Блокировка счетов и запрет водить авто: в Раде обсуждают новые ограничения для уклонистов и СОЧ
В Верховной Раде обсуждают возможность введения дополнительных ограничений для граждан, уклоняющихся от мобилизации, а также для военнослужащих, самовольно покинувших воинские части.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Телеграфу" сообщил член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко.
Что известно?
По его словам, в парламенте обсуждают законодательные инициативы, которые предусматривают применение к таким лицам механизмов, подобных тем, которые уже используются в отношении должников по уплате алиментов.
Речь идет, в частности, о возможном блокировании банковских счетов, ограничении доступа к кредитам, нотариальным и административным услугам, а также временном запрете на управление транспортными средствами.
"Фактически должна быть база наказаний по СОЧ и, в том числе, по уклонению. Потому что невозможно уменьшать СОЧ, когда ты еще и не наказываешь. У нас у алиментщиков, которые за своих детей не платят, есть шесть различных видов наказаний. Им блокируют счета, не дают кредиты и так далее", - сказал Ивченко.
По его словам, такие ограничения могут способствовать уменьшению количества случаев уклонения от мобилизации и самовольного оставления воинских частей.
В то же время депутат подчеркнул, что одних карательных мер недостаточно. Государство также должно развивать систему рекрутинга, мотивационные программы для военнослужащих и эффективные механизмы ротации.
Сейчас соответствующие инициативы находятся на стадии обсуждения в профильном комитете парламента. Законопроекты еще не зарегистрированы в Верховной Раде.
мовчи й ховайся!
ховайся та мовчи!
але все одно НЕ допоможе !
той, кого ти обрав в 2019-му прийде
ЗЄ тобою !
.
Припустимо в нас буде армія хоч 5 млн - а НА ЯКІ ГРОШІ ЦЕ ВСЕ ЩАСТЯ УТРИМУВАТИ?
Чи вони надіються що їм безкінечно даватимуть гроші?
а ось це:
"Кожен з нас президент!"
"Кінець епохи бідності!"
"Весна прийде, саджати будемо !"
і т.д. і т.п.
коротка ж у вас пам'ять, мої кохані ЗЄльоні рибки гуппі.
.
підтримаю !
.
І його авто переходить тобі. І рахунок в банку.
продовжуємо... суддя, прокурор, депутат, преЗЕдент
що дуже круто?
тоді опануйте фах МСЕКрупа і ТКЦашник
і безпечно і грошовито
Примітка. Ухилянт - це до складання присяги, а дезертир - після (між цими термінами лише така має бути бюрократична різниця).
а ми не хочемо просрати нашу державу, вірно?
"Президент України Володимир Зеленський підписав https://glavred.net/war/v-ukraine-rasshiryat-vozrastnye-ramki-mobilizacii-chto-izmenitsya-i-kogo-prizovut-pervymi-10672541.html указ, який дозволяє чоловікам старше 60 років проходити військову службу за контрактом. Про це йдеться на сайті https://www.president.gov.ua/documents/1082026-58289 Офісу президента України.
Згідно з документом, громадян віком від 60 років під час дії воєнного стану можна приймати на службу за річним контрактом, який за потреби може бути продовжений ще на один рік."
Але насправді це не так. Воюють і діючі мєнти, і мєнтовські пенсіонери. І гинуть на фронті. Не потрібно узагальнювати.
Знаєте скільки з цих 10 пунктів за три місяці виконала українська влада? Жодного. Абсолютний нуль.
