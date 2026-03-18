Ермак приехал на фронт не воевать, а сфотографироваться с Шоном Пенном. ФОТОРЕПОРТАЖ

Шон Пенн вместе с Ермаком посетил 157 ОМБр

Американский актёр и режиссёр Шон Пенн посетил боевое подразделение 157-й отдельной механизированной бригады в Донецкой области, в частности в Славянске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении бригады.

Во время визита Пенна сопровождал бывший глава Офиса президента Андрей Ермак.

Встреча с военными

Военные сообщили, что актер пообщался с украинскими военнослужащими и выразил им благодарность за мужество, самоотверженность и преданность защите страны.

"Его приезд — это знак того, что мир видит и ценит наших героев, которые день за днем стоят на защите свободы и независимости нашей страны. Такие встречи вдохновляют и напоминают, что даже в самые сложные времена мы не одни, и наша отвага не останется незамеченной", — говорится в сообщении бригады.

Поездка в Украину

Как известно, 16 марта Шон Пенн прибыл в Украину.

Именно из-за этой поездки актер пропустил церемонию вручения кинопремии "Оскар", хотя одержал победу в одной из номинаций.

Ермак Андрей (1491) Шон Пенн (14) 157 отдельная механизированная бригада (3)
Та ну нах! - а Єрмак яким боком до бойових бригад?
18.03.2026 21:05 Ответить
Шону Пенну респект-але треба уважно дивитись що там прилипло до підошви щоб не забрунити своє ім'я...
18.03.2026 21:10 Ответить
Служба эскорта).
18.03.2026 21:08 Ответить
Та ну нах! - а Єрмак яким боком до бойових бригад?
18.03.2026 21:05 Ответить
От хлопцям в окопах дивитись на цього шмаровоза?
18.03.2026 21:19 Ответить
оце служба у єрмака, що за підрозділ?
18.03.2026 21:06 Ответить
Служба эскорта).
18.03.2026 21:08 Ответить
Подай, піднеси, пішов нахєр, запарь Мівіну… Це він десь в УДО ошивається?!?!
18.03.2026 21:13 Ответить
Шон Пен ,вже немолодий,але якийсь щирий,а не та будка Хєрмака.
18.03.2026 21:07 Ответить
Піздєц! - якийсь непотопляємий *********
18.03.2026 21:09 Ответить
скромний американський худработнік Шон Пенн супроводжував всесвітньо відому зірку ******** єрмака
18.03.2026 21:09 Ответить
Шону Пенну респект-але треба уважно дивитись що там прилипло до підошви щоб не забрунити своє ім'я...
18.03.2026 21:10 Ответить
Він у наших місцевих сортах лайна не розбирається, і не зобов'язаний.
18.03.2026 21:20 Ответить
Статки Пенна десь мільонів 100, і це після розлучення, і він досить давно займається благодійністю. Реально чувак міг би сидіти на Оскарі та у вус не дути. Я за Шона, респект йому. Ну а Ермак, хрін з ним.
18.03.2026 21:12 Ответить
Думаєте у єрмака менші статки?
18.03.2026 21:16 Ответить
Думаю , задумали епічний блокбастер "У ворота Офіса Президента", а Пен приїхав ознайомитись з ситуацією , так би мовити атмосферне занурення.
18.03.2026 21:21 Ответить
Єрмачило оманський, це ганьба зеленському і його поторочі95!!!
Мабуть, розповідав розповів актору США, про то, як вони врятували із зеленським вагнерівців-убивць Українців від суду та допомогли їм утікти на мацковію…. От сміху було….
18.03.2026 21:12 Ответить
Ганьба.
18.03.2026 21:25 Ответить
Комбриг має отримати підвищення, мінімум, до комвзводу.
18.03.2026 21:26 Ответить
Значить піар за гроші Лайноєрмака.
18.03.2026 21:26 Ответить
Хто Єрмака допускає до об'єктів бойової бригади?Куди дивиться СБУ чи контррозвідка?Виходить що хто захотів той і побував на локаціях підрозділів?
18.03.2026 21:28 Ответить
Трохи гірко за гарного хлопця Шона, бо мажуть його лайном.
18.03.2026 21:37 Ответить
Всю дорогу колов якусь ляльку, і розповідав про Липецьку фабріку.
18.03.2026 21:37 Ответить
Як ций УблюдокДєрмак ВЖЕ ДІСТАВ Чому ця "зелена мразота" представляє Україну і ЗСУ ЗОНА- його ВИРОК
18.03.2026 21:38 Ответить
Пишуть фпв сьогодні там літав. Мабудь чекав...
18.03.2026 21:45 Ответить
рашистський відділ генштабу в Україні ,дав дозвіл на оцю відверту "квартальну виставу"
18.03.2026 21:55 Ответить
Він сфотографувався отримав убд і поїхав додому, а ви лохи воюйте!
18.03.2026 22:17 Ответить
кажуть у Зе нема карт, а він цілого козиря приберіг
18.03.2026 22:21 Ответить
фільмаршаль Дєрмак "навоювався" біля стели аж схуд
18.03.2026 22:34 Ответить
Взагалі то Ермак цього Пена Шона і організував в Україну їздити. І не його одного. У Ермака ж своя юрідична контора була по роботі з західними селебрітіс.
18.03.2026 22:44 Ответить
 
 