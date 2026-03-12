Блокировка счетов и запрет водить авто: в Раде обсуждают новые ограничения для уклонистов и СОЧ

В Верховной Раде обсуждают возможность введения дополнительных ограничений для граждан, уклоняющихся от мобилизации, а также для военнослужащих, самовольно покинувших воинские части.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Телеграфу" сообщил член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

По его словам, в парламенте обсуждают законодательные инициативы, которые предусматривают применение к таким лицам механизмов, подобных тем, которые уже используются в отношении должников по уплате алиментов.

Речь идет, в частности, о возможном блокировании банковских счетов, ограничении доступа к кредитам, нотариальным и административным услугам, а также временном запрете на управление транспортными средствами.

Читайте также: Большинство случаев СОЧ из учебных центров, - Палиса

"Фактически должна быть база наказаний по СОЧ и, в том числе, по уклонению. Потому что невозможно уменьшать СОЧ, когда ты еще и не наказываешь. У нас у алиментщиков, которые за своих детей не платят, есть шесть различных видов наказаний. Им блокируют счета, не дают кредиты и так далее", - сказал Ивченко.

По его словам, такие ограничения могут способствовать уменьшению количества случаев уклонения от мобилизации и самовольного оставления воинских частей.

В то же время депутат подчеркнул, что одних карательных мер недостаточно. Государство также должно развивать систему рекрутинга, мотивационные программы для военнослужащих и эффективные механизмы ротации.

Сейчас соответствующие инициативы находятся на стадии обсуждения в профильном комитете парламента. Законопроекты еще не зарегистрированы в Верховной Раде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": План по решению проблем мобилизации и СОЧ предусматривает расширение участия иностранцев, - Федоров