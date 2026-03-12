Блокування рахунків і заборона водити авто: у Раді обговорюють нові обмеження для ухилянтів та СЗЧ
У Верховній Раді обговорюють можливість запровадження додаткових обмежень для громадян, які ухиляються від мобілізації, а також для військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю "Телеграфу" повідомив член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко.
Що відомо?
За його словами, у парламенті обговорюють законодавчі ініціативи, які передбачають застосування до таких осіб механізмів, подібних до тих, що вже використовуються щодо боржників зі сплати аліментів.
Йдеться, зокрема, про можливе блокування банківських рахунків, обмеження доступу до кредитів, нотаріальних та адміністративних послуг, а також тимчасову заборону на керування транспортними засобами.
"Фактично має бути база покарання по СЗЧ і, в тому числі, по ухилянству. Тому що неможливо зменшувати СЗЧ, коли ти ще й не караєш. У нас у аліментників, які за дітей своїх не платять, є шість різних видів покарань. Їм блокують рахунки, не дають кредити і так далі", – сказав Івченко.
За його словами, такі обмеження можуть сприяти зменшенню кількості випадків ухилення від мобілізації та самовільного залишення військових частин.
Водночас депутат наголосив, що лише каральних заходів недостатньо. Держава також має розвивати систему рекрутингу, мотиваційні програми для військовослужбовців і ефективні механізми ротації.
Наразі відповідні ініціативи перебувають на стадії обговорення у профільному комітеті парламенту. Законопроєкти ще не зареєстровані у Верховній Раді.
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https://www.pravda.com.ua/articles/2026/01/26/8017820/
Чому той содоль герой, а не сидить?
https://www.pravda.com.ua/articles/2026/01/26/8017820/
Содоль - злочинець, чому він досі герой?
Чи їх возитимуть персональні заброньовані водії в банк знімати кеш з рахунків коханих???
А до чого тут аліментщики, вони своїм дітям винні, а кому винні всі ці люди?
А освіта, та де вона та освіта!? Прожерають ті "вчителі" без учнів та студентів державнв гроші й лігово законне для ухилянтів - ось що таке ******* Українська освіта. А тому, треба зробити не коньюктуроною (прибутковою) роботу в освіті. І відразу питання ховатися по освітніх закладх відпаде сам-собою. Бо тих закладів просто не стане. Та й навіщо?? Молодь валить з країни всіма можливими та не можливими способами!?
ЦЕ САМЕ ТІ ЗАХОДИ, ЩО ДОЗВОЛЯТЬ НАРЕШТІ СПРАВЕДЛИВО ПІДІЙТИ В УКРАЇНІ ДО ПОВНОЇ, БЕЗУМОВНОЇ МОМБІЛІЗАЦІЇ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ'ЯЗАНИХ!
АЛЕ НЕ СЛІД ОБМЕЖУВАТИСЬ ЛИШЕ ЦИМИ ЗАХОДАМИ.
СЛІД ПОЗБАВИТИ УХИЛЯНТІВ ТА СЗЧ АБСОЛЮТНО ВСІХ ПРАВ ТА СВОБОД, ВОНИ ПОВИННІ БУТИ ПОЗА ЗАКОНОМ В УКРАЇНІ, НАВІТЬ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, НАВЧАННЯ, ПОЇЗДОК ПО УКРАЇНІ І ЩЕ, ІЩЕ ВСЬГО... НА НИХ В УКРАЇНІ ПОВИННІ ПОСТАВИТИ КРАПКУ!
ТРЕБА, ЩОБ ПІД УХИЛЯНТАМИ ТА СЗЧ ГОРІЛА ЗЕМЛЯ. ЩОБ ВОНИ ВІДЧУВАЛИ СЕБЕ ПОВНИМ ІЗГОЄМ В УКРАЇНІ!!!
Й ДО ТОГО Ж, БАГАТО З ТАКИХ САМИХ УХИЛЯНТІВ, УХИЛЯЮТЬСЯ ВІД МОБІЛІЗАЦІЇ СВОГО РОДУ "ЗАКОННО" ЧЕРЕЗ ФІКТИВНЕ НАВЧАННЯ У КОЛЕДЖАХ ТА ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ!
НАСПРАВДІ, ЇХ НІХТО ТАМ НЕ БАЧИТЬ МІСЯЦЯМИ, ХІБА ЩО НА ГОДИНУ В КІНЦІ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ ЗАСКОЧИТЬ УХИЛЯНТИСЬКО, ПАКНОК З ГРІШМИ ДИРЕКТОРУ ЧИ РЕКТОРУ ВІДСТІГНЕ, ТА Й ЗНОВУ ЗНИКАЄ У ПРОСТОРІ Й ЧАСІ ДО НОВОГО ТРАНША. ТА ЧОГО ТАМ ГРІХА ТАЇТИ, Й ПСЕВДОВИКЛАДАЧІВ У ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ, ШКОЛАХ, КОЛЕДЖАХ, УНІВЕРСИТЕТАХ ПОБІЛЬШАЛО!
НА ПОСАДАХ ВИКЛАДАЧА ********* СЛЮСАРІ, КУХАРІ, ІТ-ШНИКИ, МЕНЕДЖЕРИ, БУХГАЛТЕРИ, ТА БУДЬ-ХТО, ЩО ДОМОВИЛИСЬ З АДМІНІСТРАЦІЄЮ КОЛЕДЖУ АБО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПРО ФІКТИВНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЗАРАДИ ВІДСТРОЧКИ ВІД МОБІЛІЗАЦІЇ.
А ТОМУ, ЗАКРИЙТЕ НАРЕШТІ ВСІ ЦІ ЛОЗІВКИ ДЛЯ УХИЛЯНТСЬКИХ ЩУРІВ! В НАУЦІ ТА ОСВІТІ МОЖУТЬ БУТИ Й ЖІНКИ, ПРИЧОМУ НАБАГАТО КРАЩЕ ВОНИ СПРАВЛЯЮТЬСЯ ЧОЛОВІКІВ, А ЧОЛОВІКАМ, ЯКЩО ВОНИ Є ТАКІ - ЗАХИЩАТИ УКРАЇНУ!
ЦЬОГО ВИМАГАЄ НАРОД УКРАЇНИ!
Ви там стільки потенційно мобілізованоспроможних "студентів", на папері побачите віком від 25-58 років, що аж челюсть відвисне! І у всіх - ВІДСТРОЧКА ВІД МОБІЛІЗАЦІЇ!
А з ними ще викладачі-ухилянти, що такими лише числяться, й теж на папері, а по суті якійсь ІТ-шники, сільськогосподарсники, перукарі, слюсарі, сантехніки, крановники, баристи й т.д.
Куди те МОН й їхнє НАЗЯВО дивиться?! Де кадрові перевірки?!
Й їм дають ліцензії на освітню діяльність, уявіть собі!!!
Тут он вище втікачі вже і жінок планують відправити, читали?
Вигнанців женуть, а не тримають силою.
з плавання Яни Клочкової. Голосування відбулося 10 березня під час пленарного засідання парламенту. Депутати розглядали пропозицію щодо позбавлення зрадників Бубки, зокрема, звання « Герой України ». З того що ця рада продажна проросійська ця ініціатива не набрала необхідної кількості голосів, тому рішення ухвалено не було. Скоріше вже вибори та вибрати проукраїнські сили в парламент та переобрати і всю владу.