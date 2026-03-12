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Новини Ухилення від мобілізації СЗЧ в ЗСУ
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Блокування рахунків і заборона водити авто: у Раді обговорюють нові обмеження для ухилянтів та СЗЧ

У Раді обговорюють обмеження для ухилянтів і військових із СЗЧ

У Верховній Раді обговорюють можливість запровадження додаткових обмежень для громадян, які ухиляються від мобілізації, а також для військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю "Телеграфу" повідомив член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко.

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Що відомо?

За його словами, у парламенті обговорюють законодавчі ініціативи, які передбачають застосування до таких осіб механізмів, подібних до тих, що вже використовуються щодо боржників зі сплати аліментів.

Йдеться, зокрема, про можливе блокування банківських рахунків, обмеження доступу до кредитів, нотаріальних та адміністративних послуг, а також тимчасову заборону на керування транспортними засобами.

Також читайте: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів, - Паліса

"Фактично має бути база покарання по СЗЧ і, в тому числі, по ухилянству. Тому що неможливо зменшувати СЗЧ, коли ти ще й не караєш. У нас у аліментників, які за дітей своїх не платять, є шість різних видів покарань. Їм блокують рахунки, не дають кредити і так далі", – сказав Івченко.

За його словами, такі обмеження можуть сприяти зменшенню кількості випадків ухилення від мобілізації та самовільного залишення військових частин.

Водночас депутат наголосив, що лише каральних заходів недостатньо. Держава також має розвивати систему рекрутингу, мотиваційні програми для військовослужбовців і ефективні механізми ротації.

Наразі відповідні ініціативи перебувають на стадії обговорення у профільному комітеті парламенту. Законопроєкти ще не зареєстровані у Верховній Раді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": План щодо вирішення проблем мобілізації та СЗЧ передбачає розширення участі іноземців, - Федоров

Автор: 

