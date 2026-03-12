РУС
Блокировка счетов и запрет водить авто: в Раде обсуждают новые ограничения для уклонистов и СОЧ

В Раде обсуждают ограничения для уклонистов и военных из СЗЧ

В Верховной Раде обсуждают возможность введения дополнительных ограничений для граждан, уклоняющихся от мобилизации, а также для военнослужащих, самовольно покинувших воинские части.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Телеграфу" сообщил член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко.

Что известно?

По его словам, в парламенте обсуждают законодательные инициативы, которые предусматривают применение к таким лицам механизмов, подобных тем, которые уже используются в отношении должников по уплате алиментов.

Речь идет, в частности, о возможном блокировании банковских счетов, ограничении доступа к кредитам, нотариальным и административным услугам, а также временном запрете на управление транспортными средствами.

Читайте также: Большинство случаев СОЧ из учебных центров, - Палиса

"Фактически должна быть база наказаний по СОЧ и, в том числе, по уклонению. Потому что невозможно уменьшать СОЧ, когда ты еще и не наказываешь. У нас у алиментщиков, которые за своих детей не платят, есть шесть различных видов наказаний. Им блокируют счета, не дают кредиты и так далее", - сказал Ивченко.

По его словам, такие ограничения могут способствовать уменьшению количества случаев уклонения от мобилизации и самовольного оставления воинских частей.

В то же время депутат подчеркнул, что одних карательных мер недостаточно. Государство также должно развивать систему рекрутинга, мотивационные программы для военнослужащих и эффективные механизмы ротации.

Сейчас соответствующие инициативы находятся на стадии обсуждения в профильном комитете парламента. Законопроекты еще не зарегистрированы в Верховной Раде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": План по решению проблем мобилизации и СОЧ предусматривает расширение участия иностранцев, - Федоров

ВР (2427) Ивченко Вадим (2) СОЧ (124)
+22
Ну звісно. Окрім подальшого "закручування гайок" зелешобла нічого запропонувати не може.
12.03.2026 11:06 Ответить
+18
Цікаво, закон буде розповсюджуватися і на чотирижди ухилянта?
12.03.2026 11:07 Ответить
+17
Прийде час і вас будуть карати
12.03.2026 11:04 Ответить
Прийде час і вас будуть карати
12.03.2026 11:04 Ответить
мовчи, лішенець !

мовчи й ховайся!
ховайся та мовчи!

але все одно НЕ допоможе !
той, кого ти обрав в 2019-му прийде
ЗЄ тобою !

.
12.03.2026 11:52 Ответить
Мало того, що кацапура, так ще й хам на додачу.... Писок стули. Чого волаєш, як білий ведмідь у теплу погоду?
показать весь комментарий
12.03.2026 12:15 Ответить
Ну логічно ж - у нас же з економікою так все чудово, що треба блокувати рахунки ще тим нещасним хто тут лишився так?

Припустимо в нас буде армія хоч 5 млн - а НА ЯКІ ГРОШІ ЦЕ ВСЕ ЩАСТЯ УТРИМУВАТИ?

Чи вони надіються що їм безкінечно даватимуть гроші?
12.03.2026 11:04 Ответить
Мало того. Вони ще й надіються ці гроші безкінечно красти.
12.03.2026 11:07 Ответить
Поки що їм це вдається. Хто ж їм завадить це робити, коли всі служби, котрі мали з цим боротися, під п'ятою у ОПи? Всі.
12.03.2026 11:42 Ответить
Вони, пад...ки, надіються, що більшість загине і грошей взагалі платити не доведеться, а можна собі по кишенях порозсовувати, якщо будуть ЄС давати гроші.
12.03.2026 11:12 Ответить
Ну звісно. Окрім подальшого "закручування гайок" зелешобла нічого запропонувати не може.
12.03.2026 11:06 Ответить
як це ні ?
а ось це:

"Кожен з нас президент!"
"Кінець епохи бідності!"
"Весна прийде, саджати будемо !"
і т.д. і т.п.

коротка ж у вас пам'ять, мої кохані ЗЄльоні рибки гуппі.

