УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12345 відвідувачів онлайн
Новини Нове призначення Єрмака
1 658 37

Лише 3% читачів Цензор.НЕТ хочуть бачити Єрмака на роботі адвокатом: більшість - за відправку на фронт або в камеру

Де має працювати Єрмак? Результати опитування Цензор.НЕТ

Лише 3% читачів Цензор.НЕТ хочуть бачити главу ОП Андрія Єрмака на посаді адвоката.

Про це свідчать результати опитування читачів телеграм-каналу Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Читачів запитали, де, на їхню думку, має продовжити кар'єру колишній глава Офісу Президента.

За варіант "На фронті, як він обіцяв після відставки" проголосував 31% читачів.

Варіант "Прибиральником у камері, як пропонує ветеран Симороз" підтримали 66% опитаних.

Лише 3% вважають, що Єрмак має працювати адвокатом.

Де має працювати Єрмак? Результати опитування Цензор.НЕТ

Всього в опитуванні взяли участь 12,6 тис. осіб.

Читайте: Сумніваюся, що Єрмаку може загрожувати примусова мобілізація, - Каленюк

Що передувало?

Як повідомлялося, колишній глава Офісу Президента Андрій Єрмак став головою одного з комітетів при Національній асоціації адвокатів України.

Читайте: Суд відкрив справу про банкрутство одного з найбільших хімічних підприємств України

Автор: 

опитування (2192) Цензор.НЕТ (146) Єрмак Андрій (1780)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Хто ці 3% «Ніни Демешко» з Вʼєтнаму? Обізвіться!
показати весь коментар
04.03.2026 15:35 Відповісти
+9
варіант "хочу бачити на палі" просто не був запропонований. а міг би стати лідером опитування!
показати весь коментар
04.03.2026 16:07 Відповісти
+8
Огласите весь 3% список, очень любопытно. Кто же у нас гниды зелёные? Или просто в силу возраста кукухой подъезжают?
показати весь коментар
04.03.2026 15:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хто ці 3% «Ніни Демешко» з Вʼєтнаму? Обізвіться!
показати весь коментар
04.03.2026 15:35 Відповісти
+ Петров і Іванов...
показати весь коментар
04.03.2026 15:36 Відповісти
… і Баширов з ними.
показати весь коментар
04.03.2026 15:37 Відповісти
Петров і Іванов... то із "Ісландії" (тєлєга)
А Баширов то із мандрівників подивитися "шпіль..."
показати весь коментар
04.03.2026 15:40 Відповісти
Ті гаврики мало чим відрізняються громадянською позицією від мандрівників шпілі-вілі, тому Баширов чудово вписується в перелік скрєпних прізвищ.
показати весь коментар
04.03.2026 15:44 Відповісти
Золкін мабуть іще із отим своїм "апостолом" жирно^упим..
показати весь коментар
04.03.2026 16:24 Відповісти
Я за то щоб Ермак працював адвокатом..так як посилати людину яка знае державні тайни в зону небезпеки може тільки ворог або тормоз...
показати весь коментар
04.03.2026 16:15 Відповісти
Ніна Демешко, ти переїхала з Вʼєтнаму до США? З Алі-баби такий же адвокат, як з лайна куля. Він повинен парашу драяти цілодобово, ну або «при спробі втечі…».
показати весь коментар
04.03.2026 18:44 Відповісти
А я за те, щоб він відповів по закону за скоєні злочини під час війни.
показати весь коментар
04.03.2026 20:37 Відповісти
Пох на ті 3 відсотки. Більш цікаво, хто ті 31? Я його нах не хочу бачити поруч із собою в армії.
показати весь коментар
04.03.2026 16:33 Відповісти
Тетяна Чорновол пропонувала д'Єрмаку приєднатися до її підрозділу.
"може почати життя «звичайного бійця без минулого»"
Але ж ми всі все розуміємо
показати весь коментар
04.03.2026 16:38 Відповісти
Огласите весь 3% список, очень любопытно. Кто же у нас гниды зелёные? Или просто в силу возраста кукухой подъезжают?
показати весь коментар
04.03.2026 15:38 Відповісти
То 3% дописали, щоб єрмаку не було обідно.
показати весь коментар
04.03.2026 15:42 Відповісти
Один з них - Lex Lexton
Він вважає, що Симороз "насрав якоїсь пурги, а тупе стадо кричить браво" (с)
показати весь коментар
04.03.2026 17:09 Відповісти
Оце дивно, опитали всю президентську адміністрацію і даже там тільки 3%, а якщо у народа запитати
показати весь коментар
04.03.2026 15:39 Відповісти
До нього повинен прилетіти дрон і все.
показати весь коментар
04.03.2026 15:40 Відповісти
Хотів би побачити його на Хрещатику, на каштані!
показати весь коментар
04.03.2026 15:47 Відповісти
Хто ці три відсотки ви кінчені бовдури?
показати весь коментар
04.03.2026 15:54 Відповісти
Який ще фронт для ворожого агента? У тюремну камеру з неприємними сусідами довічно!
показати весь коментар
04.03.2026 15:56 Відповісти
Ніякого фронту, де цей "адвокат" буде наче сир у маслі кататися.
Тільки третій варіант, запропонований Олегом Симорозом.
показати весь коментар
04.03.2026 15:56 Відповісти
Де заховані % тих, які за розстріл зрадників і шпигунів? Теж в цих 3%?
показати весь коментар
04.03.2026 15:57 Відповісти
На фронте этот фигурант при первой же возможности побежит к своим на ту сторону.
показати весь коментар
04.03.2026 16:03 Відповісти
Толку з цього нуль, факт
показати весь коментар
04.03.2026 16:47 Відповісти
варіант "хочу бачити на палі" просто не був запропонований. а міг би стати лідером опитування!
показати весь коментар
04.03.2026 16:07 Відповісти
Спочатку на розмінування, і тільки потім оте шмаття і на палю
показати весь коментар
04.03.2026 16:18 Відповісти
Найкраща пропозиція - на розмінування...
показати весь коментар
04.03.2026 16:48 Відповісти
Новина про хотєлки, охреніти можна. . .
показати весь коментар
04.03.2026 16:17 Відповісти
Захист країни прирівняли до відбування покарання.
Немає слів .... просто зебанутися....
показати весь коментар
04.03.2026 16:21 Відповісти
Сергій Дейнеко, злочинець-корупціонер, якраз там і сховався від "караючої десниці правосуддя".
Ще потім героєм буде вважатися, падлюка.
показати весь коментар
04.03.2026 16:42 Відповісти
Заняття магією Біблія називає мерзотою
показати весь коментар
04.03.2026 16:46 Відповісти
Цікаво скільки читачів ЦН Єрмак хоче бачити у труні?? Отож. Треба у НАБУ спитати про відсотки....відкатів
показати весь коментар
04.03.2026 16:48 Відповісти
На шибиницю тих курв єрмака бананова татарова і їм потрібні ГНИДИ
показати весь коментар
04.03.2026 17:21 Відповісти
Якщо в камеру то чому одного?.
показати весь коментар
04.03.2026 17:36 Відповісти
Це велика приписка 3 відсотків
показати весь коментар
04.03.2026 17:51 Відповісти
Читачі Цензор.нет це люди, які цікавляться суспільно-політичними процесами. На жаль, в країні ще повно таких, яким головне пожрать, поржать, у них фоном бреше Марафон. Їхня думка про Лідора і Єрмака значно відрізняється від нашої.
показати весь коментар
04.03.2026 18:11 Відповісти
 
 