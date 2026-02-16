В УДО заявили, що не охороняють ексглаву ОП Єрмака

Працівники Управління державної охорони не охороняють колишнього керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака.

Про це повідомили в УДО у відповіді на запит Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Державна охорона щодо Єрмака Управлінням державної охорони України не здійснюється", - зазначили там.

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що колишній голова ОП Андрій Єрмак після звільнення у листопаді 2025 року продовжує користуватися послугами Управління державної охорони.

