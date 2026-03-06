Ермака охраняет не УДО, а СБУ, - Железняк. ВИДЕО

Бывшего главу Офиса Президента Андрея Ермака охраняют не сотрудники УДО, а СБУ.

Об этом рассказал нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Разные ответы на запрос

По его словам, ряд СМИ и он направили официальные запросы в УГО о том, предоставляют ли они охрану экс-главе ОП.

"Мы получили разные ответы. Например, Радио Свобода получило ответ от УДО, что экс-главу ОП Ермака они не охраняют. Такой же ответ получил Центр противодействия коррупции.

А вот на наш запрос мы получили отписку, которая звучит, если перевести на простой язык: "Мы вам ничего не должны отвечать и никаких данных не предоставим", - отметил парламентарий.

Подробности

Нардеп напомнил, что людей, которые охраняли Ермака, быстро идентифицировали, нашли их номера телефонов и увидели, как они записаны у других пользователей.

Железняк отметил, что Ермак использует номера-прикрытие, которые ему могли предоставить УДО или правоохранительные органы.

Ермака долгое время действительно охраняли сотрудники УДО, но после его увольнения это закончилось, однако нужно было найти решение, как продолжить охрану.

Запрос в УДО

Железняк отметил, что в отличие от СМИ, в своем запросе он уточнил в УДО информацию о трех сотрудниках Управления госохраны, спросил, находятся ли они на должности в УДО и не переводили ли их в другой государственный орган, в частности в СБУ.

Такой же запрос направили в СБУ, не переводили ли упомянутых лиц к ним.

Однако Служба безопасности также дала "расплывчатый" ответ, отметил он.

Кто охраняет Ермака?

"Коротко: охраняет СБУ. 28 ноября, как только освободили Ермака, УДО не желательно было бы, чтобы осуществляло охрану долгое время. Соответственно, есть другая форма, которая называется "контрразведывательные мероприятия от СБУ", которые по факту являются такой же охраной, когда для жизни человека есть опасность", - рассказал он.

Так, трех сотрудников УДО, которые охраняли Ермака, перевели в "Альфу" СБУ.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что бывший глава ОП Андрей Ермак после увольнения в ноябре 2025 года продолжает пользоваться услугами Управления государственной охраны.

Позже вУГО заявили, что не охраняют экс-главу ОП Ермака.

Увольнение Ермака

