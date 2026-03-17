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Новини Звільнення Єрмака
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Єрмак, який ухиляється від мобілізації, привітав Шона Пенна із здобуттям "Оскара"

Єрмак привітав Шона Пенна

Ексглава Офісу Президента Андрій Єрмак привітав голлівудського актора та кінорежисера Шона Пенна зі здобуттям "Оскара".

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

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"Вітаю великого друга України і мого близького друга Шона Пенна з новим "Оскаром". Одна битва за іншою - неймовірно символічна назва і для України", - зазначив він.

Єрмак привітав Шона Пенна

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Звільнення Єрмака

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Автор: 

Єрмак Андрій (1781) Шон Пенн (20)
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Топ коментарі
+24
Шон Пенн взагалі знає хто оце пивне пузо? я
Я сам до кінця не доганяю що він робить з 2019 року у керівництві країни.
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17.03.2026 11:32 Відповісти
+19
А Шону Пенну нах здались привітання Єрмака?
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17.03.2026 11:29 Відповісти
+11
А Шону Пэну просто заплатили бабки)
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17.03.2026 11:32 Відповісти

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