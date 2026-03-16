"Слуга народа" Гетманцев выступил против "банды Ермака" во власти
Депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил, что из властей ещё "не вычистили банду Ермака".
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, Telegram-канал "Карточный офис", который связывают с черным политтехнологом Владимиром Петровым, опубликовал пост, в котором утверждалось, что нардепы якобы пытаются "давить" на президента Зеленского, чтобы тот "отдал Донбасс россиянам".
"Давайте четко сформулируем. Черт Ермак на фиктивной броне, который прятался от мобилизации на кладбище, агитирует за бесконечную войну.
И нет, это не голос Банковой и не голос Президента, хотя и хочет таким казаться.
Это голос не вычищенной из власти банды Ермака и ко, которая, кстати, и стала основным катализатором и первопричиной того, что происходит в ВР сегодня", — отметил Гетманцев.
Що передувало?
- Ранее нардеп Железняк сообщил, что пиарщика Зеленского Петрова устроил в НВМК директор учреждения Пронюткин.
- Также Железняк обнародовал материал, в котором рассказал, что политтехнолог Владимир Петров и журналист Сергей Иванов получили отсрочку от мобилизации.
- Петров с 31 июля 2025 года работает в ГУ "Национальное военное мемориальное кладбище". Иванов также с июля трудоустроен в "Энергоатоме".
- Бронь они получили как раз после атаки на НАБУ и САП.
- Впоследствии в НВМК подтвердили, что Петров работает у них.
- В Минветеранов заявили о начале служебного расследования по поводу отсрочки в НВМК.
20 января министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова сообщила, что Владимир Петров уволился из "Национального военного мемориального кладбища".
Такі вони служки зеленського, що гадять в Україні!!
А всього і треба для їх заспокоєння і ліквідації, що три метра вірьовки!!!
Бо судів в Україні, не має! Є портновські та ригоАНАЛЬНІ халуї при посадах…. Екс-голова Конституційного суду, тому і утік з України, бо саме таким і є!!
китайщина какая-то...
весь монітор гречкою заляпав !
коханий Цензор, не можна так різко подавати "смажене"!
Хто каже по-іншому - може і реаліст, але юридично - вчиняє державну зраду. Тут двух думок бути не може. Так що Гетьманцев помовчав би краще . . .
Припинити війну - це відмовитися від деокупації територій. Так і хочеться згадати радянську комедію "Иван Васильевич меняет профессию": "Ты чего это, рожа царская, казённые земли разбазариваешь ?"
Але тут правда - питання про повернення Криму силою не стояло, 100%. Ніхто не готовий був на такі великі жертви. А дипломатичним шляхом нічого не повернеться - це міф. Те, що забрано силою, може бути повернуто лише силою. І війна створює для цього шанси. Щойно вирішать замиритися - землі будуть втрачені назавжди або принаймні надовго (до наступної війни).
Самі подивіться - росіяни забрали Курили (підстави немає, мирний договір Японія відмовилася підписувати, діє тимчасове припинення вогню), повернули ? Ні. Карелія повернута фінам ? Ні. СРСР розвалився, але не повернули (це для тих, хто каже, що треба дочекатися розвалу росії і Крим / Донбас повернеться). Може повернули Калінінградську область німцям ? Ні, посилаються на договір 1976 року і вертати не збираються. Так буде і з нашими окупованими територіями, якщо припинити війну. Тому не можна зупинятися, хоч як важко не було б - росіяни з останніх сил ту війну намагаються тримати. Ми теж, але їх солдати сенсу в тій війні не бачать, тому їх армія має впасти перша, бойового духу не вистачить.
У фсб хтось здох?
Нарешті, своїми словами високої офіційної особи сказано.
Очевидно,можна вже відкрито писати про банду ермака,без оглядки на блок...
На черзі- викриття про роботу в чині генерал-лейтенанта фсб.