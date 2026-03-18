Ермак приехал на фронт не воевать, а сфотографироваться с Шоном Пенном. ФОТОРЕПОРТАЖ

Американский актёр и режиссёр Шон Пенн посетил боевое подразделение 157-й отдельной механизированной бригады в Донецкой области, в частности в Славянске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении бригады.

Во время визита Пенна сопровождал бывший глава Офиса президента Андрей Ермак.

Встреча с военными

Военные сообщили, что актер пообщался с украинскими военнослужащими и выразил им благодарность за мужество, самоотверженность и преданность защите страны.

"Его приезд — это знак того, что мир видит и ценит наших героев, которые день за днем стоят на защите свободы и независимости нашей страны. Такие встречи вдохновляют и напоминают, что даже в самые сложные времена мы не одни, и наша отвага не останется незамеченной", — говорится в сообщении бригады.

Поездка в Украину

Как известно, 16 марта Шон Пенн прибыл в Украину.

Именно из-за этой поездки актер пропустил церемонию вручения кинопремии "Оскар", хотя одержал победу в одной из номинаций.

Увольнение Ермака

