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Новини Вплив Єрмака
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Єрмака охороняє не УДО, а СБУ, - Железняк. ВIДЕО

Колишнього голову Офісу Президента Андрія Єрмака охороняють не співробітники УДО, а СБУ.

Про це розповів нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

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Різні відповіді на запит

За його словами, низка ЗМІ та він надіслали офіційні запити до УДО щодо того, чи надають вони охорону ексглаві ОП.

"Ми отримали різні відповіді. Наприклад, Радіо Свобода отримала відповідь від УДО, що ексочільника ОП Єрмака вони не охороняють. Таку ж саму відповідь отримав Центр протидії корупції. 

А ось на наш запит ми отримали відписку, яка звучить, якщо перекласти на просту мову: "Ми вам нічого не маємо відповідати і ніяких даних не надамо", - зазначив парламентар.

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Подробиці

Нардеп нагадав, що людей, які охороняли Єрмака, швидко ідентифікували, знайшли їхні номери телефонів та побачили, як вони записані в інших користувачів.

Железняк зазначив, що Єрмак використовує номери-прикриття, які йому могли надати УДО або ж правоохоронні органи.

Єрмака тривалий час дійсно охороняли працівники УДО, але після його звільнення це закінчилося, проте потрібно було знайти рішення, як продовжити охорону.

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Запит до УДО

Железняк зауважив, що на відміну від ЗМІ, у своєму запиті він уточнив в УДО інформацію щодо трьох співробітників Управління Держохорони, запитали, чи перебувають вони на посаді в УДО та чи не переводили їх в інший державний орган, зокрема в СБУ.

Такий самий запит направили до СБУ, чи не переводили згаданих осіб до них.

Проте Служба безпеки також надала "розпливчату" відповідь, зазначив він.

Також дивіться: Зеленський таємно зустрічається з Єрмаком на дачі, - Ткач. ВIДЕО

Хто охороняє Єрмака?

"Коротко: охороняє СБУ. 28 листопада, як тільки звільнили Єрмака, УДО не бажано було б, щоб здійснювало охорону довгий час. Відповідно є інша форма, яка називається "контррозвідувальні заходи від СБУ", які по факту є такою ж самою охороною, коли для життя людини є небезпека", - розповів він.

Так, трьох співробітників УДО, які охороняли Єрмака перевели до "Альфи" СБУ.

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Що передувало?

Звільнення Єрмака

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Автор: 

