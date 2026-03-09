РУС
YouTube из-за жалобы удалил материал журналиста Ткача о деятельности Ермака после увольнения

YouTube удалил расследование о Ермаке после жалобы

YouTube из-за жалобы удалил материал журналиста Михаила Ткача об экс-главе Офиса Президента Ермаке, опубликованный 6 июля 2026 года.

Об этом сообщила главный редактор УП Севгиль Мусаев, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Отмечается, что материал имел более миллиона просмотров. В нем рассказывалось о деятельности Ермака после увольнения с должности главы ОП.

Главный редактор УП Мусаева заявила, что издание считает удаление актом цензуры:

"В материале не содержится никакой информации, составляющей тайну частной жизни. Все зафиксированные лица являются бывшими или действующими государственными деятелями, то есть публичными фигурами, деятельность которых представляет непосредственный общественный интерес".

УП надеется, что YouTube пересмотрит свое решение и восстановит доступ к видео.

Что предшествовало?

Увольнение Ермака

YouTube (23) Ермак Андрей (537) Мусаева Севгиль (5)
Топ комментарии
+10
Ганьба цензорам з ютуба яким правда очі коле !
09.03.2026 13:55 Ответить
+4
Єрмак жил, єрмак жив, єрмак будєт жить!...
09.03.2026 13:58 Ответить
+4
Єрмак срав в один унітаз з найвеличнішим,а ми цього не цінуємо....
09.03.2026 14:01 Ответить
Ганьба цензорам з ютуба яким правда очі коле !
09.03.2026 13:55 Ответить
Срать они хотели на вашу ганьбу.. кстати-вы можете написать хохол, москаль, ну хрен вы напишете ж**.. это я вам показал Как пример цензуры даже здесь на цензоре.. попробуйте надиктовать, и посмотрите, как это слово g2 сразу заблокирует
09.03.2026 14:37 Ответить
Подати на дЄрьмака в суд, краще в суд Лінча
09.03.2026 14:46 Ответить
Чебурнет?
09.03.2026 13:56 Ответить
Єрмак жил, єрмак жив, єрмак будєт жить!...
09.03.2026 13:58 Ответить
Треба мати резервні канали
09.03.2026 13:58 Ответить
кадри з бані розцінили як порнографічний контент?
09.03.2026 14:01 Ответить
Єрмак срав в один унітаз з найвеличнішим,а ми цього не цінуємо....
09.03.2026 14:01 Ответить
Настане свято і на нашій вулиці?Кодло ЗЕлене ще будуть шарудити,починаючи ще з "Вагнергейта".Все угрупування ЗЕлених це корупціонери,крадії,хабарники,зрадники,аналтабушники,українофоби,гвалтівники.Нічим від "регіоналів"не відрізняються.Не заховаються і за адвокатськими посвідченнями
09.03.2026 14:04 Ответить
Гірше ригоаналів. Ті хоч якихось панатій дотримувалися. Їм Фіма Звягільський казав, повчав: "Рєбяткі, ви варуйте с прібилі, не с бюджета..." А ці тирять з усього, де можна і неможна - з бюджету, з допомог, з гуманітарки..... Їм усе по барабану.
09.03.2026 14:21 Ответить
youtube продажна і корумпована контора. Причому свою упередженість вони виправдовують надзвичайно "прогресивними" поглядами її власників. Давно вже треба її ігнорувати і шукати альтернативи.
09.03.2026 14:14 Ответить
А youtube перетворюється у помийку засипаючи користувачів всіляким інформаційним сміттям! Його знамениті алгоритми регулярно в рекомендаціях видають матеріали, які давно вже неактуальні, а також рекомендують ноунеймів з різними дурницями і т.п.
09.03.2026 15:12 Ответить
 
 