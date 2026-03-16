РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9898 посетителей онлайн
Новости Влияние Ермака Деятельность Владимира Петрова
6 581 44

"Слуга народа" Гетманцев выступил против "банды Ермака" во власти

Депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил, что из властей ещё "не вычистили банду Ермака".

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Так, Telegram-канал "Карточный офис", который связывают с черным политтехнологом Владимиром Петровым, опубликовал пост, в котором утверждалось, что нардепы якобы пытаются "давить" на президента Зеленского, чтобы тот "отдал Донбасс россиянам".

"Давайте четко сформулируем. Черт Ермак на фиктивной броне, который прятался от мобилизации на кладбище, агитирует за бесконечную войну.

И нет, это не голос Банковой и не голос Президента, хотя и хочет таким казаться.

Это голос не вычищенной из власти банды Ермака и ко, которая, кстати, и стала основным катализатором и первопричиной того, что происходит в ВР сегодня", — отметил Гетманцев.

Что предшествовало?

Автор: 

ВР (28709) Гетманцев Даниил (401) Ермак Андрей (596)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+30
Банда проти банди!
показать весь комментарий
16.03.2026 15:12 Ответить
+30
А гетьманцев хіба не з цієї ж банди?
показать весь комментарий
16.03.2026 15:15 Ответить
+20
Геть троцькістів! Чистка в рядах партії необхідна для перемоги.
показать весь комментарий
16.03.2026 15:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
16.03.2026 15:11 Ответить
То в десна цілуються, то дулі тикають!!
Такі вони служки зеленського, що гадять в Україні!!
А всього і треба для їх заспокоєння і ліквідації, що три метра вірьовки!!!
Бо судів в Україні, не має! Є портновські та ригоАНАЛЬНІ халуї при посадах…. Екс-голова Конституційного суду, тому і утік з України, бо саме таким і є!!
показать весь комментарий
16.03.2026 15:23 Ответить
😂 гетьманцев , так ермак , цє ж - зеленський !Вождь племені , 73% , постійно стверджував , що він з Ермаком , прийшов і підє з ним , " ермак со мной не просто-так" ……
показать весь комментарий
16.03.2026 16:30 Ответить
АБСОЛЮТНА ПРАВДА !!!!!!!!!!!!! Нарешті це прозвучало !!
показать весь комментарий
16.03.2026 15:11 Ответить
показать весь комментарий
16.03.2026 15:15 Ответить
Я , особичто , вітаю любий жабогадюкінг !!!! Бажано ректальний з лектальним результатом !!!! Попкорн сам собі куплю...
показать весь комментарий
16.03.2026 16:13 Ответить
Імітація
показать весь комментарий
16.03.2026 16:39 Ответить
Вовремя предать ,не предать , а предвідеть 😂‼️🐀🐲🕷
показать весь комментарий
16.03.2026 16:14 Ответить
Да Ви що не у курсах, що наш Данилко дуже моногамний партнер гебіста - сікокобилича ?!
показать весь комментарий
16.03.2026 16:15 Ответить
В курсах ,що одна банда ," троянських віслюків", а в ермака -папаша , гебнявий!
показать весь комментарий
16.03.2026 16:33 Ответить
показать весь комментарий
16.03.2026 15:12 Ответить
Жабогадюкінг, або бджоли проти меду.
показать весь комментарий
16.03.2026 15:17 Ответить
Або павуки в банці!
показать весь комментарий
16.03.2026 15:18 Ответить
показать весь комментарий
16.03.2026 15:46 Ответить
"банда чотирьох"... менеджерів ЗЄ

китайщина какая-то...

.
показать весь комментарий
16.03.2026 15:18 Ответить
а сам ЗЄ-Мао білий та пухнастий

.
показать весь комментарий
16.03.2026 15:21 Ответить
всі 5-6 потужних 🤢😈менеджерів вжє здриснули , або с підозрами , як баканов, наумов, шурма ,смірнов, трухін, ермак, чернишов …… а ще радники - подельнічки , як Шефіри, міндіч , цукермани …………
показать весь комментарий
16.03.2026 16:19 Ответить
Для Гетманцева "банда Гетманцева" у владі є набагато кращою, ніж "банда Єрмака".
показать весь комментарий
16.03.2026 15:13 Ответить
Так ти ж теж з цієї банди?!
показать весь комментарий
16.03.2026 15:14 Ответить
Він з другої бригади, тому коли у бандитів перерозподіл влади, то вже виживає підлейший
показать весь комментарий
16.03.2026 15:26 Ответить
пля!
весь монітор гречкою заляпав !

коханий Цензор, не можна так різко подавати "смажене"!

