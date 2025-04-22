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Шон Пенн снова посетил Украину и посетил 3-й полк ССО. ВИДЕО

Всемирно известный американский актер Шон Пенн посетил Украину. В частности, он посетил 3-й полк Сил специальных операций ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр полка.

Как отмечается, это уже четвертый визит актера во время полномасштабного вторжения РФ в Украину. С 2022 года он ежегодно посещает нашу страну, чтобы поддержать Вооруженные силы Украины и весь украинский народ.

На этот раз он также выразил свою поддержку украинцам.

"Несмотря на все, что делают политики, я верю в каждого из вас и благодарен вам за то, что вы являетесь лучшим примером того, кем мы все стремимся быть. Вы защищаете не только свою страну - вы действительно защищаете весь мир. И я знаю, что вы победите", - сказал Шон Пенн.

Также читайте: Шон Пенн на Берлинале: Если Россия победит, нам всем полные кранты

Шон Джастин Пенн - американский актер и кинорежиссер. Лауреат премий "Оскар" 2004 и 2009 годов. Преданный друг Украины. За значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире, награжден орденом "За заслуги" III степени.

Как сообщалось, Россия запретила въезд Шону Пенну и Бену Стиллеру за визиты в Украину.

Автор: 

Силы специальных операций (47) Шон Пенн (12)


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Топ комментарии
+23
от є ж люди адекватні в США
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22.04.2025 16:01
+13
Американський актор Шон Пенн
заслуговує на величезну повагу і любов Украінців 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
Сердечно дякуємо Шону за щиру
підтримку нашоі краіни в цій страшній війні !!
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22.04.2025 16:09
+12
Шон Пен , Людина Світу , у такий важкий час для України , побільше б таких вогників добра та розуміння , світ міг би змінитися на краще ! ❤️💙💛
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22.04.2025 16:11
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Правила форума Совет форумчан
от є ж люди адекватні в США
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22.04.2025 16:01 Ответить
а в Україні у владі ? (риторичне)
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22.04.2025 16:07 Ответить
не флуди своєю риторикою...тут не про українську владу, не знецінюй громадянську позицію притомної людини
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22.04.2025 16:25 Ответить
не флуди зельоним поносом )
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22.04.2025 16:29 Ответить
Найстрашніше те, що погіршення стану найголовнішого стимулу для перемоги МАГА - ЕКОНОМІКИ!!! у США зробить американців, котрі відповідають на соціологічні опитування на теми війни-миру-долі України -світу , стануть ще нижче за рівнем інтересу , а значіть й стратегії перемоги політиків на перевиборах - довиборах у США у 2026 році. Таке страшне замкнуте коло...
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22.04.2025 16:10 Ответить
все ж таки баланс між респами та демократами хиткий і долю перемоги часто вирішують "нейтрали" які віддають голос ситуативно, тож тут всі передумови що маятник хитнеться в сторону демократів. А в них вже своя, відмінна від сьогоднішніх респів, філософія...тож сподіватимемося на краще..головне дожити до тих "проміжних"
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22.04.2025 16:29 Ответить
ЗА ДУШУ АМЕРИКИ: ЧОМУ В США ЛЮДИ ВИХОДЯТЬ НА ВУЛИЦІ - ДзеркалоТижня



https://zn.ua/ukr/author/Anna%20Brodskiye-Krotkina/ Анна Бродські-Кроткіназавідувачка програми славістики в університеті імені Вашингтона та Лі у штаті Вірджинія (США), докторка філологічних наук, журналістка
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22.04.2025 16:41 Ответить
велика стаття, цікаві фото
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22.04.2025 16:42 Ответить
Більшість людей у США адекватні і підтримують Україну, дослідженняhttps://tsn.ua/********/bilshist-amerikanciv-pidtrimuyut-********-opituvannya-nbc-news-2789847.html )
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22.04.2025 17:19 Ответить
Шон - актор вищого гатунку. Дуже класно та переконливо зіграв у фільмі "Таємнича ріка".
І людина, як показують його вчинки, теж хороша.
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22.04.2025 16:08 Ответить
Акторами вищого гатунку можуть бути лише люди -інтлектуали та справжні громадяни ...
Хоча , згадаємо ЗВЬОЗД проститутів - пристосуванців російськоімперського кіно . Хто там рівня Шона Пена за позицією ? Раз -два й абчьолся ?
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22.04.2025 16:14 Ответить
Американський актор Шон Пенн
заслуговує на величезну повагу і любов Украінців 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
Сердечно дякуємо Шону за щиру
підтримку нашоі краіни в цій страшній війні !!
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22.04.2025 16:09 Ответить
Шон Пен , Людина Світу , у такий важкий час для України , побільше б таких вогників добра та розуміння , світ міг би змінитися на краще ! ❤️💙💛
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22.04.2025 16:11 Ответить
Раді вітати, пане Шон. Дякуємо за підтримку.
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22.04.2025 16:19 Ответить
Помню его репортаж 22го. Принципиальный мужик.
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22.04.2025 16:32 Ответить
Шон -справжній друг України.
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22.04.2025 17:09 Ответить
А цю піарну сучку Джолі не привіз ?...
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22.04.2025 17:42 Ответить
Так, треба терміново закачати фільмів з такою хорошою людиною
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22.04.2025 18:10 Ответить
 
 