УДО (119) Єрмак Андрій (1781) Железняк Ярослав (751)
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Топ коментарі
+32
не де а від фронту, народного гніву, шибениці і охороняють від нас
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06.03.2026 08:42 Відповісти
+22
Де охороняють? На фронті?
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06.03.2026 08:38 Відповісти
+22
Зеля не дасть його посади, бо він з дерьмаком і спав, і працював, і у Карпати їздив.
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06.03.2026 08:41 Відповісти
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Де охороняють? На фронті?
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06.03.2026 08:38 Відповісти
не де а від фронту, народного гніву, шибениці і охороняють від нас
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06.03.2026 08:42 Відповісти
Діючому депутату Парубій не дали охорону на законну вимогу. Ось і все що вам потрібно знати про цю владу.
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06.03.2026 12:58 Відповісти
Шоб вороги не викрали і не вивезли за кордон? - з них станеться
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06.03.2026 08:39 Відповісти
Он Порохоботи вкрали бронівічьок з грошима та інкасаторів ))) все роблять щоб орбану найзеленішому нашкодити
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06.03.2026 08:46 Відповісти
Ворог викраде свого агента?
Навіщо, якщо він гарно працює?
Вся ця ситуація якась
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06.03.2026 09:10 Відповісти
Зеля не дасть його посади, бо він з дерьмаком і спав, і працював, і у Карпати їздив.
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06.03.2026 08:41 Відповісти
Думаєш що хтось з них повинен народити
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06.03.2026 08:51 Відповісти
Все так і є, як по фільму "Горбата гора"
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06.03.2026 09:20 Відповісти
Мафія
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06.03.2026 08:45 Відповісти
Мабуть щоб з заначкою не втік
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06.03.2026 08:49 Відповісти
А скоріше з общаком
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06.03.2026 08:50 Відповісти
"...Я й не пила, я й не їла: тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку ..."
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06.03.2026 08:53 Відповісти
Who is this?
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06.03.2026 10:00 Відповісти
якась ботоксна *******
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06.03.2026 10:31 Відповісти
Коза-дереза, нєвінаватая я.
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06.03.2026 15:51 Відповісти
Таке молоде, а вже з сколіозом.
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06.03.2026 10:45 Відповісти
"Не ты выбираешь сколиоз, а сколиоз выбирает тебя"
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06.03.2026 12:01 Відповісти
комплектують відділення диверсантів в тилу Ізраіля , для підривної діяльності зовні . Поки знайшли тільки лейтенанта Єрмачєлло , буде камандіром . Визвали з запасу ісчо одного страшного ахфіцера-шпіцназавца Ваньку с позивним Баканов , ну і всю решту марадьоров .
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06.03.2026 08:53 Відповісти
Тепер стало зрозуміло, чому Єрмачок їздив в службу зовнішньої розвідки СБУ.
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06.03.2026 08:58 Відповісти
СЗР не є підрозділом СБУ.
Це самостійний окремий орган.
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06.03.2026 09:28 Відповісти
ФСБ хотів сказати ?
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06.03.2026 09:01 Відповісти
ФСБу
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06.03.2026 09:28 Відповісти
От і черговий доказ щодо справжньої діяльності обкуреного ішака, що шифрується під "президента" та його зеленої банди. Ішак - очільник, ватажок злочинного угрупування.
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06.03.2026 09:11 Відповісти
Ганьба !
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06.03.2026 09:15 Відповісти
Цен все, що потрібно знати про частину СБУ і його керівництва! Охороняють явного ворога, який без законних повноважень втручався у державні і воєнні справи, що призвело да катострофічних наслідків!
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06.03.2026 09:30 Відповісти
Чому витрачаються податки на охорону цього борова?
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06.03.2026 09:48 Відповісти
оперативна співпраця агента фсб "козирного" із підлеглими з СБУ
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06.03.2026 10:03 Відповісти
Мене тут порохобот питає, чому європейські супостати не хочуть авансом взяти Україну зеленського в ЄС. Дурачок якийсь💩
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06.03.2026 10:09 Відповісти
Єрмак відносить себе до крутих перців,тому і охороняють.Цікаво сам оплачує чи з казни Гівно не тоне.
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06.03.2026 10:14 Відповісти
( Відповідно є інша форма, яка називається "контррозвідувальні заходи від СБУ", які по факту є такою ж самою охороною, коли для життя людини є небезпека) . Так для кожного воїна ЗСУ на ЛБЗ є небезпека життю - чому тоді їх не охороняє СБУ?
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06.03.2026 10:21 Відповісти
Адвоката охраняет СБУ? КРУТО!
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06.03.2026 10:22 Відповісти
Єрмак - носій державних таємниць особливої ваги, а відтак є постійним об'єктом посягання зі сторони спецслужб пітьми. Звісно, якщо не є їхньою креатурою й агентом.
Тому, охорона йому потрібна.
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06.03.2026 10:24 Відповісти
Все що цей носій має щодо державних таємниць - він в режимі реального часу відправляє на мааскву! Охорона йому потрібна виключно від українського суспільства.
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06.03.2026 10:35 Відповісти
Хай охороняють. Буде з кого спитати, якщо втіче. А може для того і охороняють. Так би мовити, бережуть для кращих часів щоб потім з нього спитати за все.
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06.03.2026 12:55 Відповісти
Парубій була не потрібна !
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06.03.2026 13:38 Відповісти
Ви ж в курсі цієї історії: охорону Парубію зняли після одного року з моменту припинення повноважень Голови ВРУ. Начебто, все по правилах.
Однак, не дивлячись на наявну інформацію про високий ризик замаху, в охороні йому зе-гниди відмовили.
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06.03.2026 14:00 Відповісти
Його повинні охороняти вертухаї
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06.03.2026 10:31 Відповісти
С каких это пор СБУ начала охранять человека, который не чиновник, не военный, а простой гражданин без должности и звания, который уже должен быть на фронте, как не имеющий брони, по возрасту и крепкому здоровью?
Который работал в выдуманной структуре (ОП), которая не прописана в Конституции.
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06.03.2026 10:41 Відповісти
Силовики косять капусту, а ти, Миколо, воюй.
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06.03.2026 10:46 Відповісти
Зелений цирк)
Де оті цензорні "патріоти".
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06.03.2026 11:01 Відповісти
Кому він треба? Навіщо його охороняти?
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06.03.2026 12:01 Відповісти
Насправді дермака охороняє і УДО, і СБУ - такий собі гібрид охорони.
Щоправда, https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html tZe inform пише (сьогодні), що не троє, а четверо удошників відкомандирували в альфу: "Чотирьох співробітників Управління державної охорони при президенті України відкомандировано до спецпідрозділу "Альфа" СБУ "... для проведення спеціальних заходів безпеки осіб, що являються носіями секретної інформації". За цим розпливчатим формулюванням всього лише факт використання державних служб для забезпечення охорони людини яка НЕ є і НЕ була державним службовцем і НЕ повинна мати доступу до секретної інформації, а саме Андрія Єрмака."
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06.03.2026 12:50 Відповісти
Отакої! Замість ловити і заарештувати агента спецслужб РФ Єрмака доблесна СБУ охороняє його! Від кого?
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06.03.2026 13:07 Відповісти
 
 