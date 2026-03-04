Лише 3% читачів Цензор.НЕТ хочуть бачити Єрмака на роботі адвокатом: більшість - за відправку на фронт або в камеру

Лише 3% читачів Цензор.НЕТ хочуть бачити главу ОП Андрія Єрмака на посаді адвоката.

Про це свідчать результати опитування читачів телеграм-каналу Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Читачів запитали, де, на їхню думку, має продовжити кар'єру колишній глава Офісу Президента.

За варіант "На фронті, як він обіцяв після відставки" проголосував 31% читачів.

Варіант "Прибиральником у камері, як пропонує ветеран Симороз" підтримали 66% опитаних.

Лише 3% вважають, що Єрмак має працювати адвокатом.

Всього в опитуванні взяли участь 12,6 тис. осіб.

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Що передувало?

Як повідомлялося, колишній глава Офісу Президента Андрій Єрмак став головою одного з комітетів при Національній асоціації адвокатів України.

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