.
12.03.2026 11:49 Ответить
Рибки гуппі? Навіщо писати зайве незнайомій людині?
12.03.2026 12:14 Ответить
Цікаво, закон буде розповсюджуватися і на чотирижди ухилянта?
12.03.2026 11:07 Ответить
Так, має розповсюджуватися, але після того, як він перестане бути президентом і йому вручать п'яту повістку.
12.03.2026 11:15 Ответить
Та краще перший ордер! На обшук, арешт його й всіх його рахунків, депозитів, майна.
12.03.2026 11:22 Ответить
Хіба повістки вручають тим, хто перебуває під слідством по 111-тій і готується до довічного ув'язнення?
12.03.2026 11:44 Ответить
пиши петіцію !
підтримаю !

.
12.03.2026 11:50 Ответить
Вони вже самі себе обмежили в банківській справі: перевели кошти на інших,та і не користуються авто, бо ціни на паливо занадто високі та ще,щоб не попастись
12.03.2026 11:08 Ответить
На 4 разового ухилянта і ухилянтів в погонах це діє?
12.03.2026 11:09 Ответить
Він не їздить і не має рахунків в Україні. Йому похер. Він вище всього цього.
12.03.2026 11:10 Ответить
Було б добре якби прийняли закон - здав сусіда в армію - відстрочка.
І його авто переходить тобі. І рахунок в банку.
12.03.2026 11:09 Ответить
12.03.2026 11:13 Ответить
Не підказуйте, чого доброго прочитають
12.03.2026 11:13 Ответить
І теща...і борги з кредитами...
12.03.2026 11:14 Ответить
на велосипед теж заборона ?
12.03.2026 11:11 Ответить
А це випадково не той депутат Івченко, який в лютому чи березні 2022 року красувався по студіях з автоматом наче він справді хотів захищати Київ?
12.03.2026 11:11 Ответить
Знову за своє взялися дебіли кончені. Типу зараз ухиляти на автомобілях їздять коли через кожен метр дороги людолови стоять. Ну чого ви цим беззаконням доб'єтеся? Тільки того що обвалиться вся банківська система і система електронних оплат за комуналку і тд. Тому що всі виведуть свої кошти з банків і ухилянти і не ухилянти на всякий випадок. Бо ми знаємо як працює ваша Система і будь хто може завтра виявитися ''ухилянтом'' і бігай потім доказуй що ти не баран. А яке ви виродки маєте право забороняти українцям мати автомобіль чи вільно пересуватися? Може ще будинки будете відбирати? Хочете революцію роздути? Краще вже в ухилянтів паспорти і дітей відбирайте і забороніть їм розмножуватися. Думаю ніхто не буде проти. Це справедливо коли ухилянти не зможуть ні голосувати ні отримати пенсію ні мати нащадків.
12.03.2026 11:11 Ответить
Яж і кажу своїми дебільними обмеженнями вони стріляють в ногу! І поняття "ухилянт" це зараз дуже і дуже розмите, поліцаї, депутати, прокурори, поліцейські пенсіонери теж ухилянти виходить! Не кажучи вже про 4 разового..
12.03.2026 11:16 Ответить
А таким виродкам як Івченко потрібно відрубувати голови і викидати з влади в кювет. Бо цей дебіл чи навмисно працює на ворога чи по своїй тупизні не розуміє що зараз на авто їздять тільки ''ухилянти'' які купили собі бронь. А ті хто не має бронь на авто і так не їздять. А якщо ухилянт піде в ТЦК то він відразу ж загримить на фронт і тим більше не буде вже їздити ніколи на своєму авто. Це ж логічно. Те ж саме з банківськими рахунками. Якщо ''незаброньований ухилянт'' не буде їздити на роботу то йому нахер не потрібен банківський рахунок. То чим же цей закон допоможе щоб всі ломанулись в ТЦК? Може краще прийміть закон проти ТЦК які за гроші відпускають ''ухилянтів'' або видають всім бронь. Бо вже всі ТЦК-шники доларові мільйонери а начальники ТЦК чи ВЛК скоро оновими олігархами і мільярдерами будуть. Тож я думаю що Івченко просто лобіює закон щоб набити собі кишені так як набивають собі кишені таможня яка колись лобіювала закон про підвищення мит для автомобілів щоб тепер за хабарі прокручувати афери з ввезенням авто із-за кордону
12.03.2026 11:23 Ответить
Доречі згадав що даже зараз в резевр+ коється такий безпрєдєл що даже ті хто вже воює на фронті виявляються ухилянтами і додому їм приходять повістки. А тепер представте що воїн який сидить в окопі на передку отримує повідомлення що його рахунок чомусь заблокували і що його сім'я завдяки таким як цей ухилянт Івченко, смокче прутня не маючи за що жити. Я думаю воїн не довго буде думати, кине сирий окоп і прийде з автоматом до Івченка додому і покаже хто ухилянт а хто ні.
12.03.2026 11:32 Ответить
"...і забороніть їм розмножуватися." - Дуже слушна думка. Патріоти гинуть на фронті, ухилянти сидять у мамок під спідницями і розмножують ухилянтів. Хто буде в майбутньому захищати країну? Діти ухилянтів? Дуже смішно. У вас же перед очима йде кіно як чотириразовий ухилянт захищає Україну. Подобається? То може зробите висновки і почнете щось змінювати? Може почнете з себе? Опануйте фах снайпера, марксмена, оператора FPV - зайвим не буде.
12.03.2026 11:29 Ответить
Я просто мислю логічно. Якщо в ''ухилянта'' забрати банківські рахунки і заборонити йому пересуватися то це вважай домашній арешт. І нахрен домашньому арестанту розмножуватися і плодити майбутніх безхатьків яким він даже елементарно не зможе аліменти заплатити, заплатити за дитсадок чи школу і тд, через заблоковані рахунки? Саме це влада хоче і зробити тільки завуальовано. Я ж тільки витрусив кота з мішка
12.03.2026 11:37 Ответить
снайпер, марксмен, оператор FPV ... чому зупинилися?...
продовжуємо... суддя, прокурор, депутат, преЗЕдент
що дуже круто?
тоді опануйте фах МСЕКрупа і ТКЦашник
і безпечно і грошовито
12.03.2026 12:04 Ответить
Срааач!!!
12.03.2026 11:11 Ответить
та який тут срач. всі прекрасно розуміють, що це гімно, а не закони. нема про що сперечатися. а з подоляцькими - без толку сперечатися.
12.03.2026 11:23 Ответить
Зачекайте трохи. Зараз вам генерали пропуканих диванів розʼяснять
12.03.2026 11:39 Ответить
Взагалі-то, принаймні під час війни, за ухилянство та СЗЧ має бути кримінальна відповідальність за принципом: або 'сидиш' 10 років, або рік воюєш в штурмовому штрафному підрозділі. А те, що пропонує уряд, має бути лише елементом виявлення та затримання ухилянтів і дезертирів (щоб важче було ховатися).
Примітка. Ухилянт - це до складання присяги, а дезертир - після (між цими термінами лише така має бути бюрократична різниця).
12.03.2026 11:12 Ответить
Сергій Папков в якому окопі ти воюєш?
12.03.2026 11:14 Ответить
Мене вже не беруть. Розширять вікові межі мобілізації - без проблем. Принаймні свого часу я своє відслужив і не намагався ані відкупитися, ані сховатися, ані ні ще щось придумати (хоча цілком міг опинитися в Афгані). І з Києва не тікав в лютому 22-го, а залишив свої контактні дані в ТЦК, якщо дійшло б до вуличних боїв за місто. Так що без проблем.
12.03.2026 11:24 Ответить
свого часу ти вже просрав одну твою державу, якій ти присягу давав. але тепер ти роздаєш поради іншим. я думаю, що твої поради хороші будуть тим людям, які хочуть просрати свою державу.

