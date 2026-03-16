"Слуга народу" Гетманцев виступив проти "банди Єрмака" у владі

Нардеп "Слуги народу" Данило Гетманцев заявив, що із влади ще "не вичистили банду Єрмака".

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, Telegram-канал "Карточный офис", який пов'язують із чорним політтехнологом Володимиром Петровим, оприлюднив пост, в якому стверджувалося, що нардепи нібито намагаються "тиснути" на президента Зеленського, щоб той "віддав Донбас росіянам".

"Давайте чітко сформулюємо. Чорт Єрмака на фіктивній броні, що ховався від мобілізації на кладовищі, агітує за безкінечну війну.



І ні, це не голос Банкової і не голос Президента, хоча і хоче таким здаватися.



Це голос не вичищеної із влади банди Єрмака і ко, яка, до речі, і стала основним каталізатором і першопричиною того, що відбувається у ВР сьогодні", - зазначив Гетманцев.

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Що передувало?

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