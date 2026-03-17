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Єрмак, який ухиляється від мобілізації, привітав Шона Пенна із здобуттям "Оскара"
Ексглава Офісу Президента Андрій Єрмак привітав голлівудського актора та кінорежисера Шона Пенна зі здобуттям "Оскара".
Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Вітаю великого друга України і мого близького друга Шона Пенна з новим "Оскаром". Одна битва за іншою - неймовірно символічна назва і для України", - зазначив він.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
- За даними ЗМІ, 5 грудня Єрмак відвідав центральний офіс Служби зовнішньої розвідки. Можливо, він домовлявся за документи прикриття для виїзду з України.
- Єрмак після звільнення та обшуків заявив, що йде на фронт.
- Проте згодом стало відомо, що Єрмак став головою одного з комітетів при Національній асоціації адвокатів України.
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Я сам до кінця не доганяю що він робить з 2019 року у керівництві країни.