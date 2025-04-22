Шон Пенн снова посетил Украину и посетил 3-й полк ССО. ВИДЕО

Всемирно известный американский актер Шон Пенн посетил Украину. В частности, он посетил 3-й полк Сил специальных операций ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр полка.

Как отмечается, это уже четвертый визит актера во время полномасштабного вторжения РФ в Украину. С 2022 года он ежегодно посещает нашу страну, чтобы поддержать Вооруженные силы Украины и весь украинский народ.

На этот раз он также выразил свою поддержку украинцам.

"Несмотря на все, что делают политики, я верю в каждого из вас и благодарен вам за то, что вы являетесь лучшим примером того, кем мы все стремимся быть. Вы защищаете не только свою страну - вы действительно защищаете весь мир. И я знаю, что вы победите", - сказал Шон Пенн.

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Шон Джастин Пенн - американский актер и кинорежиссер. Лауреат премий "Оскар" 2004 и 2009 годов. Преданный друг Украины. За значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире, награжден орденом "За заслуги" III степени.

Как сообщалось, Россия запретила въезд Шону Пенну и Бену Стиллеру за визиты в Украину.