ВР (15176) Івченко Вадим (28) СЗЧ (175)
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Топ коментарі
+59
Ну звісно. Окрім подальшого "закручування гайок" зелешобла нічого запропонувати не може.
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12.03.2026 11:06 Відповісти
+57
Цікаво, закон буде розповсюджуватися і на чотирижди ухилянта?
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12.03.2026 11:07 Відповісти
+57
Мало того. Вони ще й надіються ці гроші безкінечно красти.
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12.03.2026 11:07 Відповісти
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Бачив таке тільки на відео з ЛНР 22-го року, як ганялись за людьми, здається, наші вирішили брати з них приклад, з чим боролись, на те і напоролись?
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12.03.2026 21:40 Відповісти
А що робити з бездарним командуванням? Який назараз результат курської операції?
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12.03.2026 17:19 Відповісти
Та хіба тільки Курської? Он почитайте про Кринки:
https://www.pravda.com.ua/articles/2026/01/26/8017820/
Чому той содоль герой, а не сидить?
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12.03.2026 21:42 Відповісти
Судячи з того, що ніхто не збирається забезпечити демобілізацію тим хто вже 4 роки на війні, ухилянтам турбуватися не варто... такими темпами вони приймуть якийсь закон років так через 5... а може і не приймуть
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12.03.2026 18:39 Відповісти
я считаю, что надо начинать принимать какието пилотные законопроекты по мобилизации жинок, чтобы было время их мобилизировать и научить в тренировочных центрах.
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12.03.2026 19:26 Відповісти
Втік і закликаєш хапати жінок. справжній чоловік
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12.03.2026 21:20 Відповісти
Ви праві. Ухилянтам і дезертирам ставити в паспортах штамп "Девочка", і в штрафбат, чи на 5 годіков на зону. Вони цього заслуговують за свою гнилість і підлість. ПС. Падли, наголосували клоунів і дегенератів і ховаються під спідницями.
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13.03.2026 08:52 Відповісти
ЗЗайшов тупо з нас познущатись. От з такими жили разом ще кілька років тому а приїдуть, як це все колись закінчиться, і будуть *** наших жінок, як нас повбивають і качати права. І влада їм дасть більше прав ніж тим, хто тут чалився весь цей час, бо в самих синки такі.
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12.03.2026 22:42 Відповісти
Ви спочатку спалюєте найкращу піхоту щоб десь втикнути прапор на два дні,а потім починаєте вимагати цивільних підтримати вашу ілюзію того що ви воюєте і піти в ЗСУ?Навчіться цінити спочатку людей.Але це не в ваших інтересах-в ваших інтересах Небесний Єрусалим.Менора в Дніпрі зачекалась на свій ,,богообраний,, народ.
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12.03.2026 19:51 Відповісти
Ось про Кринки!
https://www.pravda.com.ua/articles/2026/01/26/8017820/
Содоль - злочинець, чому він досі герой?
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12.03.2026 21:26 Відповісти
Тобто всі мусора,прокурори,судді,держспиждовці будуть ходити пішки?
Чи їх возитимуть персональні заброньовані водії в банк знімати кеш з рахунків коханих???
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12.03.2026 20:15 Відповісти
так єто ж уже біло!!!???
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12.03.2026 20:48 Відповісти
Яки закони може підписувати нелегітимний з 20 травня 2024 року президент, та з 2023 року В.Рада, та й ще не маючи Великої Державної Печатки, яка має стояти на всіх законах та постановах каінету міністрів? Самі подумайте, що говорить цей підсвінок.
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12.03.2026 20:51 Відповісти
Хто не оновив за 2 місяці дані і скоїв адміністративку аж 2 роки тому, при тому, що нема питань до ТЦК, куди вони поділи всі ті дані раніше, всі там були ще в 11 класі, і чому так сталось, що все втрачено, і хто не встановив резерв, а для цього потрібен крутий смартфон, тепер будуть позбавлені усіх прав? Що далі? А чому в міндичів з шефірами і шурмами не заблокували і не забрали? Ті депутати своїх синків вже відправили у Скелю?
А до чого тут аліментщики, вони своїм дітям винні, а кому винні всі ці люди?
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12.03.2026 21:24 Відповісти
Може, розстрілювати, хто не встановив дію?
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12.03.2026 21:49 Відповісти
Розстріляти того,хто з переляку закакав усю гілку тупими постами ?
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12.03.2026 22:56 Відповісти
Де воюєш?
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12.03.2026 22:57 Відповісти
