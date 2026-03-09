YouTube из-за жалобы удалил материал журналиста Ткача о деятельности Ермака после увольнения
YouTube из-за жалобы удалил материал журналиста Михаила Ткача об экс-главе Офиса Президента Ермаке, опубликованный 6 июля 2026 года.
Об этом сообщила главный редактор УП Севгиль Мусаев, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Отмечается, что материал имел более миллиона просмотров. В нем рассказывалось о деятельности Ермака после увольнения с должности главы ОП.
Главный редактор УП Мусаева заявила, что издание считает удаление актом цензуры:
"В материале не содержится никакой информации, составляющей тайну частной жизни. Все зафиксированные лица являются бывшими или действующими государственными деятелями, то есть публичными фигурами, деятельность которых представляет непосредственный общественный интерес".
УП надеется, что YouTube пересмотрит свое решение и восстановит доступ к видео.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что бывший глава ОП Андрей Ермак после увольнения в ноябре 2025 года продолжает пользоваться услугами Управления государственной охраны.
- Позже в УГО заявили, что не охраняют экс-главу ОП Ермака.
Увольнение Ермака
- Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермаку может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с поста главы Офиса Президента.
- По данным СМИ, 5 декабря Ермак посетил центральный офис Службы внешней разведки. Возможно, он договаривался о документах прикрытия для выезда из Украины.
