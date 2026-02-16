В УДО заявили, що не охороняють ексглаву ОП Єрмака
Працівники Управління державної охорони не охороняють колишнього керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака.
Про це повідомили в УДО у відповіді на запит Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Державна охорона щодо Єрмака Управлінням державної охорони України не здійснюється", - зазначили там.
Що передувало?
Раніше повідомлялось, що колишній голова ОП Андрій Єрмак після звільнення у листопаді 2025 року продовжує користуватися послугами Управління державної охорони.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
- За даними ЗМІ, 5 грудня Єрмак відвідав центральний офіс Служби зовнішньої розвідки. Можливо, він домовлявся за документи прикриття для виїзду з України.
Чи вони звільнені вчорашнім числом?
"Ми швидко провели ідентифікацію людей, які охороняли Єрмака -- це співробітники Управління державної охорони (УДО). Ось ці два хлопці. Обидва співробітники УДО)", - повідомив Железняк."
Джерело: https://censor.net/ua/p3599287
Відповідь на запит від УДО:
Екс-главу ОП ніхто з УДО не охороняє.
Це вам всім просто привиділося!👻
Не заважайте запитами.