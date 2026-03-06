Єрмака охороняє не УДО, а СБУ, - Железняк. ВIДЕО

Колишнього голову Офісу Президента Андрія Єрмака охороняють не співробітники УДО, а СБУ.

Про це розповів нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

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Різні відповіді на запит

За його словами, низка ЗМІ та він надіслали офіційні запити до УДО щодо того, чи надають вони охорону ексглаві ОП.

"Ми отримали різні відповіді. Наприклад, Радіо Свобода отримала відповідь від УДО, що ексочільника ОП Єрмака вони не охороняють. Таку ж саму відповідь отримав Центр протидії корупції.

А ось на наш запит ми отримали відписку, яка звучить, якщо перекласти на просту мову: "Ми вам нічого не маємо відповідати і ніяких даних не надамо", - зазначив парламентар.

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Подробиці

Нардеп нагадав, що людей, які охороняли Єрмака, швидко ідентифікували, знайшли їхні номери телефонів та побачили, як вони записані в інших користувачів.

Железняк зазначив, що Єрмак використовує номери-прикриття, які йому могли надати УДО або ж правоохоронні органи.

Єрмака тривалий час дійсно охороняли працівники УДО, але після його звільнення це закінчилося, проте потрібно було знайти рішення, як продовжити охорону.

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Запит до УДО

Железняк зауважив, що на відміну від ЗМІ, у своєму запиті він уточнив в УДО інформацію щодо трьох співробітників Управління Держохорони, запитали, чи перебувають вони на посаді в УДО та чи не переводили їх в інший державний орган, зокрема в СБУ.

Такий самий запит направили до СБУ, чи не переводили згаданих осіб до них.

Проте Служба безпеки також надала "розпливчату" відповідь, зазначив він.

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Хто охороняє Єрмака?

"Коротко: охороняє СБУ. 28 листопада, як тільки звільнили Єрмака, УДО не бажано було б, щоб здійснювало охорону довгий час. Відповідно є інша форма, яка називається "контррозвідувальні заходи від СБУ", які по факту є такою ж самою охороною, коли для життя людини є небезпека", - розповів він.

Так, трьох співробітників УДО, які охороняли Єрмака перевели до "Альфи" СБУ.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що колишній голова ОП Андрій Єрмак після звільнення у листопаді 2025 року продовжує користуватися послугами Управління державної охорони.

Пізніше в УДО заявили, що не охороняють ексглаву ОП Єрмака.

Звільнення Єрмака

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