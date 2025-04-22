Шон Пенн снова посетил Украину и посетил 3-й полк ССО. ВИДЕО
Всемирно известный американский актер Шон Пенн посетил Украину. В частности, он посетил 3-й полк Сил специальных операций ВСУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр полка.
Как отмечается, это уже четвертый визит актера во время полномасштабного вторжения РФ в Украину. С 2022 года он ежегодно посещает нашу страну, чтобы поддержать Вооруженные силы Украины и весь украинский народ.
На этот раз он также выразил свою поддержку украинцам.
"Несмотря на все, что делают политики, я верю в каждого из вас и благодарен вам за то, что вы являетесь лучшим примером того, кем мы все стремимся быть. Вы защищаете не только свою страну - вы действительно защищаете весь мир. И я знаю, что вы победите", - сказал Шон Пенн.
Шон Джастин Пенн - американский актер и кинорежиссер. Лауреат премий "Оскар" 2004 и 2009 годов. Преданный друг Украины. За значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире, награжден орденом "За заслуги" III степени.
Как сообщалось, Россия запретила въезд Шону Пенну и Бену Стиллеру за визиты в Украину.
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https://zn.ua/ukr/author/Anna%20Brodskiye-Krotkina/ Анна Бродські-Кроткіназавідувачка програми славістики в університеті імені Вашингтона та Лі у штаті Вірджинія (США), докторка філологічних наук, журналістка
І людина, як показують його вчинки, теж хороша.
Хоча , згадаємо ЗВЬОЗД проститутів - пристосуванців російськоімперського кіно . Хто там рівня Шона Пена за позицією ? Раз -два й абчьолся ?
заслуговує на величезну повагу і любов Украінців 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
Сердечно дякуємо Шону за щиру
підтримку нашоі краіни в цій страшній війні !!