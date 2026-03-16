Голливудский актер Шон Пенн приехал в Украину и встретился с Зеленским. ВИДЕО

16 марта известный американский актёр и кинорежиссёр Шон Пенн прибыл с визитом в Украину. Он пропустил церемонию вручения кинопремии "Оскар" в этом году из-за поездки в Киев.

Визит Пенна в Украину подтвердила "Укрзализныця" и опубликовала в своих соцсетях видео, сообщает Цензор.НЕТ.

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Детали

В ночь с 15 на 16 марта Американская киноакадемия удостоила Шона Пенна "Оскаром" как лучшего актера второго плана в фильме "Одна битва за другой". Однако на церемонии награждения он не появился. Тогда издание New York Times сообщило, что вместо этого Пенн отдал предпочтение поездке в Украину.

"Мы умеем хранить секреты, поэтому об этом рейсе молчали до последнего. Теперь говорим официально: Шон Пенн выбрал Украину вместо "Оскара"! И прибыл на Укрзализныце в Киев. И можем подтвердить: в тамбуре Шон Пенн не курил", — говорится в сообщении "УЗ".

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Встреча с Зеленским

"Благодаря тебе, Шон, мы знаем, что такое настоящий друг Украины. Ты с Украиной с первого дня полномасштабной войны. И сегодня. И знаем, что будешь и впредь с нашей страной и нашим народом", - прокомментировал в соцсетях президент Украины.

Для Шона Пенна это была шестая номинация на "Оскар" и третья победа (как лучший актер в фильмах "Милк" и "Таинственная река").

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Шон Пенн и Украина