Єрмак, який ухиляється від мобілізації, привітав Шона Пенна із здобуттям "Оскара"

Ексглава Офісу Президента Андрій Єрмак привітав голлівудського актора та кінорежисера Шона Пенна зі здобуттям "Оскара".

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

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"Вітаю великого друга України і мого близького друга Шона Пенна з новим "Оскаром". Одна битва за іншою - неймовірно символічна назва і для України", - зазначив він.

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