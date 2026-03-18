Ермак приехал на фронт не воевать, а сфотографироваться с Шоном Пенном. ФОТОРЕПОРТАЖ
Американский актёр и режиссёр Шон Пенн посетил боевое подразделение 157-й отдельной механизированной бригады в Донецкой области, в частности в Славянске.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении бригады.
Во время визита Пенна сопровождал бывший глава Офиса президента Андрей Ермак.
Встреча с военными
Военные сообщили, что актер пообщался с украинскими военнослужащими и выразил им благодарность за мужество, самоотверженность и преданность защите страны.
"Его приезд — это знак того, что мир видит и ценит наших героев, которые день за днем стоят на защите свободы и независимости нашей страны. Такие встречи вдохновляют и напоминают, что даже в самые сложные времена мы не одни, и наша отвага не останется незамеченной", — говорится в сообщении бригады.
Поездка в Украину
Как известно, 16 марта Шон Пенн прибыл в Украину.
Именно из-за этой поездки актер пропустил церемонию вручения кинопремии "Оскар", хотя одержал победу в одной из номинаций.
Увольнение Ермака
- Утром 28 ноября СМИ сообщили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермаку может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с поста главы Офиса Президента.
- По данным СМИ, 5 декабря Ермак посетил центральный офис Службы внешней разведки. Возможно, он договаривался о документах прикрытия для выезда из Украины.
- Ермак после увольнения и обысков заявил, что уходит на фронт.
- Однако впоследствии стало известно, что Ермак стал главой одного из комитетов при Национальной ассоциации адвокатов Украины.
Мабуть, розповідав розповів актору США, про то, як вони врятували із зеленським вагнерівців-убивць Українців від суду та допомогли їм утікти на мацковію…. От сміху було….