YouTube через скаргу видалив матеріал журналіста Ткача про діяльність Єрмака після звільнення

YouTube через скаргу видалив матеріал журналіста Михайла Ткача про ексглаву Офісу Президента Єрмака, оприлюднений 6 лютого 2026 року.

Про це повідомила головна редакторка УП Севгіль Мусаєв, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Зазначаться, що матеріал мав понад мільйон переглядів. У ньому розповідалося про діяльність Єрмака після звільнення з посади керівника ОП.

Головна редакторка УП Мусаєва заявила, що видання вважає видалення актом цензури:

"У матеріалі не міститься жодної інформації, яка становить таємницю приватного життя. Усі зафіксовані особи є колишніми або чинними державними діячами, тобто публічними фігурами, діяльність яких становить безпосередній суспільний інтерес".

УП сподівається, що YouTube перегляне своє рішення та відновить доступ до відео.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що колишній голова ОП Андрій Єрмак після звільнення у листопаді 2025 року продовжує користуватися послугами Управління державної охорони.

Пізніше в УДО заявили, що не охороняють ексглаву ОП Єрмака.

Звільнення Єрмака

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