.
показать весь комментарий
16.03.2026 15:15 Ответить
И примкнувший к ним Арахамия
показать весь комментарий
16.03.2026 15:15 Ответить
Особисте парламентське військо заколот влаштовує?...
показать весь комментарий
16.03.2026 15:16 Ответить
Що кажуть то і робить
показать весь комментарий
16.03.2026 15:20 Ответить
І знову, бджоли проти меду...
показать весь комментарий
16.03.2026 15:16 Ответить
Класичний ''жабо-гадюкінг'' між Слугами Зеленського - агентами москальського ***** - Єрмаком і Гетьманцевим.
показать весь комментарий
16.03.2026 15:17 Ответить
показать весь комментарий
16.03.2026 15:18 Ответить
Ліва рука не знає що робить права, а голова тут ні до чого вона у відрядження їздить
показать весь комментарий
16.03.2026 15:19 Ответить
Ще не вичистили, бо сам ще сидить у владі, а не сидить у #
показать весь комментарий
16.03.2026 15:25 Ответить
щось подібне до підготовки "зепоцріотом" особистого імпічменту і дальше "робіть що хочете З УКРАЇНОЮ ", але без мене,бо я довів Україну до межі.на котру вказав куйло???
показать весь комментарий
16.03.2026 15:25 Ответить
А війна і має бути безкінечно - до відновлення територіальної цілісності України на 100%.
Хто каже по-іншому - може і реаліст, але юридично - вчиняє державну зраду. Тут двух думок бути не може. Так що Гетьманцев помовчав би краще . . .
Припинити війну - це відмовитися від деокупації територій. Так і хочеться згадати радянську комедію "Иван Васильевич меняет профессию": "Ты чего это, рожа царская, казённые земли разбазариваешь ?"
показать весь комментарий
16.03.2026 15:27 Ответить
показать весь комментарий
16.03.2026 15:28 Ответить
Я голосував на президентських виборах за Порошенко, а не за Зеленського.
Але тут правда - питання про повернення Криму силою не стояло, 100%. Ніхто не готовий був на такі великі жертви. А дипломатичним шляхом нічого не повернеться - це міф. Те, що забрано силою, може бути повернуто лише силою. І війна створює для цього шанси. Щойно вирішать замиритися - землі будуть втрачені назавжди або принаймні надовго (до наступної війни).

Самі подивіться - росіяни забрали Курили (підстави немає, мирний договір Японія відмовилася підписувати, діє тимчасове припинення вогню), повернули ? Ні. Карелія повернута фінам ? Ні. СРСР розвалився, але не повернули (це для тих, хто каже, що треба дочекатися розвалу росії і Крим / Донбас повернеться). Може повернули Калінінградську область німцям ? Ні, посилаються на договір 1976 року і вертати не збираються. Так буде і з нашими окупованими територіями, якщо припинити війну. Тому не можна зупинятися, хоч як важко не було б - росіяни з останніх сил ту війну намагаються тримати. Ми теж, але їх солдати сенсу в тій війні не бачать, тому їх армія має впасти перша, бойового духу не вистачить.
показать весь комментарий
16.03.2026 16:50 Ответить
Анклав банди серед бандитів
показать весь комментарий
16.03.2026 15:27 Ответить
показать весь комментарий
16.03.2026 15:34 Ответить
гетьманцев-сівкович(кгб), андрєйбарісич- акваріум(гру гш) між ними завжди тьорки були..
показать весь комментарий
16.03.2026 15:35 Ответить
ЗЛО пожирает само себя.... так всегда было, есть и будет...
показать весь комментарий
16.03.2026 15:46 Ответить
Викривач - а в самого рильце в пушку
показать весь комментарий
16.03.2026 15:57 Ответить
Банда деркача-сівковича проти банди єрмака-мертвечука???
У фсб хтось здох?
показать весь комментарий
16.03.2026 16:06 Ответить
І сюди у свій внутрішній міжусобний срач Залужного притягнули тварюки.
показать весь комментарий
16.03.2026 16:11 Ответить
Та зжерте вже зелені тварі один одного зрештою.
показать весь комментарий
16.03.2026 16:13 Ответить
"Нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев заявив, що із влади ще "не вичистили банду Єрмака".
Нарешті, своїми словами високої офіційної особи сказано.
Очевидно,можна вже відкрито писати про банду ермака,без оглядки на блок...
На черзі- викриття про роботу в чині генерал-лейтенанта фсб.
показать весь комментарий
16.03.2026 16:13 Ответить
На зеленому горизонті поножовщина...
показать весь комментарий
16.03.2026 16:35 Ответить
Походу один бандюк претендує на місце іншого
показать весь комментарий
16.03.2026 16:36 Ответить
 
 