Сирський анонсував нові контрнаступи, більш того сказав що ми постійно вже наступаємо. От їм і треба "ресурс". А логіка проста - довести до зубожіння пересічних і відправити загинути. Зеленський мірє переобратися та гарантувати собі недоторканість і покладе скільки завгодно людей для цього, тому ні ні, жодних поступок, чекаючи поки путін від старості помре. Скільки їм треба, 30тис на місяць по скромному? Більшість будуть 200, бо про якісь евакуації з пристріляних позицій росіянами то утопія
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12.03.2026 22:03 Відповісти
Освіта в Україні, яка по суті не є такою через масовий виїзд студентів за кордон, ось ресурс для ЗСУ!
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12.03.2026 22:39 Відповісти
Той ресурс не захотів бути ресурсом і виїхав. І влада його випустила, бо боїться студентських протестів і бо самі раніше повивозили своїх синків приблизно такого віку (щоб не казали, самі повивозили, а інших тримаєте силою), тому вирішили тримати силою тих, хто не вийде на протест, бо боїться бути схопленим, і хто менш активний і цьому плані.
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12.03.2026 22:47 Відповісти
Вже пізно проти чогось протистояти. Часи майданів пішли у вічність. Зараз кожен дбає про своє, бо їсти, жити та не птрапити уокопи хочеться.
А освіта, та де вона та освіта!? Прожерають ті "вчителі" без учнів та студентів державнв гроші й лігово законне для ухилянтів - ось що таке ******* Українська освіта. А тому, треба зробити не коньюктуроною (прибутковою) роботу в освіті. І відразу питання ховатися по освітніх закладх відпаде сам-собою. Бо тих закладів просто не стане. Та й навіщо?? Молодь валить з країни всіма можливими та не можливими способами!?
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14.03.2026 00:51 Відповісти
СУПЕР!
ЦЕ САМЕ ТІ ЗАХОДИ, ЩО ДОЗВОЛЯТЬ НАРЕШТІ СПРАВЕДЛИВО ПІДІЙТИ В УКРАЇНІ ДО ПОВНОЇ, БЕЗУМОВНОЇ МОМБІЛІЗАЦІЇ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ'ЯЗАНИХ!
АЛЕ НЕ СЛІД ОБМЕЖУВАТИСЬ ЛИШЕ ЦИМИ ЗАХОДАМИ.
СЛІД ПОЗБАВИТИ УХИЛЯНТІВ ТА СЗЧ АБСОЛЮТНО ВСІХ ПРАВ ТА СВОБОД, ВОНИ ПОВИННІ БУТИ ПОЗА ЗАКОНОМ В УКРАЇНІ, НАВІТЬ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, НАВЧАННЯ, ПОЇЗДОК ПО УКРАЇНІ І ЩЕ, ІЩЕ ВСЬГО... НА НИХ В УКРАЇНІ ПОВИННІ ПОСТАВИТИ КРАПКУ!
ТРЕБА, ЩОБ ПІД УХИЛЯНТАМИ ТА СЗЧ ГОРІЛА ЗЕМЛЯ. ЩОБ ВОНИ ВІДЧУВАЛИ СЕБЕ ПОВНИМ ІЗГОЄМ В УКРАЇНІ!!!
Й ДО ТОГО Ж, БАГАТО З ТАКИХ САМИХ УХИЛЯНТІВ, УХИЛЯЮТЬСЯ ВІД МОБІЛІЗАЦІЇ СВОГО РОДУ "ЗАКОННО" ЧЕРЕЗ ФІКТИВНЕ НАВЧАННЯ У КОЛЕДЖАХ ТА ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ!
НАСПРАВДІ, ЇХ НІХТО ТАМ НЕ БАЧИТЬ МІСЯЦЯМИ, ХІБА ЩО НА ГОДИНУ В КІНЦІ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ ЗАСКОЧИТЬ УХИЛЯНТИСЬКО, ПАКНОК З ГРІШМИ ДИРЕКТОРУ ЧИ РЕКТОРУ ВІДСТІГНЕ, ТА Й ЗНОВУ ЗНИКАЄ У ПРОСТОРІ Й ЧАСІ ДО НОВОГО ТРАНША. ТА ЧОГО ТАМ ГРІХА ТАЇТИ, Й ПСЕВДОВИКЛАДАЧІВ У ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ, ШКОЛАХ, КОЛЕДЖАХ, УНІВЕРСИТЕТАХ ПОБІЛЬШАЛО!
НА ПОСАДАХ ВИКЛАДАЧА ********* СЛЮСАРІ, КУХАРІ, ІТ-ШНИКИ, МЕНЕДЖЕРИ, БУХГАЛТЕРИ, ТА БУДЬ-ХТО, ЩО ДОМОВИЛИСЬ З АДМІНІСТРАЦІЄЮ КОЛЕДЖУ АБО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПРО ФІКТИВНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЗАРАДИ ВІДСТРОЧКИ ВІД МОБІЛІЗАЦІЇ.
А ТОМУ, ЗАКРИЙТЕ НАРЕШТІ ВСІ ЦІ ЛОЗІВКИ ДЛЯ УХИЛЯНТСЬКИХ ЩУРІВ! В НАУЦІ ТА ОСВІТІ МОЖУТЬ БУТИ Й ЖІНКИ, ПРИЧОМУ НАБАГАТО КРАЩЕ ВОНИ СПРАВЛЯЮТЬСЯ ЧОЛОВІКІВ, А ЧОЛОВІКАМ, ЯКЩО ВОНИ Є ТАКІ - ЗАХИЩАТИ УКРАЇНУ!
ЦЬОГО ВИМАГАЄ НАРОД УКРАЇНИ!
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12.03.2026 22:38 Відповісти
Зеботи, а чого жодного слова про шалену кількість силовиків, ментів, муніципальних охоронців. просто охоронців на кожному кроці, молодих відставників, офіцерів, биків в тилових частинах, кварталівців, дизелів, центрів вивчення всесвіту і т.д. Роздуті штати - то, звичайно, є, але це далеко не все. На фронті 200-250 тис. Пропонуємо, щоб у решти "горіла земля"? Може, одразу того, в розпил тих, хто сам не хоче йти на смерть? Залишити 200-250 тис., решту розстріляти? А чого, норм.
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12.03.2026 22:50 Відповісти
Через справжніх ухилянтів, від ТЦК страждають невинні люди.
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14.03.2026 00:53 Відповісти
А не через тих, хто безпосередньо коїть насильство? Ви вже скасували презумпцію невинуватості? Ще й інших людей звинувачуюєте в злочинах інших це як там називається? А що не вистачає людей, головна проблема в тому, що не воюють, хто давав присягу - молоді відставники, силовики, охоронці, офіцери, бики в тилових частинах і т.д.
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14.03.2026 11:55 Відповісти
А Ви зайдіть у будь-який коледж або заклад вищої освіти, - універ!
Ви там стільки потенційно мобілізованоспроможних "студентів", на папері побачите віком від 25-58 років, що аж челюсть відвисне! І у всіх - ВІДСТРОЧКА ВІД МОБІЛІЗАЦІЇ!
А з ними ще викладачі-ухилянти, що такими лише числяться, й теж на папері, а по суті якійсь ІТ-шники, сільськогосподарсники, перукарі, слюсарі, сантехніки, крановники, баристи й т.д.
