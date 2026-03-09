YouTube из-за жалобы удалил материал журналиста Ткача о деятельности Ермака после увольнения

YouTube из-за жалобы удалил материал журналиста Михаила Ткача об экс-главе Офиса Президента Ермаке, опубликованный 6 июля 2026 года.

Об этом сообщила главный редактор УП Севгиль Мусаев, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Отмечается, что материал имел более миллиона просмотров. В нем рассказывалось о деятельности Ермака после увольнения с должности главы ОП.

Главный редактор УП Мусаева заявила, что издание считает удаление актом цензуры:

"В материале не содержится никакой информации, составляющей тайну частной жизни. Все зафиксированные лица являются бывшими или действующими государственными деятелями, то есть публичными фигурами, деятельность которых представляет непосредственный общественный интерес".

УП надеется, что YouTube пересмотрит свое решение и восстановит доступ к видео.

Смотрите также: Ермака охраняет не УДО, а СБУ, - Железняк. ВИДЕО

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что бывший глава ОП Андрей Ермак после увольнения в ноябре 2025 года продолжает пользоваться услугами Управления государственной охраны.

Позже в УГО заявили, что не охраняют экс-главу ОП Ермака.

Увольнение Ермака

Читайте также: Только 3% читателей Цензор.НЕТ хотят видеть Ермака на работе адвокатом: большинство - за отправку на фронт или в камеру