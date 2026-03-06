РУС
Ермака охраняет не УДО, а СБУ, - Железняк. ВИДЕО

Бывшего главу Офиса Президента Андрея Ермака охраняют не сотрудники УДО, а СБУ.

Об этом рассказал нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Разные ответы на запрос

По его словам, ряд СМИ и он направили официальные запросы в УГО о том, предоставляют ли они охрану экс-главе ОП.

"Мы получили разные ответы. Например, Радио Свобода получило ответ от УДО, что экс-главу ОП Ермака они не охраняют. Такой же ответ получил Центр противодействия коррупции. 

А вот на наш запрос мы получили отписку, которая звучит, если перевести на простой язык: "Мы вам ничего не должны отвечать и никаких данных не предоставим", - отметил парламентарий.

Подробности

Нардеп напомнил, что людей, которые охраняли Ермака, быстро идентифицировали, нашли их номера телефонов и увидели, как они записаны у других пользователей.

Железняк отметил, что Ермак использует номера-прикрытие, которые ему могли предоставить УДО или правоохранительные органы.

Ермака долгое время действительно охраняли сотрудники УДО, но после его увольнения это закончилось, однако нужно было найти решение, как продолжить охрану.

Запрос в УДО

Железняк отметил, что в отличие от СМИ, в своем запросе он уточнил в УДО информацию о трех сотрудниках Управления госохраны, спросил, находятся ли они на должности в УДО и не переводили ли их в другой государственный орган, в частности в СБУ.

Такой же запрос направили в СБУ, не переводили ли упомянутых лиц к ним.

Однако Служба безопасности также дала "расплывчатый" ответ, отметил он.

Кто охраняет Ермака?

"Коротко: охраняет СБУ. 28 ноября, как только освободили Ермака, УДО не желательно было бы, чтобы осуществляло охрану долгое время. Соответственно, есть другая форма, которая называется "контрразведывательные мероприятия от СБУ", которые по факту являются такой же охраной, когда для жизни человека есть опасность", - рассказал он.

Так, трех сотрудников УДО, которые охраняли Ермака, перевели в "Альфу" СБУ.

Что предшествовало?

Увольнение Ермака

Ермак Андрей (536) Железняк Ярослав (244)
+14
не де а від фронту, народного гніву, шибениці і охороняють від нас
06.03.2026 08:42 Ответить
+12
Де охороняють? На фронті?
06.03.2026 08:38 Ответить
+11
Так ці мерзотники з під поклада неугодних і критиканів особисто відправляли у найнебезпечніші місця на фронті на утилізацію. Контора тупо працює на москву, подеколи вдаючи якісь там фейкові операції проти москалів.
06.03.2026 08:54 Ответить
Де охороняють? На фронті?
06.03.2026 08:38 Ответить
не де а від фронту, народного гніву, шибениці і охороняють від нас
06.03.2026 08:42 Ответить
Так и рвётся на фронт гаденыш, охраняют видимо чтоб не сбежал
06.03.2026 09:41 Ответить
Шоб вороги не викрали і не вивезли за кордон? - з них станеться
06.03.2026 08:39 Ответить
Он Порохоботи вкрали бронівічьок з грошима та інкасаторів ))) все роблять щоб орбану найзеленішому нашкодити
06.03.2026 08:46 Ответить
Ворог викраде свого агента?
Навіщо, якщо він гарно працює?
Вся ця ситуація якась
06.03.2026 09:10 Ответить
Зеля не дасть його посади, бо він з дерьмаком і спав, і працював, і у Карпати їздив.
06.03.2026 08:41 Ответить
Думаєш що хтось з них повинен народити
06.03.2026 08:51 Ответить
Все так і є, як по фільму "Горбата гора"
06.03.2026 09:20 Ответить
Мафія
06.03.2026 08:45 Ответить
Мабуть щоб з заначкою не втік
06.03.2026 08:49 Ответить
А скоріше з общаком
06.03.2026 08:50 Ответить
"...Я й не пила, я й не їла: тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку ..."
06.03.2026 08:53 Ответить
Who is this?
06.03.2026 10:00 Ответить
комплектують відділення диверсантів в тилу Ізраіля , для підривної діяльності зовні . Поки знайшли тільки лейтенанта Єрмачєлло , буде камандіром . Визвали з запасу ісчо одного страшного ахфіцера-шпіцназавца Ваньку с позивним Баканов , ну і всю решту марадьоров .
06.03.2026 08:53 Ответить
Так ці мерзотники з під поклада неугодних і критиканів особисто відправляли у найнебезпечніші місця на фронті на утилізацію. Контора тупо працює на москву, подеколи вдаючи якісь там фейкові операції проти москалів.
06.03.2026 08:54 Ответить
Тепер стало зрозуміло, чому Єрмачок їздив в службу зовнішньої розвідки СБУ.
06.03.2026 08:58 Ответить
СЗР не є підрозділом СБУ.
Це самостійний окремий орган.
06.03.2026 09:28 Ответить
ФСБ хотів сказати ?
06.03.2026 09:01 Ответить
ФСБу
06.03.2026 09:28 Ответить
От і черговий доказ щодо справжньої діяльності обкуреного ішака, що шифрується під "президента" та його зеленої банди. Ішак - очільник, ватажок злочинного угрупування.
06.03.2026 09:11 Ответить
Ганьба !
06.03.2026 09:15 Ответить
Цен все, що потрібно знати про частину СБУ і його керівництва! Охороняють явного ворога, який без законних повноважень втручався у державні і воєнні справи, що призвело да катострофічних наслідків!
06.03.2026 09:30 Ответить
Чому витрачаються податки на охорону цього борова?
06.03.2026 09:48 Ответить
 
 