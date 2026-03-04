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Лише 3% читачів Цензор.НЕТ хочуть бачити Єрмака на роботі адвокатом: більшість - за відправку на фронт або в камеру
Лише 3% читачів Цензор.НЕТ хочуть бачити главу ОП Андрія Єрмака на посаді адвоката.
Про це свідчать результати опитування читачів телеграм-каналу Цензор.НЕТ.
Подробиці
Читачів запитали, де, на їхню думку, має продовжити кар'єру колишній глава Офісу Президента.
За варіант "На фронті, як він обіцяв після відставки" проголосував 31% читачів.
Варіант "Прибиральником у камері, як пропонує ветеран Симороз" підтримали 66% опитаних.
Лише 3% вважають, що Єрмак має працювати адвокатом.
Всього в опитуванні взяли участь 12,6 тис. осіб.
Що передувало?
Як повідомлялося, колишній глава Офісу Президента Андрій Єрмак став головою одного з комітетів при Національній асоціації адвокатів України.
Топ коментарі
+10 Tema9
показати весь коментар04.03.2026 15:35 Відповісти Посилання
+9 Fjall_Raven
показати весь коментар04.03.2026 16:07 Відповісти Посилання
+8 Lawrence Smith
показати весь коментар04.03.2026 15:38 Відповісти Посилання
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А Баширов то із мандрівників подивитися "шпіль..."
"може почати життя «звичайного бійця без минулого»"
Але ж ми всі все розуміємо
Він вважає, що Симороз "насрав якоїсь пурги, а тупе стадо кричить браво" (с)
Тільки третій варіант, запропонований Олегом Симорозом.
Немає слів .... просто зебанутися....
Ще потім героєм буде вважатися, падлюка.