Куди те МОН й їхнє НАЗЯВО дивиться?! Де кадрові перевірки?!
Й їм дають ліцензії на освітню діяльність, уявіть собі!!!
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15.03.2026 06:35 Відповісти
Чомусь у Європі наші люди не дають ніяких хабарів? Чому ж так, може, тому що не беруть? Тому що такі як крупа якщо там і були то давно сидять. Не кажучи вже про міндичів.
Тут он вище втікачі вже і жінок планують відправити, читали?
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12.03.2026 22:53 Відповісти
*перемоги
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12.03.2026 22:57 Відповісти
ЩОБ ВОНИ ВІДЧУВАЛИ СЕБЕ ПОВНИМ ІЗГОЄМ В УКРАЇНІ!!!
Вигнанців женуть, а не тримають силою.
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12.03.2026 23:24 Відповісти
До повної і безумовної мобілізації стосуєшся і ти теж виключно.Чому не в ЗСУ?В нас служать жінки і дівчата,підняла дупу і приєдналась до лав.Чужими руками нєхер жар загрібати.
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13.03.2026 01:36 Відповісти
Ти з якого підрозділу пишеш?
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13.03.2026 07:26 Відповісти
Зебіли не розуміють, що ресурси не такі як в рашці і він вже закінчується, і тим більше після таких "методів" сзч ніхто не відміняє, коли поліція , депутати, прокурори не будуть в одному окопі, діла не буде
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12.03.2026 23:02 Відповісти
Ухилянти в законі приймають санкції проти ухилянтів черні.
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13.03.2026 01:27 Відповісти
І цим всім керує 4 разовий єталонний ухилянт! В якій країні таке є чи було? Я думаю ні в якій немає і не було! Навіть в совку у вов , в одному окопі могли сиділи як робітник якогось заводу , директор магазину і партійник місцевого обкому, і всі були на рівних, а зараз що?
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13.03.2026 01:33 Відповісти
Федоров, як і казав, "вирішує проблеми" із мобілізацією.
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13.03.2026 02:40 Відповісти
пусть с себя начнут.
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13.03.2026 05:00 Відповісти
а вместо их тебя назначить?
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14.03.2026 20:36 Відповісти
хреново закончится тем вместо кого назначат.
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15.03.2026 04:44 Відповісти
Антиукраїнська верховна Зрада України не підтримала ініціативу щодо позбавлення державних нагород кремлівських яничар колишнього легкоатлета Сергія Бубки та олімпійської чемпіонки
з плавання Яни Клочкової. Голосування відбулося 10 березня під час пленарного засідання парламенту. Депутати розглядали пропозицію щодо позбавлення зрадників Бубки, зокрема, звання « Герой України ». З того що ця рада продажна проросійська ця ініціатива не набрала необхідної кількості голосів, тому рішення ухвалено не було. Скоріше вже вибори та вибрати проукраїнські сили в парламент та переобрати і всю владу.
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13.03.2026 06:25 Відповісти
так багато коментуючих коментаторів дристунів що можна штурмову роту формувати
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13.03.2026 06:43 Відповісти
Тільки блокувати рахунки потрібно починати з ухилянтів, що перебувають закордоном.
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13.03.2026 06:49 Відповісти
Хер який народився під кацапським Усурійськом, який навіть строкову не служив - створює для українців закони рабства.
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13.03.2026 06:56 Відповісти
Вважаю, цього мало. До цього треба додати примусові роботи, конфіскація майна, позбавлення громадянства.
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13.03.2026 08:13 Відповісти
ну, і учасників цього чату нескладно вирахувати та спитати чи вони упорядкували свої військово-облікові документи.
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13.03.2026 08:17 Відповісти
Закрыть счета в банкках всем членам семьи и лишить прав вождения уклонистов и их жён с внесением данных в международный реестр. Это будет справедливо по отношению к защитникам родины и погибшим и живым.
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13.03.2026 08:24 Відповісти
Надо еще указательный палец на правой руке ухилянтам отрезать. Тогда точно вопрос будет решен. Люди не верят государству, поэтому и бегут из армии.
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13.03.2026 08:39 Відповісти
Вова, а почему они не убежали до войны в Россию на Д.Восток, раз ждут победы России над Украиной. После майдана могли смыться в Россию. Но нет. Ждуны и ухилянты торчат с странах ЕС с надеждой, что рашка захватит Украину и им ни чего не будет.
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20.03.2026 19:38 Відповісти
Запізнилися років так на 4
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13.03.2026 10:04 Відповісти
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