html Після публікації цього матеріалу депутат Ярослав Железняк заявив, що ідентифікував людей супроводу Єрмака, які були зафіксовані у розслідуванні. За його словами це співробітники УДО".
16.02.2026 14:41 Відповісти
Працівників звільнили заднім числом
16.02.2026 15:28 Відповісти
 
 