а ми не хочемо просрати нашу державу, вірно?
12.03.2026 11:31 Ответить
Якщо ти не в ЗСУ то твої розмірковування з приводу простору держави нікому не цякаві
12.03.2026 11:55 Ответить
Вікові межі мобілізації вже розширили, welcome.
"Президент України Володимир Зеленський підписав https://glavred.net/war/v-ukraine-rasshiryat-vozrastnye-ramki-mobilizacii-chto-izmenitsya-i-kogo-prizovut-pervymi-10672541.html указ, який дозволяє чоловікам старше 60 років проходити військову службу за контрактом. Про це йдеться на сайті https://www.president.gov.ua/documents/1082026-58289 Офісу президента України.
Згідно з документом, громадян віком від 60 років під час дії воєнного стану можна приймати на службу за річним контрактом, який за потреби може бути продовжений ще на один рік."
12.03.2026 11:52 Ответить
Неберуни або тихенько сидіть або нефіг потужнічати своїм ротом "потужні" поради, без вас розберуться, або автомат взяв і сам пішов, багато тут таких борцунів диванних , чи жіночок нафронтниць зі смугастими порваними бюстгальтерами...🤷🤦
12.03.2026 12:08 Ответить
Контракт 60+ віра не дозволяє? Сер гей.... Він чудовий хлопець, хоч дарма того, що гей.... Так ті хоч зла нікому не бажають. А тут старий ......рас
12.03.2026 12:12 Ответить
він генерує ідеї. якись немічник депутата, звісно заброньований.
12.03.2026 11:24 Ответить
Скоріше всього генератор сечі і кала, мабуть під себе в крісло, щоб дарма час не втрачати на ходіння в туалет.
12.03.2026 12:10 Ответить
Якщо людина в сзч то якщо є клепка вона свідомо не буде керувати авто і працювати через виключно готівку (- 1 платник податків) ви цими "обмеженнями" самі собі стріляєте в ногу🤦🤦🤦
12.03.2026 11:13 Ответить
Правильно роблять, бо у голову стріляти не має сенсу, там тільки кістка
12.03.2026 11:19 Ответить
Це вирішується дуже просто: знайшли такого, хто 'працює лише за готівку', крім штрафу разом з ним йде й керівник підприємства чи власник бізнесу.
12.03.2026 11:27 Ответить
Хто знайшов? Де знайшли? Як зв'язати працюючого за готівку з керівництвом підприємства? Не смішіть.
12.03.2026 12:04 Ответить
Дебіли ***..... Це не рада а збіговисько недоумкив
12.03.2026 11:17 Ответить
І хто ж голосував за цю Раду? Питання прямо з зірочною.
12.03.2026 11:31 Ответить
держслужбовців та пенсіонерів мвс, які вже у 40-45 років на пенсії і яких сотні тисяч, не хочуть мобілізувати, хоча саме вони працюють на державу, вона платить їм зарплатню та пенсії, але ніт, їх не чіпають
12.03.2026 11:18 Ответить
Міністр МВС ротом на всю країну ротом сказав, що мєнти не вміють воювати, їх тільки гумовими кийками вчили орудувати.
Але насправді це не так. Воюють і діючі мєнти, і мєнтовські пенсіонери. І гинуть на фронті. Не потрібно узагальнювати.
12.03.2026 11:36 Ответить
після війни бабок столітніх посадите на самосвали. Або мігрантів з Ірану і Афганістану, бо вони не ухилянти
12.03.2026 11:19 Ответить
Браво, думаю в кремлі за це потягнуть лишню рюмку .
12.03.2026 11:20 Ответить
Знов здоров! Не шановний депутат забув згадати, що по аліментах купа судів - рішень - виконавчих листів. А по СЗЧ чи ухилянству - Резерв+, з адмініструванням ким завгодно...
12.03.2026 11:22 Ответить
це вже рашка чи ще нє?
12.03.2026 11:33 Ответить
Сьогодні рівно три місяці як Україна і ЄС узгодили "пріоритетний план реформ", так званий "список Качки-Кос" із 10 пунктів, виконання якого мало б підтвердити готовність України до вступу до ЄС.

