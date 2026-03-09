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Новини Вплив Єрмака
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YouTube через скаргу видалив матеріал журналіста Ткача про діяльність Єрмака після звільнення

YouTube видалив розслідування про Єрмака після скарги

YouTube через скаргу видалив матеріал журналіста Михайла Ткача про ексглаву Офісу Президента Єрмака, оприлюднений 6 лютого 2026 року.

Про це повідомила головна редакторка УП Севгіль Мусаєв, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Зазначаться, що матеріал мав понад мільйон переглядів. У ньому розповідалося про діяльність Єрмака після звільнення з посади керівника ОП.

Головна редакторка УП Мусаєва заявила, що видання вважає видалення актом цензури:

"У матеріалі не міститься жодної інформації, яка становить таємницю приватного життя. Усі зафіксовані особи є колишніми або чинними державними діячами, тобто публічними фігурами, діяльність яких становить безпосередній суспільний інтерес".

УП сподівається, що YouTube перегляне своє рішення та відновить доступ до відео.

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Що передувало?

Звільнення Єрмака

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Автор: 

YouTube (243) Єрмак Андрій (1781) Мусаєва Севгіль (16)
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Топ коментарі
+28
Ганьба цензорам з ютуба яким правда очі коле !
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09.03.2026 13:55 Відповісти
+20
Гірше ригоаналів. Ті хоч якихось панатій дотримувалися. Їм Фіма Звягільський казав, повчав: "Рєбяткі, ви варуйте с прібилі, не с бюджета..." А ці тирять з усього, де можна і неможна - з бюджету, з допомог, з гуманітарки..... Їм усе по барабану.
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09.03.2026 14:21 Відповісти
+18
Настане свято і на нашій вулиці?Кодло ЗЕлене ще будуть шарудити,починаючи ще з "Вагнергейта".Все угрупування ЗЕлених це корупціонери,крадії,хабарники,зрадники,аналтабушники,українофоби,гвалтівники.Нічим від "регіоналів"не відрізняються.Не заховаються і за адвокатськими посвідченнями
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09.03.2026 14:04 Відповісти
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Ганьба цензорам з ютуба яким правда очі коле !
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09.03.2026 13:55 Відповісти
Срать они хотели на вашу ганьбу.. кстати-вы можете написать хохол, москаль, ну хрен вы напишете ж**.. это я вам показал Как пример цензуры даже здесь на цензоре.. попробуйте надиктовать, и посмотрите, как это слово g2 сразу заблокирует
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09.03.2026 14:37 Відповісти
Подати на дЄрьмака в суд, краще в суд Лінча
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09.03.2026 14:46 Відповісти
Ніяких " цензорів там немає.
Міліони скарг приходить, це потрібно декілька дивізій " цензорів" потрібно.
На першому етапі працює машина по алгоритмам.
І пройде купа процедур перед тим як це попаде живим цензорам.
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09.03.2026 17:04 Відповісти
Єрмакоботи масово шлють скарги на відео і відео блокують.
5 сент. 2017 г.
Офис украинского Ютуб должен быть в Украине ...
YouTube · Самий сік https://www.youtube.com/watch?v=vS7oLUzwLIc

