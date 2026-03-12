Блокування рахунків і заборона водити авто: у Раді обговорюють нові обмеження для ухилянтів та СЗЧ

У Верховній Раді обговорюють можливість запровадження додаткових обмежень для громадян, які ухиляються від мобілізації, а також для військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю "Телеграфу" повідомив член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

За його словами, у парламенті обговорюють законодавчі ініціативи, які передбачають застосування до таких осіб механізмів, подібних до тих, що вже використовуються щодо боржників зі сплати аліментів.

Йдеться, зокрема, про можливе блокування банківських рахунків, обмеження доступу до кредитів, нотаріальних та адміністративних послуг, а також тимчасову заборону на керування транспортними засобами.

Також читайте: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів, - Паліса

"Фактично має бути база покарання по СЗЧ і, в тому числі, по ухилянству. Тому що неможливо зменшувати СЗЧ, коли ти ще й не караєш. У нас у аліментників, які за дітей своїх не платять, є шість різних видів покарань. Їм блокують рахунки, не дають кредити і так далі", – сказав Івченко.

За його словами, такі обмеження можуть сприяти зменшенню кількості випадків ухилення від мобілізації та самовільного залишення військових частин.

Водночас депутат наголосив, що лише каральних заходів недостатньо. Держава також має розвивати систему рекрутингу, мотиваційні програми для військовослужбовців і ефективні механізми ротації.

Наразі відповідні ініціативи перебувають на стадії обговорення у профільному комітеті парламенту. Законопроєкти ще не зареєстровані у Верховній Раді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": План щодо вирішення проблем мобілізації та СЗЧ передбачає розширення участі іноземців, - Федоров