Знаєте скільки з цих 10 пунктів за три місяці виконала українська влада? Жодного. Абсолютний нуль.
Джерело: https://censor.net/ua/b3604681
12.03.2026 11:33 Ответить
згадав новину про скорення переказiв iз-за кордону. Взагалi чудова мотивацiя для повернення людей. А тепер ситуацiя: поранення, запис в сзч, повернення у стрiй з поновленням через пiв року вiдповiдно без грошей.
12.03.2026 11:34 Ответить
"скорочення переказiв"
12.03.2026 11:35 Ответить
просто решили узаконить беззаконие, которое творят
12.03.2026 11:44 Ответить
все правильно, не розібратися в причинах СЗЧ та ухилянтсва а треба більше каральних методів, вєрной дорогой ідьотє товаріщі
12.03.2026 11:44 Ответить
Дослідження показують, що більш жорсткі каральні заходи не зменшують значно кількість тяжких злочинів. Питання в свідомості громадян. Чим більш освічені люди, з правильними моральними принципами, тим менше злочинів, чи порушень вони скоюють. Але освіта і виховання - це довго і важко. А запровадження більш жорсткого покарання - це швидко. Що оберуть в даному випадку - не важко здогадатися. Тому такі проблеми вирішити швидко неможливо. Жорсткіше покарання не зменшить суттєво кількість правопорушень в даному випадку.
12.03.2026 11:54 Ответить
Это полумеры, у ваших коллег с которых вы все копируете есть понятие "Иноагент" , можно еще запусттить тройки на воронках как тоже у ваших кумиров на болотах было в недалеком прошлом
12.03.2026 12:08 Ответить
 
 