20 тисяч в'єтнамців полюбили Єрмака за одну ніч
Піарники Офісу президента, схоже, пішли ва-банк і закупили вʼєтнамську ботоферму.
Бо коли під фото Єрмака раптом з'являється 20 тисяч лайків від в основному в'єтнамських фанів - це вже у стилі "рятуйте, хто чим може".
Очевидно, що лайки куплені - на це тільки вчора звернула увагу https://www.facebook.com/MartinaBoguslavets?__cft__%5B0%5D=AZYb95mSIj9SwBCOfuGDQSqioHZnItl3jOKkh6_3xc-91IXnzdA0B5wF0NMh_acA7i9Qfnlpt-toy_JmS7j4IORLVW5ddJs_JcnIBc8txRlY1JR0LlYcih5Y45-oL-o2v8_gHCCCthxpulUm1qNh-hn7oUaK3S-p9XzKKYfDmaq0qg&__tn__=-%5DK-R Мартина Богуславець, а сьогодні вже доставили від українських ботів.
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10.03.2026 10:40 Відповісти
Чебурнет?
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09.03.2026 13:56 Відповісти
Єрмак жил, єрмак жив, єрмак будєт жить!...
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09.03.2026 13:58 Відповісти
ФСБ видали нову форму ?
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09.03.2026 15:34 Відповісти
це не генеральська!
тільки старші офіцери ФСБ носять головний убор без козирка...
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09.03.2026 17:34 Відповісти
Треба мати резервні канали
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09.03.2026 13:58 Відповісти
кадри з бані розцінили як порнографічний контент?
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09.03.2026 14:01 Відповісти
Єрмак срав в один унітаз з найвеличнішим,а ми цього не цінуємо....
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09.03.2026 14:01 Відповісти
Схоже, що і далі сере...
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09.03.2026 16:10 Відповісти
Настане свято і на нашій вулиці?Кодло ЗЕлене ще будуть шарудити,починаючи ще з "Вагнергейта".Все угрупування ЗЕлених це корупціонери,крадії,хабарники,зрадники,аналтабушники,українофоби,гвалтівники.Нічим від "регіоналів"не відрізняються.Не заховаються і за адвокатськими посвідченнями
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09.03.2026 14:04 Відповісти
Гірше ригоаналів. Ті хоч якихось панатій дотримувалися. Їм Фіма Звягільський казав, повчав: "Рєбяткі, ви варуйте с прібилі, не с бюджета..." А ці тирять з усього, де можна і неможна - з бюджету, з допомог, з гуманітарки..... Їм усе по барабану.
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09.03.2026 14:21 Відповісти
youtube продажна і корумпована контора. Причому свою упередженість вони виправдовують надзвичайно "прогресивними" поглядами її власників. Давно вже треба її ігнорувати і шукати альтернативи.
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09.03.2026 14:14 Відповісти
Чи не тік-ток часом?
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09.03.2026 21:58 Відповісти
тампону він дуже подобається
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09.03.2026 22:00 Відповісти
А youtube перетворюється у помийку засипаючи користувачів всіляким інформаційним сміттям! Його знамениті алгоритми регулярно в рекомендаціях видають матеріали, які давно вже неактуальні, а також рекомендують ноунеймів з різними дурницями і т.п.
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09.03.2026 15:12 Відповісти
Політична корупція почала стрімко прогресувати при владі Зеленського.За всі роки незалежності такого величезного обйому корупції ще небуло. Ті хто це замолчує,або закриває рота тим тим хто це оповіщує,єспів учасниками такоє корупції.Це відноситься і до ютуба.Це можно порівняти с тими,якІ мають бажання заваулювати або обгрантувати злочинний напад рф на Україну.Всі вони є співучасниками путлера.
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09.03.2026 15:45 Відповісти
Яка ж довгорука потвора цей дЄрмак, і з ютубу по його волі видаляють...
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09.03.2026 17:01 Відповісти
Дєрмак таки сидітиме
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09.03.2026 19:24 Відповісти
Ніякого сидіння, накшалт насралова чи шуфрича, щоб ще за його утримання платити з грошей Українців! Тільки люстрація з вірьовкою у три метра, прямо перед Будинком з химерами!!
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10.03.2026 08:39 Відповісти
Що YouTube, що fb, все то є маланські сучі помийки. Де не дають казати правду про цих гнид пейсатих.
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09.03.2026 21:59 Відповісти
https://x.com/13Hellis_13

Hellis@13Hellis_13



https://x.com/13Hellis_13/status/2031006123227271473 вести справу Міндіча електронною системою призначено суддю... вгадаєте?... Так! Невже суддя Вовк? та ладно,.. суддя Вовк? Йєс! Суддя Вовк.

https://x.com/13Hellis_13





https://x.com/13Hellis_13

Hellis



https://x.com/13Hellis_13

@13Hellis_13


мафія Зеленського пішла у атаку. Майже одночасно 1. ютуб заблокував розслідування по Єрмаку, де було вже більше 1 мільйона просмотрів 2. Міндіч подав до Печерського суду на депутата Железняка іск про захист честі, гідності та ділової репутації

https://x.com/13Hellis_13/status/2030994356585329126/photo/1





https://x.com/13Hellis_13/status/2030994356585329126/photo/2



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09.03.2026 22:00 Відповісти
Перейменувати і випустити знову.
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09.03.2026 22:40 Відповісти
Ця потвора єрмак разом із зрадником України зеленським і їхньою шоблою Гнид заслуговують на те щоб про них тільки говорити в кримінальних справах
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10.03.2026 00:13 Відповісти
Недоторкане цабе?
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10.03.2026 02:41 Відповісти
Так ютюб керується політикою приватності це хоч зрозуміло, коли як ЦЕНЗОР-Є видаляє іншу думку, залишаючи побільше брудних коментаторів. Просто помийка.
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10.03.2026 07:40 Відповісти
Цензура для тих хто подає правдиву інформацію?
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10.03.2026 08:02 Відповісти
Він і з політики не пішов і від керування державою та мафією не відсторонений.
Єрмак це фундамент на якому тримається зеля. Вони дійсно підуть разом.
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10.03.2026 09:37 Відповісти
 
 