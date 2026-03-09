YouTube через скаргу видалив матеріал журналіста Ткача про діяльність Єрмака після звільнення
YouTube через скаргу видалив матеріал журналіста Михайла Ткача про ексглаву Офісу Президента Єрмака, оприлюднений 6 лютого 2026 року.
Про це повідомила головна редакторка УП Севгіль Мусаєв, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Зазначаться, що матеріал мав понад мільйон переглядів. У ньому розповідалося про діяльність Єрмака після звільнення з посади керівника ОП.
Головна редакторка УП Мусаєва заявила, що видання вважає видалення актом цензури:
"У матеріалі не міститься жодної інформації, яка становить таємницю приватного життя. Усі зафіксовані особи є колишніми або чинними державними діячами, тобто публічними фігурами, діяльність яких становить безпосередній суспільний інтерес".
УП сподівається, що YouTube перегляне своє рішення та відновить доступ до відео.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що колишній голова ОП Андрій Єрмак після звільнення у листопаді 2025 року продовжує користуватися послугами Управління державної охорони.
- Пізніше в УДО заявили, що не охороняють ексглаву ОП Єрмака.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
- За даними ЗМІ, 5 грудня Єрмак відвідав центральний офіс Служби зовнішньої розвідки. Можливо, він домовлявся за документи прикриття для виїзду з України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Міліони скарг приходить, це потрібно декілька дивізій " цензорів" потрібно.
На першому етапі працює машина по алгоритмам.
І пройде купа процедур перед тим як це попаде живим цензорам.
5 сент. 2017 г.
Офис украинского Ютуб должен быть в Украине ...
YouTube · Самий сік https://www.youtube.com/watch?v=vS7oLUzwLIc
20 тисяч в'єтнамців полюбили Єрмака за одну ніч
Піарники Офісу президента, схоже, пішли ва-банк і закупили вʼєтнамську ботоферму.
Бо коли під фото Єрмака раптом з'являється 20 тисяч лайків від в основному в'єтнамських фанів - це вже у стилі "рятуйте, хто чим може".
Очевидно, що лайки куплені - на це тільки вчора звернула увагу https://www.facebook.com/MartinaBoguslavets?__cft__%5B0%5D=AZYb95mSIj9SwBCOfuGDQSqioHZnItl3jOKkh6_3xc-91IXnzdA0B5wF0NMh_acA7i9Qfnlpt-toy_JmS7j4IORLVW5ddJs_JcnIBc8txRlY1JR0LlYcih5Y45-oL-o2v8_gHCCCthxpulUm1qNh-hn7oUaK3S-p9XzKKYfDmaq0qg&__tn__=-%5DK-R Мартина Богуславець, а сьогодні вже доставили від українських ботів.
тільки старші офіцери ФСБ носять головний убор без козирка...
Hellis@13Hellis_13
https://x.com/13Hellis_13/status/2031006123227271473 вести справу Міндіча електронною системою призначено суддю... вгадаєте?... Так! Невже суддя Вовк? та ладно,.. суддя Вовк? Йєс! Суддя Вовк.
https://x.com/13Hellis_13
https://x.com/13Hellis_13
Hellis
https://x.com/13Hellis_13
@13Hellis_13
мафія Зеленського пішла у атаку. Майже одночасно 1. ютуб заблокував розслідування по Єрмаку, де було вже більше 1 мільйона просмотрів 2. Міндіч подав до Печерського суду на депутата Железняка іск про захист честі, гідності та ділової репутації
https://x.com/13Hellis_13/status/2030994356585329126/photo/1
https://x.com/13Hellis_13/status/2030994356585329126/photo/2
Єрмак це фундамент на якому тримається зеля. Вони дійсно підуть разом.