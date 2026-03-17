Ермак, уклоняющийся от мобилизации, поздравил Шона Пенна с получением "Оскара"
Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак поздравил голливудского актёра и кинорежиссёра Шона Пенна с получением "Оскара".
Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"Поздравляю большого друга Украины и моего близкого друга Шона Пенна с новым "Оскаром". Одна битва за другой — невероятно символичное название и для Украины", — отметил он.
Увольнение Ермака
- Утром, 28 ноября, СМИ сообщили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермаку может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с поста главы Офиса Президента.
- По данным СМИ, 5 декабря Ермак посетил центральный офис Службы внешней разведки. Возможно, он договаривался о документах прикрытия для выезда из Украины.
- Ермак после увольнения и обысков заявил, что уходит на фронт.
- Однако впоследствии стало известно, что Ермак стал главой одного из комитетов при Национальной ассоциации адвокатов Украины.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Я сам до кінця не доганяю що він робить з 2019 року у керівництві країни.
Інша справа, що він ********, що добровольцем піде...